Проф. Екатерина Михайлова: В срок от 2 месеца Радев трябва да насрочи нови избори

15 Декември, 2025 08:55 1 133 23

  • екатерина михайлова-
  • румен радев-
  • два месеца-
  • нови избори

Конституционалистът смята, че в оставащото време на това Народно събрание трябва да има приемане на удължителния закон за бюджета и на нови изборни правила

Проф. Екатерина Михайлова: В срок от 2 месеца Радев трябва да насрочи нови избори - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По това, което чуваме от политическите сили е, че ще ходим на нови избори. Никой не казва, че иска правителство с някой от мандатите. Това заяви пред bTV конституционалистът проф. Екатерина Михайлова, цитирана от novini.bg.

"Ще бъде голяма изненада да има кабинет в този парламент."

Тя добави, че предсрочните избори трябва да бъдат на удобна за гражданите дата и добре организирани.

"В срок от 2 месеца президентът трябва да насрочи нови избори. Въпросът е от коя дата ще се броят двата месеца."

"Надменното поведение дразни и понякога нещо малко може да взриви ситуацията", обясни тя протестите.

Проф. Михайлова смята, че в оставащото време на това Народно събрание трябва да има приемане на удължителния закон за бюджета и на нови изборни правила.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жан Клод ( с двата ножа)

    8 6 Отговор
    Къде е гаража от УБО?

    Коментиран от #6, #11

    09:00 15.12.2025

  • 2 1488

    4 4 Отговор
    току що се пенсионирах от мевере
    кажете сметката на руското посолство
    искам да даря 30 заплати

    09:00 15.12.2025

  • 3 оня с коня

    10 1 Отговор
    спокойно , никой не бърза с тия избори, можем и така да си я караме

    09:03 15.12.2025

  • 4 провинциалист

    13 2 Отговор
    Това ли ще е окончателното изпиране на тиквата и свинята?

    Коментиран от #5

    09:03 15.12.2025

  • 5 Много променени

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "провинциалист":

    физиономии тук ще се изкажат сега

    09:08 15.12.2025

  • 6 Не стига

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жан Клод ( с двата ножа)":

    Че си неумен и необразован, но и някой по умствено маломощни от тебе са ти харесали глупостите! С гаражите на УБО е Надка! Ти си от поколението Z ?

    Коментиран от #9, #19

    09:08 15.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Професор

    8 2 Отговор
    И тази стана професир. КС защо все още не се е произнесъл за законността на промяната на НС по Изборния закон. Май и Вас Шиши Ви държи на къса каишка.

    Коментиран от #18

    09:11 15.12.2025

  • 9 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не стига":

    ДАЖЕ И ОТ ПОКОЛЕНИЕ,,ГЕЙЗЕР,,

    Коментиран от #23

    09:13 15.12.2025

  • 10 фейслифт

    2 2 Отговор
    Ка се е дръпнала в муцата...спестила е от закуските 🤣

    09:15 15.12.2025

  • 11 Бъзиктар

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жан Клод ( с двата ножа)":

    Ти през Ковида ли си завършил?Онлайн?

    09:19 15.12.2025

  • 12 голяма файда

    3 2 Отговор
    ще кажеш че не го правихме това 7 пъти за 4 години. Резултата е един и същи. що на 8мите да е различен?

    09:24 15.12.2025

  • 13 в кратце

    0 0 Отговор
    Освен да ги насрочи и да ги насочи към Луната!

    09:24 15.12.2025

  • 14 Тия дето

    6 1 Отговор
    Трябва да са по затворите дават всеки божи ден акъл ……….

    09:29 15.12.2025

  • 15 Факти

    8 1 Отговор
    Професор “ку ха Лей ка “

    09:38 15.12.2025

  • 16 НА ТАЗИ ГАРГА

    9 1 Отговор
    СЛОЖИЛИ СНИМКА ОТ 90те.,А ТЯ МИЛАТА ВЕЧЕ Е ГРОХНАЛА ОТ ЛОШОТИЯ И ЗЛОБА БАБУШКЕРА. ЕЙ ТАКИВА СА НИ ВСИЧКИ ПСЕВДОДЕМОКРАТИ.

    09:41 15.12.2025

  • 17 Този

    3 0 Отговор
    Разсипниците на България вместо да са в затворите ги титуловат с профвсорски титли и дават наставления на раята

    09:45 15.12.2025

  • 18 Дидо Пеевски

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Професор":

    Естествено, че ги държа, добро утро и на Вас, професоре, поздрави на Белград!

    09:47 15.12.2025

  • 19 Ами те са

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не стига":

    еднакво стари вече затова ги бъркат

    10:35 15.12.2025

  • 20 Гал Сасон

    0 0 Отговор
    Каза,че най-подходящата дата за избори е
    26.04.2026 г.

    10:36 15.12.2025

  • 21 НЕЩАСТНИЧКА......НАЧИ ТАЯ Е ПРОФЕСОР

    1 1 Отговор
    А. ААА РАДЕВ Е ПРОСТО РАДЕВ НЕ Е НИ ПРЕЗИДЕНТ НИ ДОРИ ГЕНЕРАЛ......

    10:37 15.12.2025

  • 22 Госпожо ПРОФЕСОР ....

    1 0 Отговор
    Нали бяхте едно от лицата на ДЕМОКРАЦИЯТА и бяхте наясно с подмолните камъни , които ще съсипят ДЪРЖАВНОСТТА...и.....я съсипаха същите бездушни ,които нито обичаха България ,нито се страхуваха от ГОСПОД , а народът който им вярваше го подведоха да им послужи , като инструмент , като гарант за техните разбойничества и грабеж...

    10:41 15.12.2025

  • 23 Не бе не....

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Поколението ЗОМБИ ,ША ОПРАВИ държавата....

    10:51 15.12.2025

