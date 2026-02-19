ДПС-НН за клетвата на служебния кабинет: Няма да станем на крака пред тези, с чиято протекция педофили посегнаха на деца

Днес ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО не уважи клетвата на кабинета “Йотова-Сорос-Петрохан”. Защото това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна! Това написаха от партията във фейсбук.
Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното - педофили посегнаха на децата! И това уродливо явление не е само аферата “Петрохан”. Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация.
През “нетипични” училища и университети, сурогатни партии, НПО-та и превзети медии.
Ние няма да останем безучастни наблюдатели на този разпад на държавността.
С всички средства на парламентарната демокрация ще защитим морала и целостта на българската държава, демокрация, семейство. Бъдещето на нашите деца.
Президент Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще. Това е и остава нейна отговорност.
За ДПС сигурността и защитата на хората, семейството и децата нямат алтернатива. И няма да отстъпим от това, независимо от натиск и заплахи, манипулации и изкушения, отправяни от соросоидните, педофилски и извратени мрежи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
10:56 19.02.2026
2 търговище
10:58 19.02.2026
3 Дориана
Коментиран от #16
10:58 19.02.2026
5 д-р иванов
Коментиран от #54
10:59 19.02.2026
6 Питам:
А Боко къде е, този повелител на "честността и скромността"?
10:59 19.02.2026
8 300 хижи на българският народ
11:00 19.02.2026
9 А кога ще направите
11:01 19.02.2026
10 Няма защо да ставате, самоубийте
Делян Пеевски може да ни проведе следствен експеримент и са ни покаже как човек се самоубива с два изстрела?
11:01 19.02.2026
11 Експерт
11:02 19.02.2026
12 Ура,,Ура
Коментиран от #58
11:02 19.02.2026
13 Дориана
Коментиран от #20
11:03 19.02.2026
14 е...........
11:03 19.02.2026
15 гражданин
11:03 19.02.2026
16 Дорче
До коментар #3 от "Дориана":Голяма хапка хапни, голяма комунистическа дума не казвай. кРадеф е само ваш - на комунистите.
Ако се бе състояла лустрация, сега нямаше да ви има изобщо !
Коментиран от #44
11:03 19.02.2026
17 Моето мнение
Когато притиснат от нисък рейтинг и очертаващо се стоене в страни от властта му идва мистерията труповете.
И почват той и марионетките му само повтарят като квачки едно и също - педофили , та педофили...
11:03 19.02.2026
18 Късно
11:04 19.02.2026
19 Тоя както
11:05 19.02.2026
20 Питане
До коментар #13 от "Дориана":Ти да не си на онзи Тодорчо, дето там нещо с беба си и от това онова си се пръкнала
11:06 19.02.2026
21 Дориана
11:07 19.02.2026
22 кой му дреме
към педофилите !
11:08 19.02.2026
23 Възмутен
Няма доказателства за педофилия, само бръщолевенията на един наркован, който уж се сетил след цеели 5 г. за това! Какво е правил 5 г.? Нали когато има посегателство над жена и тя го обяви след години, мъжете казват "Защо чак сега"?
А тук нищо.
Коментиран от #30
11:10 19.02.2026
24 анонимен
11:11 19.02.2026
25 Много хубаво
11:13 19.02.2026
26 Парадокс БГ
11:14 19.02.2026
27 Чудя се...
11:15 19.02.2026
28 Ха ХаХа
Коментиран от #38
11:15 19.02.2026
30 Как да нява
До коментар #23 от "Възмутен":Има показания на момче чиято майка отказва да е така.
Педофилска секта толерирана от ПП ДБ
Коментиран от #32, #33
11:18 19.02.2026
31 Питам само?!
11:18 19.02.2026
32 По-точно
До коментар #30 от "Как да нява":Има наркоман, чиито показания не струват пукната пара! А майка му е неадекватна.
11:19 19.02.2026
33 Хахаха
До коментар #30 от "Как да нява":Това наркоманче явто са го притшснали да гжвори каквото му кажат, като онази Праменка от Варна...
11:20 19.02.2026
34 Корман
11:21 19.02.2026
35 Точно преди изборите, след протеста
11:21 19.02.2026
36 Напротив!
11:21 19.02.2026
37 Безграничната наглост
11:22 19.02.2026
38 Хахаха
До коментар #28 от "Ха ХаХа":Този крадец на милиони от народа шишко ли бил прав? Разсмя ве тази сутрин хахаха.
11:23 19.02.2026
39 Абе да попитам:
11:26 19.02.2026
40 Парадокс БГ
Коментиран от #41, #77
11:27 19.02.2026
41 Идиот
До коментар #40 от "Парадокс БГ":Показанията на момчето какво са ?
натривките от янусиге доказват наличие на еякулации от Калушев.
Най безспорния въпрос е педофилията, характерна и за ПП ДБ
11:32 19.02.2026
42 Кой, Кой....
Появават се само на сигурно като наркобарони с армия охрана и с подкупи и изнудвания принуждават и купуват власт и "уважение" !!!
А сега скрити като мишки зад чували с пари, които не могат да похарчат!
Спите ли добре..........
11:33 19.02.2026
43 ПоПоНай
11:37 19.02.2026
45 Мда
11:40 19.02.2026
46 ЧОВЕК
ГРУПАТА ОТ ПЕТРОХАН, НЕ Е СЪЗДАДЕНА ОТ ПП-ДБ, ТЯ Е СЪЗДАДЕНА ПРЕДИ 2011 Г., ПП-ДБ НЕ СА И СЪНУВАЛИ ТОГАВА, ЧЕ ЩЕ ДОЙДАТ НА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ!
НО ДА ПОПИТАМ ТОЗИ, ЧИЙ СА НАРКОТИЦИТЕ И ТО ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА, КОИТО ГИ ХВАНАХА НА ГРАНИЦАТА В СЪРБИЯ, ТРЪГНАЛИ ОТ ТУРЦИЯ ПО ВРЕМЕТО НА УБИЙСТВАТА НА ПЕТРОХАН? СЛУЧАЙНО ЛИ ТОЗИ ИЗПАДНА В ИСТЕРИЯ И КЪДЕ СЕ БЕШЕ ПОКРИЛ КАТО ПАРТИЗАНИН, ТОНО ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ЗАЕДНО С ВЪНШНИЯ СИ МИНИСТЪР?
11:41 19.02.2026
48 Русе
11:42 19.02.2026
49 Селянин
11:43 19.02.2026
50 Интересно
11:44 19.02.2026
51 Стига!
Коментиран от #56
11:45 19.02.2026
52 Григор
Вярно ли е това,което казва Пеевски? Да,вярно е! Когато обаче звучи от неговите уста е цинично! Защо ли? Защото Пеевски дължи много отговори на сериозни въпроси.
1.Как натрупа такова огромно състояние? Откъде и по какъв начин? Разполагането с огромни капитали дава възможност за въздействие върху работата на редица институции в България,което няма нищо общо с демокрацията!
2.давал ли е пари на последните избори за купуване на гласове? Въпросът е важен,защото има населени места около Монтана и Враца, където 95% от гласовете са за неговата формация. Има сигнали за масово даване на пари на "оня етнос" за да гласува по "правилния" начин.
Коментиран от #57
11:47 19.02.2026
53 Питане
11:48 19.02.2026
54 дядо Петър
До коментар #5 от "д-р иванов":Ти докторче, май си за доктор. Какво ще рече демокрация по съветски модел? Чини ми се,че нещо не си добре с главата.
Коментиран от #74
11:50 19.02.2026
55 Доживяхм и това
11:51 19.02.2026
56 Дориана
До коментар #51 от "Стига!":Спокойно , не се ядосвай, заложено е на Астрално ниво ГЕРБ/ СДС падат под 15 % , ДПС Ново начало падат под 6 % Борисов и Пеевски излизат от Парламента и политиката. Така, че колкото и да се натискат да бъдат диктатори на корумпирано мафиотско управление времето им вече свърши.
11:51 19.02.2026
57 Пробвай
До коментар #52 от "Григор":Да се само...убиеш с 2 изстрела...един контролен,и един в целта....ти лу.д ли си.И какво има на 100 метра от хижата...каква и за какво е база от 5,6 сгради в затворен за достъп район.
11:51 19.02.2026
60 Пичове
12:02 19.02.2026
61 Размишления
12:03 19.02.2026
62 Шишо Магнитски
12:05 19.02.2026
63 Чочо
12:06 19.02.2026
64 Цвете
12:09 19.02.2026
65 Туцирол
12:09 19.02.2026
66 Петунков
12:10 19.02.2026
67 Браво на ДПС!
Всички други партии клекнаха пред Радев.
Прави впечатление , че и Възраждане и Нинова никакви не се чуват и виждат по време на смяната на властта, кгато Борисов предава властта на Радев и кабинетът се реди от Борисов , Радев и Доган.
Логично беше Нинова и Възраждане да избухнат, но... те мълчат!
Ще гласувааме за ДПС!
12:11 19.02.2026
68 Фидолов
12:13 19.02.2026
69 Неистов вой и обиди
Липса на други аргументи, понеже днешната декларация на ДПС и отказът им да участват в цирка на Радев , са изстрел в десетката!
Завладяната държава, в която ДПС са самотна опозиция!
