Сметната палата наложи глоби за над 420 000 лв. за нарушения

19 Февруари, 2026 11:08 802 3

  • сметна палата-
  • глоби-
  • обществени поръчки-
  • изборен кодекс

Съставени са 169 акта

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сметната палата е наложила глоби за над 420 хил. лева общо по Закона за обществените поръчки и по Изборния кодекс през 2025 г. Одиторите са проверили поръчки и договори за тях за около 352 млн. лв. през миналата година. Съставени са 95 акта на ръководители на ведомства и 74 акта на кметове.

Проверените процедури по Закона за обществените поръчки са 254 и са на стойност около 271 млн. лв, а възлаганията чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица са 132 и са на стойност близо 11 млн. лв. Инспектирани са още и 214 договора на обща стойност близо 70 млн. лева, сключени след проведена процедура или след възлагания чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, посочи "Нова телевизия".

Съставени са 169 акта за установяване на административни нарушения по ЗОП на ръководители на централни ведомства, кметове или техни заместници и друг вид отговорни лица. Председателят на Сметната палата се е произнесъл по 139 от тях, като са издадени 71 наказателни постановления и 56 предупреждения до нарушители.

От съставените актове по ЗОП, 95 са на ръководители на централни ведомства, училища, университети, публични предприятия или оправомощени от тях лица, а 74 акта са на кметове на общини или оправомощени от тях лица.

Общата стойност на наложените глоби по ЗОП възлиза на над 376 хиляди лева.

За сравнение - през 2024 г. наложените глоби са на стойност около 300 хил. лева, а през 2023 г. - 278 хил. лева.

Най-често срещаните нарушения на Закона за обществените поръчки, за които е образувано административнонаказателно производство, са свързани с:

  • · поставяне на условия, които необосновано ограничават или необосновано дават предимство при участие в обществената поръчка;
  • · одобрявани са показатели в методиките за оценка на офертите, които не позволяват обективно да се сравнят предложенията на участниците, както и не е представена достатъчно информация на участниците за правилата на оценяване;
  • · възложители не са приложили предвидения законов ред въпреки наличие на основание за това;
  • · разделяни са обществени поръчки на части, за да се приложи ред за възлагане за по-ниски стойности;
  • · избирани са неконкурентни процедури (договаряне без предварително обявление и пряко договаряне)
  • · не са изпращани в законовия срок документи и информация, подлежаща публикуване в Регистъра на обществените поръчки.

Съставени са актове и са наложени глоби и за нарушения по Изборния кодекс.

  • · Председателят на Сметната палата се е произнесъл по 18 броя актове за установяване на административни нарушения през 2025 г. с наказателни постановления, предупреждения и др. (9 от които са съставени през предходната година, но срокът за произнасяне тече през 2025 г.).
  • · Наказателните постановления по тях са 15, има издадени и 10 предупреждения.
  • · Наложени са общо 45 хиляди лева глоби на лицата, представляващи партиите, коалициите и инициативните комитети.
  • · Нарушенията са за непредставена информация за Единния регистър по Изборния кодекс към Сметната палата - за дарители и размера на направени дарения
  • · за имена на кандидати и на членове на инициативни комитети, които са предоставили средства, за размера на средствата
  • · декларации за произход на дарените средства и за произход на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, за социологически и на рекламни агенции, с които участниците в изборите работят.

По Закона за политическите партии има съставени 2 акта за установени административни нарушения – за непредставен пред Сметната палата финансов отчет и декларации, както и за това, че не е създаден и воден публичен регистър за дарения, имоти, сделки и други.


  • 1 Зевс

    6 1 Отговор
    420к е смешна сума, освен това парите под масата са взети от наши хора, а глобата я плаща съответната организация, т.е. пак от джоба на данъкоплатеца.

    11:14 19.02.2026

  • 2 Василеску

    2 0 Отговор
    На кого? Защо се крие. И защо не 100 пъти повече, ?

    11:17 19.02.2026

  • 3 Тоест

    2 0 Отговор
    След, като е в левове, няма да бъде платена. От къде ще вземат левове?

    11:22 19.02.2026

