Проф. Екатерина Михайлова: Радев се готви да играе на политическия терен, все повече се държи като политически играч

Проф. Екатерина Михайлова: Радев се готви да играе на политическия терен, все повече се държи като политически играч

19 Ноември, 2025 18:27 1 553 78

Няма да има технологично време за провеждане на референдум за еврото, коментира още конституционалистът и бивш зам.-председател на Народното събрание

Проф. Екатерина Михайлова: Радев се готви да играе на политическия терен, все повече се държи като политически играч - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова

Няма да има технологично време за провеждане на референдум за еврото. Това стана ясно от думите на конституционалиста и бивш зам.-председател на Народното събрание проф. Екатерина Михайлова в предаването "Лице в лице" по bTV, цитирана от novini.bg.

Коментарът ѝ е във връзка с решението на Конституционния съд, според което председателят на парламента няма правомощие да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум и да отклонява предложение.

По закона за Конституционния съд в 15-дневен срок трябва да бъде обнародвано това решение в Държавен вестник и след това решението трябва да влезе в сила. Първо трябва да изтекат тези срокове и след това евентуално да се предприемат други действия. Трябва да се реши дали може да се разглежда старото предложение, постъпило в деловодството на парламента, или да се предприема ново. Каквото и да решат, следва решение на председателя и на постоянните комисии, което трябва да се разгледа. Така ще дойде Нова година, струва ми се, дори преди да е разгледано в комисии. От 1 януари еврото е влязло и практически този референдум става безпредметен, заяви проф. Михайлова.

Едва ли ще има извънреден брой на Държавен вестник, добави тя.

Тълкуването на акта, с който трябва да се произнесе Народното събрание, е решение с мнозинство от Народното събрание. Самото искане от страна на президента беше чисто политическо искане, а не съобразено с конституционните и правните норми. На едно такова политическо действие беше отговорено с политическо действие. Не вярвам, че тогавашният председател Наталия Киселова е предприела това действие самостоятелно - тя е била подкрепена от управляващото мнозинство, а и вероятно от малко повече от управляващото мнозинство - и от тези, които подкрепят от 1 януари да приемем еврото като национална валута. Има достатъчно правни аргументи да не се проведе такова допитване и искането да бъде отказано, коментира конституционалистът.

Ще чуем още политически изказвания. Явно президентът се готви да играе на политическия терен, защото все повече се държи като политически играч, а не действа, съобразявайки се с конституционните си задължения. Но това може би е нормално, когато наближават избори. Аз лично смятам, че няма да има други избори преди президентските, каза още проф. Екатерина Михайлова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иска ми се

    79 14 Отговор
    Да идва Радев ,че да измета тази крадлива , лъжлива и некадърна сган !!!

    Коментиран от #9, #11

    18:31 19.11.2025

  • 2 знаещ

    76 14 Отговор
    Отлагане на еврото , до провеждане на референдума

    18:31 19.11.2025

  • 3 стара бабо

    57 6 Отговор
    яхнала метлата...... баба цуци все такива ви кани......

    18:33 19.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    71 8 Отговор
    Държи се като нормален човек който спазва Конституцията.А Бойко и Шиши газят всички закони.

    Коментиран от #69

    18:34 19.11.2025

  • 5 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    14 50 Отговор
    Най важното е да бъдат изринати русските назначения и национални предатели от властта.
    80 г. съветско иго стигат !!!
    За 35 години преход, под съветски контрол и модел, сме имали:

    1) двама министър председатели, които са били бивши граждани на СССР (Андрей Луканов и Сергей Станишев)
    2) един, министър-председател канадски гражданин, доведен от ДС чрез руския шапкар Радев да парадира като "западен" докато им върши работата (Кирил Петков)
    3) двама министър-председатели шапкари, отгледани със СССР в сърцето още от военната академия (Стефан Янев и Гълъб Донев, и двамата назначения на руския шапкар Радев ).
    4) двама министър-председатели на БСП, завършили в Москва (Сергей Станишев, Жан Виденов)
    5) един министър-председател, отгледан от генерала от ДС Любен Гоцев (Бойко Борисов)
    6) един президент член на Държавна сигурност (Георги Първанов, псевдоним "Гоце")
    7) един проруски президент, избран от руския генерал от КГБ Решетников, с явен уклон към отделянето ни от ЕС и НАТО (Румен Радев)
    8) за всичките тези години имаме пожизнени ДС-КГБ ръководители на синдикати, браншови организации, дружества с патриотични имена.

    Коментиран от #51

    18:35 19.11.2025

  • 6 ООрана държава

    40 4 Отговор
    Нека нека, че има доста боклук за изриване от политиката, ще пенсионира на бързо банкята, шиши, шака зулу и фред флинстоун

    18:35 19.11.2025

  • 7 съвипусник на Румен Радев

    8 49 Отговор
    Така и не разбрах кой, защо и как го командирова в САЩ – уж да бъде "НАШ" – уж Натовски генерал?!
    Като курсант Радев се отличи като подмазвач и натегач. Беше и кръшкач.
    Курсанта Румен Радев не блестеше с нищо сред останалите, дори беше бездарен, незабележим, неконтактен, необщителен, без интелект и авторитет.
    Страняхме от него защото беше доносник на ВКР и ДС, които пък за тия му „заслуги” го направиха „отличник” на випуска, въпреки некадърността и безотговорността му като военен летец.
    След серията опасни технически проблеми с „МИГ”-овете, като „вътрешен човек на тайните служби” вече не го пускаха да лети защото им трябваше за „други, по-важни, партийни” задачи.
    После като лоялен кадър на БКП, активен сътрудник на ВКР и ДС и отявлен русофил, го отличиха с обмяна на опит в Москва с руските колеги. Издигаха го по партийна линия.
    Той е злонамерен, коварен и обигран провокатор, обслужващ интересите на Русия, което е предателство от най-високо ниво спрямо България.

    Коментиран от #32, #52, #74

    18:36 19.11.2025

  • 8 Мдаа

    46 3 Отговор
    Тв затова КС мълчаха половин година. Д0лни 0трепки!!! Боклуци, работещи в интерес на мафията!!!

    18:37 19.11.2025

  • 9 Дано!

    46 4 Отговор

    До коментар #1 от "иска ми се":

    Булката Борисов обаче, заедно с мъжа си Пеевски са готови на всякакви гадории.

    18:37 19.11.2025

  • 10 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    7 18 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема на развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    18:38 19.11.2025

  • 11 хмммм

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "иска ми се":

    Той къде е че да идвал?

    18:39 19.11.2025

  • 12 12345

    9 38 Отговор
    Радев с последен, отчаян опит да заработи коледния бонус от Дядо Мраз. Самият факт че се полагат кански усилия и пропаганда на русофоните срещу еврото, е достатъчно доказателство, че въвеждането на европейската валута е единствения правилен ход за България.

    18:41 19.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бай Орков

    7 40 Отговор
    1. Еврото влиза в сила - на 01.01. 2026 г.
    2. Референдум НЯМА да има.
    3. Путин няма да подпише указа, с който забранява Еврото в България
    4. Орбан няма да наложи вето на еврото в България.
    5. Земята е плоска
    6. На 07.01 пенсионерите ще си получите пенсията в евро.
    7. Русофилите винаги сте били най - гнусната паплач от национални предатели ( това, трябва да е т. 1)
    8. Освен, че сте предатели сте и сме6ни олиофрени, малоници, които вярват на всякакви измамници и мошеници!

    18:47 19.11.2025

  • 15 ВЕЛИНСКИ

    3 7 Отговор
    ТОЗИ ЩЕ Е„ ИГРАЧ” КАТО ОНЗИ
    ДЕТО НЕ ГО ПУСНАХА ДА ИГРАЕ
    СРЕЩУ ДЖОРДЖИЯ И О О О АЛЕЛЮЛЯ
    ПОБЕДИХМЕ С ДВА НА ЕДИН......

    18:49 19.11.2025

  • 16 Един

    12 7 Отговор
    Абе тия вещици от де ги изкопавате да ръсят простотии?! То не само некролога и е в джоба ми е за 40те!!
    Няма да гласувам за него, но е добре дошъл е Радев ако идва!

    18:49 19.11.2025

  • 17 Левски

    25 2 Отговор
    Да, и хората ще гласуват за него.

    18:50 19.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Уса

    18 3 Отговор
    На срещата в Будапеща Радев ще получи указания от Тръмп,как да действа в тясно сътрудничество с новия консул на САЩ и новите бъдещи европейски лидери антисоросоиди.Споко всички кафяви,които управлявахте 36 години ще бъдете изметени от народното цунами.Кафявите няма да определят и крадат живота на белите

    Коментиран от #20

    18:55 19.11.2025

  • 20 12345

    3 13 Отговор

    До коментар #19 от "Уса":

    След
    Партията на Тиквата.
    Партията на Шиши.
    Партията на Зулуса Чалгар.
    Партията на Копейката.
    Партията на Гела.
    Партията на Фараона.
    Партията на Командира.
    Партията на Сава Аамед .
    Партията на Гоце от Сирищник.
    Партията на Магарешки.
    Партията на Иван Шкембе войвода.
    Партията на Неволен.
    Партията на Барека.
    Партията на Яне.
    В очакване сме на
    Партията на Мунчо!

    Коментиран от #37

    18:56 19.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Само да кажа

    11 4 Отговор
    Моята прогноза е, че България ще стане пералнята за фалшиви евро банкноти в Европа.

    Коментиран от #35

    18:59 19.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 вгъзнвнлн

    5 15 Отговор
    Радев въобще да не се кани , два мандата само рецитира новогодишни пожелания , като нахълта Гешев да ги окошари тогава излезе чак , така че айде и без него

    19:02 19.11.2025

  • 25 Колко орела с ориз ще активирате да гово

    8 2 Отговор
    ...да говорят едни и същи досадни глупости...и да губят на народа времето с досадните си , изпразнени от съдържание и смисъл фейсове ..

    19:03 19.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Един

    14 4 Отговор

    До коментар #18 от "Пробити копейки газ пикаят":

    Ще ще! Лева ще се върне на бял кон!!!

    Еврозоната ще се срине - няма валутен съюз, който да е оживял, а еврозоната дори не е от най-добрите! Напротив, еврозоната е управляване по откровено престъпен начин. А ние сме глупаците, които се качваме на борда когато кораба е вече пробит и се пълни с вода отвсякъде.

    Лева ще се върне както и марката и франка!
    САМО ЧЕ ЩЕ СА НИ ОБРАЛИ ДО ГОЛО, ДОКАТО ГО ПРОУМЕЕМ!!

    19:07 19.11.2025

  • 28 ще занули

    3 0 Отговор
    ППДБ !

    19:13 19.11.2025

  • 29 Закон

    3 9 Отговор
    Експрезидент,5 години вън от политиката!

    19:16 19.11.2025

  • 30 Дали има

    4 2 Отговор
    Още мустаци…много е секси

    19:16 19.11.2025

  • 31 че президента не е ли политик

    7 2 Отговор
    а до сега на коя сцена беше в агитката ли?

    19:18 19.11.2025

  • 32 не ти минава номера

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "съвипусник на Румен Радев":

    познавам човек учил с румен радев и казва точно обратното на всичко което си написал !!! така че ставаш за драскач на дойче зеле

    19:22 19.11.2025

  • 33 Госпожо ако господин

    2 1 Отговор
    Радев обещай че ще засили магистрала Хемус и ще я построи по възможно най-бързия начин аз ще гласувам за него. За съжаление забелязвам че той се дистанцира по всякакъв начин и ще чакам адекватен отговор на моят въпрос както хилядите живущи в северозападнала България до Варна.
    Няма нищо лично а просто възход на нашият бизнес и район. Ако започне пак да се пощипва като теодорча да си хваща багажа и да излита на ма......си.
    Всичко е бизнес и да си......

