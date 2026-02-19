Психиатърът д-р Веселин Герев за случая „Петрохан“: Най-агресивни са интелигентните психопати

Прокуратурата изнесе вчера нови данни по разследването на трагедията с шестима загинали в бившата хижа „Петрохан“ и край връх Околчица. Бяха показани записи от шест камери около хижата, от които според обвинението се вижда, че външни лица не са посещавали мястото, освен свидетеля, открил телата.
Темата коментираха в предаването „Тази сутрин“ на bTV адвокатът по наказателно право Людмил Рангелов и психиатърът д-р Веселин Герев.
„По отношение на самото престъпление и хората, които са свързани и участват в него, брифингът на прокуратурата беше пределно ясен. Не оставя въпроси за същността на самото престъпление – кой, кога и защо“, заяви адвокат Людмил Рангелов.
Според него обвинението е изяснило почти всичко, с изключение на мотива.
„Прокуратурата отговори на всички въпроси, с изключение на въпроса защо. И този въпрос ще остане открит и по-нататък във времето, в неговата детайлност“, посочи Рангелов.
По думите му вероятността да бъде намерено писмо или свидетелство, което да обясни мотивите, е малка.
„Когато всички са мъртви, може само да се предполага. По останалите факти да се правят някакви изводи. Но те никога няма да са прецизни, никога няма да са точни“, допълни той.
Рангелов отхвърли и хипотезата за външен натиск върху групата: „От фактите, които са известни от специализираните органи – прокуратурата и службите – го изключвам. Теоретично е възможно, но само теоретично. Няма никаква индикация за подобно външно влияние“.
Психиатърът д-р Веселин Герев заяви, че отговорът на въпроса „защо“ трябва да се търси в патопсихологията.
„Пак ще кажа, че във всеки от нас дреме по един психопат… Освен това трябва да ви кажа от практиката, че най-настъпателни, най-агресивни са интелигентните психопати“, подчерта психиатърът.
Според него в затворена общност подобно развитие не е трудно, особено „когато има един водач или тартор, човек, който определя правилата и задължава всички останали да му се подчиняват“.
„Тогава той обикновено избира хора внушаеми, хора подчиняеми, такива, върху които може да въздейства психологически. И както виждате, тарторът на групата, водачът или ламата там, както го наричат, е бил голям психологически манипулатор“, посочи още Герев.
По думите му при психопата има две части на душата – една светла и една тъмна.
„За едно привидно добро намерение – опазване на околната среда, възпитаване на деца – стоят обаче доста тъмни помисли, в случая се оказват много користни“, допълни психиатърът.
Относно самоубийствата и убийствата в бившата хижа „Петрохан“ и край Околчица той отбеляза, че е възможно те да са били планирани, включително с оглед на вярвания, свързани с „положението на планетите“, но не изключи и импулсивен елемент.
Герев коментира и информацията, че водачът на групата – Ивайло Калушев, е употребил фенобарбитал: „Това ме навежда на мисълта, че този човек е имал някакви вътрешни съпротиви. И за да може да пребори това напрежение, тревога и безпокойство от факта, че ще извърши това действие, той е взел успокоително средство.“
По думите му това може да означава, че извършителят доста време се е колебал да го направи ли, или да не го направи.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24
10:45 19.02.2026
2 кой му дреме
той си го каза "аз съм пр0ст и вие сте пр0сти"
10:46 19.02.2026
3 Милиционерите са психопати
10:47 19.02.2026
4 Сила
10:48 19.02.2026
5 бою циганина
10:51 19.02.2026
6 всеки замазва но никкой не казва
10:54 19.02.2026
7 Баш Майстора
11:02 19.02.2026
8 Гласче
11:04 19.02.2026
9 Айде
Коментиран от #11, #15
11:10 19.02.2026
10 Хмм
11:13 19.02.2026
11 Хи хи
До коментар #9 от "Айде":Като искаш да знаеш за Борисов и Пеевски се обърни лично към психиатъра и питай, но първо си плати , никой не дава безплатни консултации вече . Може да направиш и една консултация и за себе си , обсебен си от тия двамата .
11:16 19.02.2026
12 Мотив?
11:17 19.02.2026
13 20 г живели добре
11:20 19.02.2026
14 докторе????
Коментиран от #18
11:26 19.02.2026
15 Анонимен
До коментар #9 от "Айде":А ти ходил ли си при Лама Иво да ти прочисти ауспуха?
11:27 19.02.2026
16 Психичен статус на
11:34 19.02.2026
17 Мотив има,
Кажете, че вие не го знаете.
А мотивът е прикриване на тъмната истина.
Той е бил наясно много добре какви ги върши.
