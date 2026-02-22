Новини
Георг Георгиев: Еврозона, Шенген, стабилизиране на публичните финанси - всичко, което казахме, го постигнахме

Георг Георгиев: Еврозона, Шенген, стабилизиране на публичните финанси - всичко, което казахме, го постигнахме

22 Февруари, 2026 11:17

  • георг георгиев-
  • герб-
  • политика

Мисията на този кабинет се провали още със старта, заяви бившият външен министър

Георг Георгиев: Еврозона, Шенген, стабилизиране на публичните финанси - всичко, което казахме, го постигнахме - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Бившият министър на външните работи и представител на ГЕРБ Георг Георгиев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" състава на новия служебен кабинет, скандалите около него и актуалната политическа обстановка.

Георгиев заяви, че правителството е стартирало с тежък политически дефект:

"Този кабинет е очевидно какъв е. Очевидно е и в какви проблеми се замеси още със самия си старт. Мисията, на която декларираше, че ще бъде посветен, се провали по много категоричен и виден за всички начин."

Като основен пример той посочи казуса с подалия оставка вицепремиер Стоил Цицелков:

"Кадровата политика, за която служебният премиер лично каза, че поема отговорност, ни доведе до казуса с подалия само за 24 часа вицепремиер."

Според него особено тревожно е, че ЕК е излязла с информация за петгодишна суспензия на въпросния ресорен отговорник:

"Европейската комисия го каза. Не българска партия, не така нареченото задкулисие. Това е много важно."

По повод присъствието на фигури, свързвани с ГЕРБ, сред които и военният министър Атанас Запрянов, Георгиев заяви:

"Господин Запрянов е подчертано човек с експертен профил. Бил е и в други служебни правителства, включително назначени от президента Радев. Той е експерт в ГЕРБ, но е и експерт във военното дело като цяло."

Той отхвърли тезата, че кабинетът е "репетиция" за бъдеща коалиция:

"Извинете, но аз очевидно не съм в него."

По темата за евентуално отстраняване на главния прокурор, Георгиев заяви:

"Не съм в позиция да мога да ви отговарям. За това са необходими мнозинства. И то много голямо мнозинство."

По отношение на бъдещо конституционно мнозинство, включително с формация около Румен Радев, Георгиев коментира:

"Съставът на следващото Народно събрание първо ще има за задача да избере правителство. След това всички останали задачи."

По повод твърдения за напрежение между Бойко Борисов и Делян Добрев, Георгиев заяви:

"Лошото е, че други партии се опитват да проектират върху ГЕРБ това, което се случва при тях самите."

И допълни:

"Ние сме ясно структурирана партия – с роля, функции, отговорности и мисия. Такива спекулации само създават излишен шум."

Георгиев подчерта, че ГЕРБ стои зад свършеното в управлението:

"Еврозона, Шенген, стабилизиране на публичните финанси – всичко, което казахме, го постигнахме."

Той посочи и конкретни икономически резултати:

"12 милиарда повече събираемост в бюджета. Това са черно-белите факти."

По повод разследването около случая "Петрохан", Георг Георгиев призова за сдържаност:

"Подобни казуси изискват много студен ум и експертиза."

Той изрази притеснение от евентуални кадрови промени в МВР, свързани със случая:

"Информацията, че в МВР текат кадрови промени на хора, свързани със случая, е тревожна."

Относно работата на Министерството на външните работи, Георгиев изрази увереност в приемствеността:

"България е държава – член на Европейския съюз и съюзник в НАТО, с много ясна геополитическа ориентация."

Георгиев подчерта, че страната остава "структуроопределящ елемент в източния фланг на НАТО" и призова за спокойствие както по темата за сигурността, така и по чувствителните вътрешнополитически въпроси.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    57 1 Отговор
    целунах ръката на вожда и се стабилизах финансово.

    Коментиран от #7

    10:28 22.02.2026

  • 2 Франсиско

    56 1 Отговор
    Охранил се е

    10:28 22.02.2026

  • 3 Гого

    39 1 Отговор
    А целуна ли на Бойко ръцете на изпроводяк.

    Коментиран от #15

    10:28 22.02.2026

  • 4 Браво

    37 1 Отговор
    Ааа, целувача на кунки

    10:29 22.02.2026

  • 5 Наспроти мене

    36 1 Отговор
    всичките сте за оставка без право на обжалване, и ти Георг, и шефа ти, и другия ти шеф, и тоя дето те интервюира и неговия шеф дето не ще да напусне телевизията все едно му е бащиния..