    Коментиран от #39

    19:22 19.11.2025

  • 34 Всички много вещи

    6 1 Отговор
    Явно, Дълбоко разработена е далаверата с много Консултанти от гилдията много учени но, народът е казал че "учен ,учен, ама недоучен".
    Важното е че всичките са на работа и съответно, тлъсти заплати и хич не им еня нито за българите, нито за народа.

    19:23 19.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хаха

    5 1 Отговор
    И що не бе бабо? Щом Тиквата и Прасето го раздават политически играчи значи всеки може, Радев също. А за еврото - отлагаме приемането му докато гражданите се произнесат. В Европа ще проявят разбиране, демокрацията е над всичко. Между другото вие наясно ли сте със значението на понятието демокрация?

    19:32 19.11.2025

  • 37 ИЗБИРАТЕЛ

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "12345":

    Партията на Мунчо--ПЪПЕШЪТ!

    Коментиран от #41

    19:32 19.11.2025

  • 38 100

    4 5 Отговор
    Радко не е играч, а играчка в ръцете на чужди сили.

    19:33 19.11.2025

  • 39 Тъй тъй

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Госпожо ако господин":

    Аз пък ще грасувам за Радев ако обещае доживотен затвор за Кюмура, Тиквата и Прасето. И построяване на АЕЦ Белене от руснаците. И конфискация на имуществото на незаконно забогателите комунета от 90-та насам.

    Коментиран от #42

    19:35 19.11.2025

  • 40 Снежанка Димитрова

    2 4 Отговор
    Тази особа ,не ми е симпатична,защото беше част от правителството на Костов,но има право за оценката която дава за Радев. Дано българите да се опомнят и да не допуснат това да се случи,защото сега сме зле,но после ще бъдем на никъде.

    19:36 19.11.2025

  • 41 Хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "ИЗБИРАТЕЛ":

    А не бе. Ше гласуваме за тикви прасета сакати чалгари флинстон комунисти и канадски полуидиоти.

    19:36 19.11.2025

  • 42 Един

    1 6 Отговор

    До коментар #39 от "Тъй тъй":

    Е, това е нонсенс, те богатите комунета в България са хора на Русия.

    Коментиран от #43

    19:36 19.11.2025

  • 43 Айде бе

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "Един":

    Не ми дреме. Всички комунета от гербппдббспдпситн, феодали, мутри и наркоси в затвора доживот.

    19:40 19.11.2025

  • 44 На всеки нормален човек

    3 6 Отговор
    Е ясно, че референдум от днес за утре няма как да стане.Нещата са задвижени, има технически процедури които текат и не могат лесно да се стопират. Лошото е, че и Радев го знае, но въпреки това се прави на ощипана мома и най-нагло се опитва да пробутва н хората нещо, което явно не е читаво и няма да проработи.Къде беше преди 2, или три години.Ако тогава беше внесъл в Народното събрание искане за референдум то тогва такъв референдум би бил възможен и би имало време той да се проведе.Сега е нещо като онзи дето искал да се самоубива, ама си сложил главата на релсите след като влакът минал! Явно е за всички, че Радев НЕ Е оединител на нацията и играе някакви свои игрички, като наддава ухо какво ще му прошепнат някъде на Изток от България!

    Коментиран от #46

    19:42 19.11.2025

  • 45 Червената шапчица

    2 1 Отговор
    Как така да няма трети пол?

    Коментиран от #47

    19:43 19.11.2025

  • 46 Айде бе

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "На всеки нормален човек":

    отлагаме приемането на еврото докато гражданите се произнесат. В Европа ще проявят разбиране, демокрацията е над всичко. Между другото вие наясно ли сте със значението на понятието демокрация?

