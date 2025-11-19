Проф. Екатерина Михайлова: Радев се готви да играе на политическия терен, все повече се държи като политически играч

Няма да има технологично време за провеждане на референдум за еврото. Това стана ясно от думите на конституционалиста и бивш зам.-председател на Народното събрание проф. Екатерина Михайлова в предаването "Лице в лице" по bTV, цитирана от novini.bg.
Коментарът ѝ е във връзка с решението на Конституционния съд, според което председателят на парламента няма правомощие да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум и да отклонява предложение.
По закона за Конституционния съд в 15-дневен срок трябва да бъде обнародвано това решение в Държавен вестник и след това решението трябва да влезе в сила. Първо трябва да изтекат тези срокове и след това евентуално да се предприемат други действия. Трябва да се реши дали може да се разглежда старото предложение, постъпило в деловодството на парламента, или да се предприема ново. Каквото и да решат, следва решение на председателя и на постоянните комисии, което трябва да се разгледа. Така ще дойде Нова година, струва ми се, дори преди да е разгледано в комисии. От 1 януари еврото е влязло и практически този референдум става безпредметен, заяви проф. Михайлова.
Едва ли ще има извънреден брой на Държавен вестник, добави тя.
Тълкуването на акта, с който трябва да се произнесе Народното събрание, е решение с мнозинство от Народното събрание. Самото искане от страна на президента беше чисто политическо искане, а не съобразено с конституционните и правните норми. На едно такова политическо действие беше отговорено с политическо действие. Не вярвам, че тогавашният председател Наталия Киселова е предприела това действие самостоятелно - тя е била подкрепена от управляващото мнозинство, а и вероятно от малко повече от управляващото мнозинство - и от тези, които подкрепят от 1 януари да приемем еврото като национална валута. Има достатъчно правни аргументи да не се проведе такова допитване и искането да бъде отказано, коментира конституционалистът.
Ще чуем още политически изказвания. Явно президентът се готви да играе на политическия терен, защото все повече се държи като политически играч, а не действа, съобразявайки се с конституционните си задължения. Но това може би е нормално, когато наближават избори. Аз лично смятам, че няма да има други избори преди президентските, каза още проф. Екатерина Михайлова.
5 "Всякога проклета Русия" по Раковски
80 г. съветско иго стигат !!!
За 35 години преход, под съветски контрол и модел, сме имали:
1) двама министър председатели, които са били бивши граждани на СССР (Андрей Луканов и Сергей Станишев)
2) един, министър-председател канадски гражданин, доведен от ДС чрез руския шапкар Радев да парадира като "западен" докато им върши работата (Кирил Петков)
3) двама министър-председатели шапкари, отгледани със СССР в сърцето още от военната академия (Стефан Янев и Гълъб Донев, и двамата назначения на руския шапкар Радев ).
4) двама министър-председатели на БСП, завършили в Москва (Сергей Станишев, Жан Виденов)
5) един министър-председател, отгледан от генерала от ДС Любен Гоцев (Бойко Борисов)
6) един президент член на Държавна сигурност (Георги Първанов, псевдоним "Гоце")
7) един проруски президент, избран от руския генерал от КГБ Решетников, с явен уклон към отделянето ни от ЕС и НАТО (Румен Радев)
8) за всичките тези години имаме пожизнени ДС-КГБ ръководители на синдикати, браншови организации, дружества с патриотични имена.
Коментиран от #51
18:35 19.11.2025
6 ООрана държава
18:35 19.11.2025
7 съвипусник на Румен Радев
Като курсант Радев се отличи като подмазвач и натегач. Беше и кръшкач.
Курсанта Румен Радев не блестеше с нищо сред останалите, дори беше бездарен, незабележим, неконтактен, необщителен, без интелект и авторитет.
Страняхме от него защото беше доносник на ВКР и ДС, които пък за тия му „заслуги” го направиха „отличник” на випуска, въпреки некадърността и безотговорността му като военен летец.
След серията опасни технически проблеми с „МИГ”-овете, като „вътрешен човек на тайните служби” вече не го пускаха да лети защото им трябваше за „други, по-важни, партийни” задачи.
После като лоялен кадър на БКП, активен сътрудник на ВКР и ДС и отявлен русофил, го отличиха с обмяна на опит в Москва с руските колеги. Издигаха го по партийна линия.
Той е злонамерен, коварен и обигран провокатор, обслужващ интересите на Русия, което е предателство от най-високо ниво спрямо България.
