Проф. Екатерина Михайлова: В срок от 2 месеца Радев трябва да насрочи нови избори

По това, което чуваме от политическите сили е, че ще ходим на нови избори. Никой не казва, че иска правителство с някой от мандатите. Това заяви пред bTV конституционалистът проф. Екатерина Михайлова, цитирана от novini.bg.
"Ще бъде голяма изненада да има кабинет в този парламент."
Тя добави, че предсрочните избори трябва да бъдат на удобна за гражданите дата и добре организирани.
"В срок от 2 месеца президентът трябва да насрочи нови избори. Въпросът е от коя дата ще се броят двата месеца."
"Надменното поведение дразни и понякога нещо малко може да взриви ситуацията", обясни тя протестите.
Проф. Михайлова смята, че в оставащото време на това Народно събрание трябва да има приемане на удължителния закон за бюджета и на нови изборни правила.