    19:43 19.11.2025

  • 47 Джврък

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Червената шапчица":

    Ти знаеш ли че евроатлантиците горят италиански боклук в софийските тецове нощно време?

    19:44 19.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 хахаха

    9 2 Отговор
    Тази другарка,госпожа преливаща от демокрация ,всезнаеща конституционалистка, израстнала вече и до демократична професор,надминала всички висини на очаквания за гениалност, нямали най после един ден, така както страстно иска да смени лева с еврото да вземе , да си смени и пола и името. Както се казва две в едно ! Пък и личен пример тябва.Деградацията и малоумието съчетани с простотия нямат граници.

    20:27 19.11.2025

  • 50 Снежанка Димитрова

    2 9 Отговор
    Няма по-голям интригант от Радев. Очаях се.когато го избраха за втори мандат. Сега изтръпвам ако се докопа до министър председателският пост. Такава суматоха ще настане в държавата,че спирам да мисля. Боже, пази България о още т беди.

    Коментиран от #71

    20:33 19.11.2025

  • 51 И на тяхно място

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    да дойдат пак хора като крадливото Ленче, Надето Михайлова, Сашко Йорданов, И.Костов... ама те вече бяха...и я оsраха...

    20:49 19.11.2025

  • 52 Завист ...

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "съвипусник на Румен Радев":

    и некадърност. И страх. Страх дори да си кажеш името...

    20:52 19.11.2025

  • 53 Тъпотиите

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Трай бе лепилар":

    понякога минават за духовитост. Поне за тези, чийто кръгозор е на доста ограничен...

    20:54 19.11.2025

  • 54 Тошко

    4 1 Отговор
    Професор??????? Тази???? Вие се шегувате!!!! Смях!

    20:55 19.11.2025

  • 55 Георгиев

    6 2 Отговор
    И това време ще дойде, президентът да стане политически играч. По голямата част от Българите го чакат. И тогава ще стане ясно кой кой е. Ще стане нов мирен преврат. И както казва Слава Севрюкова - затворите ще се напълнят с продажници. Ще трябва да се създаде звено като в Израел, на ги търсят по света и да ги прибират или да изпълняват там присъди. Очакват ни интересни времена.

    Коментиран от #59

    21:14 19.11.2025

  • 56 Точен

    7 3 Отговор
    Тази Михайлова се прави на юристка. Въпросът, Катенце, е съвсем друг: Защо при законно събрани 604 000 подписа, признаха 470 000 при достатъчни 400 000 /поне още 100 000 бяха незачетени заради една буква или цифра в адреса/, не одобриха Референдума? Този Референдум изобщо не влизаше в противоречие с Договора за писъединяване към ЕС, защото не беше против приемане на еврото, както беше договорено, а против НЕнавременното му приемане. Джефри Сакс, Ханке и още половин дузина известни европейски и световни иконимисти също казваха, че прибързваме с еврото. От десет дола мътна вода вадите, за да вземате грантове от Запада, знаем ви всичките колко разбирате от право и икономика...

    21:21 19.11.2025

  • 57 Тъпото руско говедо Румен Р

    4 7 Отговор
    Най-големия боклук русофилски ще се изненада, като никой не го подкрепи.

    Коментиран от #61

    21:38 19.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Даката

    3 4 Отговор

    До коментар #55 от "Георгиев":

    Надявам се да влезе в затвора, защото не може да си предател на род и родина и да ти се разминава, няма как да стане... рано или късно ще влезе в затвора, защото мястото на боклуците е в затвора.

    21:42 19.11.2025

  • 60 Някой !

    2 1 Отговор
    Някой !

    Е Решел !

    Да Проваля България !
    И !

    Ще Го Направи !

    Като !

    Всичко !

    До Сега !

    21:43 19.11.2025

  • 61 ганев

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "Тъпото руско говедо Румен Р":

    ЛЕЛЕЕ..ЛИЧИ СИ..ЧЕ СИ РИТАЛ САМО ТОПКА...В МАААЛАТА...И ЧАЛГА

    21:43 19.11.2025

  • 62 "Демократична-та" професорка

    6 1 Отговор
    Тая женичка /родена като демократка/ по какво е професорка, бе?

