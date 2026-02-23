Зам.-главният секретар на МВР Явор Серафимов: В болница съм

В болница съм. Уведомил съм главния секретар на МВР и директора на "Човешки ресурси" на вътрешното ведомствo. Това заяви пред NOVA заместник главният секретар на МВР Явор Серафимов.
Бившият директор на ГДБОП и настоящ заместник-главен секретар на МВР направи това уточнение във връзка с апела на вътрешния министър от тази вечер към медиите.
На брифинг в Министерския съвет Емил Дечев призова българските граждани да помогнат за издирването на заместник-главния секретар Явор Серафимов. "След като проведох разговор с него в петък вечер и му казах, че трябва да се разделим, той обеща да ми каже какво е решил в понеделник сутринта. Очаквах Серафимов, но той не дойде. Не отговори и на моите многобройни телефонни повиквания", обясни служебният министър.
Припомняме, че главен комисар Серафимов пое поста на 28 януари тази година. Той е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП. От май 2025 г. до момента е заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоз
Коментиран от #47
20:53 23.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Помак
20:56 23.02.2026
5 Анализатор
Зам. Гл. Секретар в нелегалност...
Мислех че си станал партизанин, а ти в болница, лумбагото, ишиясът, скодоумието, гербофилията те е налегнала...
Коментиран от #19
20:56 23.02.2026
6 МНОГО СТЕ БОЛНИ БЕ....
20:57 23.02.2026
7 Сталин
20:57 23.02.2026
8 от село
20:57 23.02.2026
9 ООрана държава
20:58 23.02.2026
10 Пич
20:58 23.02.2026
11 няма държава
21:00 23.02.2026
12 Мале
21:00 23.02.2026
13 Закривай!
21:00 23.02.2026
14 Вътрешният министър неподготвен
21:00 23.02.2026
15 Мале
21:00 23.02.2026
16 тома
Коментиран от #46
21:01 23.02.2026
17 Територията е умрела!
21:02 23.02.2026
18 звездоброец
Като е в болница,да не е в реанимация и на командно дишане!
Аман от такива полицай!
21:03 23.02.2026
19 Дзак
До коментар #5 от "Анализатор":Обслужващият персонал от подмазвачи винаги е най-злобен!
21:03 23.02.2026
20 Леле...
Коментиран от #33
21:04 23.02.2026
21 Менискус
21:04 23.02.2026
22 Промяна
Коментиран от #70
21:06 23.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Що се крият
21:07 23.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Промяна
Коментиран от #29
21:09 23.02.2026
27 Боруна Лом
21:10 23.02.2026
28 Промяна
Коментиран от #45
21:12 23.02.2026
29 Недей
До коментар #26 от "Промяна":Споменава Слави фента..нила,че ставаш смешен.
21:12 23.02.2026
30 Браво !
21:13 23.02.2026
31 Нелс
Коментиран от #74
21:13 23.02.2026
32 Поглед
21:15 23.02.2026
33 Гатьо Гатев
До коментар #20 от "Леле...":ИНФАНТИЛ........
21:16 23.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Човека е сериозно болен
Коментиран от #50
21:17 23.02.2026
36 Няма такава държава
ТОВА СА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ БЕ . ИДИ ОТИ МАЛЕЕЕЕЕ
НЯМА ДЪНО
21:17 23.02.2026
37 Това някаква шега ли е?
21:18 23.02.2026
38 Ех че
21:27 23.02.2026
39 Ту Туууу
Коментиран от #44
21:28 23.02.2026
40 Гост
Коментиран от #80
21:29 23.02.2026
41 Румен
21:31 23.02.2026
42 Министъра
21:32 23.02.2026
43 Додо
21:34 23.02.2026
44 Дзак
До коментар #39 от "Ту Туууу":Ама си потроши краката да тичаш при него, да не те разследват!
21:35 23.02.2026
45 НАИСТИНА
До коментар #28 от "Промяна":ЩЕ ТЕ ПРОМЕНИ ЕДИН ХХХЛЛЛЛЛЛ,,,,,
21:45 23.02.2026
46 инспектор
До коментар #16 от "тома":Под хиляда са. Това са колеги, получили увреждане при и по повод изпълнение на служебните си задължения. Някои от тях са спасили не един човешки животи. Назначени са на позиции, за които няма по-квалифицирани колеги. Едва ли обществото ще е доволно тези хора да са с инвалидна пенсия извън системата.
21:46 23.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Винкело
21:48 23.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 шмекер
До коментар #35 от "Човека е сериозно болен":Фалшификатът ти отдалеч личи. Граматиката да бяхте научили?
21:49 23.02.2026
51 ти да видиш
Коментиран от #58
21:50 23.02.2026
52 Дик диверсанта
21:53 23.02.2026
53 Пипи
21:53 23.02.2026
54 Е ТАКА СЕ ПРАЙ
21:54 23.02.2026
55 Д-р Хаус
21:54 23.02.2026
56 в каква болница,
21:59 23.02.2026
57 Чукча писател
Горките ченгели.
22:00 23.02.2026
58 да бе,
До коментар #51 от "ти да видиш":и президентът ти обгърнат с бял чаршаф с червен кръст на него, го обявяват за рицар на годината. Или съпруга на някаква синоптичка. А, мерси, няма нужда.
Коментиран от #64
22:01 23.02.2026
59 Как пък все така?
22:07 23.02.2026
60 А50
22:08 23.02.2026
61 Няма да чета статията...от Гражданин
22:15 23.02.2026
62 Министъра е Супер късметлия!
22:21 23.02.2026
63 Нормално !
Да скъса менискус,точно когато го търсят...
22:22 23.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ШЕКСПИР
22:24 23.02.2026
66 Ами добре,че поискахте да го търсим,
22:25 23.02.2026
67 Българийо, българи,трябва да си помогнем
22:27 23.02.2026
68 Лоша политика
22:34 23.02.2026
69 Херодот
22:37 23.02.2026
70 И като
До коментар #22 от "Промяна":се събудиш,няма кой да ти смени памперса.
22:45 23.02.2026
71 Новак
22:56 23.02.2026
72 В Русия съм
22:57 23.02.2026
73 Перо
23:17 23.02.2026
74 Ти да видиш
До коментар #31 от "Нелс":Ми то от гузни негонени ПП-расти и ДБ-или не може да вземат думата. ,;)
23:27 23.02.2026
75 Някой си
23:58 23.02.2026
76 Каквото каже Господарят
00:14 24.02.2026
77 Тук нещо
00:22 24.02.2026
78 Този
00:41 24.02.2026
79 Номера
01:14 24.02.2026
80 В Бъзето дъм
До коментар #40 от "Гост":.Вбъзето се крия и пръцкам на воля
01:53 24.02.2026
81 Хахаха
02:20 24.02.2026