Изписаха Линдзи Вон от болницата

23 Февруари, 2026 22:58 977 1

На 8 февруари Вон участва в спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина, но не успя да завърши състезанието заради падане

Изписаха Линдзи Вон от болницата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Американската легенда в алпийските ски Линдзи Вон, която получи тежка контузия на Олимпийските игри в Италия, е изписана от болницата.

На 8 февруари Вон участва в спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина, но не успя да завърши състезанието заради падане. След инцидента американката беше евакуирана с хеликоптер, след което претърпя няколко операции.

„Най-накрая излязох от болницата. След близо две седмици, в които бях практически неподвижна в болнично легло, най-накрая съм достатъчно здрава, за да се преместя в хотел. Все още не е моят дом, но е огромна стъпка. Сега ще се съсредоточа върху рехабилитацията и постепенното преминаване от инвалидна количка към патерици след няколко седмици", написа американката в профила си в Инстаграм.

"Ще отнеме около година, за да заздравеят всички кости, след което ще реша дали искам да премахна целия метал или не, а след това ще се подложа на операция отново, за да поправя окончателно предната си кръстна връзка. Ще бъде дълъг път, но ще стигна до там“, добави Вон.

На 30 януари тя падна по време на състезание за Световната купа и скъса предната си кръстна връзка. Въпреки контузията, тя участва на Олимпийските игри.

41-годишната Вон е олимпийска шампионка от 2010 година и двукратна бронзова медалистка от Зимни игри. Американката има и два златни и по три сребърни и бронзови медала от Световните първенства, а освен това е четирикратна носителка на Световната купа по ски алпийски дисциплини.


  • 1 Червената шапчица

    1 1 Отговор
    Пълен реглаж на предницата. За задницата ще мисли друг път. Оня от голф игрището се крие, страх го е...

    23:56 23.02.2026

