Калин Стоянов: Кабинетът "Йотова-Сорос-Петрохан" направи опит да потули този огромен педофилски скандал

Във вчерашния ден, вечно присъстващите в ефира на националните телевизии представители на ПП-ДБ, замесени в скандала около хижа "Петрохан“, се опитват да прехвърлят вина и върху мен, вероятно с цел да отклонят общественото внимание и да се представят като жертви в този тежък криминален случай. Таков мнение изрази депутатът от "ДПС-Ново Начало" Калин Стоянов във Facebook.
Асен Василев направи внушение, че едва ли не съм извършил проверката по сигнал, подаден в ГДБОП през 2022 година. Категорично заявявам, че докато заемах директор на ГДБОП, този сигнал не ми е докладван - факт, който лесно може да бъде проверен. В тази връзка считам за редовно директорът на дирекция " Киберпрестъпност“ към ГДБОП публично да потвърди това обстоятелство. Освен това е важно да стане ясно през кои ръководни служители е преминал сигналът, каквито препоръки са били добавени и най-вече, което е разписало предложението за прекратяване на работата по сигнал. Допускам, че това може да е някой ръководен служител, който е близък приятел с бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и с бившия министър на МВР Иван Демерджиев.
Асен Василев и Божидар Божанов направиха и внушения относно раздадените оръжия на групата "рейнджъри“, чиито членове бяха открити мъртви в хижата и под връх Околчица. Лесно проверявам факта, че оръжията са били раздадени от началника на РУ-Монтана (близък до областния координатор на ПП-ДБ за региона) по времето, когато Бойко Рашков беше министър на вътрешните работи, както и при директорите на ОДМВР-Монтана, назначени лично от него. По отношение на твърдението, че Бойко Рашков е уволнил определени служители, а аз съм ги възстановил, следва да се знае, че българският съд е този, който възстанови всички служители, които бяха незаконно уволнени от Бойко Рашков. Представители на ПП-ДБ като Надежда Йорданова, Борислав Сандов и Николай Денков, са съдействали за ускореното легитимиране на скандалната Национална агенция за контрол на защитените територии.
Техническият министър на МВР Бойко Рашков е въоръжил групата, с чиито оръжия са били простреляни откритите мъртви лица. Друг техен представител, Васил Терзиев е финансовата група, за която има множество доказателства, че отделни нейни членове са извършили сексуално насилие над малолетни и непълнолетни лица. Същевременно представители на партията, включително Васил Терзиев, Борислав Сандов вероятно и други от ПП-ДБ често са разпространявали въпросната хижа, някои пили чайче, други пушили нещо различно от тютюневи цигари, трети се разхождали в компанията на лама Калушев и т.н. Според публични данни те са пребивавали в района, докато там са се случили тежки престъпления. Тези хора са създали, подкрепяли, спонсорирали и посещавали структура, запозната с изключително тежки обвинения, а днес упорито се опитва да се разграничи от последствията. Според представителите на ПП-ДБ Ивайло Калушев е "добър човек“, въпреки че срещу него има обвинения за блудствени действия и сексуално насилие над малолетни и непълнолетни деца. Новият служебен кабинет "Йотова-Сорос-Петрохан",стратегически подбран, със сигурност направи опит да потули този огромен педофилски скандал, в който главните действащи лица ще са представителите на партията подкрепяща педофилските секти в България - ПП-ДБ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #16
До коментар #9 от "Въпрос":От едно място им дърпат конците.
18 така е
Коментиран от #25, #40
Коментиран от #29
До коментар #21 от "Нагъл Милиционер!":КАЛИНЧО МИЛИЦИОНЕР НЕ Е БИЛ. ТОВА ЧЕ Е БИЛ ПОЛИЦАЙ ДА.НЕОБИЖДАЙ МИЛИЦИОНЕРИТЕ.
До коментар #18 от "така е":Ти знаеш ли, че си свободен човек в ЕС и като такъв щом не ти харесва ЕС имаш свободата да се "разкараш" от тази територия и да отидеш в Русия при Путин - действай мишшок ! В Русия ще бъдеш "свободен" да говориш, но само хубави неща за властта и никога против нея, а говориш ли лоши ще заживееш "свободно" в една "стая" 2 на 2 където няма наркотици, педофили и вейпове, а само една тоалетна !
Коментиран от #41