    10:29 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не е само

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    ръката.
    И не само ти, булчето може и то да се е включило.

    10:33 22.02.2026

  • 8 Варна

    23 1 Отговор

    До коментар #6 от "ШЕФА":

    Срам и позор,и веднага доживотен ЗАТВОР !!!

    10:33 22.02.2026

  • 9 цункам кръстника

    30 0 Отговор
    и ставам министър

    Коментиран от #22

    10:35 22.02.2026

  • 10 ШЕФА

    43 0 Отговор
    Вижте един ГРОБ-ски шоп.р,,това е индивид без нито един ден трудов стаж,не е засадил едно дръвче в тази държава,човек без грам морал и съвест,единственото което може е да лъже и краде,и заради тези му качества е направен Министър.Срам и позор.

    10:35 22.02.2026

  • 11 Лама Георг

    30 0 Отговор
    Целувам крайници всякакви!

    10:36 22.02.2026

  • 12 МВР служител

    17 0 Отговор
    А сега ще влезете сега по затворите, защото сте се правили , че не забелязвате употреба на непозволена власт от Пеевски . Шиши потегля към Унгария с качулка на главата и с ескорт от европол

    Коментиран от #32

    10:36 22.02.2026

  • 13 Господин 7/8

    37 0 Отговор
    Това, което постигнахте е единствено надебеляването. Охранихте се като батя си Банкянски. А иначе сте продажни галоши.

    10:37 22.02.2026

  • 14 123

    24 0 Отговор
    Всичко което искаха, го пистигнаха тези говеда.Без въобще да ги е еня за мнението на българския народ.Те обаче са по малко виновни от народа-стадо.

    10:37 22.02.2026

  • 15 Чувал ли си

    2 22 Отговор

    До коментар #3 от "Гого":

    За СУБОРДИНАЦИЯ .Чудиш ли се,защо ГЕРБ винаги са първа политическа сила,въпреки всички опити на всички останали партии да пречат.Ами защото има ЛИДЕР,който ви бърка в здравето,че всички в партията зачитат и уважават.С МНОГО ЛИДЕРИ,не знаеш кой поема вината при неуспех.То и това им е целта ,да прехвърлят вината и да я РАЗМИВАТ.Борисов държи всичко да е добре,защото знае кого ще сочат с пръст.

    Коментиран от #30

    10:38 22.02.2026

  • 16 Пич

    28 0 Отговор
    Тези от ГЕРБ са тотално сбъркани екземпляри!!! Работят за интересите на Украйна и ЕС, и във вреда на България !!! И са толкова тъпи, че се и фукат с това !!! Тогава - защо българите да ги избират ?! Но - и ПП и ДБ са същите!!!

    Коментиран от #21

    10:40 22.02.2026

  • 17 Едно

    24 0 Отговор
    От нечисто плътните недоразумения.

    10:40 22.02.2026

  • 18 Този и той яко се е

    12 0 Отговор
    Празник. А кво момченце беше... И ПО БНТ ИМАШЕ СТРАХОТНО ИНТЕРВЮ СЪС НИНОВА. КАКТО И ПРЕДИ БОРБЕНА И ТОЧНА ЖЕНА. ЗАЩО ЗА НЕЯ НЕ ПИШИТЕ БРЕ МУНКИ. КОЙТО ВИ ПЛАТИ И ФАКТУРА ВИ ДАДЕ ЗА НЕГО ПИШИТЕ И МНОГО ИСТИНИ ТРИЕТЕ. ТОЗИ ПАК ОПОРКИ ПРАВИ ЗАУЧЕНИ ФРАЗИ. А НИНОВА ВСИЧКО И ПОДРЕДЕНО И ЧЕСТНО КАКТО И ПРЕДИ. ЕДИНСТВЕНО ТЯ НЕ СЕ ПРЕДАДЕ НА ТУУЛУУУПА И ШИШИ. СЪВЕТ КЪМ РАДЕВ ГОВОРИ ПИШИ ЩО ЩЕ ПРАВИШ. ЯКО МЪЛЧАНИЕ. И СЪС НИНОВА СИ СТИСНЕТЕ РЪЦЕТЕ И ПРИ ТЕБЕ Я ВЗЕМИ. ОТ ПОЛЗА ЩЕ ТИ Е.

