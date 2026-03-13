Новини
Правосъдният министър: Прокуратурата проверява неудобни министри по заръка на Делян Пеевски

Правосъдният министър: Прокуратурата проверява неудобни министри по заръка на Делян Пеевски

13 Март, 2026 12:39

В публикацията си в социалната мрежа Андрей Янкулов посочва още, че основните, стари и нови, политически фактори (с малки изключения) избягват да видят слона в стаята на правосъдието: липсата на законност, професионална и обществена легитимност на фактическия главен прокурор, а оттам и на цялата съдебна система.

Правосъдният министър: Прокуратурата проверява неудобни министри по заръка на Делян Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Прокуратурата (ще) проверява неудобните на собствените си ръководители и Делян Пеевски министри по заръка на последния". Това коментира в профила си във фейсбук вицепремиерът и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов, цитиран от БТА.

БТА припомня, че според съобщение на "ДПС-Ново начало" от вчера, Делян Пеевски е сигнализирал прокуратурата за намеса на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР. В сигнала се отбелязва още, че във връзка с други интереси и взаимовръзки между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов - това трябва да установи по надлежния ред Софийска градска прокуратура и ако бъдат констатирани, да се предприемат съответните законосъобразни действия. Министрите Янкулов и Дечев са споменати и в друг сигнал на Пеевски от последните дни до прокуратурата относно "лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив "сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева".

В публикацията си в социалната мрежа Андрей Янкулов посочва още, че основните, стари и нови, политически фактори (с малки изключения) избягват да видят слона в стаята на правосъдието: липсата на законност, професионална и обществена легитимност на фактическия главен прокурор, а оттам и на цялата съдебна система. Също така припомня решенията на Пленума на ВСС и Прокурорската колегия във връзка с предложението му да бъде избран нов и.ф. главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов, който е на тази позиция от почти три години.

Според Янкулов контекстът е важен, за да си "дадем сметка за автентичността на гласа на хората отвътре, които сега рушат Стената на мълчанието на неизвестна за тях цена. Без професионална и обществена подкрепа за тях нищо не може да се случи."


България
  • 1 плешун

    6 4 Отговор
    май е време да станеш прерожденец

    12:44 13.03.2026

  • 2 Сзо

    2 5 Отговор
    СГП е наследник на Спецпрокуратурата на Гешеф.

    12:47 13.03.2026

  • 3 Андрей Янкулов

    5 0 Отговор
    Най- активните български русофоби са интересни със своите биографии. Иво Инджев е бивш съветски възпитаник и секретен сътрудник към първо главно управление на ДС (агент Ивайло). Огнян Минчев до 1989 г., редовен член на Българската комунистическа партия (БКП) е бил асистент в катедра „Научен комунизъм“ на Софийския университет. Соломон Паси произхожда от видно комунистическо семейство- баща му проф. Исак Паси е бил преподавател в катедрата по марксизъм- ленинизъм към Философския факултет на СУ, бил е и съветник на Тодор Живков. Елена Поптодорова е бивша лична преводачка на Тодор Живков. Един друг русофоб- Евгени Дайнов, син на кореспондент на Работническо дело в Лондон е от фамилия на активни борци против фашизма и капитализъма. През 1982г. е зачислен като редовен аспирант в Института по история на БКП а през 1984 г. защитава дисертация посветена на френската комунистическа партия. Минаващият за „крайно десен ” Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика, син на член на ЦК на БКП и съветски възпитаник, в интервю пред агенция „Фокус” от 13 февруари 2021г. нарече външният министър на Русия Лавров „арогантен тип” и изрази мнение, че в България политиците може да бъдат подкупвани от Русия.

    12:52 13.03.2026

  • 4 Ахааа

    3 2 Отговор
    Докато не си оправим съдебната система, няма как България да изплува от дъното. Докато съдебната система дефакто се управлява от санкционирания за мегакорупция в световен мащаб, от ДПС и техните слуги ГЕРБ....

    12:53 13.03.2026

  • 5 Горкото

    2 0 Отговор
    Гешев ни липсва.Всичкото хрантутници на показ.

    12:54 13.03.2026

  • 6 Гост

    3 0 Отговор
    Нали за това ревете. Прокуратурата да разследва вишите етажи на властта. Или сега защото сте вие на трапезата и не е гот ...

    12:55 13.03.2026

  • 7 Ами

    0 0 Отговор
    явно има за какво, защо не мислите по-рано, какви сте ги вършили? Или важно е да захапем кокала. Вече половината МС изгурмя с дрога шофиране в нетрезво състояние, кадруване, отнети лицензи. Какво очаквате?

    12:58 13.03.2026