12:14 19.02.2026
70 Мафия ни управлява
12:16 19.02.2026
71 Вие сте
12:19 19.02.2026
72 Шутът отзад
12:20 19.02.2026
73 Какво
12:33 19.02.2026
74 д-р иванов
До коментар #54 от "дядо Петър":дядо петърчо,кой създаде мутрите,кой натика агенти на дс в сдс,кой докара царя, боко? май не си чувал за причинно-следствения фактор,а и чети повече!
12:41 19.02.2026
75 Харесва ми
12:42 19.02.2026
76 Ха ха ха ха ха ха ха
12:43 19.02.2026
77 Правосъдие за сички
До коментар #40 от "Парадокс БГ":ВСИчКОТО ПП Е ОБЪРНАТО НАЗАД.
12:49 19.02.2026
78 Тази
12:50 19.02.2026
79 ФАКТ
НЕ ЛЪЖЕТЕ ХОРАТА И НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ СОБСТВЕНАТА СИ ВИНА НА ПП-ДБ! ВИНАТА Е ТВОЯ И НА БОЦЕ? ВИЕ УПРАВЛЯВАХТЕ БЪЛГАРИЯ! КАК ТАКА ТОЧНО В ПЕРИОДА, КОГАТО СТАНАХА УБИЙСТВАТА НА ПЕТРОХАН НА СРЪБСКАТА ГРАНИЦА ХВАНАХА ОГРОМНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НАРКОТИЦИ, КОИТО СА ТРЪГНАЛИ ОТ ТУРЦИЯ ПРЕЗ СЪРБИЯ? ЯВНО ИМА СВЕДЕТЕЛИ ЗА ТОВА! ТЕЗИ МОМЧЕТА ЛИ, КОИТО БЯХА УБИ ТИ, БЯХА СВИДЕТЕЛИТЕ, ПИТАМ? ДРУГ ПРОЧИТ НЯМА! ДОРИ И БУДИСКА СЕКТА ДА СА БИЛИ И ПЕДОФИЛИ ДА СА БИЛИ, НЕ Е ИМАЛО ПРИЧИНА ДА СЕ САМОУБИЯТ - НЯМАЛО Е НИКАКВИ ПОВДИГНАТИ ОБВИНЕНИЯ ИЛИ СИГНАЛИ ЗА ТЯХ ! СРЕЩУ ТЯХ НЕ ИМАЛО НИЩО, ЧЕ ДА ГИ ПОДТИКВА КЪМ ТОВА, А ОБРАТНО!
СЪС СЛУЧАЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЕМЕ, ЧУЖДИ ИНСТИТУЦИИ! В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУЦИИТЕ СА НА БОЦЕ И ДЕБЕЛАН! СЛУЧАЙНО ЛИ ДАНС И НСО СИ ГИ ПРИСВОИХА ДВАМАТА, КАТО ПРЕДИ 1 ГОДИНА ГИ ОТНЕХА ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО?
Коментиран от #82
12:55 19.02.2026
80 Прав е
Коментиран от #83
12:56 19.02.2026
81 И от мен
Не искам Фуражката да завладява България.
13:00 19.02.2026
82 ФАКТ
До коментар #79 от "ФАКТ":ПРОПУСНАХ!
ПАРТИЗАНИ ЛИ БЯХТЕ - ТИ, БОЦЕ И ВЪТРЕШНИЯТ НИ МИНИСТЪР, ЧЕ БЯХТЕ ИЗЧЕЗНАЛИ, ПО ВРЕМЕТО НА УБИЙСТВАТА ОТ ПЕТРОХАН И ОКОЛЧИЦА ТА ВИ НЯМАШЕ! ЗАЩО ЧАК КОГАТО МАЛКО СЕ ПОУСПОКОИХА НЕЩАТА СЛЯЗОХТЕ ОТ БАЛКАНА? КЪДЕ БЯХТЕ ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД, А ПЛАТЕНИЯ ВИ ПЕРСОНАЛ ТИЧАХА ПО МЕДИИТЕ И ХВЪРЛЯХА КАЛ ПО ПП-ДБ, КАТО ТЕ НЕ СА ВИНОВНИ, А СТЕ ВИЕ?
13:01 19.02.2026
83 Иван
До коментар #80 от "Прав е":Ще си остане само с единият ти глас!
13:05 19.02.2026
84 Вие сте
13:38 19.02.2026
85 Ха ха ха
13:39 19.02.2026
87 Факти
14:00 19.02.2026
88 Злодеи под слънцето
14:29 19.02.2026
89 Казуар
15:16 19.02.2026
90 чужденец
17:11 19.02.2026
91 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:33 19.02.2026
92 Ходи
00:45 20.02.2026