ДПС-НН за клетвата на служебния кабинет: Няма да станем на крака пред тези, с чиято протекция педофили посегнаха на деца

ДПС-НН за клетвата на служебния кабинет: Няма да станем на крака пред тези, с чиято протекция педофили посегнаха на деца

19 Февруари, 2026 10:54

Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация

ДПС-НН за клетвата на служебния кабинет: Няма да станем на крака пред тези, с чиято протекция педофили посегнаха на деца - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО не уважи клетвата на кабинета “Йотова-Сорос-Петрохан”. Защото това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна! Това написаха от партията във фейсбук.

Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното - педофили посегнаха на децата! И това уродливо явление не е само аферата “Петрохан”. Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация.

През “нетипични” училища и университети, сурогатни партии, НПО-та и превзети медии.

Ние няма да останем безучастни наблюдатели на този разпад на държавността.

С всички средства на парламентарната демокрация ще защитим морала и целостта на българската държава, демокрация, семейство. Бъдещето на нашите деца.

Президент Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще. Това е и остава нейна отговорност.

За ДПС сигурността и защитата на хората, семейството и децата нямат алтернатива. И няма да отстъпим от това, независимо от натиск и заплахи, манипулации и изкушения, отправяни от соросоидните, педофилски и извратени мрежи.


Оценка 1.7 от 70 гласа.
Оценка 1.7 от 70 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    99 14 Отговор
    тогава лазете , бе !

    10:56 19.02.2026

  • 2 търговище

    93 10 Отговор
    този ШИШИ какво се изживява ,ТЪРГОВИЩЕ знаели колко хора разплака неговия султан бореца КЕБАБЧИЯТА

    10:58 19.02.2026

  • 3 Дориана

    108 23 Отговор
    Пеевски да е наясно, че времето му на патерица на Борисов и диктаторското мафиотско управление свърши. Радев идва с помощта на целия български народ да сложи крайна корумпираното мафиотско управление. Сриват се надолу.и дебелото им его вече е смачкано.

    Коментиран от #16

    10:58 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 д-р иванов

    48 19 Отговор
    добрия доктор лекува причината за заболяването,а не последствията,сега след 36г ялова демокрация,направена по съветски модел къде мислите е причината за заболяването?

    Коментиран от #54

    10:59 19.02.2026

  • 6 Питам:

    94 11 Отговор
    А Шиши къде е, този "гений "на българската политика ?
    А Боко къде е, този повелител на "честността и скромността"?

    10:59 19.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 300 хижи на българският народ

    79 4 Отговор
    кой ги продаде на Сульо и Пульо?

    11:00 19.02.2026

  • 9 А кога ще направите

    62 7 Отговор
    магазин за децата след като направихте магазин за хората?

    11:01 19.02.2026

  • 10 Няма защо да ставате, самоубийте

    77 8 Отговор
    с два изстрела като Иван Иванов от хижа Петрохан, всичко е ясно.
    Делян Пеевски може да ни проведе следствен експеримент и са ни покаже как човек се самоубива с два изстрела?

    11:01 19.02.2026

  • 11 Експерт

    79 7 Отговор
    Нещо друго му пречи на дебелия! Първо да върне парите от КТБ!

    11:02 19.02.2026

  • 12 Ура,,Ура

    69 19 Отговор
    Колкото повече Шишкото храчи по ППДБ, толкова повече им вдига рейтинга.

    Коментиран от #58

    11:02 19.02.2026

  • 13 Дориана

    79 17 Отговор
    Борисов и Пеевски заедно с техните патерици от ИТН да са наясно, че колкото повече използват темата за педофили и секти срещу опонентите си толкова по- жалки и смешни стават в очите на народа , защото той не е стадо и е достатъчно интелигентен за да разбере , че темата се преекспонира нарочно политически. Така,че точно това ще ги удари като бумеранг и ще активира всички да гласуват наказателен вот срещу тях.

    Коментиран от #20

    11:03 19.02.2026

  • 14 е...........

    57 10 Отговор
    И как да станете , като ви треперят краката. Социологическите проучвания ви попиляха.

    11:03 19.02.2026

  • 15 гражданин

    68 10 Отговор
    Докато територията е управлявана от тикви и сввини , никога няма да станем бяла държава !!

    11:03 19.02.2026

  • 16 Дорче

    32 33 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Голяма хапка хапни, голяма комунистическа дума не казвай. кРадеф е само ваш - на комунистите.
    Ако се бе състояла лустрация, сега нямаше да ви има изобщо !

    Коментиран от #44

    11:03 19.02.2026

  • 17 Моето мнение

    56 11 Отговор
    Случая в Петрохан дали не е режисиран?Случи се в много удобно за Човека време.
    Когато притиснат от нисък рейтинг и очертаващо се стоене в страни от властта му идва мистерията труповете.
    И почват той и марионетките му само повтарят като квачки едно и също - педофили , та педофили...

    11:03 19.02.2026

  • 18 Късно

    12 29 Отговор
    Няма шанс,пеофилите са повече от нормалните.

    11:04 19.02.2026

  • 19 Тоя както

    60 10 Отговор
    е подкарал работата ще гледа НС през крив макарон. Гаси и т.п.т.о дебело прсе.

    11:05 19.02.2026

  • 20 Питане

    15 15 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Ти да не си на онзи Тодорчо, дето там нещо с беба си и от това онова си се пръкнала

    11:06 19.02.2026

  • 21 Дориана

    57 17 Отговор
    За да се изчисти България от корупция, мафия, рекети , полицейщина Борисов и Пеевски трябва да на напуснат Парламента и политиката. И понеже те неистово продължават да се натискат за власт ще разберат по трудния начин , че времето вече им свърши. Същото се отнася и за техните патерици ИТН и БСП ОЛ.

    11:07 19.02.2026

  • 22 кой му дреме

    12 15 Отговор
    НЕ НА ОМРАЗАТА
    към педофилите !

    11:08 19.02.2026

  • 23 Възмутен

    38 11 Отговор
    Всеки е невинен до доказвене на противното!
    Няма доказателства за педофилия, само бръщолевенията на един наркован, който уж се сетил след цеели 5 г. за това! Какво е правил 5 г.? Нали когато има посегателство над жена и тя го обяви след години, мъжете казват "Защо чак сега"?
    А тук нищо.

    Коментиран от #30

    11:10 19.02.2026

  • 24 анонимен

    31 11 Отговор
    Някой представя ли си ГЕРБ или ННда избере друг председател на мястото на Боко или Делянчо!!! Това не са партии а групировки. Както СИК Основана и е на Младен Михалев-Маджо(където бе и Боко) или ВИС Създадена и е на Васил Илиев и брат му Георги Илиев. Боко никога няма да даде друг да управлява групировката ГЕРБ. Така от собствено зас.дру.“Олимп“; Гл.СекретарМВР; кмет; съсдаде организациата(групировката) си ГЕРБ и мафиота завзе държавата, навлезе в държавните институции завладя ги. Руменчо и той се надява да направи същото с помоща на Митрофанова и руските резиденти. Протеста ще успее когато на тези избори си вземем държавата от Боко Делянчо Руменчо . Те са най изявените както бяха Младен Михалев-Маджо, Румен Николов-Пашата, Васил Илиев и брат му Георги Илиев.

    11:11 19.02.2026

  • 25 Много хубаво

    37 8 Отговор
    Се беше умълчал известно време. Това е рядко изкълчено изказване дори по неговите стандарти… няма ли ПР-чета в тая фирма, да му измислят нещо..:

    11:13 19.02.2026

  • 26 Парадокс БГ

    37 6 Отговор
    Какнлто винаги ДПС Ново Начало залага на СТРАХ и ЕМОЦИИ, а не на програми и закони в полза на народа!

    11:14 19.02.2026

  • 27 Чудя се...

    44 6 Отговор
    Как може политик да има толкова отблъскваща физиономия?! Гнусно...

