Проф. Екатерина Михайлова: Радев се готви да играе на политическия терен, все повече се държи като политически играч

Няма да има технологично време за провеждане на референдум за еврото. Това стана ясно от думите на конституционалиста и бивш зам.-председател на Народното събрание проф. Екатерина Михайлова в предаването "Лице в лице" по bTV, цитирана от novini.bg.

Коментарът ѝ е във връзка с решението на Конституционния съд, според което председателят на парламента няма правомощие да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум и да отклонява предложение.

По закона за Конституционния съд в 15-дневен срок трябва да бъде обнародвано това решение в Държавен вестник и след това решението трябва да влезе в сила. Първо трябва да изтекат тези срокове и след това евентуално да се предприемат други действия. Трябва да се реши дали може да се разглежда старото предложение, постъпило в деловодството на парламента, или да се предприема ново. Каквото и да решат, следва решение на председателя и на постоянните комисии, което трябва да се разгледа. Така ще дойде Нова година, струва ми се, дори преди да е разгледано в комисии. От 1 януари еврото е влязло и практически този референдум става безпредметен, заяви проф. Михайлова.

Едва ли ще има извънреден брой на Държавен вестник, добави тя.

Тълкуването на акта, с който трябва да се произнесе Народното събрание, е решение с мнозинство от Народното събрание. Самото искане от страна на президента беше чисто политическо искане, а не съобразено с конституционните и правните норми. На едно такова политическо действие беше отговорено с политическо действие. Не вярвам, че тогавашният председател Наталия Киселова е предприела това действие самостоятелно - тя е била подкрепена от управляващото мнозинство, а и вероятно от малко повече от управляващото мнозинство - и от тези, които подкрепят от 1 януари да приемем еврото като национална валута. Има достатъчно правни аргументи да не се проведе такова допитване и искането да бъде отказано, коментира конституционалистът.

Ще чуем още политически изказвания. Явно президентът се готви да играе на политическия терен, защото все повече се държи като политически играч, а не действа, съобразявайки се с конституционните си задължения. Но това може би е нормално, когато наближават избори. Аз лично смятам, че няма да има други избори преди президентските, каза още проф. Екатерина Михайлова.