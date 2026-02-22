Вземете 50% отстъпка за хостинг от

На второ четене: Гласуват важни промени в Закона за здравето

На второ четене: Гласуват важни промени в Закона за здравето

22 Февруари, 2026

Половин ден платен отпуск за задължителния профилактичен преглед при личния си лекар, предвижда промяна в Кодекса на труда

Работещите у нас да имат право на половин ден платен отпуск за задължителния профилактичен преглед при личния си лекар - това предвижда промяна в Кодекса на труда, която през следващата седмица ще бъде разгледана на второ четене от Народното събрание.

Поправката е част от пакет промени в Закона за здравето, одобрени на първо четене, като срокът за предложения преди второто четене изтича утре.

Част от пакета законодателни промени е предложението на ПП-ДБ за въвеждане на профилактичен календар в електронното здравно досие, в който да се залагат прегледи и изследвания за всеки според здравословното му състояние. Предвижда се автоматизирано издаване на направления за специалист, като личният лекар ще може да променя или допълва тези направления. Хората с електронен достъп до досиетата си ще получават електронна покана за явяване на профилактичен преглед, а останалите ще получават писмо с такава покана от Здравната каса.

Поправките задължават здравния министър да подготви наредба за вида, количеството и качеството на храната в болниците.

Предвижда се криминализиране на разпространението на райски газ и се забранява шофирането след употреба на този газ.


България
  • 1 Сатана Z

    4 2 Отговор
    ППдофилите вече със закон ще търсят здрави българи за будистки практики .Жените половин ден ли ще имат за профилактика ,а Асен Василев ще има цял ден да си събуе гащите при генеколога?

    03:46 22.02.2026

  • 2 д-р Мутрев

    9 0 Отговор
    Здравеопазването е цъфнало, та вързало. Само бутафорните профилактични прегледи ни беше останало да уредим.

    03:47 22.02.2026

  • 3 Ц.и.ф.ровият концлагер

    8 0 Отговор
    Освен че продадаха изследванията на частни фирми от пЛандемията, сега искат и ц.и.ф..рови здравни досиета за децата ни. Народът спи и не се усеща как го варят.
    А кандидат политиците изчакват въвеждането на непопулярните мерки, и после ще се оправдаят с "ами въвели сме го вече".
    Това е служебно правителство и не може д.и.ктаторски да въвежда подобни законопроекти.
    То е избрано с цел довършване на най мракобесните закони, отнемащи правата ни.
    Българинът спи. Ще го карат във военни действия и пак спи.

    04:57 22.02.2026

  • 4 ха ха

    2 0 Отговор
    е много грижи за да закачат населението на ченгела , а партньорските им лаболатории усилено помагат с всякакви вируси

    07:33 22.02.2026

  • 5 задължителния профилактичен преглед?

    3 0 Отговор
    Тези забравят че е имало Нюрнбергски трибунал и Нюрнберския кодекс от 1947г. Никой не може да те леква , изследва, преглежда насилствено.

    07:39 22.02.2026

