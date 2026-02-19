Вучич: Тристранното сътрудничество Хърватия-Албания-Косово не е срещу Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че хърватският премиер Андрей Пленкович го е уверил, че тристранното военно сътрудничество между Хърватия, Албания и Косово не е насочено срещу Сърбия, предаде агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Вучич съобщи това пред белградски медии по време на международната среща на върха за изкуствен интелект в Делхи. Той уточни, че е провел „дълъг разговор“ с Пленкович, в който двамата обсъдили за първи път тристранното сътрудничество, което той по-рано определи като „военен съюз“.

На Мюнхенската конференция по сигурността Вучич определи подобен съюз като „най-голямата заплаха“ за Сърбия. В отговор хърватският министър на отбраната Иван Анушич подчерта, че тристранната инициатива, договорена през 2025 г., не е насочена срещу никого.

През 2025 г. Хърватия, Албания и Косово подписаха декларация за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, с цел укрепване на стабилността в Югоизточна Европа, подкрепа на евроатлантическата интеграция и задълбочаване на партньорството между трите държави, припомня Хърватската агенция.

„С едно изречение мога да кажа, че премиерът Пленкович каза, че това не е насочено срещу Сърбия“, заяви Вучич в Делхи. Той добави, че по-нататъшни коментари биха излезли извън рамките на учтивостта, добросъвестността и рационалния диалог.