Цончо Ганев категоричен: В пет парламента показахме, че под никаква форма няма да управляваме с ГЕРБ и Пеевски

Всички парламентарни групи без "Възраждане" подкрепиха на първо четене в пленарната зала втория удължителен бюджет, който трябва да позволи на Министерството на финансите да извършва разплащания след 31 март.

Депутатите разполагат с три дни между първо и второ четене за предложения по текста. От "Възраждане" обаче гласуваха "против". Заместник-председателят на партията Цончо Ганев обясни в студиото на "Говори сега", че формацията не подкрепя продължаването на бюджетната политика от последните години.

"В момента се удължава бюджет, в който само да припомня има заложени 20 милиарда нови дългове. Това правителство продължава да тегли нови 20 милиарда, изпълнявайки възможността, гласувана в зала. Дефакто ние живеем на кредит, а този кредит ще бъде изплатен както от нас, така и от децата ни и от внуците ни", каза той.

По думите му, ситуацията е парадоксална, защото партии, които са свалили предишното правителство заради бюджета, сега подкрепят същата рамка:

"Цинизъм е някой, който до вчера обяснява, че иска да свали правителството заради бюджета му, днес да гласува за този бюджет. Ние имаме ясна и последователна политика и казваме, че служебното правителство има право по Конституция да предложи нов бюджет."

Ганев заяви, че на среща с парламентарните партии финансовият министър е предупредил за тежко състояние на държавните финанси:

"Министърът на финансите директно каза – пари в държавата има до лятото. Оттам нататък има два варианта: или започва рязане на социални разходи, или вдигане на ДДС. Най-вероятно от лятото ще се пристъпи към вдигане на ДДС, което веднага ще доведе до повишаване на цените и инфлацията."

По отношение на растящите цени на горивата Ганев настоя за спешни действия и свърза проблема със санкциите срещу Русия:

"Транспортни фирми и потребители в рамките на една седмица имаме 14% вдигане на цената на дизела. Това, което казваме от първия ден, е че трябва спешно да се вдигнат санкциите спрямо Русия, поне по отношение на енергоизточниците."

Ганев коментира и конфликта в Близкия изток, като заяви, че партията не подкрепя военни действия:

"Няма как да подкрепим нахлуването в една суверенна държава, бомбардирането и избиването на мирни хора и деца. Това, което виждаме, е изключително тревожно."

По отношение на бъдещи коалиции след изборите той потвърди, че "Възраждане" има ясни червени линии:

"Пет парламента показваме ясно и точно с кои няма да управляваме – това са ГЕРБ и Пеевски. Под никаква форма няма да имаме участие в управление с тях."

Цончо Ганев добави, че евентуални разговори с други политически сили ще зависят от конкретните политики, включително позицията по санкциите срещу Русия и условията на членството на България в Европейския съюз.