На второ четене: Гласуват важни промени в Закона за здравето

Работещите у нас да имат право на половин ден платен отпуск за задължителния профилактичен преглед при личния си лекар - това предвижда промяна в Кодекса на труда, която през следващата седмица ще бъде разгледана на второ четене от Народното събрание.
Поправката е част от пакет промени в Закона за здравето, одобрени на първо четене, като срокът за предложения преди второто четене изтича утре.
Част от пакета законодателни промени е предложението на ПП-ДБ за въвеждане на профилактичен календар в електронното здравно досие, в който да се залагат прегледи и изследвания за всеки според здравословното му състояние. Предвижда се автоматизирано издаване на направления за специалист, като личният лекар ще може да променя или допълва тези направления. Хората с електронен достъп до досиетата си ще получават електронна покана за явяване на профилактичен преглед, а останалите ще получават писмо с такава покана от Здравната каса.
Поправките задължават здравния министър да подготви наредба за вида, количеството и качеството на храната в болниците.
Предвижда се криминализиране на разпространението на райски газ и се забранява шофирането след употреба на този газ.
А кандидат политиците изчакват въвеждането на непопулярните мерки, и после ще се оправдаят с "ами въвели сме го вече".
Това е служебно правителство и не може д.и.ктаторски да въвежда подобни законопроекти.
То е избрано с цел довършване на най мракобесните закони, отнемащи правата ни.
Българинът спи. Ще го карат във военни действия и пак спи.
