Венко Сабрутев: Отворихме нашите листи за протеста

17 Март, 2026 08:50 1 249 30

Листите са редени по квотен принцип, като всяка една партия прави свой вътрешен подбор

Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Листите са готови, днес ще ги регистрираме. Листите са редени по квотен принцип, като всяка една партия прави свой вътрешен подбор. Не сме се месили в решението на други партии. Това е абсолютно некоректно, каза депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Венко Сабрутев в "Денят започва" по БНТ.

Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната": Както обещахме в "Продължаваме промяната", отворихме нашите листи за протеста. Голямата новина е влизането на господин Величков, Велислав Величков от "Правосъдие за всеки". Той ще бъде в листата ни в 24-ти МИР. Естествено, гражданска квота, но от позицията на "Продължаваме промяната"."

Според Сабрутев, листите са редени по квотен принцип, като всяка една партия прави свой вътрешен подбор. По повод казуса с Явор Божанков и Даниел Лорер, депутатът отрече ПП да се меси в избора на "Демократична България". Той припомни, че и двамата са били номинация на ПП.

Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната": "Не сме се месили в решението на други партии. Това е абсолютно некоректно. Относно господин Божанков и господин Лорер, тъй като те са двамата в пакет, общо взето, те са решение на Националния съвет. Националният съвет на "Продължаваме промяната" ясно, категорично каза, единодушно, че няма как в нашите листи да има хора, които са били изключвани или от партията, или от коалицията.

Да, но те са номинации на "Демократична България". По същество, вие казвате на "Демократична България", не може да си вкарвате хората, които вие сте си преценили.

Ами, не е така. Всъщност, те бяха номинации от "Продължаваме промяната" и тъй като тези хора вече по някакъв начин не се припознават от нашите структури, само ще ви кажа, нашия Националния съвет, това са над 100 души от цяла България, категорично гласуваха и след това прегласуваха."

Венко Сабрутев допълни, че предстоящите избори са изключително важни.

Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната": "Ние имаме за първи път шанс за последните 15 години да изберем нов състав на ВСС и оттам нов главен прокурор. Истински главен прокурор. Не кукла на конци. И битката на Статуквото, битката на мафията ще бъде жестока. Има шанс ГЕРБ и ДПС да имат по-малко от 80 депутата, което същност гарантира да има ВСС без ГЕРБ и ДПС. Това е голямото опасение на мафията. На нас са необходими 121 депутата, които от ден първи да почнат да правят истински реални реформи."

По повод възможно взаимодействие с Румен Радев в новия парламент, Сабрутев отново изтъкна, че не се знае всъщност Румен Радев какво предлага.

По повод опитите служебното правителство да бъде приписан на ПП-ДБ, Венко Сабрутев обясни, че то е на Андрей Гюров:

Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната": "Ние го подкрепяме, напълно подкрепяме всички добри неща, които той прави. Вие виждате, че те изпълняват основната си функция. Да подсигурят едни честни избори. Това минава през смяна на областни управители, смяна на МВР, защото това са два мега критични органа."

Венко Сабрутев каза още, че ПП-ДБ ще поставят в парламента въпроса за смяната на състава на Комисията за енергийно и водно регулиране, заради рекордните смети за ток, които, по думите му, са резултат от корупция и влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски в КЕВР.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марш

    31 2 Отговор
    Шарлатани! Нито глас за вас!

    Коментиран от #17

    08:52 17.03.2026

  • 2 Както и да го умувате

    25 0 Отговор
    Петроханските извракения с малолетни тегне над вас

    И това ще ви изяде много гласове

    Видя се че лицемерието двуличието и двойните стандарти са ви основна практика

    08:55 17.03.2026

  • 3 разтворили сте

    18 0 Отговор
    ама буззки

    08:56 17.03.2026

  • 4 Христо Божинов

    12 7 Отговор
    Кого лъжеш??? Аз бях на протестите, но никога не бих влязъл в петроханските ви листи. Твърдо подкрепяме генерал Румен Радев

    Коментиран от #9

    08:57 17.03.2026

  • 5 лоза

    9 1 Отговор
    Венко Съборетев.

