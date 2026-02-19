Новини
Вучич: Тристранното сътрудничество Хърватия-Албания-Косово не е срещу Сърбия

19 Февруари, 2026 11:46 925 12

  • сърбия-
  • тристранно сътрудничество-
  • хърватия-
  • албания-
  • косово-
  • александър вучич

Сръбският президент цитира уверенията на Пленкович по време на среща в Делхи

Вучич: Тристранното сътрудничество Хърватия-Албания-Косово не е срещу Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че хърватският премиер Андрей Пленкович го е уверил, че тристранното военно сътрудничество между Хърватия, Албания и Косово не е насочено срещу Сърбия, предаде агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Вучич съобщи това пред белградски медии по време на международната среща на върха за изкуствен интелект в Делхи. Той уточни, че е провел „дълъг разговор“ с Пленкович, в който двамата обсъдили за първи път тристранното сътрудничество, което той по-рано определи като „военен съюз“.

На Мюнхенската конференция по сигурността Вучич определи подобен съюз като „най-голямата заплаха“ за Сърбия. В отговор хърватският министър на отбраната Иван Анушич подчерта, че тристранната инициатива, договорена през 2025 г., не е насочена срещу никого.

През 2025 г. Хърватия, Албания и Косово подписаха декларация за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, с цел укрепване на стабилността в Югоизточна Европа, подкрепа на евроатлантическата интеграция и задълбочаване на партньорството между трите държави, припомня Хърватската агенция.

„С едно изречение мога да кажа, че премиерът Пленкович каза, че това не е насочено срещу Сърбия“, заяви Вучич в Делхи. Той добави, че по-нататъшни коментари биха излезли извън рамките на учтивостта, добросъвестността и рационалния диалог.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 6 Отговор
    Срещу Северна Македония е.

    11:47 19.02.2026

  • 2 1234

    9 4 Отговор
    Не им вярвай

    11:49 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да бе , да ! 🤔

    4 7 Отговор
    Кво да каже завалията ?! Срещу православна християнска Сърбия евроатлантиците стягат същия задушаващ обръч , както срещу православните Русия и Беларус .

    Коментиран от #10

    11:54 19.02.2026

  • 5 Татито

    5 1 Отговор
    Сърбия е съюз с Македония.

    11:56 19.02.2026

  • 6 Иронично

    6 2 Отговор
    Срещу марсианците е които са им съседи и имат по друга политическа визия различна от западната.

    11:57 19.02.2026

  • 7 Фашизъм = Евроатлантизъм = Ционизъм

    4 6 Отговор
    Всички фашисти се обединяват отново, за да търсят реванш за боя който ядоха през ВСВ!

    Коментиран от #11

    11:57 19.02.2026

  • 8 Муцун

    4 1 Отговор
    ски
    Вучич е северен македонец № 1!
    Съюзът е срещу България.

    12:02 19.02.2026

  • 9 Баце

    7 3 Отговор
    Споко, Вучо, Орбан ще те спаси теб..Нали и вие сключихте военен съюз..
    Само трябва да видим откъде ще вземете петрол, че не върви на добре хаха

    12:14 19.02.2026

  • 10 бъ дъ!бъ дъ!

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да бе , да ! 🤔":

    затуй си слагай клупа и скачай

    12:14 19.02.2026

  • 11 тибе га та гласиха

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Фашизъм = Евроатлантизъм = Ционизъм":

    шо ривеш сига

    12:15 19.02.2026

  • 12 Иквоо

    1 3 Отговор
    Ти нещо против ли имаш?

    12:22 19.02.2026

Новини по държави:
