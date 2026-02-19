Новини
България »
Калин Стоянов: Кабинетът "Йотова-Сорос-Петрохан" направи опит да потули този огромен педофилски скандал

Калин Стоянов: Кабинетът "Йотова-Сорос-Петрохан" направи опит да потули този огромен педофилски скандал

19 Февруари, 2026 10:46

Техническият министър на МВР Бойко Рашков е въоръжил групата, с чиито оръжия са били простреляни откритите мъртви лица. Друг техен представител, Васил Терзиев е финансовата група

Калин Стоянов: Кабинетът "Йотова-Сорос-Петрохан" направи опит да потули този огромен педофилски скандал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във вчерашния ден, вечно присъстващите в ефира на националните телевизии представители на ПП-ДБ, замесени в скандала около хижа "Петрохан“, се опитват да прехвърлят вина и върху мен, вероятно с цел да отклонят общественото внимание и да се представят като жертви в този тежък криминален случай. Таков мнение изрази депутатът от "ДПС-Ново Начало" Калин Стоянов във Facebook.

Асен Василев направи внушение, че едва ли не съм извършил проверката по сигнал, подаден в ГДБОП през 2022 година. Категорично заявявам, че докато заемах директор на ГДБОП, този сигнал не ми е докладван - факт, който лесно може да бъде проверен. В тази връзка считам за редовно директорът на дирекция " Киберпрестъпност“ към ГДБОП публично да потвърди това обстоятелство. Освен това е важно да стане ясно през кои ръководни служители е преминал сигналът, каквито препоръки са били добавени и най-вече, което е разписало предложението за прекратяване на работата по сигнал. Допускам, че това може да е някой ръководен служител, който е близък приятел с бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и с бившия министър на МВР Иван Демерджиев.

Асен Василев и Божидар Божанов направиха и внушения относно раздадените оръжия на групата "рейнджъри“, чиито членове бяха открити мъртви в хижата и под връх Околчица. Лесно проверявам факта, че оръжията са били раздадени от началника на РУ-Монтана (близък до областния координатор на ПП-ДБ за региона) по времето, когато Бойко Рашков беше министър на вътрешните работи, както и при директорите на ОДМВР-Монтана, назначени лично от него. По отношение на твърдението, че Бойко Рашков е уволнил определени служители, а аз съм ги възстановил, следва да се знае, че българският съд е този, който възстанови всички служители, които бяха незаконно уволнени от Бойко Рашков. Представители на ПП-ДБ като Надежда Йорданова, Борислав Сандов и Николай Денков, са съдействали за ускореното легитимиране на скандалната Национална агенция за контрол на защитените територии.

Техническият министър на МВР Бойко Рашков е въоръжил групата, с чиито оръжия са били простреляни откритите мъртви лица. Друг техен представител, Васил Терзиев е финансовата група, за която има множество доказателства, че отделни нейни членове са извършили сексуално насилие над малолетни и непълнолетни лица. Същевременно представители на партията, включително Васил Терзиев, Борислав Сандов вероятно и други от ПП-ДБ често са разпространявали въпросната хижа, някои пили чайче, други пушили нещо различно от тютюневи цигари, трети се разхождали в компанията на лама Калушев и т.н. Според публични данни те са пребивавали в района, докато там са се случили тежки престъпления. Тези хора са създали, подкрепяли, спонсорирали и посещавали структура, запозната с изключително тежки обвинения, а днес упорито се опитва да се разграничи от последствията. Според представителите на ПП-ДБ Ивайло Калушев е "добър човек“, въпреки че срещу него има обвинения за блудствени действия и сексуално насилие над малолетни и непълнолетни деца. Новият служебен кабинет "Йотова-Сорос-Петрохан",стратегически подбран, със сигурност направи опит да потули този огромен педофилски скандал, в който главните действащи лица ще са представителите на партията подкрепяща педофилските секти в България - ПП-ДБ.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 спонтанен сарказъм

    53 9 Отговор
    а Бил Гейтс и Путин къде са? Защо ги забравяш така удобно?

    10:49 19.02.2026

  • 2 гейчо

    76 9 Отговор
    шефа не те ли заведе в дубай на топло ?

    10:50 19.02.2026

  • 3 така

    55 8 Отговор
    миловиден вид, опасна същност

    10:50 19.02.2026

  • 4 виктория

    70 11 Отговор
    тоя пъпеш като какъв се изказва!!!

    10:51 19.02.2026

  • 5 Сила

    64 9 Отговор
    Сесил Каратанчева питахте ли я как се чувства ....а онова14 годишно момиче изнасилено от борчето полуидиот със страната прическа , от младежи ГЕРБ .....?!?