    11:15 19.02.2026

  • 28 Ха ХаХа

    12 40 Отговор
    Абсолютно прав е Пеевски за изпратените ОТ ПП ДБ

    Коментиран от #38

    11:15 19.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Как да нява

    12 29 Отговор

    До коментар #23 от "Възмутен":

    Има показания на момче чиято майка отказва да е така.
    Педофилска секта толерирана от ПП ДБ

    Коментиран от #32, #33

    11:18 19.02.2026

  • 31 Питам само?!

    43 5 Отговор
    Има ли някой, който да вярва на този колосален крадец фалиращ банки, за да стане милионер, на този рекетьор и мафиот, който дори най-великите сили са санкционирали, на когото службите се подчиняват и дори шефа на данс дреме пред кабинета му, за разрешение какво да каже на закрита заседание???

    11:18 19.02.2026

  • 32 По-точно

    20 4 Отговор

    До коментар #30 от "Как да нява":

    Има наркоман, чиито показания не струват пукната пара! А майка му е неадекватна.

    11:19 19.02.2026

  • 33 Хахаха

    27 4 Отговор

    До коментар #30 от "Как да нява":

    Това наркоманче явто са го притшснали да гжвори каквото му кажат, като онази Праменка от Варна...

    11:20 19.02.2026

  • 34 Корман

    33 1 Отговор
    Заграбилия държавата и част от нашия народ в регионите, нямало да позволи да му вземат заграбеното. Да се смее ли човек, да плаче ли.

    11:21 19.02.2026

  • 35 Точно преди изборите, след протеста

    30 3 Отговор
    Костя, Тошко Афр., Делян- остана и Бойко да се влее в исмуканата от подчинените им МВР, Прокуратура, ДАНС педофилско самоубийство и ще се подвърди вече набиращото в социалните мрежи мнение, за МОТИВА на 6-те трупа-ПОЛИТИЧЕСКО УБИСТВО.

    11:21 19.02.2026

  • 36 Напротив!

    32 4 Отговор
    Педофилска секта са ГЕРБ, ДПС.

    11:21 19.02.2026

  • 37 Безграничната наглост

    36 4 Отговор
    на един самозабравил се дегенерат, който притежава прокурватура, служби и регулатори е крещяща. Смърди яко на активно мероприятие на службите - от една страна да заличат клетка, която е разполагала с много информация, от друга да се опитат за пореден път да заличат ПП-ДБ, размахвайки призраците за секти и педофилия. Типично ченгеджийско Симеоновско мероприятие.

    11:22 19.02.2026

  • 38 Хахаха

    27 5 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ХаХа":

    Този крадец на милиони от народа шишко ли бил прав? Разсмя ве тази сутрин хахаха.

    11:23 19.02.2026

  • 39 Абе да попитам:

    30 4 Отговор
    Дебелото отроче на ДС Шиши Магнитски се изтропал тази сутрин, ти да видиш. Завладял държавата, силовите структери, прокуратурата, държи на власт едно безумно недоразумение за изпърняващ Главен прокурор, който не могат да изнесат от кабинета му, въпреки, че е нелигитимен и този неадекватния шишко ще казва кой какъв бил...абе вие нормални ли сте бре?!

    11:26 19.02.2026

  • 40 Парадокс БГ

    23 6 Отговор
    Няма НИТО ЕДНО ИСТИНСКО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПЕДОФИЛИЯ! НЯМА! ТОВА СА ВНУШЕНИЯ!

    Коментиран от #41, #77

    11:27 19.02.2026

  • 41 Идиот

    8 20 Отговор

    До коментар #40 от "Парадокс БГ":

    Показанията на момчето какво са ?
    натривките от янусиге доказват наличие на еякулации от Калушев.
    Най безспорния въпрос е педофилията, характерна и за ПП ДБ

    11:32 19.02.2026

  • 42 Кой, Кой....

    19 2 Отговор
    Къде са двамата "велики" ??? Нека сега да излезнат сред народа и да обяснят, колко са вредни другите и те как милеят и се грижат за държавата с голямо Д.
    Появават се само на сигурно като наркобарони с армия охрана и с подкупи и изнудвания принуждават и купуват власт и "уважение" !!!
    А сега скрити като мишки зад чували с пари, които не могат да похарчат!
    Спите ли добре..........

