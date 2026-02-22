Новини
България »
"Възраждане" иска обяснение за американските военни самолети на летището в София

22 Февруари, 2026 11:20, обновена 22 Февруари, 2026 10:41 1 493 84

Това е недопустимо, категорични са от партията

"Възраждане" иска обяснение за американските военни самолети на летището в София - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Министър-председателят, министърът на външните работи, министърът на транспорта и съобщенията, министърът на отбраната и изпълнителният директор на “Летище София" ЕАД дължат обяснение на българския народ защо във времена на напрежение в Близкия изток в страната ни е разрешено на американски военни самолети да пребивават на гражданско летище.

То ще бъде и временно затворено за граждански цели на 23 и 24 февруари, което е недопустим прецедент за суверенна държава. Това смятат от ПП "Възраждане".

"Правителството е дало разрешение за разполагането на американските военни самолети в София, без да се допита до парламента. Според информация в медиите, на летището има 9 военни самолети-цистерни КС-135, три С-17 и няколко Боинг-747, както и американски военен транспортер С-130 Херкулес, предназначен за десант на войски и техника при сухопътни операции, пристигащ директно от базата Рамщайн в Германия.

Присъствието на тази летателна техника, както и фактът на нейното допускане, предизвиква опасения, притеснения и въпроси в цялото българско общество. Правителството е длъжно да даде отговори на българския народ.

“Възраждане" е категорично против превръщането на България в плацдарм за поредната чужда война. Обществените притеснения са напълно основателни и те се подсилват от факта, че никоя друга съседна държава не е предоставила летище на американците. Турция е близък съюзник на САЩ, но турците вероятно са отказали на Вашингтон летището си в Истанбул! Румъния, която има една от най-големите бази на НАТО в Европа, не дава разрешение за ползване на летищата ѝ! Гърците също са отказали да се ползват техните летища от американски военни самолети!

Техеран издаде официално предупреждение, че всяка държава, която предоставя територията си за подкрепа на агресия срещу Иран, ще се счита за легитимна цел.

Очевидно ни управляват национални предатели и на “Дондуков" 1 и на “Дондуков" 2. Всички бивши и настоящи управляващи търгуват със страната ни и бъдещето на децата ни, Искаме отговори, защото българската земя няма синове, които да проливат кръвта си за чужди войни, няма деца, които да умират в тях. Очакваме незабавни отговори от правителството и мерки по отстраняването на американските самолети от българска територия. ако това не се случи незабавно, призоваваме всички български граждани на масови протести", се казва още в позицията на "Възраждане".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    77 12 Отговор
    В понеделник 9 часа отиваме в Министерски съвет да им търсим сметка защо ни вкарват в чужда война.Аз не искам нашите деца да растат и учат по мазетата като децата в Донбас и Украйна, Израел и Палестина.А вие?

    Коментиран от #6, #8, #13, #17, #32, #70

    10:42 22.02.2026

  • 2 Европеец

    75 9 Отговор
    Всички искаме това обяснение...... Интересно в бг територията няма ли военни летища.....

    Коментиран от #4, #7

    10:43 22.02.2026

  • 3 вгаzpaждани

    11 34 Отговор
    опасени сме че р.р. ше ни издуха от парламента

    10:44 22.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    38 8 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    На военните летища са изтребителите

    Коментиран от #24

    10:44 22.02.2026

  • 5 Ха ха ха

    17 90 Отговор
    България е член на НАТО и всякакви съюзнически самолети могат да кацат, да зареждат гориво и да участват във военни учения. Копейкин да прочете устава на НАТО и да не дрънка глупости.

    Коментиран от #12, #23, #27, #82

    10:44 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ажиожопец

    3 31 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    абяснению искай от мажа си

    10:46 22.02.2026

  • 8 Ха ха ха

    9 27 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Смешки

    10:46 22.02.2026

  • 9 военен неможач

    40 3 Отговор
    И аз исках още оня ден. Но медиите бяха заети да отразяват чистенето на шахтите на летището. Продажна и страхлива работа. Но иначе трябваше да кажат, че т. н БНА или както сега се зове - е в пъти некадърна да подържа инфраструктура и комуникации на съвременно ниво, за да не се ползваа гражданското летище. В пъти некадърни. Мтого по-некадърни от мене, военния неможач.