    10:43 22.02.2026

  • 19 Хмм

    18 0 Отговор
    20 млрд. заем, увеличение на дълга с 20%, най-смешно ми е, че борисов и пеевски всеки ден бяха в парламента, за да си получат целите депутатски заплати, значи са важни за тях

    10:43 22.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Фич

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    По-зле, работят за интересите на Русия. Баце тръбополагача.

    10:45 22.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мафия ни управлява

    18 0 Отговор
    А колко милиарда откраднахте с шефовете ви Б.Б. и Д.П. !?

    10:45 22.02.2026

  • 24 Факт

    15 0 Отговор
    Целуна сладко мазна ръчичка и се е поохранил гледам

    10:45 22.02.2026

  • 25 Некадърник

    17 0 Отговор
    Целувача на ръце и д.пета !

    10:46 22.02.2026

  • 26 Истината

    17 0 Отговор
    Омразна личност !

    10:46 22.02.2026

  • 27 Свободен

    6 3 Отговор
    Тоя не беше ли дал въздушен коридор на Путин?!
    Защо трябва да му виждаме физиономията преди закуска?!

    10:47 22.02.2026

  • 28 Тръгвай

    18 1 Отговор
    да целуваш мръсни ръце , крака и трибуквия и не занимавай хората с мизерната ти същност !

    10:47 22.02.2026

  • 29 това е специален конкурс за дебили

    15 0 Отговор
    ех че и си вярва тоя ??? ама как ги намирате само

    10:47 22.02.2026

  • 30 ТОЯ ТВОЯ ВИНА ДА

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Чувал ли си":

    ПОЕМЕ!!? ТОЙ СИМИТЛИЙСКОТО ПРЪЧКА ШЪ ПОЕМЕ ВИНА НИКОГА. И ГО Е ДОКАЗВАЛ ВИНАГИ. ИЛИ МЪНКА ИЛИ ДРУГИТЕ ВИНОВНИ И ЧЕСТО СЕ СНИШАВА. АКО ТОВА Е ПОЕМАНЕ НА ВИНА АЗ СЪМ БИВШ КОСМОНАВТ.

    Коментиран от #35

    10:47 22.02.2026

  • 31 Тома

    16 0 Отговор
    Добре се е охранил герги като министър и ще настигне ментора си лама боко по килограми

    10:48 22.02.2026

  • 32 ех мечти мечти

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "МВР служител":

    поне те са безплатни нали…

    10:48 22.02.2026

  • 33 Марис

    14 0 Отговор
    Нафукано гербаджийско богаташче, целувач на ръце !!!

    10:49 22.02.2026

  • 34 ХанкоБрат

    15 0 Отговор
    Изключително протиквен индивид, знаеш ли как я карат пенсионерите с 300 евро месечно ? Това са джобните ти за деня или вечерята ти в ресторанта. Седнал да ми говори за еврозона шенген и стабилизиране на публични финанси, погледнете хората и най вече пенсионерите.

    10:52 22.02.2026

  • 35 вест гост

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "ТОЯ ТВОЯ ВИНА ДА":

    По скоро Вие сте космонавт, отколкото този да може да поеме отговорност.

    10:53 22.02.2026

  • 36 очила

    6 0 Отговор
    Проблем с едното око, причина?

    11:14 22.02.2026

  • 37 Ах Ох

    7 0 Отговор
    Герги, ръка целува ли пак, ахахахахахаааа 🤣 🖕

    11:16 22.02.2026

  • 38 Блез Паскал

    11 0 Отговор
    Този Охранен Герберски Шебек Георг Георгиев
    е най-Измисленият първи дипломат на България.
    Комсомолски секретар, без Никаква представа
    от Дипломация и подходящо Образование
    Излагаше България пред Света!

    11:19 22.02.2026

  • 39 9689

    8 0 Отговор
    След първата целувка на мутренската ръка къде беше втората?

    11:26 22.02.2026

  • 40 Слушаме Гледаме

    6 0 Отговор
    ги по радио, телевизия и О ГОСПОДИ - те били ОПОЗИЦИЯ? Всичко е в техни ръце, правителство на 2 дни, но те били ОПОЗИЦИЯ... И бомби заложили навсякъде да гърмят. Противни, алчни, долни.

    11:27 22.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 БНТ

    6 0 Отговор
    Кошлуков на изпроводяк ПОРЪЧА на Герги Либенов да покани и изтърпи това недоразумение. Защо всички управляващи от тази партиа са толкова прости, противни, некадърни,но ЛОЯЛНИ, АЛЧНИ и КРАДЛИВИ?

