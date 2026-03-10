От "Възраждане" предлагат две решения при евентуална криза с горивата

Има два възможни пътя за решение на ситуацията в страната в момента по повод евентуална криза с горивата.
Това каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента, цитиран от БТА.
Първото решение е да се вдигнат санкциите срещу Руската федерация. Няма нищо по-естествено и нормално да позволим отново вноса на руски петрол, който е предвиден да захранва нашите инженерни съоръжения в Нефтохим- Бургас, добави Костадинов.
Второто решение да е се намали акцизът на горивата, с което ще се предизвика притъпяване на ръста на цените. Това, разбира се, означава да се направят жертви спрямо бюджета, посочи още той.
Това са двете решения, които трябва да се случат и днес ще изпратим писмо до министър-председателя, посочи Костадинов. Той попита кой плаща горивото на американските самолети. Аз знам, задайте този въпрос на правителството, каза още лидерът на „Възраждане“.
Няма по-голяма непреодолима сила от войната, а в момента вече не е една, а са две войни. Американците заявиха, че ще започнат да вдигат санкциите на руския петрол, каза Костадинов. Той попита: Ние какво ще правим накрая - ще водим война с Русия сами?
Относно предложението на социалното министерство за отпускане на великденски надбавки за пенсионерите от 50 евро, Костадинов отговори: „Ние ще предложим 150 евро“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано 10 евро литъра
Коментиран от #5, #7
15:38 10.03.2026
2 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
15:40 10.03.2026
3 мъкаааа
15:40 10.03.2026
4 Идат избори
Има къща за довършване на морето!
15:40 10.03.2026
5 Де6или, повече от 80%
До коментар #1 от "Дано 10 евро литъра":И 20 евро да стане литъра, бай Ганьо пак нищо няма да направи.
15:41 10.03.2026
6 ООрана държава
15:56 10.03.2026
7 Герп боклуци
До коментар #1 от "Дано 10 евро литъра":Връщай се обратно на село като не се диша
15:56 10.03.2026
8 хаха
Заличаването на ипотеката е станало на 21 февруари 2014 г.
16:09 10.03.2026
9 хаха
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.
16:09 10.03.2026
10 хаха
16:10 10.03.2026
11 хаха
Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира.
16:10 10.03.2026
12 Майора
16:11 10.03.2026
13 604
16:13 10.03.2026