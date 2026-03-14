Цончо Ганев категоричен: В пет парламента показахме, че под никаква форма няма да управляваме с ГЕРБ и Пеевски

Всички парламентарни групи без "Възраждане" подкрепиха на първо четене в пленарната зала втория удължителен бюджет, който трябва да позволи на Министерството на финансите да извършва разплащания след 31 март.
Депутатите разполагат с три дни между първо и второ четене за предложения по текста. От "Възраждане" обаче гласуваха "против". Заместник-председателят на партията Цончо Ганев обясни в студиото на "Говори сега", че формацията не подкрепя продължаването на бюджетната политика от последните години.
"В момента се удължава бюджет, в който само да припомня има заложени 20 милиарда нови дългове. Това правителство продължава да тегли нови 20 милиарда, изпълнявайки възможността, гласувана в зала. Дефакто ние живеем на кредит, а този кредит ще бъде изплатен както от нас, така и от децата ни и от внуците ни", каза той.
По думите му, ситуацията е парадоксална, защото партии, които са свалили предишното правителство заради бюджета, сега подкрепят същата рамка:
"Цинизъм е някой, който до вчера обяснява, че иска да свали правителството заради бюджета му, днес да гласува за този бюджет. Ние имаме ясна и последователна политика и казваме, че служебното правителство има право по Конституция да предложи нов бюджет."
Ганев заяви, че на среща с парламентарните партии финансовият министър е предупредил за тежко състояние на държавните финанси:
"Министърът на финансите директно каза – пари в държавата има до лятото. Оттам нататък има два варианта: или започва рязане на социални разходи, или вдигане на ДДС. Най-вероятно от лятото ще се пристъпи към вдигане на ДДС, което веднага ще доведе до повишаване на цените и инфлацията."
По отношение на растящите цени на горивата Ганев настоя за спешни действия и свърза проблема със санкциите срещу Русия:
"Транспортни фирми и потребители в рамките на една седмица имаме 14% вдигане на цената на дизела. Това, което казваме от първия ден, е че трябва спешно да се вдигнат санкциите спрямо Русия, поне по отношение на енергоизточниците."
Ганев коментира и конфликта в Близкия изток, като заяви, че партията не подкрепя военни действия:
"Няма как да подкрепим нахлуването в една суверенна държава, бомбардирането и избиването на мирни хора и деца. Това, което виждаме, е изключително тревожно."
По отношение на бъдещи коалиции след изборите той потвърди, че "Възраждане" има ясни червени линии:
"Пет парламента показваме ясно и точно с кои няма да управляваме – това са ГЕРБ и Пеевски. Под никаква форма няма да имаме участие в управление с тях."
Цончо Ганев добави, че евентуални разговори с други политически сили ще зависят от конкретните политики, включително позицията по санкциите срещу Русия и условията на членството на България в Европейския съюз.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Парадокс БГ
Възраждане бяхге слуги на Пеевски, стреляхте дружно с Пеевски, Борисов и джуджето Тошко единствено по ПП-ДБ.
18:59 14.03.2026
8 Възраждане-проект на Кр. Сталев-Герб
ЛЪЖЕ
оТ вЪЗР... стават единствено да да пазачи и биячи в руския гулаг в Сибир.
Коментиран от #20
19:02 14.03.2026
10 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Естествено, че няма да управлявате, кой допуска слугите си на софрата. Ще обирате както винаги огризките и ще правите каквото ви кажат.
19:04 14.03.2026
11 Истината
Възраждане нямат можещи, знаещи и образовани хора - няма нито един успял в листата им. Всички до един са със знания и умения да управляват единствено сергия за зеленчук или такси, толкова им е капацитета.
Възраждане е един PR проект на ГЕРБ в който Копейкин е главатаря, а останалите нямат думата, те са статисти, пълнеж.
Главатаря им е един наемен артист, който прави политика за пари - днес е путинофил утре туркофил .
Правил го е за 6 партии преди измамата "Възраждане".
Коментиран от #17
19:06 14.03.2026
12 Владимир Павлов
✅ За да ме оборят сектантите да покажат снимки или видео от учредяването, нали всичко снимат и документират❗
2️⃣ През 2015 г. Костадинов се кандидатира за кмет на Варна и общински съветник от партия "Варна утре" на Красен Кралев (виден министър на ГЕРБ и любимец на Борисов) въпреки, че вече има своя регистрирана формация - Възраждане през 2014г.❗Защо го прави мислите❓Питайте го❗
3️⃣ Костадинов е назначен за директор на музея в Добрич лично от Вежди Рашидов, по препоръка на менторите си Красен Кралев и д-р Врабевски❗
✅ Въпрос към сектантите "По времето на ГЕРБ какви хора се назначаваха за директори❓Само верни, лоялни или...❓" и Нека копейкин да си покаже трудовата книжка, как е попълнил декларация, че отговаря на изискванията на Закона и конкурса, за притежание на 5 години стаж към момента!
Ако НЕ, значи трябва да бъде съден за измама, подправяне на документи и съставяне на документи с невярно съдържание по чл.313а ...
Само след 1,5 години на поста Директор на РИМ Добрич, копейкин е уволнен скандално, след като се разбира от сигнали на правоохранителните органи, че липсва част от колекцията на музея, подменена с фалшификати в направление чичо му, който се оказва по оперативни данни, най-известният иманяр в североизтока...
19:07 14.03.2026
17 Каземирив
До коментар #11 от "Истината":Мнооого точно казано. И самата истина
19:12 14.03.2026
20 Кариколев
До коментар #8 от "Възраждане-проект на Кр. Сталев-Герб":И за това не стават ме.ките китки от изхождане. Стават единствено да чистят селски нужници
19:14 14.03.2026
21 Бутача
До коментар #1 от "Последния Софиянец":То педал с педал се съешава
19:14 14.03.2026
24 Цончо Плюнката
Празна Главо Говореща.
Скриий се Чехъл .
19:19 14.03.2026
26 Тоя Смешник
На Варненския Гагауз
Какъв ще бъде ?
Ще чисти басейна ли ?
19:21 14.03.2026