    10:47 22.02.2026

  • 10 Сталин

    61 5 Отговор
    Премахнете евреите от ДАНС правителството,парламента и няма да има американски военни самолети в София

    10:48 22.02.2026

  • 11 лама Щирлиц

    33 5 Отговор
    ясно е ползват колонията

    10:49 22.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ватманяк

    23 2 Отговор
    До Ха ха ха. Досега мислех, че само половината народ са идиоти. Но с хахахавци, хаховци и и ажиожепейци стават повече

    10:51 22.02.2026

  • 15 Тома

    52 5 Отговор
    Хората убити от бомбардировката над София от краварите ще се обърнат в гроба

    Коментиран от #73, #79

    10:52 22.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Моряка

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Отдавна не беше писал нещо умно.

    10:57 22.02.2026

  • 18 Тъкмо

    31 3 Отговор
    Събрани на едно място и няма да хабят много ракети

    10:57 22.02.2026

  • 19 Иван

    6 30 Отговор
    От тук може да ударим и рашките!

    Коментиран от #26

    10:59 22.02.2026

  • 20 Миков

    6 26 Отговор
    Незабавно дайте обяснение на ИБРИКЧИЯТА!!!

    11:00 22.02.2026

  • 21 Някой

    33 3 Отговор
    И от уж министерството не са знаели. Просто господаря не дължи обяснения на васалите си. Затова са запрели запряния там - да казва "Yes, sir!".Ако някой въобще му обърне внимание.

    11:03 22.02.2026

  • 22 Наблюдател

    23 9 Отговор
    Време е за Възраждане!

    11:04 22.02.2026

  • 23 Анонимен

    29 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха":

    И Турция е в НАТО но не желае да става мишена на иранските балистични ракети затова се ползва най близкото летище в София. Иначе може да се ползва базата в Инджирлик който е много близо до Иран но тогава става лошо за Турция.

    11:05 22.02.2026

  • 24 Европеец

    28 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Кои изтребители, тия ефки които не летят и още си стоят в хангарите..... Или пък съветските, които летят и се броят на пръстите на едната ръка, другите отидоха курбан в Украйна....

    11:06 22.02.2026

  • 25 Майора

    7 37 Отговор
    Ало Копейкин , на вас не ви е ясно това , но как ще ви е ясно след като не подкрепяте членството на България в ЕС и НАТО! Васви интересува само диктатора Путин и Русия , но като сте толкова умни защо не протестирате срещу войната в Украйна! Вашето време изтече , чака ви съдбата на Волен!

    Коментиран от #30

    11:06 22.02.2026

  • 26 Някой

    9 4 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    Кои сте вие? Щото това са американски самолети. Те може и да могат да ударят някого, но ако те решат. Надали ще питат някой у нас, камоли тебе.

    11:07 22.02.2026

  • 27 бай Иван

    19 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха":

    И Турция е член на нато..., и тъй както сме член на НАТО Иран може да ни прати някоя ракета

    Коментиран от #38

    11:09 22.02.2026

  • 28 Пенсионерка

    30 3 Отговор
    Макар и след тридневно” туткане”, намери се един човек да поиска на висок глас официално обяснение за ситуацията. Прочетох, че и Каракачанов има питане. С голяма тревога следя тази тема…. Мълчание от всякъде… Все едно касае Занзибар…. Притеснено ми е, защото американците ще си хвръкнат със самолетите отвъд океана, а недай си Боже от по-сериозни последствия, те ще са за “нашите глави”. И за в бъдеще винаги “едно на ум “ в главите на аятолясите, естествено не в полза за България. Ние, загрижените и разтревожените редови българи чакаме отговор.

    11:10 22.02.2026

  • 29 Костя

    5 15 Отговор
    Нали се прави на Дружка на Тръмп .

    Костя Веднага се обади на Рижавия

    И му поискай Сметка .

    Нека лично Тръмп ти обясни за Самолетните.

    11:11 22.02.2026

  • 30 Пенсионерка

    22 1 Отговор

    До коментар #25 от "Майора":

    Какъв ти тук Путин?????? КириакСтефчов такъв!!!!

    11:12 22.02.2026

  • 31 У САЩ

    3 3 Отговор
    защо не питаха Тръмп?

    11:12 22.02.2026

  • 32 Хахахаха

    3 25 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Каква Война бре Индианец ?

    Хахахахаха хахахахаха

    По добре при Мутрофанова се отбий

    Да ти даде билета за Окопите в Украйна

    Коментиран от #76

    11:13 22.02.2026

  • 33 Фори

    3 23 Отговор
    Възраждане са хулигани до един

    11:13 22.02.2026

  • 34 Ееееее

    20 1 Отговор
    нали идват да изчистят шахтите? Това казаха по "националните тв

    11:13 22.02.2026

  • 35 Цончо

    5 11 Отговор
    да препаше експлозиви....

    11:14 22.02.2026

  • 36 Дони Деменцията

    0 12 Отговор
    Костя дъ Простя

    Иска лично да му обясня за Самолетите ли ?

    11:14 22.02.2026

  • 37 нннн

    23 2 Отговор
    Прави са! Дори Великобритания е отказала да даде летища за нападение на Иран.

    Коментиран от #41

    11:15 22.02.2026

  • 38 Ще ти прати

    3 12 Отговор

    До коментар #27 от "бай Иван":

    Иран Ракета

    Във Кухата Лейка .

    11:15 22.02.2026

  • 39 Тръмп

    4 15 Отговор
    как може да не е искал разрешение от Костадинов?

    11:15 22.02.2026

  • 40 Що не кацнаха

    17 1 Отговор
    при братовчедите от РСМ? Те също са член на натю.

    11:16 22.02.2026

  • 41 От Англия

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "нннн":

    ще нападат Иран???Щото Йордания и Катар са по-далече!

    Коментиран от #50

    11:17 22.02.2026

  • 42 Копей

    9 1 Отговор
    Самолетите са за евакуация с подсилени колестници!

    11:18 22.02.2026

  • 43 Кокошенко

    6 9 Отговор
    Руски ли да има?

    11:20 22.02.2026

  • 44 Утльо

    4 16 Отговор
    И кво толкова? Надявам се да ги използват да изпраскат брадатите чалми, избиващи всеки нормален. Ако тук беше такава диктатура щяхме да с е молим да ни освободят.

    11:21 22.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хахахахахахаха копейкин костов

    4 14 Отговор
    В качеството на кои са възраждане , че някой да им дава обяснение?

    11:24 22.02.2026

  • 47 Българин

    6 10 Отговор
    Нали Костадинов беше приятел на Тръмп? Да му се обади да пита, и да ни информира, а не да ни занимава с глупости по медиите.

    Тоя път черньо закъсня, шкембьо го изпревари да си направи ПР.

    11:25 22.02.2026

  • 48 Ф16

    9 4 Отговор
    Радев да го вземат запас!

    11:25 22.02.2026

  • 49 Кой какво

    5 21 Отговор
    Тия смешници що не искат обяснение от Путин защо техни самолети , кораби,и войски 50 години бяха на издръжка и постоянно на българска територия

    Коментиран от #57, #74

    11:26 22.02.2026

  • 50 нннн

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "От Англия":

    За логистика им трябват на американците. Логистиката не е по- маловажна от пряко атакуващите.

    11:27 22.02.2026

  • 51 Ей Костя....

    3 12 Отговор
    Взимай веднага последния софиянец, механика и артилериста и бегом на летището на протест, там да изпеете... Ставай страна огромная🤣, и Стани, стани юнак балкански, и американците ще си тръгнат🤣.

    11:28 22.02.2026

  • 52 Ако бяха

    6 2 Отговор
    ходили войници,щяха да знаят!

    11:28 22.02.2026

  • 53 Хмм

    4 9 Отговор
    защо Възраждане гласувахте за охраната на пеевски и борисов, толкова ли обичате?

    11:30 22.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Американците Идват!!!

    3 14 Отговор
    копейките РИВАТ!!!

    11:34 22.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Мадуро

    2 6 Отговор
    По ме притеснява,Путин ще се меша ли?

    11:34 22.02.2026

  • 59 Костадинов

    1 7 Отговор
    и Митрофанова да направят инспекция!

    11:35 22.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Костадинов

    3 11 Отговор
    как разбра,че са американски?

    11:37 22.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Меч

    4 6 Отговор
    Възраждане само искат,нищо не правят!

    Коментиран от #75

    11:38 22.02.2026

  • 64 Джони Инглиш

    4 1 Отговор
    Петроханци са премахнати за да не взривят самолетите!

