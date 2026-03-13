Правосъдният министър: Прокуратурата проверява неудобни министри по заръка на Делян Пеевски

"Прокуратурата (ще) проверява неудобните на собствените си ръководители и Делян Пеевски министри по заръка на последния". Това коментира в профила си във фейсбук вицепремиерът и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов, цитиран от БТА.

БТА припомня, че според съобщение на "ДПС-Ново начало" от вчера, Делян Пеевски е сигнализирал прокуратурата за намеса на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР. В сигнала се отбелязва още, че във връзка с други интереси и взаимовръзки между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов - това трябва да установи по надлежния ред Софийска градска прокуратура и ако бъдат констатирани, да се предприемат съответните законосъобразни действия. Министрите Янкулов и Дечев са споменати и в друг сигнал на Пеевски от последните дни до прокуратурата относно "лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив "сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева".

В публикацията си в социалната мрежа Андрей Янкулов посочва още, че основните, стари и нови, политически фактори (с малки изключения) избягват да видят слона в стаята на правосъдието: липсата на законност, професионална и обществена легитимност на фактическия главен прокурор, а оттам и на цялата съдебна система. Също така припомня решенията на Пленума на ВСС и Прокурорската колегия във връзка с предложението му да бъде избран нов и.ф. главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов, който е на тази позиция от почти три години.

Според Янкулов контекстът е важен, за да си "дадем сметка за автентичността на гласа на хората отвътре, които сега рушат Стената на мълчанието на неизвестна за тях цена. Без професионална и обществена подкрепа за тях нищо не може да се случи."