    11:33 19.02.2026

  • 43 ПоПоНай

    19 2 Отговор
    Ще получа душевен оргазъм ако ГЕРБ паднат под процентите на ново начало ДПС. Искам да видя намусената физиономия на лидера на лидерите, пожарникаря на пожарникарите, Г-н БоБо.

    11:37 19.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мда

    3 16 Отговор
    След Кабинета Сорос Петрохан и Доган май ще гласувам за момчето!

    11:40 19.02.2026

  • 46 ЧОВЕК

    19 3 Отговор
    И НА ГЛАВА ДА ЗАСТАНЕШ, КАТО НЕ ИСКАШ ДА СТАНЕШ НА КРАКА, ПАК СВ....ИНЯ ЩЕ СИ ОСТАНЕШ!
    ГРУПАТА ОТ ПЕТРОХАН, НЕ Е СЪЗДАДЕНА ОТ ПП-ДБ, ТЯ Е СЪЗДАДЕНА ПРЕДИ 2011 Г., ПП-ДБ НЕ СА И СЪНУВАЛИ ТОГАВА, ЧЕ ЩЕ ДОЙДАТ НА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ!
    НО ДА ПОПИТАМ ТОЗИ, ЧИЙ СА НАРКОТИЦИТЕ И ТО ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА, КОИТО ГИ ХВАНАХА НА ГРАНИЦАТА В СЪРБИЯ, ТРЪГНАЛИ ОТ ТУРЦИЯ ПО ВРЕМЕТО НА УБИЙСТВАТА НА ПЕТРОХАН? СЛУЧАЙНО ЛИ ТОЗИ ИЗПАДНА В ИСТЕРИЯ И КЪДЕ СЕ БЕШЕ ПОКРИЛ КАТО ПАРТИЗАНИН, ТОНО ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ЗАЕДНО С ВЪНШНИЯ СИ МИНИСТЪР?

    11:41 19.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Русе

    4 23 Отговор
    Браво на Пеевски!!!

    11:42 19.02.2026

  • 49 Селянин

    11 3 Отговор
    Този на какви хапове, че искам от същите...

    11:43 19.02.2026

  • 50 Интересно

    10 2 Отговор
    С каква стопанска дейност са се занимавали в затворен за достъп район....в ГУГЪЛ МАПС се виждат сгради на 100 метра от хижа Петрохан....сигурно биоземеделие,или хотел за временно настаняване,или складове.

    11:44 19.02.2026

  • 51 Стига!

    19 4 Отговор
    Стига, уродливо туловище, стига! Затвори я тази твоя толкова мръсна уста, от която не спираш да бълваш простащини, лъжи и мръсотии, дето си ги събирал от септичната яма в сараите! Стига, уродливо туловище! КОЙ съд и КОЙ съдия реши, че ПП и ДБ са педофили? КОЙ бе, тулоивще гадно, тлъсто, мазно и омразно на цял народ? "Педофииляат" е само в болния ти и силно увреден мозък бе, туловище мръсно и тлъсто! Да, ама пък най-великите демокрации в света - САЩ и Великобритания те обявиха за корумпиран престъпник от световно ниво, за потресаващо корумпиран и мръсен престъпник и ти е забранено да влизаш в тези държави, нали?! Стотици хиляди българи, цял един народ излезе моналия декември по площади и улици да те заклейми като крадец на милиони, като престъпник и като чиста проба наглец, и те изхвърли, нали туловище 190-килограмово? Изхвърли те, а на изборите ще те изхвърли и на бунището, та да си правите компания с чалгарите на сакатото учиндолско нищожество!

    Коментиран от #56

    11:45 19.02.2026

  • 52 Григор

    16 4 Отговор
    "Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация".
    Вярно ли е това,което казва Пеевски? Да,вярно е! Когато обаче звучи от неговите уста е цинично! Защо ли? Защото Пеевски дължи много отговори на сериозни въпроси.
    1.Как натрупа такова огромно състояние? Откъде и по какъв начин? Разполагането с огромни капитали дава възможност за въздействие върху работата на редица институции в България,което няма нищо общо с демокрацията!
    2.давал ли е пари на последните избори за купуване на гласове? Въпросът е важен,защото има населени места около Монтана и Враца, където 95% от гласовете са за неговата формация. Има сигнали за масово даване на пари на "оня етнос" за да гласува по "правилния" начин.

    Коментиран от #57

    11:47 19.02.2026

  • 53 Питане

    7 1 Отговор
    Полицията в Годеч наясно ли е какво става.....има ли полицейско управление в града.......

    11:48 19.02.2026

  • 54 дядо Петър

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "д-р иванов":

    Ти докторче, май си за доктор. Какво ще рече демокрация по съветски модел? Чини ми се,че нещо не си добре с главата.

    Коментиран от #74

    11:50 19.02.2026

  • 55 Доживяхм и това

    18 1 Отговор
    да видим и чуем– човек с липса на какъвто и да е морал да говори за морал!? Говори за морал човек, който остави без работа хиляди хора, който ограби стотици, а може би и хиляди, фалирайки най-безкрупулно КТБ и още и още... Човек с "морал"? Трънки...

    11:51 19.02.2026

  • 56 Дориана

    16 4 Отговор

    До коментар #51 от "Стига!":

    Спокойно , не се ядосвай, заложено е на Астрално ниво ГЕРБ/ СДС падат под 15 % , ДПС Ново начало падат под 6 % Борисов и Пеевски излизат от Парламента и политиката. Така, че колкото и да се натискат да бъдат диктатори на корумпирано мафиотско управление времето им вече свърши.

    11:51 19.02.2026

  • 57 Пробвай

    12 1 Отговор

    До коментар #52 от "Григор":

    Да се само...убиеш с 2 изстрела...един контролен,и един в целта....ти лу.д ли си.И какво има на 100 метра от хижата...каква и за какво е база от 5,6 сгради в затворен за достъп район.

    11:51 19.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Пичове

    8 1 Отговор
    Аз само питам, Някой да е виждал Джаба с крака. Е нема как да стане. Брат Яж по малко Бе.

    12:02 19.02.2026

  • 61 Размишления

    4 6 Отговор
    Все си мисля че ППДБ и Шишо са само наужким врагове тоест разиграват театри.И двете страни са потомство на видни партийци преди 1989 ,предали социализма и сега са евроатлантици и капиталисти и русофоби тоест са едно и също.

    12:03 19.02.2026

  • 62 Шишо Магнитски

    13 1 Отговор
    какво транспортираше към Турция? Тютюн и дрога! Най- големият вредител на нашите деца е той, и разни други наркодилъри! Вече се вижда, кой разпространява тезата за тези хора, които са почтени, честни и са се грижели за децата да ги избавят чрез природа и спорт от чалга, дрога, дигитални зависимости и т.н. Вижда се и кой ги е поръчал!!!

    12:05 19.02.2026

  • 63 Чочо

    10 0 Отговор
    Я си......... майката!

    12:06 19.02.2026

  • 64 Цвете

    11 1 Отговор
    А ААА,ТИ СЕ ПОЯВИ? НЕ СИ МНОГО ПОЧЕРНЯЛ ЗАВРЪЩАЙКИ СЕ ОТ ДУБАЙ. МАГНИТСКИ, СПРИ СЕ. ЕДИН НА ФИТНЕС, ПОСПОРТУВАЙ МАЛКО, ЗА ДА ЗАПРИЛИЧАШ БАШ НА БИЗНЕСМЕН.🐷😂🐷😅🐷🤔🐷🙄🇧🇬

    12:09 19.02.2026

  • 65 Туцирол

    12 2 Отговор
    Да те разфасоват и в буркани свиня. Измет .

    12:09 19.02.2026

  • 66 Петунков

    11 3 Отговор
    Свинята си отвори устата и се разсмърдя на гнилоч.

    12:10 19.02.2026

  • 67 Браво на ДПС!

    3 13 Отговор
    Остават май единствента опозиция на Радев!

    Всички други партии клекнаха пред Радев.
    Прави впечатление , че и Възраждане и Нинова никакви не се чуват и виждат по време на смяната на властта, кгато Борисов предава властта на Радев и кабинетът се реди от Борисов , Радев и Доган.

    Логично беше Нинова и Възраждане да избухнат, но... те мълчат!

    Ще гласувааме за ДПС!

    12:11 19.02.2026

  • 68 Фидолов

    12 2 Отговор
    Единствения педофил е свинята пеефски. Питайте го колко платени малолетки е ползвал.

    12:13 19.02.2026

  • 69 Неистов вой и обиди

    4 11 Отговор
    по адрес на Пеевски и ДПС в този форум, очевидно толерирани и допускани, които са белег на едно- ДПС настъпиха новата сглобка по мазола!
    Липса на други аргументи, понеже днешната декларация на ДПС и отказът им да участват в цирка на Радев , са изстрел в десетката!
    Завладяната държава, в която ДПС са самотна опозиция!

    12:14 19.02.2026

  • 70 Мафия ни управлява

    12 2 Отговор
    ДПС -НН = Престъпници !?!!

    12:16 19.02.2026

  • 71 Вие сте

    12 1 Отговор
    на четири свински крачета

    12:19 19.02.2026

  • 72 Шутът отзад

    10 1 Отговор
    И да ви няма мискини свински

    12:20 19.02.2026

  • 73 Какво

    6 2 Отговор
    Безсрамие най-големия крадец в държавата да говори за морал и демокрация.Ти ли си демократ,бе мутр... Отврат.....?Жива да не бях.Не разбра ли боле. Моз.. че никой не ти слуша глупостите.Едно ограничено интелектуално момче ще ни се изживява като диктатор в държавата.Кажи какво правиш на снимката с Алексей Петров и Ивайло Калушев.Дано си третия,който да изчезне под земята.

    12:33 19.02.2026

  • 74 д-р иванов

    8 0 Отговор

    До коментар #54 от "дядо Петър":

    дядо петърчо,кой създаде мутрите,кой натика агенти на дс в сдс,кой докара царя, боко? май не си чувал за причинно-следствения фактор,а и чети повече!

    12:41 19.02.2026

  • 75 Харесва ми

    7 3 Отговор
    Де. Бе. Ли. Я приключва. Поздрави от чичо ти Румен

    12:42 19.02.2026

  • 76 Ха ха ха ха ха ха ха

    5 2 Отговор
    Кажи за чичо ти румен

    12:43 19.02.2026

  • 77 Правосъдие за сички

    2 6 Отговор

    До коментар #40 от "Парадокс БГ":

    ВСИчКОТО ПП Е ОБЪРНАТО НАЗАД.

    12:49 19.02.2026

  • 78 Тази

    7 1 Отговор
    Мисирка кога е взела интервю от намагнитения феномен?

    12:50 19.02.2026

  • 79 ФАКТ

    9 2 Отговор
    ТОВА, КОЕТО СТАНА НА ПЕТРОХАН, НЕ Е САМОУБИЙСТВО!
    НЕ ЛЪЖЕТЕ ХОРАТА И НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ СОБСТВЕНАТА СИ ВИНА НА ПП-ДБ! ВИНАТА Е ТВОЯ И НА БОЦЕ? ВИЕ УПРАВЛЯВАХТЕ БЪЛГАРИЯ! КАК ТАКА ТОЧНО В ПЕРИОДА, КОГАТО СТАНАХА УБИЙСТВАТА НА ПЕТРОХАН НА СРЪБСКАТА ГРАНИЦА ХВАНАХА ОГРОМНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НАРКОТИЦИ, КОИТО СА ТРЪГНАЛИ ОТ ТУРЦИЯ ПРЕЗ СЪРБИЯ? ЯВНО ИМА СВЕДЕТЕЛИ ЗА ТОВА! ТЕЗИ МОМЧЕТА ЛИ, КОИТО БЯХА УБИ ТИ, БЯХА СВИДЕТЕЛИТЕ, ПИТАМ? ДРУГ ПРОЧИТ НЯМА! ДОРИ И БУДИСКА СЕКТА ДА СА БИЛИ И ПЕДОФИЛИ ДА СА БИЛИ, НЕ Е ИМАЛО ПРИЧИНА ДА СЕ САМОУБИЯТ - НЯМАЛО Е НИКАКВИ ПОВДИГНАТИ ОБВИНЕНИЯ ИЛИ СИГНАЛИ ЗА ТЯХ ! СРЕЩУ ТЯХ НЕ ИМАЛО НИЩО, ЧЕ ДА ГИ ПОДТИКВА КЪМ ТОВА, А ОБРАТНО!
    СЪС СЛУЧАЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЕМЕ, ЧУЖДИ ИНСТИТУЦИИ! В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУЦИИТЕ СА НА БОЦЕ И ДЕБЕЛАН! СЛУЧАЙНО ЛИ ДАНС И НСО СИ ГИ ПРИСВОИХА ДВАМАТА, КАТО ПРЕДИ 1 ГОДИНА ГИ ОТНЕХА ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО?

