Вучич: Тристранното сътрудничество Хърватия-Албания-Косово не е срещу Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че хърватският премиер Андрей Пленкович го е уверил, че тристранното военно сътрудничество между Хърватия, Албания и Косово не е насочено срещу Сърбия, предаде агенция ХИНА, цитирана от БТА.
Вучич съобщи това пред белградски медии по време на международната среща на върха за изкуствен интелект в Делхи. Той уточни, че е провел „дълъг разговор“ с Пленкович, в който двамата обсъдили за първи път тристранното сътрудничество, което той по-рано определи като „военен съюз“.
На Мюнхенската конференция по сигурността Вучич определи подобен съюз като „най-голямата заплаха“ за Сърбия. В отговор хърватският министър на отбраната Иван Анушич подчерта, че тристранната инициатива, договорена през 2025 г., не е насочена срещу никого.
През 2025 г. Хърватия, Албания и Косово подписаха декларация за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, с цел укрепване на стабилността в Югоизточна Европа, подкрепа на евроатлантическата интеграция и задълбочаване на партньорството между трите държави, припомня Хърватската агенция.
„С едно изречение мога да кажа, че премиерът Пленкович каза, че това не е насочено срещу Сърбия“, заяви Вучич в Делхи. Той добави, че по-нататъшни коментари биха излезли извън рамките на учтивостта, добросъвестността и рационалния диалог.
1 Трол
11:47 19.02.2026
2 1234
11:49 19.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да бе , да ! 🤔
Коментиран от #10
11:54 19.02.2026
5 Татито
11:56 19.02.2026
6 Иронично
11:57 19.02.2026
7 Фашизъм = Евроатлантизъм = Ционизъм
Коментиран от #11
11:57 19.02.2026
8 Муцун
Вучич е северен македонец № 1!
Съюзът е срещу България.
12:02 19.02.2026
9 Баце
Само трябва да видим откъде ще вземете петрол, че не върви на добре хаха
12:14 19.02.2026
10 бъ дъ!бъ дъ!
До коментар #4 от "Да бе , да ! 🤔":затуй си слагай клупа и скачай
12:14 19.02.2026
11 тибе га та гласиха
До коментар #7 от "Фашизъм = Евроатлантизъм = Ционизъм":шо ривеш сига
12:15 19.02.2026
12 Иквоо
12:22 19.02.2026