    11:41 22.02.2026

  • 65 копейкин

    2 4 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ!

    11:42 22.02.2026

  • 66 Джералд Форд

    2 2 Отговор
    акустира в Созопол!!!

    11:42 22.02.2026

  • 67 Коцето

    3 5 Отговор
    с кое разузнаване работи?

    Коментиран от #68

    11:43 22.02.2026

  • 68 лапа

    3 3 Отговор

    До коментар #67 от "Коцето":

    ишки за субсидията

    11:44 22.02.2026

  • 69 Костадинов

    5 2 Отговор
    Искам да знам ще нападате ли Иран и кога?

    11:44 22.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ХУМОР САТИРА И ЗАБАВА😀

    1 9 Отговор
    И КО....КУПЕЙКИТЕ
    ЧАКАХА ДЕД ИВАН НА ДУНАВА
    А КО...ДОЙДЕ ЧИЧО САМ ...😀

    11:51 22.02.2026

  • 72 Пенсионерка.

    6 1 Отговор
    Помисля ли някой, че имаме специална мишена- атомна елцентрала.??? Къде ни бутат между шамарите??? Президентката, какво ще каже? То не е като да посреща в кабинета си едни безхаберници и да ги пита искат ли власт. Къде са протестиращите??? До летището има и евтин превоз с метро!

    12:03 22.02.2026

  • 73 Ром с кола

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Тома":

    А хората утрепани по трудовите лагери и по мазетата на районните, ръкопляскат ли?

    Коментиран от #83

    12:13 22.02.2026

  • 74 Точен

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Кой какво":

    В България никога не е имало съветски военни бази, нито един съветски пилот не е имало у нас. Идваше на 10 г един съветски крайцер на Празника на ВМС и дори не оставаше за деня. Сега имаме 4 бази на НАТО, т.е. на ФАЩ, които са легитимни военни цели. Явно 49-ти са зомбиЛГБТейченце...

    12:19 22.02.2026

  • 75 Точен

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Меч":

    Ако имаш стара кола, караш я още благодарение само на ВЪЗРАЖДАНЕ... Още 10 свръхполезни неща са направили за България, дори и за тебе, куха лейко...

    12:21 22.02.2026

  • 76 Чичо,

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    има едни добавки с магнезий, които успокояват нервите. Има и едни други - мента, глог, валериана. Тези всичките са от по-леките. Чувал ли си за тях? Или не ти действат вече?

    12:23 22.02.2026

  • 77 Ром с кола

    2 4 Отговор
    Никой на никого не отказвал. Коцето лъже. Само вдига гюрултия. Естествено предизборно. Още преди дни обявиаха, че разполагат самолети в Гърция (Крит), Кипър (които са най близо). Испания, Германия и Азорски острови. Така че по малко възпаления. Все пак сме членове на НАТО. И ние имаме някъкви задължения.

    Коментиран от #81

    12:25 22.02.2026

  • 78 обяснение

    0 2 Отговор
    Американските самолети са в 16-та авиационна база. Те ще се използват за бонбандировка на Иран, която цели установяването на демократично управление в държавата и унищожаване на ядрените им съоръжения.

    Коментиран от #84

    12:32 22.02.2026

  • 79 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тома":

    А убитите от Турция ? От Русия дамм и с нея сме воювали…

    12:32 22.02.2026

  • 80 Путинист

    2 0 Отговор
    Плебса от подмандатната територия не може да иска обяснение от господарите си за действията им.

    12:33 22.02.2026

  • 81 Ракетчик

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ром с кола":

    Обхватът на иранските ракети е мааалко след София. очаквайте ги.

    12:35 22.02.2026

  • 82 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха":

    Я вземи ти го прочети… Тук говорим за ЦИВИЛНО летище, неграмотен галфоне…

    12:38 22.02.2026

  • 83 Ръкопляскащ без глава

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ром с кола":

    Вярно е. По времето на цар Борис са раздадени 60 000 000 лева за отрязани глави на партизани и ятаци. Общо 1200 души без съд и присъда. Включително 12-13 годишните деца на ятаците, за които не се е плащало. 50 000 лв на човек. Има документи в архивите.

    12:48 22.02.2026

  • 84 В България нямат място

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "обяснение":

    самолети на страна агресор като САЩ, унищожаващ държави по света, които не им се подчиняват!

    12:50 22.02.2026