    10:51 19.02.2026

  • 6 ккк

    68 9 Отговор
    а вие толкова време като знаехте че са такива защо им давахте разрешителни и ги държахте до сега

    10:52 19.02.2026

  • 7 Тоя

    74 9 Отговор
    див селянин и парадоксален лъжец се чуди какво да избълва , лъжа след лъжа !

    10:52 19.02.2026

  • 8 Мекере

    57 7 Отговор
    Как е шурея? Още ли го дава измамник?

    10:54 19.02.2026

  • 9 Въпрос

    46 8 Отговор
    Защо ДПС и Възраждане, а преди това Атака говорят на един език?

    Коментиран от #16

    10:54 19.02.2026

  • 10 Да не

    60 7 Отговор
    бръщолеви тъпотии , а да каже на кого и как жена му стана ортак и какви пари върти !

    10:54 19.02.2026

  • 11 800 000 евро е дала майката

    19 32 Отговор
    на онзи 31 годишният, опънатия от Калушев!

    10:55 19.02.2026

  • 12 така е

    17 46 Отговор
    Ламата е бил обикновена перачница на пари за черната каса на ПП. Затова са толкоз притиснени сега.

    10:57 19.02.2026

  • 13 абревеатура

    48 10 Отговор
    герб - грабители и екзекутори на Република България!

    10:57 19.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Наши ваши

    37 4 Отговор
    Никой не търси истината.Затова сме корумпетата на Европа.

    10:58 19.02.2026

  • 16 Отговор

    27 2 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос":

    От едно място им дърпат конците.

    10:58 19.02.2026

  • 17 БеГемот

    37 5 Отговор
    Това нещо колко е нелепо....

    10:58 19.02.2026

  • 18 така е

    14 6 Отговор
    а кой им е подсказал мистериозно и сектански да се самоубият . имаше партии - наркотици били, мафии били, а може децата да са ги подтикнали към самоубийство . днещното поколение расте без да работи и учи . нещо кат бацили . пробвали са наркотици, вейпове , газ, не носят доходи . като растат като наркомани и обратни . лоша работа . свърши се . хората са знаели . до гинци има много гранична полиция, жандармерия . имало слухове . комуните и сектите не са нещо ново . така в ЕС намират на децата занимание . но после кат се върнат в семействата пак стават наркомани 80 процента от тях .

    Коментиран от #25, #40

    11:01 19.02.2026

  • 19 Как не влго е срам!

    51 9 Отговор
    Именно този лицемерен Калин Стоянов върнал в мвр този шеф в Монтана, който им е дал разрешително за 16 оръжия! Бойко Рашков беше го уволнил!

    11:02 19.02.2026

  • 20 Ехо

    41 4 Отговор
    И този ще си търси работа!

    11:05 19.02.2026

  • 21 Нагъл Милиционер!

    46 5 Отговор
    Този изпъква със своята наглост дори в царството на наглите-МЕР!

    Коментиран от #29

    11:06 19.02.2026

  • 22 Емигрант

    32 4 Отговор
    Това е едно нечовешко същество което се разпознава по "миризмата" си на наглост и отврат ! Лицето на политици-измамници и нечовеци ! Носител е на БЕЗСРАМИЕТО !

    11:13 19.02.2026

  • 23 Аксел

    38 4 Отговор
    Калинката пак изплиска легена. Гледа като настъпана жаба и прави евтини внушения, за да не отговаря на въпросите какво е правил като шеф на Бопа и министър на МВР когато се е работило по тази асоциация.. Скоро ще бъде осъден за насаждане на омраза, клевета и набеждаване.

    11:16 19.02.2026

  • 24 Да така е

    28 2 Отговор
    Майстора на потулванията е Калинката.

    11:26 19.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дориана

    30 4 Отговор
    Калин Стоянов да е наясно , че има Възмездие за предателството му към народа когато беше Министър на МВР и с неговото умишлено бездействие се опорочиха , фалшифицираха и откраднаха изборите. Показателен е факта , че от благодарност Пеевски го приюти в ДПС Ново начало. Какво падение !

    11:44 19.02.2026

  • 27 БГ жител

    18 1 Отговор
    Ами разкрий случая тогава, докажи, че ти си прав другите виновни ! Не си бил подлога на хонорар ! Покажи на народа, че си заслужил поста и нашите пари !

    11:48 19.02.2026

  • 28 ОБЯВА С.КОСТИ

    14 1 Отговор
    ТЪРСИМ КОЗАРЧИ , КАЛИНЧО БАБА МОЛЯТЕ ПРЕБЕРИСЕ НА СЕЛУ.

    11:52 19.02.2026

  • 29 АЛО БРАЧЕД

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "Нагъл Милиционер!":

    КАЛИНЧО МИЛИЦИОНЕР НЕ Е БИЛ. ТОВА ЧЕ Е БИЛ ПОЛИЦАЙ ДА.НЕОБИЖДАЙ МИЛИЦИОНЕРИТЕ.

