Екатерина Михайлова: Това, което виждаме в Народното събрание, е кошмар

Екатерина Михайлова: Това, което виждаме в Народното събрание, е кошмар

22 Февруари, 2026 10:00 1 749 43

  • екатерина михайлова-
  • народно събрание-
  • избори-
  • стоил цицелков

Решението да имаме работещ парламент по време на предизборна кампания не знам доколко е добро, заяви преподавателят по конституционно право

Екатерина Михайлова: Това, което виждаме в Народното събрание, е кошмар - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това, което виждаме в Народното събрание, е кошмар. Решението да имаме работещ парламент по време на предизборна кампания не знам доколко е добро. Дава възможност за парламентарен контрол върху правителство, което депутатите не са избрали. Това е странно, защото то е назначено от президента. Парламентът по-скоро може да отврати хората от гласуване, ако нищо не се промени до 19 април. Това каза преподавателят по конституционно право и бивш депутат проф. Екатерина Михайлова в студиото на „Събуди се“ по NOVA.

Конституционалистът е противник на служебното управление. „Не приемам тезата на президента, че не носи отговорност за служебния кабинет, тъй като тя не го е избрала. Смятам, че отговорността се споделя между двама души - държавния глава и кандидата за министър-председател. Йотова е дала вот на доверие, но ако не приема част от състава на кабинета, може да го върне докато проблемният човек не бъде сменен. Не е вярно, че нищо не зависи от президента, дори немалко зависи. Гюров реагира бързо именно след реакцията на Йотова по казуса с Цицелков. Тя може да иска от премиера промяна в правителството“, уточни тя.

Припомняме, че Стоил Цицелков, който беше назначен за служебен заместник-министър-председател по честни избори, подаде оставка едва ден след встъпването си в длъжност. Решението му да се оттегли бе прието от президента Илияна Йотова и служебния премиер Андрей Гюров. Основният повод за тази развръзка бяха твърдения за забрана от Европейската комисия да участва в мисии за наблюдение на избори за период от пет години, наложена през 2020 г. Информация, потвърдена от NOVA. Михайлова коментира темата навръх Сирни Заговезни.

„Прошката е много личен акт, обществото не може да я дава колективно, защото това би било в разрез със смисъла ѝ. Когато има нещо, което може да смути работата на някого в държавното управление, то трябва да се провери. Към такива хора се изисква да имат чисто минало, иначе се пораждат съмнения. А това изважда от строя такъв човек. В правилника на НС се говори за етични норми, трябва да бъде създаден и такъв закон. Когато ще заемеш позиция, от която зависи съдбата на много хора, не трябва да има съмнение за миналото ти, с оглед на настоящето и бъдещето. Андрей Гюров трябваше да провери Цицелков, но нямаше как да узнае всичко - няма механизмите да го направи, докато избира състав на кабинет. Проверка могат да направят само държавни институтции. Трябва да има процедура, която да позволява събиране на обща информация преди предлагането на министри. Не е важно да има активна присъда, а и да няма престъпване на моралните норми на поведение“, коментира професорът.

Според Михайлова е възможно да се стигне до отстраняване на и.ф. главен прокурор, но тя не изрази оптимизъм, че това ще се случи с този състав на ВСС. „Има немалко становища на съдилища, които казват, че има проблем с тази длъжност. Би трябвало ВСС да се съобразява със съда“, смята тя.


  • 1 ти също сееше

    25 8 Отговор
    тази седесарска отровс

    Коментиран от #8

    10:02 22.02.2026

  • 2 Скенер за фалшиви бюлетини

    27 2 Отговор
    От две години не искат да се разпуснат, затова и не могат да се проведат "честни" избори. Още от хартиената коалиция са се запънали като магарета на мост.

    10:03 22.02.2026

  • 3 Пич

    19 7 Отговор
    Много е вероятно Радев да го цакат и с машини, и с хсртии! Също така е вероятно да му отпуснат уж предсказаните от социолозите 30+ % !!! Така хем Радев ще спечели, и народа ще остане с илюзията за някаква победа, хем герб, Пеевски и ПП и ДБ ще могат да го контролират!!!

    10:04 22.02.2026

  • 4 на персин

    13 2 Отговор
    е вашето място, там до гроб

    10:04 22.02.2026

  • 5 478654

    16 9 Отговор
    Тази за нищо не става ! Но акъл дава , и за това затваряйте фермата !

    Коментиран от #35

    10:05 22.02.2026

  • 6 Ура,,Ура

    29 4 Отговор
    Наистина е кошмар това НС. След като търпи и толерира такива мишки като ИТН.

    10:06 22.02.2026

  • 7 Абе признайте си

    26 1 Отговор
    Провалена държава. Проядена от корупция, алчност, сглобки и безразличие към съдбата на страната и народа. Това е много опасно и трагично. Ще се самоубием така.

    10:08 22.02.2026

  • 8 Ъхъъъъ

    15 11 Отговор

    До коментар #1 от "ти също сееше":

    Това на снимката е по голям кошмар

    10:08 22.02.2026

  • 9 И бившия

    10 12 Отговор
    Генерал не може нищо да оправи. Той докара ПП-та, които само събират денги за да избягат на острова. Не им пука за тая България... Та тоя ли нещо щел да оправи? И той е част от проблема, не от решението му. Само се прави на друг. Ама вече само такива имаме. Преструвачи на велики патриоти. Но са еничари.

    Коментиран от #33

    10:11 22.02.2026

  • 10 Академик Пеевски

    11 10 Отговор
    Ти ко разбираш от конституция ма?

    10:11 22.02.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    9 13 Отговор
    Докато не се проведе ЛУСТРАЦИЯ, лутането няма да има край.
    Комунистите, децата им, родата им и ДС са на власт още от 1944г
    Прошка и искам и прошка давам на всички, но не и на комунистите !!!

    Коментиран от #16, #42

    10:14 22.02.2026

  • 12 Отвратително!

    13 4 Отговор
    Кошмар са присъствието на Боко Кюлчев Пачков, Шиши Магнитски, Тошко Интриганта, Костя Копейкин, Руди Гела...

    10:15 22.02.2026

  • 13 Правилно си казва

    11 3 Отговор
    Че те засяха тия таласъми , ами сега има кошмари !?.

    10:16 22.02.2026

  • 14 ИТН са политическата илюзия!

    10 4 Отговор
    ИТН са бандити, крадци, лъжци и истерици!

    10:16 22.02.2026

  • 15 Парламентът трябва да има контрол

    8 7 Отговор
    върху всяко едно парвителство- независимо редовно или служебно!

    Видяхме резултата от безконтролни служебни правителства на Радев- разсипия и кражби!
    Пълен застой по време на едноличната власт на Радев за цели 5 години.
    Това ли иска пак Михайлова?

    Прави впечатление как бивши и настоящи лидери на т.н. градска десница бутат властта в ръцете на Радев.
    Да не говорим за Буци и ГЕРБ- те напарво му я дадоха!

    10:18 22.02.2026

  • 16 Мурка

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "АГАТ а Кристи":

    Това ТЕ прави АНТИХРИСТ

    10:18 22.02.2026

  • 17 Без прошка

    9 1 Отговор
    За такива ,като ,,Дружинната" и нейната дружина със синньо-червени ,, връзки"...де разпродадоха,подариха и съсипаха България...никаква прошка ,а Народен съд !

    10:22 22.02.2026

  • 18 сектор П защо мълчи

    9 5 Отговор
    Другари ,много рано започнахте злобните си подмятания .А защо мълчите за множеството огромни американски самолети на софийското летище.?Що не сте там да протестирате?
    Къде са Мишел,последният софиянец,пича и всички останали герои.. ,путиниски тролове?
    Май, краснов ви е по мил от вовата?

    10:25 22.02.2026

  • 19 Това което виждам на снимката

    7 3 Отговор
    Също е кошмар колкото и да го канят по медиите. Отначало смятах че има някакви качества но с времето се разочаровах и мисля че трябва да спре да обикаля тв..

    10:26 22.02.2026

  • 20 бай благои

    8 1 Отговор
    слушам сутрината госпожа михаилова и казва че във великото народно събрание 90 -91 година ги проверявали а тогава беше бъчкано от агенти но доносници на дс от сдс бкп и дпс така че и сега ги има в нс но това са техните синове дъщери и внуци дд

    10:27 22.02.2026

  • 21 Анджо

    6 5 Отговор
    Следващият парламент трябва да отмени тези служебни измислици. На всякаде правителството в оставка остава на власт до изборите, само в България ние сме приели такъв нескопосан закон.

    10:28 22.02.2026

  • 22 АОНСУ

    9 4 Отговор
    Другарко Екатерина.На Гюров просто му бутнаха списъка с министрите и той го прочете пред Президента.ПРосто глас му прошепна :ако искаш да станеш премиер това са ти министрите.Лошо впечатление направи и това,че не си подаде оставката преди гласуването.Това означава,че се съмнява,че не вярва на тези които го предложиха.А Гюров изобщо не трябваше да се съгласява защото си провали бъдещето като политик.За едни два месеца.

    10:28 22.02.2026

  • 23 Търновец

    12 1 Отговор
    Гражданка Михайлова е една от тези най много отговорни за лошото политическо и икономическо състояние у нас - за това че олигархията и наркомафията и две чужди лобита се качиха на властта. И тя и Филип Димитров и Иван Костов пропиляха ценни години е които се плъзгахме назад. България имаме нужда от ново Учредително събрание и нова конституция а не от духане на въздух

    10:33 22.02.2026

  • 24 Петрохан 2

    5 2 Отговор
    А в правителството е е кошмар х 2

    10:39 22.02.2026

  • 25 ШЕФА

    10 2 Отговор
    Баби.ко,кошмара започна от вас,Седера.ти мръсни и продажни,от теб,цига.... Костов,секретарката Михайлова и тн. Всички сте за Раз........

    Коментиран от #38

    10:40 22.02.2026

  • 26 Хмм

    4 2 Отговор
    това беше идея на нинова, да получават нейните лелки заплати, както и самата тя, въпреки че парламентът не може да наложи никакви решения на правителството, то не е избрано от парламента, парламентът винаги е бил такъв, не беше по-добър по времето на Костов, когато се подвизаваше и тя

    10:49 22.02.2026

  • 27 Мафия ни управлява

    5 5 Отговор
    Кошмарно е поведението на ИТН и Възраждане !
    Добре платени от Мафията !

    10:50 22.02.2026

  • 28 огледало

    10 1 Отговор
    Госпожицата има страшен вид.Нещо от рода на :"сега ставам бе".

    10:53 22.02.2026

  • 29 Бай той Толстой

    10 0 Отговор
    Още един скелет от гардероба на Костоф.

    10:57 22.02.2026

  • 30 това което виждаме в държавата е кошмар

    4 0 Отговор
    упадъка е тотален.

    11:07 22.02.2026

  • 31 Спазвайте законите

    3 1 Отговор
    До средата на април тези "петроханци" ще се вихрят в МС, а когато има НС, то може да им спира безобразията, като например да сменят шефове на болници, МВР, Прокуратура!Тяхната задача е -да организират изборите и нищо повече!

    11:07 22.02.2026

  • 32 Григор

    6 1 Отговор
    Още един измислен професор! Много са в България "професорите", които се издигнаха на вълната на "демокрацията", а не заради знания и ерудиция. Близнашки е същият "професор" като тая!

    11:14 22.02.2026

  • 33 дядо Петър

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "И бившия":

    Генерал не може, а едно книжна мютря, може. Тъй ли, дедовото?

    11:16 22.02.2026

  • 34 9689

    2 0 Отговор
    Само куку може да твърди,че зависи от Президента след промените в Конституцията.Прибирай се в къщи и се скрий.

    11:29 22.02.2026

  • 35 Тя ли незнаела

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "478654":

    Много добре знае как разграбиха народното богатство и съсипаха селското стопанство и промишленост лека и тежка
    Да си припомни а не да дава акъл ненужен

    11:45 22.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    3 0 Отговор
    КАКТО ФАКТИ....НИ ПОКАЗАХА...И ВЕДНАГА КАЗАХ ...КОЙ..ИЗКОПА ТОЗ..ВМИРИСАН ..ДЖОЛАН...ФАКТИ..ФАКТ ФАКТ ФАКТ

    11:50 22.02.2026

  • 38 Софийски

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ШЕФА":

    Точно!Нагласиха се на тихо местенца и 30 години пълнят гуши.Сега отново ръсят акъл за да се намърдат някъде.Те са виновни за всичко.

    12:06 22.02.2026

  • 39 Никога не е късно да станеш за резил.

    3 0 Отговор
    Изглежда като хипарка от 80-те. С Костов съсипаха СДС-то. Нормалните сини не са в ДБ.

    12:09 22.02.2026

  • 40 анонимен

    0 0 Отговор
    Работещ парламент при оставка на правителството не е добре решение, но алчните депутати след няколко предсрочни вота решиха да си осигурат повече заплати. Няма друга причина. Депутатите се чудят как да си запълнят времето при редовно правителство, а какво остава при служебно.

    12:22 22.02.2026

  • 41 Екатерина Михайлова

    1 1 Отговор
    е умен човек, беше добър политик

    Коментиран от #43

    12:31 22.02.2026

  • 42 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "АГАТ а Кристи":

    Фашистите загубили 40% територии, 4 войни,половин милион мъже,разрушили София не трябваше да са на Народен съд, а както правеха те, ликвидация на място.
    Тогава техните фашистки запъртъци нямаше да пишат тук.
    Фашизмът остави 5 млрд.д.активи а комунизма 161 млрд.д.активи

    12:51 22.02.2026

  • 43 Съвременик

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Екатерина Михайлова":

    Вие бяхте които докарахте този кошмар като скачахте като маймуни по площадите и насаждахте омраза и простащина с двата пръста.
    Сега действителността е вашата "демокрация".

    12:51 22.02.2026