    Коментиран от #82

    12:55 19.02.2026

  • 80 Прав е

    1 10 Отговор
    Истински държавник. От мен има един глас на изборите.

    Коментиран от #83

    12:56 19.02.2026

  • 81 И от мен

    3 8 Отговор
    един глас за ДПС!

    Не искам Фуражката да завладява България.

    13:00 19.02.2026

  • 82 ФАКТ

    7 0 Отговор

    До коментар #79 от "ФАКТ":

    ПРОПУСНАХ!
    ПАРТИЗАНИ ЛИ БЯХТЕ - ТИ, БОЦЕ И ВЪТРЕШНИЯТ НИ МИНИСТЪР, ЧЕ БЯХТЕ ИЗЧЕЗНАЛИ, ПО ВРЕМЕТО НА УБИЙСТВАТА ОТ ПЕТРОХАН И ОКОЛЧИЦА ТА ВИ НЯМАШЕ! ЗАЩО ЧАК КОГАТО МАЛКО СЕ ПОУСПОКОИХА НЕЩАТА СЛЯЗОХТЕ ОТ БАЛКАНА? КЪДЕ БЯХТЕ ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД, А ПЛАТЕНИЯ ВИ ПЕРСОНАЛ ТИЧАХА ПО МЕДИИТЕ И ХВЪРЛЯХА КАЛ ПО ПП-ДБ, КАТО ТЕ НЕ СА ВИНОВНИ, А СТЕ ВИЕ?

    13:01 19.02.2026

  • 83 Иван

    8 0 Отговор

    До коментар #80 от "Прав е":

    Ще си остане само с единият ти глас!

    13:05 19.02.2026

  • 84 Вие сте

    7 0 Отговор
    на четири свински крачета

    13:38 19.02.2026

  • 85 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    Ааа!?! Коледа през февруари?!?

    13:39 19.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Факти

    6 0 Отговор
    Боко и Шиши да отговарят защо тяхната Прокуратура опъна чадър над педофилската секта на Калушев.

    14:00 19.02.2026

  • 88 Злодеи под слънцето

    4 0 Отговор
    Прасчо продължава да ръси простотии и да събира омраза. Ние пък сме почти сигурни, че в основата на трагедията "Петрохан-Околчица" стоят Борисов и Пеевски, техните първи "приятели" и държавни служби. Всичко, което тези двамат са направили на държавата и народа е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

    14:29 19.02.2026

  • 89 Казуар

    2 0 Отговор
    Барбарон Пеевски, протекция на педофилите са оказвали твоите хора от службите за сигурност, прокурори, като са пренебревали сигналите.

    15:16 19.02.2026

  • 90 чужденец

    2 0 Отговор
    Точно така , по-добре да седите на колене пред тях и да се молите за пощада . Само свинчоподобни ще гласуват за вас .

    17:11 19.02.2026

  • 91 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    А така, дано се задавиш от яд, шишко!

    18:33 19.02.2026

  • 92 Ходи

    1 0 Отговор
    Се гръмни,че ни писна от простотиите ти и кражбите ти ,наглецо.

    00:45 20.02.2026