    08:59 17.03.2026

  • 6 противна личност

    14 0 Отговор
    като ивайла мирчева, разните му божанковци...

    09:00 17.03.2026

  • 7 оня с питон.я

    8 1 Отговор
    Плешо ли ще води новата ви сглобка с герб?

    09:00 17.03.2026

  • 8 Всяка една Партия !

    8 2 Отговор
    Всяка една Партия !

    Реди листите Си !

    Според Нейните Противозаконни Интереси !

    Но Защо Никоя от тях !

    Не иска да следва Процедурите !

    Посочени от Конституцията и Закана ?

    Коментиран от #23

    09:01 17.03.2026

  • 9 Хаха

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Христо Божинов":

    Радев ще направи сглобка с ппдб и герб. Иначе няма как да управлява. Ще ви го опаковат като изчегъртване на Шиши.

    Коментиран от #19

    09:02 17.03.2026

  • 10 АБВ

    13 1 Отговор
    Ето заради такива като този, българите се отказаха да гласуват. Но медиите непрекъснато дават думата на такива като този и "умния" Ивайло Мирчев с цел да отвратят гласоподавателите да ходят на избори.

    09:03 17.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Табутов

    9 0 Отговор
    Превзехме властта и медиите и Сабрута пак изпълзя.

    09:10 17.03.2026

  • 13 надарен батко

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "надарена кака":

    Нали мога да ти ги туря на главата, докато те дрънча и ти дърпам косата.

    09:10 17.03.2026

  • 14 Българин

    7 1 Отговор
    Протеста беше най-вече срещу жълтопаветните пфлифи!
    Пред тях българския народ винаги ще предпочете Бойко и ГЕРБ!

    09:10 17.03.2026

  • 15 Някой

    7 3 Отговор
    За съжаление вие сте НЕМОЖАЧИ.

    Нито можете да печелите гласове/3 млн розочаровани не гласуват за никоя партия, включително и за вас/.
    Нито можете да предотвратите фалшификациите, купения вот ... ЦИК е доминирота от "калинки" на шопарите, трябва паралено броене.

    Вие трябва да намериге начин да спечелите гласовите на 3 млн негласуващи. Трябва да им дадете каквото искат. НЕМОЖАЧИ такива, мантрота "Като не гласувате, печелят шопарите" не печели избори. Трябва робота с хората, трябва да отидите и са говорите с тези хора, да разбпете какви са им проблемите, какво искат ... Щом 3 млн. не гласуват, значи не им предлагате това което искат. Ако не им го дадете вие, все ще се намери някой да им го даде. Може би някой потърпевш като Николай Попов/Сияние/ на който му е писнало от безобразията и от "спасители" като Сакскобургодски и Радев ще даде на чест от негласеващите това, което искат.

    09:11 17.03.2026

  • 16 Нови и стари невнятнициППДБ

    8 1 Отговор
    Листите на ППДБ са винаги отворени за невнятници като Сабрутов и други подобни, насметен от протестите. Събрани от кол и въже, локали и "наши студенти", които нямат представа от политика, в реалния живот и изобщо.

    09:12 17.03.2026

  • 17 Що пък..

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Марш":

    Няма ли някое извращенско НПО сред протестиращите? Там има свестни хора, добри, начетени, хижари, рейнджъри. Все ще се намери някой подходящ кандидат за листите на ПП Петрохан.

    09:13 17.03.2026

  • 18 къси сметки

    6 1 Отговор
    За 20 човека, които ще вкарат, две листи плюс гости ще дойдат твърде много. Може да се окаже, че Божанков и Лорер са вътре, а Венко е зад тъч линията.

    09:14 17.03.2026

  • 19 Феликс Дж

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    По сведения от ВКР, това момче още в Долна Митрополия е обичало такива пируети и добре се е отнасяло към не-полетните специалисти от контраразведката.

