Венко Сабрутев: Отворихме нашите листи за протеста

Листите са готови, днес ще ги регистрираме. Листите са редени по квотен принцип, като всяка една партия прави свой вътрешен подбор. Не сме се месили в решението на други партии. Това е абсолютно некоректно, каза депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Венко Сабрутев в "Денят започва" по БНТ.
Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната": Както обещахме в "Продължаваме промяната", отворихме нашите листи за протеста. Голямата новина е влизането на господин Величков, Велислав Величков от "Правосъдие за всеки". Той ще бъде в листата ни в 24-ти МИР. Естествено, гражданска квота, но от позицията на "Продължаваме промяната"."
Според Сабрутев, листите са редени по квотен принцип, като всяка една партия прави свой вътрешен подбор. По повод казуса с Явор Божанков и Даниел Лорер, депутатът отрече ПП да се меси в избора на "Демократична България". Той припомни, че и двамата са били номинация на ПП.
Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната": "Не сме се месили в решението на други партии. Това е абсолютно некоректно. Относно господин Божанков и господин Лорер, тъй като те са двамата в пакет, общо взето, те са решение на Националния съвет. Националният съвет на "Продължаваме промяната" ясно, категорично каза, единодушно, че няма как в нашите листи да има хора, които са били изключвани или от партията, или от коалицията.
Да, но те са номинации на "Демократична България". По същество, вие казвате на "Демократична България", не може да си вкарвате хората, които вие сте си преценили.
Ами, не е така. Всъщност, те бяха номинации от "Продължаваме промяната" и тъй като тези хора вече по някакъв начин не се припознават от нашите структури, само ще ви кажа, нашия Националния съвет, това са над 100 души от цяла България, категорично гласуваха и след това прегласуваха."
Венко Сабрутев допълни, че предстоящите избори са изключително важни.
Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната": "Ние имаме за първи път шанс за последните 15 години да изберем нов състав на ВСС и оттам нов главен прокурор. Истински главен прокурор. Не кукла на конци. И битката на Статуквото, битката на мафията ще бъде жестока. Има шанс ГЕРБ и ДПС да имат по-малко от 80 депутата, което същност гарантира да има ВСС без ГЕРБ и ДПС. Това е голямото опасение на мафията. На нас са необходими 121 депутата, които от ден първи да почнат да правят истински реални реформи."
По повод възможно взаимодействие с Румен Радев в новия парламент, Сабрутев отново изтъкна, че не се знае всъщност Румен Радев какво предлага.
По повод опитите служебното правителство да бъде приписан на ПП-ДБ, Венко Сабрутев обясни, че то е на Андрей Гюров:
Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната": "Ние го подкрепяме, напълно подкрепяме всички добри неща, които той прави. Вие виждате, че те изпълняват основната си функция. Да подсигурят едни честни избори. Това минава през смяна на областни управители, смяна на МВР, защото това са два мега критични органа."
Венко Сабрутев каза още, че ПП-ДБ ще поставят в парламента въпроса за смяната на състава на Комисията за енергийно и водно регулиране, заради рекордните смети за ток, които, по думите му, са резултат от корупция и влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски в КЕВР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Както и да го умувате
И това ще ви изяде много гласове
Видя се че лицемерието двуличието и двойните стандарти са ви основна практика
8 Всяка една Партия !
Реди листите Си !
Според Нейните Противозаконни Интереси !
Но Защо Никоя от тях !
Не иска да следва Процедурите !
Посочени от Конституцията и Закана ?
До коментар #4 от "Христо Божинов":Радев ще направи сглобка с ппдб и герб. Иначе няма как да управлява. Ще ви го опаковат като изчегъртване на Шиши.
До коментар #11 от "надарена кака":Нали мога да ти ги туря на главата, докато те дрънча и ти дърпам косата.
15 Някой
Нито можете да печелите гласове/3 млн розочаровани не гласуват за никоя партия, включително и за вас/.
Нито можете да предотвратите фалшификациите, купения вот ... ЦИК е доминирота от "калинки" на шопарите, трябва паралено броене.
Вие трябва да намериге начин да спечелите гласовите на 3 млн негласуващи. Трябва да им дадете каквото искат. НЕМОЖАЧИ такива, мантрота "Като не гласувате, печелят шопарите" не печели избори. Трябва робота с хората, трябва да отидите и са говорите с тези хора, да разбпете какви са им проблемите, какво искат ... Щом 3 млн. не гласуват, значи не им предлагате това което искат. Ако не им го дадете вие, все ще се намери някой да им го даде. Може би някой потърпевш като Николай Попов/Сияние/ на който му е писнало от безобразията и от "спасители" като Сакскобургодски и Радев ще даде на чест от негласеващите това, което искат.
До коментар #1 от "Марш":Няма ли някое извращенско НПО сред протестиращите? Там има свестни хора, добри, начетени, хижари, рейнджъри. Все ще се намери някой подходящ кандидат за листите на ПП Петрохан.
19 Феликс Дж
До коментар #9 от "Хаха":По сведения от ВКР, това момче още в Долна Митрополия е обичало такива пируети и добре се е отнасяло към не-полетните специалисти от контраразведката.
22 Зеления
А има още толкова НПО-та на ППДБ, че е трудно да се изброят всички. Една мафия навързана в партии, НПО-та, медии, анализатори и прочие...
09:24 17.03.2026
23 Гневен
До коментар #8 от "Всяка една Партия !":Откъсе накъде някакви менте политици/търтеи/ живеещи в София, ще са водачи на депутатски листи във Варна, Бургас, Видин, Кърджали, Брагоевград ...
Гражданите на тези градове няват никакво достойнствж, щом позворяват от София да им спускат кой да ги представлява в парламента.
Не сме народ, а няколко стада овце с овчолари Борисов, Радев, Асен Василев, Пеевски, Костадин Костадинов, Зарков, Радостин Василев, ...
Трябва да се въведе изискване за уседналост при попълвани на депетатските листи.
24 Гневен
До коментар #23 от "Гневен":Като ви спуснат от София водач на ристата, имаге избор можеш да гласевате с "не подкрепям никого".
30 007 лиценз ту кил
До коментар #29 от "Пълна победа":Успа се. Статията е от 8:50, а сега е 10:10! Всичките сте такива мърльовци.