Коментиран от #32, #52, #74
18:36 19.11.2025
8 Мдаа
18:37 19.11.2025
9 Дано!
До коментар #1 от "иска ми се":Булката Борисов обаче, заедно с мъжа си Пеевски са готови на всякакви гадории.
18:37 19.11.2025
10 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема на развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
18:38 19.11.2025
11 хмммм
До коментар #1 от "иска ми се":Той къде е че да идвал?
18:39 19.11.2025
12 12345
18:41 19.11.2025
14 Бай Орков
2. Референдум НЯМА да има.
3. Путин няма да подпише указа, с който забранява Еврото в България
4. Орбан няма да наложи вето на еврото в България.
5. Земята е плоска
6. На 07.01 пенсионерите ще си получите пенсията в евро.
7. Русофилите винаги сте били най - гнусната паплач от национални предатели ( това, трябва да е т. 1)
8. Освен, че сте предатели сте и сме6ни олиофрени, малоници, които вярват на всякакви измамници и мошеници!
18:47 19.11.2025
15 ВЕЛИНСКИ
ДЕТО НЕ ГО ПУСНАХА ДА ИГРАЕ
СРЕЩУ ДЖОРДЖИЯ И О О О АЛЕЛЮЛЯ
ПОБЕДИХМЕ С ДВА НА ЕДИН......
18:49 19.11.2025
16 Един
Няма да гласувам за него, но е добре дошъл е Радев ако идва!
18:49 19.11.2025
17 Левски
18:50 19.11.2025
19 Уса
Коментиран от #20
18:55 19.11.2025
20 12345
До коментар #19 от "Уса":След
Партията на Тиквата.
Партията на Шиши.
Партията на Зулуса Чалгар.
Партията на Копейката.
Партията на Гела.
Партията на Фараона.
Партията на Командира.
Партията на Сава Аамед .
Партията на Гоце от Сирищник.
Партията на Магарешки.
Партията на Иван Шкембе войвода.
Партията на Неволен.
Партията на Барека.
Партията на Яне.
В очакване сме на
Партията на Мунчо!
Коментиран от #37
18:56 19.11.2025
22 Само да кажа
Коментиран от #35
18:59 19.11.2025
24 вгъзнвнлн
19:02 19.11.2025
25 Колко орела с ориз ще активирате да гово
19:03 19.11.2025
27 Един
До коментар #18 от "Пробити копейки газ пикаят":Ще ще! Лева ще се върне на бял кон!!!
Еврозоната ще се срине - няма валутен съюз, който да е оживял, а еврозоната дори не е от най-добрите! Напротив, еврозоната е управляване по откровено престъпен начин. А ние сме глупаците, които се качваме на борда когато кораба е вече пробит и се пълни с вода отвсякъде.
Лева ще се върне както и марката и франка!
САМО ЧЕ ЩЕ СА НИ ОБРАЛИ ДО ГОЛО, ДОКАТО ГО ПРОУМЕЕМ!!
19:07 19.11.2025
28 ще занули
19:13 19.11.2025
29 Закон
19:16 19.11.2025
30 Дали има
19:16 19.11.2025
31 че президента не е ли политик
19:18 19.11.2025
32 не ти минава номера
До коментар #7 от "съвипусник на Румен Радев":познавам човек учил с румен радев и казва точно обратното на всичко което си написал !!! така че ставаш за драскач на дойче зеле
19:22 19.11.2025
33 Госпожо ако господин
Няма нищо лично а просто възход на нашият бизнес и район. Ако започне пак да се пощипва като теодорча да си хваща багажа и да излита на ма......си.
Всичко е бизнес и да си......
Коментиран от #39
19:22 19.11.2025
34 Всички много вещи
Важното е че всичките са на работа и съответно, тлъсти заплати и хич не им еня нито за българите, нито за народа.
19:23 19.11.2025
36 Хаха
19:32 19.11.2025
37 ИЗБИРАТЕЛ
До коментар #20 от "12345":Партията на Мунчо--ПЪПЕШЪТ!
Коментиран от #41
19:32 19.11.2025
38 100
19:33 19.11.2025
39 Тъй тъй
До коментар #33 от "Госпожо ако господин":Аз пък ще грасувам за Радев ако обещае доживотен затвор за Кюмура, Тиквата и Прасето. И построяване на АЕЦ Белене от руснаците. И конфискация на имуществото на незаконно забогателите комунета от 90-та насам.
Коментиран от #42
19:35 19.11.2025
40 Снежанка Димитрова
19:36 19.11.2025
41 Хаха
До коментар #37 от "ИЗБИРАТЕЛ":А не бе. Ше гласуваме за тикви прасета сакати чалгари флинстон комунисти и канадски полуидиоти.
19:36 19.11.2025
42 Един
До коментар #39 от "Тъй тъй":Е, това е нонсенс, те богатите комунета в България са хора на Русия.
Коментиран от #43
19:36 19.11.2025
43 Айде бе
До коментар #42 от "Един":Не ми дреме. Всички комунета от гербппдббспдпситн, феодали, мутри и наркоси в затвора доживот.
19:40 19.11.2025
44 На всеки нормален човек
Коментиран от #46
19:42 19.11.2025
45 Червената шапчица
Коментиран от #47
19:43 19.11.2025
46 Айде бе
До коментар #44 от "На всеки нормален човек":отлагаме приемането на еврото докато гражданите се произнесат. В Европа ще проявят разбиране, демокрацията е над всичко. Между другото вие наясно ли сте със значението на понятието демокрация?
19:43 19.11.2025
47 Джврък
До коментар #45 от "Червената шапчица":Ти знаеш ли че евроатлантиците горят италиански боклук в софийските тецове нощно време?
19:44 19.11.2025
49 хахаха
20:27 19.11.2025
50 Снежанка Димитрова
Коментиран от #71
20:33 19.11.2025
51 И на тяхно място
До коментар #5 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":да дойдат пак хора като крадливото Ленче, Надето Михайлова, Сашко Йорданов, И.Костов... ама те вече бяха...и я оsраха...
20:49 19.11.2025
52 Завист ...
До коментар #7 от "съвипусник на Румен Радев":и некадърност. И страх. Страх дори да си кажеш името...
20:52 19.11.2025
53 Тъпотиите
До коментар #23 от "Трай бе лепилар":понякога минават за духовитост. Поне за тези, чийто кръгозор е на доста ограничен...
20:54 19.11.2025
54 Тошко
20:55 19.11.2025
55 Георгиев
Коментиран от #59
21:14 19.11.2025
56 Точен
21:21 19.11.2025
57 Тъпото руско говедо Румен Р
Коментиран от #61
21:38 19.11.2025
59 Даката
До коментар #55 от "Георгиев":Надявам се да влезе в затвора, защото не може да си предател на род и родина и да ти се разминава, няма как да стане... рано или късно ще влезе в затвора, защото мястото на боклуците е в затвора.
21:42 19.11.2025
60 Някой !
Е Решел !
Да Проваля България !
И !
Ще Го Направи !
Като !
Всичко !
До Сега !
21:43 19.11.2025
61 ганев
До коментар #57 от "Тъпото руско говедо Румен Р":ЛЕЛЕЕ..ЛИЧИ СИ..ЧЕ СИ РИТАЛ САМО ТОПКА...В МАААЛАТА...И ЧАЛГА
21:43 19.11.2025
62 "Демократична-та" професорка
Коментиран от #65, #66
21:54 19.11.2025
63 Много добре бяха обяснени хитрустите на
22:13 19.11.2025
64 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
22:20 19.11.2025
65 Те в тоз юридически факултет почти с
До коментар #62 от ""Демократична-та" професорка":Много малки изключения са все едни такива ехидни любимци на публиката. Чисто и просто са кефека с другата ехидна , че управниците успешно са надхитрили народа и са го натикали където му е мястото.
22:24 19.11.2025
66 Пу кво е пруфесурка
До коментар #62 от ""Демократична-та" професорка":Пу Нищо Пу кво.
22:27 19.11.2025
67 С Еврозоната също може така да стане
22:35 19.11.2025
68 Горски
22:36 19.11.2025
69 Защото...
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Беше ви много важно баба да е доволна.
22:38 19.11.2025
70 Ивелин Михайлов
23:37 19.11.2025
71 Моряка
До коментар #50 от "Снежанка Димитрова":Таа па,спирала да мисли.Ами то си личи,че никога не е започвала да мисли.То за мисленето трябва акъл.За акъла трябва мозък.В мозъка трябва да има гънки.Обаче и без рентген си личи,че няма гънки.За мозък не съм сигурен.
23:44 19.11.2025
72 съТ
00:23 20.11.2025
73 Ани
00:42 20.11.2025
74 Кочан
До коментар #7 от "съвипусник на Румен Радев":ДС го изпрати на разузнаване и за да заеме мястото на някой по-добър.
00:54 20.11.2025
75 Вървим към дъното/12.03.25год. бтв
05:56 20.11.2025
77 Жечка
12:49 20.11.2025
