Зам.-главният секретар на МВР Явор Серафимов: В болница съм

23 Февруари, 2026 20:49 3 433 81

Бившият директор на ГДБОП и настоящ заместник-главен секретар на МВР направи това уточнение във връзка с апела на вътрешния министър от тази вечер към  медиите

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В болница съм. Уведомил съм главния секретар на МВР и директора на "Човешки ресурси" на вътрешното ведомствo. Това заяви пред NOVA заместник главният секретар на МВР Явор Серафимов.

Бившият директор на ГДБОП и настоящ заместник-главен секретар на МВР направи това уточнение във връзка с апела на вътрешния министър от тази вечер към медиите.

На брифинг в Министерския съвет Емил Дечев призова българските граждани да помогнат за издирването на заместник-главния секретар Явор Серафимов. "След като проведох разговор с него в петък вечер и му казах, че трябва да се разделим, той обеща да ми каже какво е решил в понеделник сутринта. Очаквах Серафимов, но той не дойде. Не отговори и на моите многобройни телефонни повиквания", обясни служебният министър.

Припомняме, че главен комисар Серафимов пое поста на 28 януари тази година. Той е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП. От май 2025 г. до момента е заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати.


България
  • 1 Тоз

    95 0 Отговор
    Хаххаха смех

    Коментиран от #47

    20:53 23.02.2026

  • 4 Помак

    69 0 Отговор
    Бързо лягаш бате зам.главен сек ретарка ...кат S класа дето пада от 200 до 60 кат види катаджий

    20:56 23.02.2026

  • 5 Анализатор

    113 4 Отговор
    Ами стай си там, ти за друго не ставаш...
    Зам. Гл. Секретар в нелегалност...
    Мислех че си станал партизанин, а ти в болница, лумбагото, ишиясът, скодоумието, гербофилията те е налегнала...

    Коментиран от #19

    20:56 23.02.2026

  • 6 МНОГО СТЕ БОЛНИ БЕ....

    81 2 Отговор
    АМА. ЗА. ДРУГО. МЯСТО!!!

    20:57 23.02.2026

  • 7 Сталин

    93 2 Отговор
    Вижте му само мазната корумпирана мутра на тоя , бандит до бандита майнольо в България

    20:57 23.02.2026

  • 8 от село

    76 3 Отговор
    Дано са му направили клизма , та да се опррави чУвека !!

    20:57 23.02.2026

  • 9 ООрана държава

    106 3 Отговор
    Абе вие гербарите като ви търсят за нещо все сте по болниците берете душа или късате минискус...

    20:58 23.02.2026

  • 10 Пич

    20 64 Отговор
    НПО хея си въобразява, че МВР му е бащиния и ще коли и беси за да даде изборите на ПП !!! Скоро ще разбере, къде се намира, но вече цялото общество разбра, че е ярък глупак !!!

    20:58 23.02.2026

  • 11 няма държава

    69 2 Отговор
    Като му гледам муцунката , и бариера на паркинг няма да знае кога да вдигне .

    21:00 23.02.2026

  • 12 Мале

    59 1 Отговор
    Ти да видиш бил болен мафиотс,Ами много удобно да му се размине уволнение.Само сте за стадиона всичките и да се"самоубиете",негодници заедно с двата шопара .Само се преструват,болни,а един от тях не е пукнал каквото заслужават.

    21:00 23.02.2026

  • 13 Закривай!

    66 0 Отговор
    Гражданите да издирват главен милиционер!

    21:00 23.02.2026

  • 14 Вътрешният министър неподготвен

    9 40 Отговор
    Вътрешният министър е неподготвен за рутинни управленски ситуации. Възможно е да се е впуснал в някакъв словесен пазарлък, който да е послужил на зам. главният секретар да си влоши здравето.

    21:00 23.02.2026

  • 15 Мале

    40 2 Отговор
    Ти да видиш бил болен мафиотс,Ами много удобно да му се размине уволнение.Само сте за стадиона всичките и да се"самоубиете",негодници заедно с двата шопара .Само се преструват,болни,а един от тях не е пукнал каквото заслужават.

    21:00 23.02.2026

  • 16 тома

    66 1 Отговор
    Хиляди куки работят с ТЕЛК и винаги са в болнични защото заплатата върви

    Коментиран от #46

    21:01 23.02.2026

  • 17 Територията е умрела!

    43 6 Отговор
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това сбъркано племе в ЕС и НАТО?

    21:02 23.02.2026

  • 18 звездоброец

    55 1 Отговор
    Ако обвиняем влезе в болница ,този ще ореве орталъка.
    Като е в болница,да не е в реанимация и на командно дишане!
    Аман от такива полицай!

    21:03 23.02.2026

  • 19 Дзак

    7 15 Отговор

    До коментар #5 от "Анализатор":

    Обслужващият персонал от подмазвачи винаги е най-злобен!

    21:03 23.02.2026

  • 20 Леле...

    13 45 Отговор
    Паветниците пак са се възпалили и мислят, че МВР трябва да работи за да даде изборите на тяхната престъпна организация ПП ! Само тези, които си признаха или са разписвали за Петрохан са достатъчни, за да бъде обявено ПП и ДБ за ОПГ!

    Коментиран от #33

    21:04 23.02.2026

  • 21 Менискус

    44 1 Отговор
    ли скъса и ти?

    21:04 23.02.2026

  • 22 Промяна

    2 53 Отговор
    ГЕРБ ПЪРВИ С 25 ПРОЦЕНТА СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ШЕ УНИЩОЖИ РАДЕВ И ШЕ Е С 10 ПРОЦЕНТА А ВИЙ БЕДНЯЦИ ОШЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КОПЕЙКИ ГЕЛОВЕ БОТАШ АУТ СТЕ МИЗЕРНИЦИ НЕЩАСТНИ ГЛАДНИИИ

    Коментиран от #70

    21:06 23.02.2026

  • 24 Що се крият

    42 0 Отговор
    и какво крият. Много болни тия, кекави ли са, луди ли са??? Минали са в нелегалност.

    21:07 23.02.2026

  • 26 Промяна

    1 42 Отговор
    ГЕРБ ПЪРВИ С 25 ПРОЦЕНТА СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ШЕ УНИЩОЖИ РАДЕВ И ШЕ Е С 10 ПРОЦЕНТА А ВИЙ БЕДНЯЦИ ОШЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КОПЕЙКИ ГЕЛОВЕ БОТАШ АУТ СТЕ МИЗЕРНИЦИ НЕЩАСТНИ ГЛАДНИИИ

    Коментиран от #29

    21:09 23.02.2026

  • 27 Боруна Лом

    31 1 Отговор
    ТОЗИ ЯВНО Е В АГ ОТДЕЛЕНИЕТО!ПУУ ПЛУЖЕЦИ!

    21:10 23.02.2026

  • 28 Промяна

    0 37 Отговор
    ГЕРБ ПЪРВИ С 25 ПРОЦЕНТА СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ШЕ УНИЩОЖИ РАДЕВ И ШЕ Е С 10 ПРОЦЕНТА А ВИЙ БЕДНЯЦИ ОШЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КОПЕЙКИ ГЕЛОВЕ БОТАШ АУТ СТЕ МИЗЕРНИЦИ НЕЩАСТНИ ГЛАДНИИИ

    Коментиран от #45

    21:12 23.02.2026

  • 29 Недей

    29 1 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    Споменава Слави фента..нила,че ставаш смешен.

    21:12 23.02.2026

  • 30 Браво !

    29 4 Отговор
    Истински мъж и милиционер !

    21:13 23.02.2026

  • 31 Нелс

    42 1 Отговор
    Да се чудиш какво герберско безмълвие след Петрохан на Сю,гл.секретар и за.гл.сркретар.Тая мутра пък за първи път я виждаме.

    Коментиран от #74

    21:13 23.02.2026

  • 32 Поглед

    33 2 Отговор
    на психопат ! Че и страхливец .

    21:15 23.02.2026

  • 33 Гатьо Гатев

    17 2 Отговор

    До коментар #20 от "Леле...":

    ИНФАНТИЛ........

    21:16 23.02.2026

  • 35 Човека е сериозно болен

    22 2 Отговор
    А вие злорадствате

    Коментиран от #50

    21:17 23.02.2026

  • 36 Няма такава държава

    29 0 Отговор
    КАКЪВ Е ТОЗИ ЦИРК 🤮🤮🤮🤮🤦🤦🤦
    ТОВА СА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ БЕ . ИДИ ОТИ МАЛЕЕЕЕЕ
    НЯМА ДЪНО

    21:17 23.02.2026

  • 37 Това някаква шега ли е?

    38 0 Отговор
    Този ли е шеф на Бопа бе? Това нещо ли трябва да се бори с организираната престъпност??? Тоя ли бе?

    21:18 23.02.2026

  • 38 Ех че

    25 1 Отговор
    мишоци, братче! Като тая кукумявка - главната секретарка на Министерски съвет - Козарева нЕкоя си - 4 месеца в отпуск била от деня на служебния кабинет. Опраска Агенцията по вписванията, Министерски съвет го е превърнала в бащиния и сега се крие в тоалетните. Ама, така са кадрите на Шиши - мишкуват вовеки на държавна службица, негодници ненаяли се..

    21:27 23.02.2026

  • 39 Ту Туууу

    32 0 Отговор
    Ето това е достоен български полицай.Види малко зор и....Смях,голям смях.А главния секретар сигурно ще представи смъртен акт

    Коментиран от #44

    21:28 23.02.2026

  • 40 Гост

    29 0 Отговор
    Е къде да си бе, мишок пръдлив! Всички престъпници сте толкова "болни", че не знам как сте живи

    Коментиран от #80

    21:29 23.02.2026

  • 41 Румен

    19 0 Отговор
    Едни на Петрохан други на Околчица, тоя да не е на Шипка. Хахаха. Все на такива места слагат кекави

    21:31 23.02.2026

  • 42 Министъра

    19 2 Отговор
    Ми, убъу! По законтрябва да си в МВР болницата! Утре идваме на проверка, Баце, дръж се!!!

    21:32 23.02.2026

  • 43 Додо

    21 0 Отговор
    Когато слугуваш на политици това ти се случва! Затова старите хора казват: Не там!

    21:34 23.02.2026

  • 44 Дзак

    14 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ту Туууу":

    Ама си потроши краката да тичаш при него, да не те разследват!

    21:35 23.02.2026

  • 45 НАИСТИНА

    11 0 Отговор

    До коментар #28 от "Промяна":

    ЩЕ ТЕ ПРОМЕНИ ЕДИН ХХХЛЛЛЛЛЛ,,,,,

    21:45 23.02.2026

  • 46 инспектор

    3 9 Отговор

    До коментар #16 от "тома":

    Под хиляда са. Това са колеги, получили увреждане при и по повод изпълнение на служебните си задължения. Някои от тях са спасили не един човешки животи. Назначени са на позиции, за които няма по-квалифицирани колеги. Едва ли обществото ще е доволно тези хора да са с инвалидна пенсия извън системата.

    21:46 23.02.2026

  • 48 Винкело

    1 22 Отговор
    Към всички тука шегаджии: А защо човек, който 30 години се е енавал с тая работа, да трябва да се съобразява с първия случайник, набутан за министър? Тоя съдия хабер няма от оперативна работа. Е, сега на ще му обеснат как стават нещата. Дръж здраво, пич Серафимов! Разкажи им играта!

    21:48 23.02.2026

  • 50 шмекер

    10 3 Отговор

    До коментар #35 от "Човека е сериозно болен":

    Фалшификатът ти отдалеч личи. Граматиката да бяхте научили?

    21:49 23.02.2026

  • 51 ти да видиш

    15 5 Отговор
    Президентска република и връщане на смъртното наказание.

    Коментиран от #58

    21:50 23.02.2026

  • 52 Дик диверсанта

    21 0 Отговор
    Всичкото бандит се научи в болнични да излиза.

    21:53 23.02.2026

  • 53 Пипи

    15 0 Отговор
    Яла ти напрайм една клизма да те излечим! Имам и възелин.

    21:53 23.02.2026

  • 54 Е ТАКА СЕ ПРАЙ

    20 0 Отговор
    ПУСНАХА ГО ЗА НАЦИОНАЛНО ИЗДИРВАНЕ И СЕ ПРЕДАДЕ

    21:54 23.02.2026

  • 55 Д-р Хаус

    21 0 Отговор
    Дал съм на Серафимов болничен за 3 месеца, т. е. докато минат изборите. за лечение на натрупания стрес. Моля не го безпокойте, защото това ще наложи удължаване на лепението

    21:54 23.02.2026

  • 56 в каква болница,

    24 0 Отговор
    в частна ли? Те болниците вече се превърнаха в яташки квартири.

    21:59 23.02.2026

  • 57 Чукча писател

    17 0 Отговор
    Министърът го търсил, щото не си спазил уговорката. А той от мислене попаднал в болница.
    Горките ченгели.

    22:00 23.02.2026

  • 58 да бе,

    9 3 Отговор

    До коментар #51 от "ти да видиш":

    и президентът ти обгърнат с бял чаршаф с червен кръст на него, го обявяват за рицар на годината. Или съпруга на някаква синоптичка. А, мерси, няма нужда.

    Коментиран от #64

    22:01 23.02.2026

  • 59 Как пък все така?

    17 0 Отговор
    Много рязко се разболяват, като само те си мислят, че някой им вярва. Пълно безумие братче!

    22:07 23.02.2026

  • 60 А50

    11 1 Отговор
    Какво ни занимавате с нисши душици, кой го интересува за някакви службари, такива с лопата да ги ринеш за смет. Инженери , стругари и механици трябват, че техншческите науки в България са плачевно състояние.

    22:08 23.02.2026

  • 61 Няма да чета статията...от Гражданин

    15 0 Отговор
    Като Зам.Главен секретар не може да не отговаряте....където и да се намирате като Жив човек!!!!Аз ако съм на министъра на мястото сменям всички!!!!И си работя с екип!!!От който търся и отговорност!!!Това,които гражданите четем е много много жалко!!!

    22:15 23.02.2026

  • 62 Министъра е Супер късметлия!

    13 1 Отговор
    Народа и младежите ще свършат Голямата работа!

    22:21 23.02.2026

  • 63 Нормално !

    22 0 Отговор
    Какво очаквате от ученик на Борисов...?!
    Да скъса менискус,точно когато го търсят...

    22:22 23.02.2026

  • 65 ШЕКСПИР

    21 1 Отговор
    Всички милиционери-пенсионери вън от МВР !!! Всички директори на дирекции са от ГРОБ !!!

    22:24 23.02.2026

  • 66 Ами добре,че поискахте да го търсим,

    12 0 Отговор
    Защото и не сме го виждали?!?!?!Късметлия!!!!

    22:25 23.02.2026

  • 67 Българийо, българи,трябва да си помогнем

    11 0 Отговор
    И сами да се оправим!!!!!!!

    22:27 23.02.2026

  • 68 Лоша политика

    0 12 Отговор
    Аман от чистки след два месеца пак ли и след 4 още един път ами то затова все на зле са нещата. Поне 5 години мандат и то от поне директорите на главни дирекции, а нр айде от скео и начело

    22:34 23.02.2026

  • 69 Херодот

    13 1 Отговор
    В тая пробита държава няма един истински мъж с чест и достойнство! Този също е пълен смешник!

    22:37 23.02.2026

  • 70 И като

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    се събудиш,няма кой да ти смени памперса.

    22:45 23.02.2026

  • 71 Новак

    8 1 Отговор
    Скъсал е менискус.

    22:56 23.02.2026

  • 72 В Русия съм

    10 0 Отговор
    Хахахахах

    22:57 23.02.2026

  • 73 Перо

    10 0 Отговор
    Стигне ли се до съд или уволнение всички стигат до болница! Само че кой директор на болница ще го държи 2 месеца? А и после няма перспектива и сигурност. Избират високи постове за заплати, а не мислят, че това върви с проветриво място!

    23:17 23.02.2026

  • 74 Ти да видиш

    2 8 Отговор

    До коментар #31 от "Нелс":

    Ми то от гузни негонени ПП-расти и ДБ-или не може да вземат думата. ,;)

    23:27 23.02.2026

  • 75 Някой си

    8 0 Отговор
    Май ще ражда като гледам как изглежда на тази снимка!Правят народа ни на луд!Голяма воня,убийствена!

    23:58 23.02.2026

  • 76 Каквото каже Господарят

    9 0 Отговор
    Това прави Серафимов...каквото е правил всеки път ! Служинаж

    00:14 24.02.2026

  • 77 Тук нещо

    5 4 Отговор
    Намирисва на Петроханска връзка ! Назначили го на 28/януари, точно когато започват проблемите на рейнджърите, а сега вече му искат оставката само след три седмици работа !

    00:22 24.02.2026

  • 78 Този

    7 0 Отговор
    Да не е участвал в замитането на следите в Петрохан и да му се е запалил зъга?

    00:41 24.02.2026

  • 79 Номера

    4 0 Отговор
    От днес задкулисието са пратили цялото МВР да снима, глобява и да тормози народа. Целта е да го пришият на служебното правителство.

    01:14 24.02.2026

  • 80 В Бъзето дъм

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Гост":

    .Вбъзето се крия и пръцкам на воля

    01:53 24.02.2026

  • 81 Хахаха

    2 0 Отговор
    Трябва да е в затворническа болница

    02:20 24.02.2026

