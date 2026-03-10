От "Възраждане" предлагат две решения при евентуална криза с горивата

Има два възможни пътя за решение на ситуацията в страната в момента по повод евентуална криза с горивата.

Това каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента, цитиран от БТА.

Първото решение е да се вдигнат санкциите срещу Руската федерация. Няма нищо по-естествено и нормално да позволим отново вноса на руски петрол, който е предвиден да захранва нашите инженерни съоръжения в Нефтохим- Бургас, добави Костадинов.

Второто решение да е се намали акцизът на горивата, с което ще се предизвика притъпяване на ръста на цените. Това, разбира се, означава да се направят жертви спрямо бюджета, посочи още той.

Това са двете решения, които трябва да се случат и днес ще изпратим писмо до министър-председателя, посочи Костадинов. Той попита кой плаща горивото на американските самолети. Аз знам, задайте този въпрос на правителството, каза още лидерът на „Възраждане“.

Няма по-голяма непреодолима сила от войната, а в момента вече не е една, а са две войни. Американците заявиха, че ще започнат да вдигат санкциите на руския петрол, каза Костадинов. Той попита: Ние какво ще правим накрая - ще водим война с Русия сами?

Относно предложението на социалното министерство за отпускане на великденски надбавки за пенсионерите от 50 евро, Костадинов отговори: „Ние ще предложим 150 евро“.