    Коментиран от #65, #66

    21:54 19.11.2025

  • 63 Много добре бяха обяснени хитрустите на

    4 1 Отговор
    Властимащите и героизирани усилията на демокрадците видите ли да надхитрят народа и да го натикат в еврозоната заедно със слугинажа който след половин година най сетне прозря че бруталното погазване на конституцията е фактически необратимо.

    22:13 19.11.2025

  • 64 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 2 Отговор
    Таз кукумявка от кое таванско я докараха?

    22:20 19.11.2025

  • 65 Те в тоз юридически факултет почти с

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от ""Демократична-та" професорка":

    Много малки изключения са все едни такива ехидни любимци на публиката. Чисто и просто са кефека с другата ехидна , че управниците успешно са надхитрили народа и са го натикали където му е мястото.

    22:24 19.11.2025

  • 66 Пу кво е пруфесурка

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от ""Демократична-та" професорка":

    Пу Нищо Пу кво.

    22:27 19.11.2025

  • 67 С Еврозоната също може така да стане

    3 1 Отговор
    Като с ТКЗСто където първо влизахме после излизахме и в двата случая с много мъки с много бой побой и несправедливости и крадливости. Както е казал поета живот ли бе да го опишеш разровиш ли го ще мирише и ще вони като отрова.

    22:35 19.11.2025

  • 68 Горски

    5 1 Отговор
    Абе , леко ни баламосва тази красива, компенентна професионалистка с прясно боядисана коса и небрежно избръснат мустак. И тя чете Конституцията както я четат другите такива подобни на нея. А всъщност никога не е късно за референдум, дори да касае вече събития, за които може да се каже , че " мандалото е хлопнало". И защо се плашат? Или референдума ще бъде обявен за невалиден, или ще е "за", или "против". И какво ще промени това? И защо Злото, което очевидно не умира, а само се пребоядисва, бръсне и преоблича се страхува от това " зло", наречено собствения му народ- електорат, по- точно, и от допитванията до него- " референдум". Ако референдумите са зло- то те няма да пострадат от него.

    22:36 19.11.2025

  • 69 Защото...

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Беше ви много важно баба да е доволна.

    22:38 19.11.2025

  • 70 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    П атко то президент е политическа фигура ма!

    23:37 19.11.2025

  • 71 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Снежанка Димитрова":

    Таа па,спирала да мисли.Ами то си личи,че никога не е започвала да мисли.То за мисленето трябва акъл.За акъла трябва мозък.В мозъка трябва да има гънки.Обаче и без рентген си личи,че няма гънки.За мозък не съм сигурен.

    23:44 19.11.2025

  • 72 съТ

    5 1 Отговор
    Тези хора ни съсипаха живота и държавата.

    00:23 20.11.2025

  • 73 Ани

    3 6 Отговор
    Бъдещето на Радев е при Болен Сидеров. И той се плюнчеше по същия начин, но скоро загуби почитатели. И между другото: Как ще се разбере с Копейкин кой ще води тълпата.

    00:42 20.11.2025

  • 74 Кочан

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "съвипусник на Румен Радев":

    ДС го изпрати на разузнаване и за да заеме мястото на някой по-добър.

    00:54 20.11.2025

  • 75 Вървим към дъното/12.03.25год. бтв

    4 1 Отговор
    Какво се промени от тогава че настана радост голяма. Още малко и плеснат с ръце па се прегърнат по тези студия че измамили народа и натикали България в еврозоната.

    05:56 20.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Жечка

    0 0 Отговор
    В интервюто сподели когато я титулуваха професор.Тя каза :професор съм на работа.Сега съм в студиото и съм гражданка като всички.Да си призная за първи път чух такова изказване.Чест и прави.

    12:49 20.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

