Екатерина Михайлова: Това, което виждаме в Народното събрание, е кошмар

Това, което виждаме в Народното събрание, е кошмар. Решението да имаме работещ парламент по време на предизборна кампания не знам доколко е добро. Дава възможност за парламентарен контрол върху правителство, което депутатите не са избрали. Това е странно, защото то е назначено от президента. Парламентът по-скоро може да отврати хората от гласуване, ако нищо не се промени до 19 април. Това каза преподавателят по конституционно право и бивш депутат проф. Екатерина Михайлова в студиото на „Събуди се“ по NOVA.
Конституционалистът е противник на служебното управление. „Не приемам тезата на президента, че не носи отговорност за служебния кабинет, тъй като тя не го е избрала. Смятам, че отговорността се споделя между двама души - държавния глава и кандидата за министър-председател. Йотова е дала вот на доверие, но ако не приема част от състава на кабинета, може да го върне докато проблемният човек не бъде сменен. Не е вярно, че нищо не зависи от президента, дори немалко зависи. Гюров реагира бързо именно след реакцията на Йотова по казуса с Цицелков. Тя може да иска от премиера промяна в правителството“, уточни тя.
Припомняме, че Стоил Цицелков, който беше назначен за служебен заместник-министър-председател по честни избори, подаде оставка едва ден след встъпването си в длъжност. Решението му да се оттегли бе прието от президента Илияна Йотова и служебния премиер Андрей Гюров. Основният повод за тази развръзка бяха твърдения за забрана от Европейската комисия да участва в мисии за наблюдение на избори за период от пет години, наложена през 2020 г. Информация, потвърдена от NOVA. Михайлова коментира темата навръх Сирни Заговезни.
„Прошката е много личен акт, обществото не може да я дава колективно, защото това би било в разрез със смисъла ѝ. Когато има нещо, което може да смути работата на някого в държавното управление, то трябва да се провери. Към такива хора се изисква да имат чисто минало, иначе се пораждат съмнения. А това изважда от строя такъв човек. В правилника на НС се говори за етични норми, трябва да бъде създаден и такъв закон. Когато ще заемеш позиция, от която зависи съдбата на много хора, не трябва да има съмнение за миналото ти, с оглед на настоящето и бъдещето. Андрей Гюров трябваше да провери Цицелков, но нямаше как да узнае всичко - няма механизмите да го направи, докато избира състав на кабинет. Проверка могат да направят само държавни институтции. Трябва да има процедура, която да позволява събиране на обща информация преди предлагането на министри. Не е важно да има активна присъда, а и да няма престъпване на моралните норми на поведение“, коментира професорът.
Според Михайлова е възможно да се стигне до отстраняване на и.ф. главен прокурор, но тя не изрази оптимизъм, че това ще се случи с този състав на ВСС. „Има немалко становища на съдилища, които казват, че има проблем с тази длъжност. Би трябвало ВСС да се съобразява със съда“, смята тя.