    09:17 17.03.2026

  • 20 замислен

    8 2 Отговор
    Хора спрете да обяснявате срещу какво ще протестирате, обяснете какво мислите да правите. Ако ще крадете и пудела ще се снима до пачките - ами и Боко си имаше чекмедже, такива като вас не са ни нужни. Разкарайте и Черепа, че като си назначите нов главен прокурор да не се окаже че хем не си е платил на 500 милиона данъци хем ще трябва и държавата да му плаща.

    09:18 17.03.2026

  • 21 Зори

    5 1 Отговор
    Ма те от протеста само наркомани и гейове

    09:23 17.03.2026

  • 22 Зеления

    5 1 Отговор
    Окончателно рухна мита, че НПО-то "Правосъдие за всеки" е самостоятелна организация, не че не беше ясно че е структура на ППДБ, но вече си е официално.

    А има още толкова НПО-та на ППДБ, че е трудно да се изброят всички. Една мафия навързана в партии, НПО-та, медии, анализатори и прочие...

    09:24 17.03.2026

  • 23 Гневен

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Всяка една Партия !":

    Откъсе накъде някакви менте политици/търтеи/ живеещи в София, ще са водачи на депутатски листи във Варна, Бургас, Видин, Кърджали, Брагоевград ...
    Гражданите на тези градове няват никакво достойнствж, щом позворяват от София да им спускат кой да ги представлява в парламента.

    Не сме народ, а няколко стада овце с овчолари Борисов, Радев, Асен Василев, Пеевски, Костадин Костадинов, Зарков, Радостин Василев, ...

    Трябва да се въведе изискване за уседналост при попълвани на депетатските листи.

    Коментиран от #24

    09:26 17.03.2026

  • 24 Гневен

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Гневен":

    Като ви спуснат от София водач на ристата, имаге избор можеш да гласевате с "не подкрепям никого".

    09:28 17.03.2026

  • 25 SDEЧЕВ

    5 1 Отговор
    По принцип да се организират и финансират така наречените Протести от Парламентарно представена партия, чрез цялата сила на интернет и на спонсори , които размятат по четвърт милион лева ин дъ джоб е грубо погазване на Демокрацията. Партията е представена в Парламента и там е нейната представителност, чрез организирането на безредици , смутове и прокламации се отнема законното право на останалата част от населението да бъде представено в Парламента в законния 4годишен мандат. Протести могат да организират извънпарламентарни формации. Конституционния съд да се произнесе. Шарлатаните се срещали с Петроханците по Протестите според самите Шарлатани. Парите ат спонсори за сектата са за организиране на протести-сектантите имат винаги огромни маси от хора в мрежите си. .Терзиев е купувал гласове, а не е пазил птичките А на бас.

    09:30 17.03.2026

  • 26 Сабрутче.

    4 1 Отговор
    Мерило за простотия- сабрутче.

    09:31 17.03.2026

  • 27 Майора

    5 1 Отговор
    Ало Сабрутев , блажени вярващите! От Партията на кеша и пудела с пачките нищо не става , те за нищо не стават и гледат да поставят техни хора навсякъде!Как може да се вярва на хора давали пари , регистрирали и узаконили НПО Петрохан? И за каква смяна на главният прокурор ми говорят след като НПО на Сорос е овладяло цялата власт в страната без него? Засрамете се , мантрата Пеевски Борисов съществува само в главите ви!

    09:43 17.03.2026

  • 28 Абе

    2 1 Отговор
    И тоа мяза на петроханец.

    10:00 17.03.2026

  • 29 Пълна победа

    1 2 Отговор
    за ПП ДБ! Това са най- кадърните млади хора, ясна е визията им за европейска и силна България в ЕС. Аз не искам да ме пращат при рашистите военнопрестъпници като Путин и клика. Ясна им е визията за създаване на дори условия за бизнеса и добра социална политика!

    Коментиран от #30

    10:10 17.03.2026

  • 30 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пълна победа":

    Успа се. Статията е от 8:50, а сега е 10:10! Всичките сте такива мърльовци.

    10:14 17.03.2026

