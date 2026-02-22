"Възраждане" иска обяснение за американските военни самолети на летището в София

Министър-председателят, министърът на външните работи, министърът на транспорта и съобщенията, министърът на отбраната и изпълнителният директор на “Летище София" ЕАД дължат обяснение на българския народ защо във времена на напрежение в Близкия изток в страната ни е разрешено на американски военни самолети да пребивават на гражданско летище.
То ще бъде и временно затворено за граждански цели на 23 и 24 февруари, което е недопустим прецедент за суверенна държава. Това смятат от ПП "Възраждане".
"Правителството е дало разрешение за разполагането на американските военни самолети в София, без да се допита до парламента. Според информация в медиите, на летището има 9 военни самолети-цистерни КС-135, три С-17 и няколко Боинг-747, както и американски военен транспортер С-130 Херкулес, предназначен за десант на войски и техника при сухопътни операции, пристигащ директно от базата Рамщайн в Германия.
Присъствието на тази летателна техника, както и фактът на нейното допускане, предизвиква опасения, притеснения и въпроси в цялото българско общество. Правителството е длъжно да даде отговори на българския народ.
“Възраждане" е категорично против превръщането на България в плацдарм за поредната чужда война. Обществените притеснения са напълно основателни и те се подсилват от факта, че никоя друга съседна държава не е предоставила летище на американците. Турция е близък съюзник на САЩ, но турците вероятно са отказали на Вашингтон летището си в Истанбул! Румъния, която има една от най-големите бази на НАТО в Европа, не дава разрешение за ползване на летищата ѝ! Гърците също са отказали да се ползват техните летища от американски военни самолети!
Техеран издаде официално предупреждение, че всяка държава, която предоставя територията си за подкрепа на агресия срещу Иран, ще се счита за легитимна цел.
Очевидно ни управляват национални предатели и на “Дондуков" 1 и на “Дондуков" 2. Всички бивши и настоящи управляващи търгуват със страната ни и бъдещето на децата ни, Искаме отговори, защото българската земя няма синове, които да проливат кръвта си за чужди войни, няма деца, които да умират в тях. Очакваме незабавни отговори от правителството и мерки по отстраняването на американските самолети от българска територия. ако това не се случи незабавно, призоваваме всички български граждани на масови протести", се казва още в позицията на "Възраждане".
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #8, #13, #17, #32, #70
10:42 22.02.2026
2 Европеец
Коментиран от #4, #7
10:43 22.02.2026
3 вгаzpaждани
10:44 22.02.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Европеец":На военните летища са изтребителите
Коментиран от #24
10:44 22.02.2026
5 Ха ха ха
Коментиран от #12, #23, #27, #82
10:44 22.02.2026
7 ажиожопец
До коментар #2 от "Европеец":абяснению искай от мажа си
10:46 22.02.2026
8 Ха ха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Смешки
10:46 22.02.2026
9 военен неможач
10:47 22.02.2026
10 Сталин
10:48 22.02.2026
11 лама Щирлиц
10:49 22.02.2026
14 Ватманяк
10:51 22.02.2026
15 Тома
Коментиран от #73, #79
10:52 22.02.2026
17 Моряка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Отдавна не беше писал нещо умно.
10:57 22.02.2026
18 Тъкмо
10:57 22.02.2026
19 Иван
Коментиран от #26
10:59 22.02.2026
20 Миков
11:00 22.02.2026
21 Някой
11:03 22.02.2026
22 Наблюдател
11:04 22.02.2026
23 Анонимен
До коментар #5 от "Ха ха ха":И Турция е в НАТО но не желае да става мишена на иранските балистични ракети затова се ползва най близкото летище в София. Иначе може да се ползва базата в Инджирлик който е много близо до Иран но тогава става лошо за Турция.
11:05 22.02.2026
24 Европеец
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Кои изтребители, тия ефки които не летят и още си стоят в хангарите..... Или пък съветските, които летят и се броят на пръстите на едната ръка, другите отидоха курбан в Украйна....
11:06 22.02.2026
25 Майора
Коментиран от #30
11:06 22.02.2026
26 Някой
До коментар #19 от "Иван":Кои сте вие? Щото това са американски самолети. Те може и да могат да ударят някого, но ако те решат. Надали ще питат някой у нас, камоли тебе.
11:07 22.02.2026
27 бай Иван
До коментар #5 от "Ха ха ха":И Турция е член на нато..., и тъй както сме член на НАТО Иран може да ни прати някоя ракета
Коментиран от #38
11:09 22.02.2026
28 Пенсионерка
11:10 22.02.2026
29 Костя
Костя Веднага се обади на Рижавия
И му поискай Сметка .
Нека лично Тръмп ти обясни за Самолетните.
11:11 22.02.2026
30 Пенсионерка
До коментар #25 от "Майора":Какъв ти тук Путин?????? КириакСтефчов такъв!!!!
11:12 22.02.2026
31 У САЩ
11:12 22.02.2026
32 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В Каква Война бре Индианец ?
Хахахахаха хахахахаха
По добре при Мутрофанова се отбий
Да ти даде билета за Окопите в Украйна
Коментиран от #76
11:13 22.02.2026
33 Фори
11:13 22.02.2026
34 Ееееее
11:13 22.02.2026
35 Цончо
11:14 22.02.2026
36 Дони Деменцията
Иска лично да му обясня за Самолетите ли ?
11:14 22.02.2026
37 нннн
Коментиран от #41
11:15 22.02.2026
38 Ще ти прати
До коментар #27 от "бай Иван":Иран Ракета
Във Кухата Лейка .
11:15 22.02.2026
39 Тръмп
11:15 22.02.2026
40 Що не кацнаха
11:16 22.02.2026
41 От Англия
До коментар #37 от "нннн":ще нападат Иран???Щото Йордания и Катар са по-далече!
Коментиран от #50
11:17 22.02.2026
42 Копей
11:18 22.02.2026
43 Кокошенко
11:20 22.02.2026
44 Утльо
11:21 22.02.2026
46 Хахахахахахаха копейкин костов
11:24 22.02.2026
47 Българин
Тоя път черньо закъсня, шкембьо го изпревари да си направи ПР.
11:25 22.02.2026
48 Ф16
11:25 22.02.2026
49 Кой какво
Коментиран от #57, #74
11:26 22.02.2026
50 нннн
До коментар #41 от "От Англия":За логистика им трябват на американците. Логистиката не е по- маловажна от пряко атакуващите.
11:27 22.02.2026
51 Ей Костя....
11:28 22.02.2026
52 Ако бяха
11:28 22.02.2026
53 Хмм
11:30 22.02.2026
56 Американците Идват!!!
11:34 22.02.2026
58 Мадуро
11:34 22.02.2026
59 Костадинов
11:35 22.02.2026
61 Костадинов
11:37 22.02.2026
63 Меч
Коментиран от #75
11:38 22.02.2026
64 Джони Инглиш
11:41 22.02.2026
65 копейкин
11:42 22.02.2026
66 Джералд Форд
11:42 22.02.2026
67 Коцето
Коментиран от #68
11:43 22.02.2026
68 лапа
До коментар #67 от "Коцето":ишки за субсидията
11:44 22.02.2026
69 Костадинов
11:44 22.02.2026
71 ХУМОР САТИРА И ЗАБАВА😀
ЧАКАХА ДЕД ИВАН НА ДУНАВА
А КО...ДОЙДЕ ЧИЧО САМ ...😀
11:51 22.02.2026
72 Пенсионерка.
12:03 22.02.2026
73 Ром с кола
До коментар #15 от "Тома":А хората утрепани по трудовите лагери и по мазетата на районните, ръкопляскат ли?
Коментиран от #83
12:13 22.02.2026
74 Точен
До коментар #49 от "Кой какво":В България никога не е имало съветски военни бази, нито един съветски пилот не е имало у нас. Идваше на 10 г един съветски крайцер на Празника на ВМС и дори не оставаше за деня. Сега имаме 4 бази на НАТО, т.е. на ФАЩ, които са легитимни военни цели. Явно 49-ти са зомбиЛГБТейченце...
12:19 22.02.2026
75 Точен
До коментар #63 от "Меч":Ако имаш стара кола, караш я още благодарение само на ВЪЗРАЖДАНЕ... Още 10 свръхполезни неща са направили за България, дори и за тебе, куха лейко...
12:21 22.02.2026
76 Чичо,
До коментар #32 от "Хахахаха":има едни добавки с магнезий, които успокояват нервите. Има и едни други - мента, глог, валериана. Тези всичките са от по-леките. Чувал ли си за тях? Или не ти действат вече?
12:23 22.02.2026
77 Ром с кола
Коментиран от #81
12:25 22.02.2026
78 обяснение
Коментиран от #84
12:32 22.02.2026
79 Гост
До коментар #15 от "Тома":А убитите от Турция ? От Русия дамм и с нея сме воювали…
12:32 22.02.2026
80 Путинист
12:33 22.02.2026
81 Ракетчик
До коментар #77 от "Ром с кола":Обхватът на иранските ракети е мааалко след София. очаквайте ги.
12:35 22.02.2026
82 Пилотът Гошу
До коментар #5 от "Ха ха ха":Я вземи ти го прочети… Тук говорим за ЦИВИЛНО летище, неграмотен галфоне…
12:38 22.02.2026
83 Ръкопляскащ без глава
До коментар #73 от "Ром с кола":Вярно е. По времето на цар Борис са раздадени 60 000 000 лева за отрязани глави на партизани и ятаци. Общо 1200 души без съд и присъда. Включително 12-13 годишните деца на ятаците, за които не се е плащало. 50 000 лв на човек. Има документи в архивите.
12:48 22.02.2026
84 В България нямат място
До коментар #78 от "обяснение":самолети на страна агресор като САЩ, унищожаващ държави по света, които не им се подчиняват!
12:50 22.02.2026