    11:29 22.02.2026

  • 43 Коментатор

    6 0 Отговор
    Георг,целувай каквото ти се подаде,спри да лаеш,защото не струваш една лула орехи,както казват старите хора.Няколко сте кучетата на специално отглеждане,но дажбата ви намалява и ви чака глад.

    11:43 22.02.2026

  • 44 милиционер

    4 0 Отговор
    След като си "постигнал" всичко, целуни тлъстия г...з на Вожда /Кумеца/ си.

    11:48 22.02.2026

  • 45 Посмали малко бе!

    7 0 Отговор
    Посмали малко бе, Герги! Къде си тръгнал да се фукаш като циганин на сватба с откраднат костюм?! Ти си чиста порба нищожество бе, Герги! Малко ли бяха 15 - те години, в които мутрата от СИК правеше за посмешище по света великата ни някога държава, че назначи и теб да я правиш още по-голямо посмешище, понеже и за чеп за зеле не ставаш! Всичко, което си изредил, НЕ е СВЪРШШЕНО от вас - престъ ниците ГЕРБерасти! Ясно ли ти е, нищожество Герги?, Ти си лъжец!!

    11:50 22.02.2026

  • 46 Варна

    3 0 Отговор
    Ужас!!!

    11:51 22.02.2026

  • 47 Снежанка Димитрова

    4 0 Отговор
    Поредният комсомолец.

    12:06 22.02.2026

  • 48 ЦЕЛУВАЩИЯ РЪЦЕ

    2 0 Отговор
    НИЩО ГОШКО НЕСТЕ ПОСТИГНАЛИ САМО ГЕРБАДЖИСКИ ПРОСТОТИЙ КРАЖБИ И ПРОДАЖБИ.ГОГА И ЗА ТОАЛЕТ МАЙСТОР НЕСТАВАЩ.

    12:16 22.02.2026

  • 49 анонимен

    2 0 Отговор
    Най жалкото и антибългарско управление на ГЕРБ досега. Влезе в коалицията на желаещите, съгласи се да приема бежанци от брадати жени, изготени от Западна Европа, съгласи се да спрем всякакъв внос на евтини енергоносители,досъсипа енергетиката. Подписа заема за Украйна, който ще плащат и правнуците ни. Сигурно има и още ,но в момента не се сещам.

    12:17 22.02.2026

  • 50 Цвете

    3 0 Отговор
    ГА ЦЕЛУВА РЪКА, ВСИЧКО ЛИ БЕШЕ ОК? АБЕ ТАКИВА КАТО ТЕБ СТЕ СЕ АКТИВИРАЛИ ОТ ПЪРВИ ДЕН. ОМРАЗАТА ВИ Е ВИДИМА. 🙄👎🤔👎🇧🇬

    12:20 22.02.2026

  • 51 Цвете

    2 0 Отговор
    ГА ЦЕЛУВА РЪКА, ВСИЧКО ЛИ БЕШЕ ОК? АБЕ ТАКИВА КАТО ТЕБ СТЕ СЕ АКТИВИРАЛИ ОТ ПЪРВИ ДЕН. ОМРАЗАТА ВИ Е ВИДИМА. 🙄👎🤔👎🇧🇬

    12:22 22.02.2026

  • 52 Чукча писател

    5 0 Отговор
    Да се чуди човек, откъде го черпят това самочувствие тия гербери. Предполагам, че предрусват с някаква дизайнерска дрога.

    12:24 22.02.2026

  • 53 ха ха

    2 0 Отговор
    типична урсулетка

    12:24 22.02.2026

  • 54 Аз.........

    3 0 Отговор
    Кво стабилизирахте БЕ!!!!!!!!!
    България-600 euro минимална заплата.
    Париж 2000 euro минимална .
    ЦЕНИТЕ В ХРАНИТЕЛНИТЕ МАГАЗИНИ В ЦЕНТРА НА ПАРИЖ СА СЪЩИТЕ , КАТО ВЪВ ВЕРИГИТЕ В СОФИЙСКИТЕ Ж.К .

    12:36 22.02.2026

  • 55 !!!!

    1 0 Отговор
    Тоя на снимкаат е целувач на ръце, крака и на з.....и! Голямо нищожество е!

    12:44 22.02.2026

  • 56 Лизач

    1 0 Отговор
    Целувачев

    12:48 22.02.2026

  • 57 Боюто

    1 0 Отговор
    е вожда, който ни ...уважава с 200, а по- по- най- и с 300

    12:54 22.02.2026