    11:54 19.02.2026

  • 30 Протеже на свинята

    25 3 Отговор
    Калинке проста, от къде знаеш, че случаят Петрохан е педофилски, а не наркотичен!

    12:06 19.02.2026

  • 31 дядо Петър

    18 3 Отговор
    Калинчо, дедовото, ама ти май и ти си набъркан в педофилската каша наречена "Петрохан"?

    12:06 19.02.2026

  • 32 Цвете

    10 2 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ЛЪЖЕТЕ? ЗАЩО НЕ ПУБЛИКУВАХТЕ СНИМКАТА ОТ " БЛИЦ " ? ТАМ, ЗА ВАШЕ СЪЖАЛЕНИЕ СЕ ВИЖДА ЯСНО С ПРОСТО ОКО. НЯМА ДА ВИ СЕ РАЗМИНЕ ТОЗИ ПЪТ. КОЛКОТО И ПЛЮНКИ ДА ХВЪРЧАТ ОТ МРЪСНИТЕ ВИ УСТИ.ИМА И ОЩЕ, ТАКА ЧЕ ЗАМЪЛЧИ ТИ, КОЙТО СИ ПРОДАДЕ ДУШАТА НА ДЯВОЛА.🐷

    12:15 19.02.2026

  • 33 Цвете

    8 2 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ЛЪЖЕТЕ? ЗАЩО НЕ ПУБЛИКУВАХТЕ СНИМКАТА ОТ " БЛИЦ " ? ТАМ, ЗА ВАШЕ СЪЖАЛЕНИЕ СЕ ВИЖДА ЯСНО С ПРОСТО ОКО. НЯМА ДА ВИ СЕ РАЗМИНЕ ТОЗИ ПЪТ. КОЛКОТО И ПЛЮНКИ ДА ХВЪРЧАТ ОТ МРЪСНИТЕ ВИ УСТИ.ИМА И ОЩЕ, ТАКА ЧЕ ЗАМЪЛЧИ ТИ, КОЙТО СИ ПРОДАДЕ ДУШАТА НА ДЯВОЛА.🐷

    12:17 19.02.2026

  • 34 Цвете

    9 3 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ЛЪЖЕТЕ? ЗАЩО НЕ ПУБЛИКУВАХТЕ СНИМКАТА ОТ " БЛИЦ " ? ТАМ, ЗА ВАШЕ СЪЖАЛЕНИЕ СЕ ВИЖДА ЯСНО С ПРОСТО ОКО. НЯМА ДА ВИ СЕ РАЗМИНЕ ТОЗИ ПЪТ. КОЛКОТО И ПЛЮНКИ ДА ХВЪРЧАТ ОТ МРЪСНИТЕ ВИ УСТИ.ИМА И ОЩЕ, ТАКА ЧЕ ЗАМЪЛЧИ ТИ, КОЙТО СИ ПРОДАДЕ ДУШАТА НА ДЯВОЛА.🐷

    12:19 19.02.2026

  • 35 ООрана държава

    10 1 Отговор
    За два месеца няма какво да се потули бе ж@бок

    12:33 19.02.2026

  • 36 Това

    15 2 Отговор
    Тъпото и той излезе да бръщолеви глупости.Защитава се от блатото в което се е натикало само.Ама къде ги намират тия тройкаджии като Деньо и това.Това нали имаше ОПГ с родата си.Кога ще го разследват?

    12:57 19.02.2026

  • 37 Какво

    15 1 Отговор
    Ще кажеш ,а твоя дерибей като какъв е посещавал Петрохан и е сниман с Калушев и Алексей Петров там?В сайта на Бареков я има снимката,който може да му я покаже тук.Да си правите пиар над жертви вие сте аборигени.

    13:07 19.02.2026

  • 38 Как го потули

    9 0 Отговор
    папагал проскубан

    13:54 19.02.2026

  • 39 Зло под слънцето

    8 1 Отговор
    Злоба и обвинения - много е лесно да прехвърляш своите грехове на някой друг, само че не ви се получава. Последно смрадливо издихание.

    14:35 19.02.2026

  • 40 Емигрант

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "така е":

    Ти знаеш ли, че си свободен човек в ЕС и като такъв щом не ти харесва ЕС имаш свободата да се "разкараш" от тази територия и да отидеш в Русия при Путин - действай мишшок ! В Русия ще бъдеш "свободен" да говориш, но само хубави неща за властта и никога против нея, а говориш ли лоши ще заживееш "свободно" в една "стая" 2 на 2 където няма наркотици, педофили и вейпове, а само една тоалетна !

    Коментиран от #41

    14:39 19.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

