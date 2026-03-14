Цончо Ганев категоричен: В пет парламента показахме, че под никаква форма няма да управляваме с ГЕРБ и Пеевски

14 Март, 2026 19:47, обновена 14 Март, 2026 18:51

Трябва спешно да се вдигнат санкциите спрямо Русия по отношение на енергоизточниците, смята депутатът от "Възраждане"

Всички парламентарни групи без "Възраждане" подкрепиха на първо четене в пленарната зала втория удължителен бюджет, който трябва да позволи на Министерството на финансите да извършва разплащания след 31 март.

Депутатите разполагат с три дни между първо и второ четене за предложения по текста. От "Възраждане" обаче гласуваха "против". Заместник-председателят на партията Цончо Ганев обясни в студиото на "Говори сега", че формацията не подкрепя продължаването на бюджетната политика от последните години.

"В момента се удължава бюджет, в който само да припомня има заложени 20 милиарда нови дългове. Това правителство продължава да тегли нови 20 милиарда, изпълнявайки възможността, гласувана в зала. Дефакто ние живеем на кредит, а този кредит ще бъде изплатен както от нас, така и от децата ни и от внуците ни", каза той.

По думите му, ситуацията е парадоксална, защото партии, които са свалили предишното правителство заради бюджета, сега подкрепят същата рамка:

"Цинизъм е някой, който до вчера обяснява, че иска да свали правителството заради бюджета му, днес да гласува за този бюджет. Ние имаме ясна и последователна политика и казваме, че служебното правителство има право по Конституция да предложи нов бюджет."

Ганев заяви, че на среща с парламентарните партии финансовият министър е предупредил за тежко състояние на държавните финанси:

"Министърът на финансите директно каза – пари в държавата има до лятото. Оттам нататък има два варианта: или започва рязане на социални разходи, или вдигане на ДДС. Най-вероятно от лятото ще се пристъпи към вдигане на ДДС, което веднага ще доведе до повишаване на цените и инфлацията."

По отношение на растящите цени на горивата Ганев настоя за спешни действия и свърза проблема със санкциите срещу Русия:

"Транспортни фирми и потребители в рамките на една седмица имаме 14% вдигане на цената на дизела. Това, което казваме от първия ден, е че трябва спешно да се вдигнат санкциите спрямо Русия, поне по отношение на енергоизточниците."

Ганев коментира и конфликта в Близкия изток, като заяви, че партията не подкрепя военни действия:

"Няма как да подкрепим нахлуването в една суверенна държава, бомбардирането и избиването на мирни хора и деца. Това, което виждаме, е изключително тревожно."

По отношение на бъдещи коалиции след изборите той потвърди, че "Възраждане" има ясни червени линии:

"Пет парламента показваме ясно и точно с кои няма да управляваме – това са ГЕРБ и Пеевски. Под никаква форма няма да имаме участие в управление с тях."

Цончо Ганев добави, че евентуални разговори с други политически сили ще зависят от конкретните политики, включително позицията по санкциите срещу Русия и условията на членството на България в Европейския съюз.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    С Цончо сме добри приятели.

    Коментиран от #21

    18:52 14.03.2026

  • 2 Показахте само

    17 4 Отговор
    че сте Δ eБuΛu!

    18:54 14.03.2026

  • 3 Няма нужда

    18 3 Отговор
    Да управлявате с тях...
    Достатъчно е да гласувате с...тях !

    18:54 14.03.2026

  • 4 Боби

    19 3 Отговор
    Човек трябва да е пълен идиот, за да не види, че 5 парламента сте патерица нс ДПС/ГЕРБ

    18:55 14.03.2026

  • 5 Връщай

    14 3 Отговор
    Парите бе!

    18:57 14.03.2026

  • 6 Парадокс БГ

    18 3 Отговор
    Цомчооо, оцомчихте се чедо.
    Възраждане бяхге слуги на Пеевски, стреляхте дружно с Пеевски, Борисов и джуджето Тошко единствено по ПП-ДБ.

    18:59 14.03.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    6 2 Отговор
    Казахме още лани на Коцю каде без назе нема Бойковина а он каза каде без них па нема Фатмакиа! На кофтия матреал значи кво остава? Остава да избира междо Боташ и Турски поток! Петрохан въопште не е оферта мислиме.

    19:00 14.03.2026

  • 8 Възраждане-проект на Кр. Сталев-Герб

    4 5 Отговор
    Лъже ли Цонцо, че това Правителство можело да тегли 20 милиарда чрез удЪлжителния бюджет.
    ЛЪЖЕ
    оТ вЪЗР... стават единствено да да пазачи и биячи в руския гулаг в Сибир.

    Коментиран от #20

    19:02 14.03.2026

  • 9 Цомчо,

    8 3 Отговор
    в пет парламента бяхте подлоги на гербавите и тяхното прокси. Изобщо не се усещате колко сте никакви - нито опозиция като такава, нито една читава позиция. Опорки, агресия, обиди и безобразно хилене с маймуните до които седите

    19:04 14.03.2026

  • 10 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    6 3 Отговор
    Аааа хахаххаааа.
    Естествено, че няма да управлявате, кой допуска слугите си на софрата. Ще обирате както винаги огризките и ще правите каквото ви кажат.

    19:04 14.03.2026

  • 11 Истината

    6 4 Отговор
    Възраждане не защитават българските, а руските интереси.
    Възраждане нямат можещи, знаещи и образовани хора - няма нито един успял в листата им. Всички до един са със знания и умения да управляват единствено сергия за зеленчук или такси, толкова им е капацитета.
    Възраждане е един PR проект на ГЕРБ в който Копейкин е главатаря, а останалите нямат думата, те са статисти, пълнеж.
    Главатаря им е един наемен артист, който прави политика за пари - днес е путинофил утре туркофил .
    Правил го е за 6 партии преди измамата "Възраждане".

    Коментиран от #17

    19:06 14.03.2026

  • 12 Владимир Павлов

    6 3 Отговор
    При учредяването на партия Възраждане през 2014г. присъстват само 68 човека, от ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ по Закона за политическите партии мин.500 пълнолетни граждани❗
    ✅ За да ме оборят сектантите да покажат снимки или видео от учредяването, нали всичко снимат и документират❗
    2️⃣ През 2015 г. Костадинов се кандидатира за кмет на Варна и общински съветник от партия "Варна утре" на Красен Кралев (виден министър на ГЕРБ и любимец на Борисов) въпреки, че вече има своя регистрирана формация - Възраждане през 2014г.❗Защо го прави мислите❓Питайте го❗
    3️⃣ Костадинов е назначен за директор на музея в Добрич лично от Вежди Рашидов, по препоръка на менторите си Красен Кралев и д-р Врабевски❗
    ✅ Въпрос към сектантите "По времето на ГЕРБ какви хора се назначаваха за директори❓Само верни, лоялни или...❓" и Нека копейкин да си покаже трудовата книжка, как е попълнил декларация, че отговаря на изискванията на Закона и конкурса, за притежание на 5 години стаж към момента!
    Ако НЕ, значи трябва да бъде съден за измама, подправяне на документи и съставяне на документи с невярно съдържание по чл.313а ...
    Само след 1,5 години на поста Директор на РИМ Добрич, копейкин е уволнен скандално, след като се разбира от сигнали на правоохранителните органи, че липсва част от колекцията на музея, подменена с фалшификати в направление чичо му, който се оказва по оперативни данни, най-известният иманяр в североизтока...

    19:07 14.03.2026

  • 13 Гост

    3 1 Отговор
    Ар ю шур, тарикате???

    19:08 14.03.2026

  • 14 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    ЯВНО СЕ ГЛАСЯТ С ГОЛЯМАТА ЛЪЖИЦА ДА ГРЕБАТ

    19:10 14.03.2026

  • 15 Гуру Гарабед

    6 2 Отговор
    Хахаха вие ли бе цоМчооо слугите на тиквата. Жалки платени нищожества.

    19:10 14.03.2026

  • 16 Фарфалюлю

    1 3 Отговор
    Тази просия ще си я наб.утате отзад нещастници. Никога повече България няма да е колония на просия

    19:11 14.03.2026

  • 17 Каземирив

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    Мнооого точно казано. И самата истина

    19:12 14.03.2026

  • 18 Бикът от Шри Ланка

    6 3 Отговор
    НА ПУТИНАНУСА Е КАТО ВУЛКАН

    19:13 14.03.2026

  • 19 Гост

    3 1 Отговор
    Цонко и ти сам не си верваш, като го казваш бе! Ама па си богаташ вече цонкооо🏠🏰🏯🚗🚘🛳️⛴️🚢🛥️

    19:14 14.03.2026

  • 20 Кариколев

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Възраждане-проект на Кр. Сталев-Герб":

    И за това не стават ме.ките китки от изхождане. Стават единствено да чистят селски нужници

    19:14 14.03.2026

  • 21 Бутача

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То педал с педал се съешава

    19:14 14.03.2026

  • 22 Сатанас Гавраил

    3 1 Отговор
    Измамниците от изхождане са по жалки и от лумпените от атака. Копейкин и другаре са толкова жалки че се нареждат до ивелин измамника. Същите измамници.

    19:17 14.03.2026

  • 23 ...

    3 2 Отговор
    Бегай да живееш във Владивосток с копейката.

    19:19 14.03.2026

  • 24 Цончо Плюнката

    3 1 Отговор
    ЦОНЧО МАМИН БОНБОНЧО

    Празна Главо Говореща.

    Скриий се Чехъл .

    19:19 14.03.2026

  • 25 Грухчов

    4 2 Отговор
    Толкова сте жалки и прозрачни че и за популисти не ставате. Електората ви който гласува за вас са основно платени пенсионери и някой друг заблуден тъпоглавец. Защото лъжете и не ставате за нищо тръгнахте по пътя на атака заедно с руди гела,ивелин измамника и славе мумията. Зеления чорап ще ви съсипе.

    19:21 14.03.2026

  • 26 Тоя Смешник

    3 1 Отговор
    На Палата в Тюленово
    На Варненския Гагауз

    Какъв ще бъде ?

    Ще чисти басейна ли ?

    19:21 14.03.2026

  • 27 Колошопев

    3 2 Отговор
    Скрии се бе пър.дялник с разцепен заден отвор. Никой не се интересува от вас.

    19:23 14.03.2026

  • 28 Дзак

    3 0 Отговор
    За десет години разнищиха държавата от дългове!

    19:23 14.03.2026

  • 29 Никой

    3 1 Отговор
    Как Копейката си построи къща на скалите с прекрасен изглед към морето ? Почивката с влогърката Флора в Гърция кой я плати ? Московския патриарх да ги благослови симпатизантите му . Да продължи да си прибира държавната субсидия като лъже ,че не е бил в сглобка с Борисов -Пеевски .

    19:30 14.03.2026

  • 30 Те и итн

    2 1 Отговор
    Така казваха,ама видяхме какво стана.Обърнаха палачинката,а се правят на светци.Наглеци.

    19:48 14.03.2026

  • 31 Тия са

    1 1 Отговор
    Най-големите шарлатани.Незнам кой още им вярва.

    19:52 14.03.2026

