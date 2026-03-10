Новини
България »
София »
От "Възраждане" предлагат две решения при евентуална криза с горивата

От "Възраждане" предлагат две решения при евентуална криза с горивата

10 Март, 2026 15:36 826 13

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • цени-
  • горива-
  • бензин-
  • дизел-
  • великденски добавки-
  • пенсионери

Няма по-голяма непреодолима сила от войната, а в момента вече не е една, а са две войни, каза Костадин Костадинов

От "Възраждане" предлагат две решения при евентуална криза с горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Има два възможни пътя за решение на ситуацията в страната в момента по повод евентуална криза с горивата.

Това каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента, цитиран от БТА.

Първото решение е да се вдигнат санкциите срещу Руската федерация. Няма нищо по-естествено и нормално да позволим отново вноса на руски петрол, който е предвиден да захранва нашите инженерни съоръжения в Нефтохим- Бургас, добави Костадинов.

Второто решение да е се намали акцизът на горивата, с което ще се предизвика притъпяване на ръста на цените. Това, разбира се, означава да се направят жертви спрямо бюджета, посочи още той.

Това са двете решения, които трябва да се случат и днес ще изпратим писмо до министър-председателя, посочи Костадинов. Той попита кой плаща горивото на американските самолети. Аз знам, задайте този въпрос на правителството, каза още лидерът на „Възраждане“.

Няма по-голяма непреодолима сила от войната, а в момента вече не е една, а са две войни. Американците заявиха, че ще започнат да вдигат санкциите на руския петрол, каза Костадинов. Той попита: Ние какво ще правим накрая - ще водим война с Русия сами?

Относно предложението на социалното министерство за отпускане на великденски надбавки за пенсионерите от 50 евро, Костадинов отговори: „Ние ще предложим 150 евро“.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано 10 евро литъра

    6 12 Отговор
    В Софето вече не се диша!

    Коментиран от #5, #7

    15:38 10.03.2026

  • 2 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    9 10 Отговор
    "Възраждане " нямат тежестта да предлагат каквото и да било...и те са пе🌈дали като нашите

    15:40 10.03.2026

  • 3 мъкаааа

    8 8 Отговор
    От "Израждане" предлагат ,ако нямаме горива,да си ходим пеш и да си смучем пръстите,ако няма хляб.

    15:40 10.03.2026

  • 4 Идат избори

    11 8 Отговор
    Започна ловенето на шарани!
    Има къща за довършване на морето!

    15:40 10.03.2026

  • 5 Де6или, повече от 80%

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дано 10 евро литъра":

    И 20 евро да стане литъра, бай Ганьо пак нищо няма да направи.

    15:41 10.03.2026

  • 6 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Коцко, въпросите за самолетите, към военния гербарски министър ще ги задаваш! Иначе и аз съм ЗА евтин руски петрол а не да плащаме по 1.50 евро за литър нафта при условие че в русия е 85 цента литъра

    15:56 10.03.2026

  • 7 Герп боклуци

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дано 10 евро литъра":

    Връщай се обратно на село като не се диша

    15:56 10.03.2026

  • 8 хаха

    3 3 Отговор
    Костя Копейкин: Ипотека за 30 г. изплатена за 3 г.! 215 141 лв. изплатени 27 г. предсрочно!
    Заличаването на ипотеката е станало на 21 февруари 2014 г.

    16:09 10.03.2026

  • 9 хаха

    1 3 Отговор
    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.

    16:09 10.03.2026

  • 10 хаха

    1 3 Отговор
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    16:10 10.03.2026

  • 11 хаха

    1 2 Отговор
    Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави

    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира.

    16:10 10.03.2026

  • 12 Майора

    1 2 Отговор
    Блажени вярващите 6! Много ти се иска , ама не! Никой няма дати продава на 86 цента!

    16:11 10.03.2026

  • 13 604

    0 0 Отговор
    Койту гъ пуснъ аерапланите тукъ дъ съ стягъ че гу впрягъме у каручките...

    16:13 10.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове