Психиатърът д-р Веселин Герев за случая „Петрохан": Най-агресивни са интелигентните психопати

Психиатърът д-р Веселин Герев за случая „Петрохан“: Най-агресивни са интелигентните психопати

19 Февруари, 2026 10:44

Обвинението е изяснило почти всичко, с изключение на мотива. Отговорът на въпроса „защо“ трябва да се търси в патопсихологията

Психиатърът д-р Веселин Герев за случая „Петрохан“: Най-агресивни са интелигентните психопати - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата изнесе вчера нови данни по разследването на трагедията с шестима загинали в бившата хижа „Петрохан“ и край връх Околчица. Бяха показани записи от шест камери около хижата, от които според обвинението се вижда, че външни лица не са посещавали мястото, освен свидетеля, открил телата.

Темата коментираха в предаването „Тази сутрин“ на bTV адвокатът по наказателно право Людмил Рангелов и психиатърът д-р Веселин Герев.

„По отношение на самото престъпление и хората, които са свързани и участват в него, брифингът на прокуратурата беше пределно ясен. Не оставя въпроси за същността на самото престъпление – кой, кога и защо“, заяви адвокат Людмил Рангелов.

Според него обвинението е изяснило почти всичко, с изключение на мотива.

„Прокуратурата отговори на всички въпроси, с изключение на въпроса защо. И този въпрос ще остане открит и по-нататък във времето, в неговата детайлност“, посочи Рангелов.

По думите му вероятността да бъде намерено писмо или свидетелство, което да обясни мотивите, е малка.

„Когато всички са мъртви, може само да се предполага. По останалите факти да се правят някакви изводи. Но те никога няма да са прецизни, никога няма да са точни“, допълни той.

Рангелов отхвърли и хипотезата за външен натиск върху групата: „От фактите, които са известни от специализираните органи – прокуратурата и службите – го изключвам. Теоретично е възможно, но само теоретично. Няма никаква индикация за подобно външно влияние“.

Психиатърът д-р Веселин Герев заяви, че отговорът на въпроса „защо“ трябва да се търси в патопсихологията.

„Пак ще кажа, че във всеки от нас дреме по един психопат… Освен това трябва да ви кажа от практиката, че най-настъпателни, най-агресивни са интелигентните психопати“, подчерта психиатърът.

Според него в затворена общност подобно развитие не е трудно, особено „когато има един водач или тартор, човек, който определя правилата и задължава всички останали да му се подчиняват“.

„Тогава той обикновено избира хора внушаеми, хора подчиняеми, такива, върху които може да въздейства психологически. И както виждате, тарторът на групата, водачът или ламата там, както го наричат, е бил голям психологически манипулатор“, посочи още Герев.

По думите му при психопата има две части на душата – една светла и една тъмна.

„За едно привидно добро намерение – опазване на околната среда, възпитаване на деца – стоят обаче доста тъмни помисли, в случая се оказват много користни“, допълни психиатърът.

Относно самоубийствата и убийствата в бившата хижа „Петрохан“ и край Околчица той отбеляза, че е възможно те да са били планирани, включително с оглед на вярвания, свързани с „положението на планетите“, но не изключи и импулсивен елемент.

Герев коментира и информацията, че водачът на групата – Ивайло Калушев, е употребил фенобарбитал: „Това ме навежда на мисълта, че този човек е имал някакви вътрешни съпротиви. И за да може да пребори това напрежение, тревога и безпокойство от факта, че ще извърши това действие, той е взел успокоително средство.“

По думите му това може да означава, че извършителят доста време се е колебал да го направи ли, или да не го направи.


България
Оценка 2.8 от 20 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Калушев е бил тъпкан с фенобарбитал.Доктора да каже какво е действието.

    Коментиран от #24

    10:45 19.02.2026

  • 2 кой му дреме

    12 4 Отговор
    ми добре че нашия е простичък
    той си го каза "аз съм пр0ст и вие сте пр0сти"

    10:46 19.02.2026

  • 3 Милиционерите са психопати

    15 5 Отговор
    Баща му е бил милиционер от ДС!

    10:47 19.02.2026

  • 4 Сила

    9 6 Отговор
    Значи да не се страхуваме от Баце ....и Копейкин , Чорапа и чалгарите .....!!!?

    10:48 19.02.2026

  • 5 бою циганина

    9 4 Отговор
    а аз се чудех защо съм толкова добър

    10:51 19.02.2026

  • 6 всеки замазва но никкой не казва

    27 11 Отговор
    когато пуснете видео със самоубийствата тогава ще се съгласим с вас до тогава няма как да стане!!!

    10:54 19.02.2026

  • 7 Баш Майстора

    17 13 Отговор
    Само не разбирам защо розовите понита продължават да защитават убиеца педофил

    11:02 19.02.2026

  • 8 Гласче

    6 6 Отговор
    Някой слушал ли е видеата в youtube на Ивайло Калушев, в които говори за Будизма, вслушайе се винтонацията , в гласчето на този човек.

    11:04 19.02.2026

  • 9 Айде

    11 10 Отговор
    А Борисов и Пеевски от коя категория са!? Нищо не е разкрито по този случай, само внушения! Службите не стават и трябва да си признаят, че не могат!

    Коментиран от #11, #15

    11:10 19.02.2026

  • 10 Хмм

    20 2 Отговор
    будист, а взема лекарства, какво стана с медитацията, нали успокоява илекува, че и лама се писал, тези лекарства водят до пристрастяване, не са опиат, но могат да докарат депресия, несвързаното отчаяно писмо да майка му го потвърждават, много амбициозни хора при безпаричие посягат на живота си, не могат да се видят като обикновениработяги да изкарват прехраната си

    11:13 19.02.2026

  • 11 Хи хи

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "Айде":

    Като искаш да знаеш за Борисов и Пеевски се обърни лично към психиатъра и питай, но първо си плати , никой не дава безплатни консултации вече . Може да направиш и една консултация и за себе си , обсебен си от тия двамата .

    11:16 19.02.2026

  • 12 Мотив?

    12 5 Отговор
    Който ги е думкал е знаел кой камери да изчезнат.Ако е близък с тях е като детска игра.

    11:17 19.02.2026

  • 13 20 г живели добре

    12 2 Отговор
    счетоводител, пещерняк, адвокат . 22г вземат пари и правят НПО . за 3-4 години стават патрули . гонят гъбари, билкари, подават сигнали за мигрант и дървосекач . 2 години са даскали на деца . правят 2 бази . будизма ги връхлита . валят сигнали . те като будисти спонсорирани партийно получават инфо за кой и кога е писал срещу тях . размирисват се нещата . взема психотично лекарство без рецепта . после е ясен случая . феодали и дерибеи в гората се оказват с лабилна психика . в сигналите знаем какво пише . плашели цивилните . някакъв го опраскали 40-50 пъти .

    11:20 19.02.2026

  • 14 докторе????

    16 6 Отговор
    "Това ме навежда на мисълта, че този човек е имал някакви вътрешни съпротиви." А, дали не е външна съпротива? Дали този фенобарбитал не му е даден насила, за да не се съпротивлява????

    Коментиран от #18

    11:26 19.02.2026

  • 15 Анонимен

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Айде":

    А ти ходил ли си при Лама Иво да ти прочисти ауспуха?

    11:27 19.02.2026

  • 16 Психичен статус на

    8 4 Отговор
    човек не се снема post mortem. А фенобарбитал се продава само срещу зелена рецепта под строг контрол.

    11:34 19.02.2026

  • 17 Мотив има,

    14 2 Отговор
    не казвайте, че няма.
    Кажете, че вие не го знаете.
    А мотивът е прикриване на тъмната истина.
    Той е бил наясно много добре какви ги върши.

    11:36 19.02.2026

  • 18 Хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "докторе????":

    Докажи го ! Как даваш на сила лекарство на 50 годишен човек , добре сложен , опитай и ела да разкажеш . Защо даваш само на него , а на другите ? Спокойно е можело да се инсценира свръх доза в случая .

    Коментиран от #26, #27

    11:38 19.02.2026

  • 19 Дориана

    12 9 Отговор
    Куцу и сакато, от психиатри до противоречиви свидетели , и коментатори се включиха да нищят педофилски истории и секти, защото това е много удобна тема за политически инсимилации срещу опоненти. Вече стават. смешни и противни с изказванията си.

    11:39 19.02.2026

  • 20 Голяма сграда много прозорци

    14 8 Отговор
    Трагедията е започнала от вътрешността на хижата..
    Имало е гости.
    Кучетата са били въързани затова.
    Необичайно много АТВ-та и черни джипове предния ден.
    От записите по никакъв начин не личи предсмъртна ситуация и напрежение.
    Токът е изключен.
    Навън е виелица с обилен снеговалеж, която заличава следите.
    Оромения пожар заличава всяко ДНК и данни за изстрели в сградата.
    И всичко това само на първо четене...
    Мотивите са само в главите на кохортата психолози, обслужващи една официална версия, която не издържа.
    Тези хора са имали нещо, знаели са, пречили са и са били отстранени професионално.
    Поведението на разследващите е неадекватно и оправдано само ако пускат тези версии и доказателства за да прислят вниманието на потенциалните извършители.

    Коментиран от #21, #28, #34

    11:40 19.02.2026

  • 21 Анонимен

    4 8 Отговор

    До коментар #20 от "Голяма сграда много прозорци":

    Много евтини сериали си гледал .

    11:46 19.02.2026

  • 22 Много въпроси

    9 3 Отговор
    Никой не коментира снимката на убитите наредени като за снимка. Къде са им мобилните телефони. Как точно този, който е по очи се е самоубил и много други

    Коментиран от #29, #36

    11:55 19.02.2026

  • 23 Тити на Кака

    8 3 Отговор
    Наличието на завещание, на определени записки, наличието на "стая за умиране" в къщичката, посланията към майката и приятели, определени постове във фейса, сценките в стил "На прощаване" между ламата и робите му, репликите между НЛП хората - това едва ли се случва при импулсивните решения за самоубийство, особено ако те са масови, а не на едно лице!

    12:02 19.02.2026

  • 24 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Щеше да му спре сърцето

    12:13 19.02.2026

  • 25 Механик

    9 0 Отговор
    „Пак ще кажа, че във всеки от нас дреме по един психопат…"
    Браво!
    Знам, че у ВАС дреме по един психопат. И докато той дреме, ви обзема друг психопат който е буден.
    На почивки ви карат.

    12:17 19.02.2026

  • 26 питам

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи":

    А, фенобарбитал може ли да се инжектира????? "Раздвижи" го малко тоя мозък!!!!!

    12:17 19.02.2026

  • 27 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи":

    На много хора е давана смъртоносна отрова и те са я пили без съпротива. Защото не са знаели какво пият.
    Е така се дава и фенобарбитал на добре сложен възрастен мъж.
    Други въпроси имаш ли към колегата?

    12:22 19.02.2026

  • 28 Очевидно е така

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Голяма сграда много прозорци":

    АБСОЛЮТНО ТЕ ПОДКРЕПЯМ
    ОПРЕДЕЛЕНО НЕЩО СА ЗНАЕЛИ И СА ГИ ЛИКВИДИРАЛИ ОТ ДАНС........

    12:24 19.02.2026

  • 29 Това което казваш е истина

    8 4 Отговор

    До коментар #22 от "Много въпроси":

    Всичко замитат и то много бързо защото от данс са ги ликвидирали
    Както се казва те са част от чистачите

    12:33 19.02.2026

  • 30 Още въороси

    6 2 Отговор
    Защо пожара тръгва от мазето? Какво толкова важно е имало там, че е трябвало да изгори, или това е начина да ги накарат да излезнат навън? Защо има толкова много патрони по коридора? Тези хора за война ли са се готвели или да се самоубиват

    Коментиран от #35

    13:03 19.02.2026

  • 31 Абе Рангелов,

    5 1 Отговор
    При такива системи за сигурност, камери, пастири, долни и горни синжири, оръжия и реакция на секундата някак си не ни ли светва крушката че от нещо са се страхували тея хора?

    15:03 19.02.2026

  • 32 Относно "самото престъпление"

    1 1 Отговор
    По кой член и закон сектите и самоубийството са престъпление тогава?

    15:05 19.02.2026

  • 33 Тъй деее

    1 0 Отговор
    особено „когато има един водач или тарторкато Бою , човек, който определя правилата и задължава всички останали да му се подчиняват“.....

    15:07 19.02.2026

  • 34 Заблудата е очевадна

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Голяма сграда много прозорци":

    Подкрепям тезата за външно участие-ел.захранване спряно до следобед нищо притеснително в поведението на групата но вечерта какво виждаме-няма осветлени липсва кучето тримата забързани с фенер по посока навеса с пикапите и излизат от обхвата на камерите отново липсват около 30мин запис и същите се появяват с фенера и влизат в хижата около 20:11 отново спира кадъра и виждаме в 20:40 пламъци и повече никакви кадри с хора само звукове от детонациите на горящите боеприпаси или от изстрели кой би разбрал

    15:57 19.02.2026

  • 35 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Още въороси":

    така се пали всичко на тази планета. От доло на горе. Защото пелетите са били в сутерена. Защото тези хора са имали афинитет към оръжие. Имало е много патрони и някои от тях са се самовазпламенили. Педесет патрона в кутия изглеждат по един начин пръснати по пода по съвсем друг. Ламата с учениците са свършили работата на друго място защото не може да е заедно с другите дето не са богове. Отворил е портал на Околчица. 100% секта. Не търсете под вола теле. Ще излязат още много доказателства че те сами са си го спретнали и ще разберете колко грешно сте мислили.

    19:59 19.02.2026

  • 36 Малката Тиква

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Много въпроси":

    За първи път чувам че самоубииците винаги падат по гръб. Ако са ги убили толкова ли съмнително щяха да ги наредят? Или щяха да ги оставят на място в горящата постройка? Кой ще рискува да ги аранжира за да остави следи и да губи време.

    20:09 19.02.2026

  • 37 Факт

    0 0 Отговор
    Сила избира внушаеми за престъпленията си!

    00:21 20.02.2026