11:36 19.02.2026
18 Хи хи
До коментар #14 от "докторе????":Докажи го ! Как даваш на сила лекарство на 50 годишен човек , добре сложен , опитай и ела да разкажеш . Защо даваш само на него , а на другите ? Спокойно е можело да се инсценира свръх доза в случая .
Коментиран от #26, #27
11:38 19.02.2026
19 Дориана
11:39 19.02.2026
20 Голяма сграда много прозорци
Имало е гости.
Кучетата са били въързани затова.
Необичайно много АТВ-та и черни джипове предния ден.
От записите по никакъв начин не личи предсмъртна ситуация и напрежение.
Токът е изключен.
Навън е виелица с обилен снеговалеж, която заличава следите.
Оромения пожар заличава всяко ДНК и данни за изстрели в сградата.
И всичко това само на първо четене...
Мотивите са само в главите на кохортата психолози, обслужващи една официална версия, която не издържа.
Тези хора са имали нещо, знаели са, пречили са и са били отстранени професионално.
Поведението на разследващите е неадекватно и оправдано само ако пускат тези версии и доказателства за да прислят вниманието на потенциалните извършители.
Коментиран от #21, #28, #34
11:40 19.02.2026
21 Анонимен
До коментар #20 от "Голяма сграда много прозорци":Много евтини сериали си гледал .
11:46 19.02.2026
22 Много въпроси
Коментиран от #29, #36
11:55 19.02.2026
23 Тити на Кака
12:02 19.02.2026
24 Факт
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Щеше да му спре сърцето
12:13 19.02.2026
25 Механик
Браво!
Знам, че у ВАС дреме по един психопат. И докато той дреме, ви обзема друг психопат който е буден.
На почивки ви карат.
12:17 19.02.2026
26 питам
До коментар #18 от "Хи хи":А, фенобарбитал може ли да се инжектира????? "Раздвижи" го малко тоя мозък!!!!!
12:17 19.02.2026
27 Механик
До коментар #18 от "Хи хи":На много хора е давана смъртоносна отрова и те са я пили без съпротива. Защото не са знаели какво пият.
Е така се дава и фенобарбитал на добре сложен възрастен мъж.
Други въпроси имаш ли към колегата?
12:22 19.02.2026
28 Очевидно е така
До коментар #20 от "Голяма сграда много прозорци":АБСОЛЮТНО ТЕ ПОДКРЕПЯМ
ОПРЕДЕЛЕНО НЕЩО СА ЗНАЕЛИ И СА ГИ ЛИКВИДИРАЛИ ОТ ДАНС........
12:24 19.02.2026
29 Това което казваш е истина
До коментар #22 от "Много въпроси":Всичко замитат и то много бързо защото от данс са ги ликвидирали
Както се казва те са част от чистачите
12:33 19.02.2026
30 Още въороси
Коментиран от #35
13:03 19.02.2026
31 Абе Рангелов,
15:03 19.02.2026
32 Относно "самото престъпление"
15:05 19.02.2026
33 Тъй деее
15:07 19.02.2026
34 Заблудата е очевадна
До коментар #20 от "Голяма сграда много прозорци":Подкрепям тезата за външно участие-ел.захранване спряно до следобед нищо притеснително в поведението на групата но вечерта какво виждаме-няма осветлени липсва кучето тримата забързани с фенер по посока навеса с пикапите и излизат от обхвата на камерите отново липсват около 30мин запис и същите се появяват с фенера и влизат в хижата около 20:11 отново спира кадъра и виждаме в 20:40 пламъци и повече никакви кадри с хора само звукове от детонациите на горящите боеприпаси или от изстрели кой би разбрал
15:57 19.02.2026
35 Защото
До коментар #30 от "Още въороси":така се пали всичко на тази планета. От доло на горе. Защото пелетите са били в сутерена. Защото тези хора са имали афинитет към оръжие. Имало е много патрони и някои от тях са се самовазпламенили. Педесет патрона в кутия изглеждат по един начин пръснати по пода по съвсем друг. Ламата с учениците са свършили работата на друго място защото не може да е заедно с другите дето не са богове. Отворил е портал на Околчица. 100% секта. Не търсете под вола теле. Ще излязат още много доказателства че те сами са си го спретнали и ще разберете колко грешно сте мислили.
19:59 19.02.2026
36 Малката Тиква
До коментар #22 от "Много въпроси":За първи път чувам че самоубииците винаги падат по гръб. Ако са ги убили толкова ли съмнително щяха да ги наредят? Или щяха да ги оставят на място в горящата постройка? Кой ще рискува да ги аранжира за да остави следи и да губи време.
20:09 19.02.2026
37 Факт
00:21 20.02.2026