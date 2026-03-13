Новини
България »
Костадинов: Политическите сили в НС показаха безпринципност с удължаването на бюджета

Костадинов: Политическите сили в НС показаха безпринципност с удължаването на бюджета

13 Март, 2026 12:43 358 9

  • костадин костадинов-
  • удължаване-
  • бюджет

По думите му всички политически партии без „Възраждане“ са подкрепили закона за удължаването на бюджета на ГЕРБ, ДПС, БСП, „Има такъв народ“.

Костадинов: Политическите сили в НС показаха безпринципност с удължаването на бюджета - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„За нас е необяснимо защо политически партии, които твърдят, че са в опозиция и които идваха да протестират с нас срещу правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, в момента подкрепят техния бюджет“ – това коментира в кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

По думите му всички политически партии без „Възраждане“ са подкрепили закона за удължаването на бюджета на ГЕРБ, ДПС, БСП, „Има такъв народ“.

„ПП-ДБ още когато се гласуваше бюджетът миналата година подкрепиха по-голямата част неговите постановки, както направиха между другото и МЕЧ и „Величие“. Виждаме за пореден път политическата безпринципност на всички политически сили в парламента без „Възраждане“. Ние имахме ясна и принципна позиция срещу този бюджет още когато беше приет. Ние не одобрихме включването на близо 19 милиарда лева в него нов дълг, ние не одобрихме свалянето на прага за ДДС, ние не одобрихме всички останали изкуствено надути приходи, които имаха една единствена цял – да намалят служебно дефицита, за да може да се отговори на изискването на Маастрихтските критерии за максимум 3% дефицит“, посочи Костадинов.

Той припомни, че Министерството на финансите е признало, че бюджетът е с по-голям дефицит от планирания тоест 3,1%, а „заради удължаването на бюджета имаше спиране на теглене на нови кредити, а сега в момента на практика се развързват ръцете за доизпомпване на българските публични финанси“. Според Костадинов единственият начин в момента да бъдат до някаква степен стабилизирани публичните финанси е да се теглят нови кредити.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кликбайт

    2 3 Отговор
    копейктата е много неприятен тип

    12:47 13.03.2026

  • 2 Даа

    3 2 Отговор
    Хора, осъзнайте се! Не се оставяйте да бъдете мамени! Костадинов и Възраждане на няколко пъти направиха така, че да остане огромната милионна , държавна охрана на Борисов и Пеевски... С разни там игрички.... И после ви лъжат, че уж не са скрита патерица!!! По делата им, ще ги познаете !

    12:47 13.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Петроханците се сглобиха с ГЕРБ и ДПС.

    12:48 13.03.2026

  • 4 лоза

    1 0 Отговор
    КЕЧ и „Безличие“.

    12:50 13.03.2026

  • 5 Възpожденец 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Още в първото изречение и konaнapa излъга ! На протестите същества от kaтyна на костя нямаше.
    И няма по една проста причина - "нема ора".
    На всички организирани от костя протести са се отзовавали не повече от 50 човека с 65 знамена. Всичката подкрепа на костя е виртуална .

    12:50 13.03.2026

  • 6 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    1 0 Отговор
    Голям напън на максудата да мине 4-те % .

    Коментиран от #9

    12:52 13.03.2026

  • 7 Има ли още шарани?

    0 0 Отговор
    Мисля, че вече не останаха заблудени, които да не разбраха, че Възраждане и Костадин са проект на мафията и тяхната роля е да оберат по наивните и заблудени хорица, които още вярват в легендата за дядо Иван, докато Борисов и Пеевски се правят на Евроатлантици, а същевременно обслужват руската олигархия, начело с престъпника Путин.

    12:57 13.03.2026

  • 8 БОЦ - ко

    0 0 Отговор
    Един другар загатна,
    Наща матушка блатна,
    Камчатка щяла да продава,
    Денги няма друго не остава... 😭

    12:57 13.03.2026

  • 9 зле

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    по-жалкото е че има едни 30000++ човека дето му вярват на лъжите и те живеят сред нас

    12:57 13.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове