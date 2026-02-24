Тома Биков: Нямаме доверие на служебното правителство

"Ние нямаме проблем със смяната на областните управители. Това, което казахме е, че и сменените 28 от 28 управители са директни функционери на ''Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ)", заяви в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков във връзка с решението на служебното правителствода назначи 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности.
"Този подход не гарантира честни избори и безпристрастност", добави той и поясни: "Смятаме, че правителството на Андрей Гюров ще работи единствено за ПП-ДБ".
"Кабинетът "Гюров" поиска и смяната на главния секретар на МВР Мирослав Рашков и неговия заместник. "Последният главен секретар, който тези хора излъчиха се казва Живко Коцев - знаете как приключи той, с пудели и пачки", каза той и допълни, че нямат доверие на служебното правителство. "Надяваме се, ако бъде назначен този човек за главен секретар да има друг подход", заяви Биков и заключи категорично че нямат доверие на служебния кабинет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питар
Но какво да се направи.
Мунчо Боташа така е наредил
16:45 24.02.2026
2 Бендида
16:49 24.02.2026
3 Никой
Като ти пречи нещо - не включвай телевизора.
16:50 24.02.2026
4 гражданин
16:51 24.02.2026
5 К.К
16:51 24.02.2026
6 бай благои
Коментиран от #14
16:52 24.02.2026
7 Ура,,Ура
16:52 24.02.2026
8 Каменов
16:53 24.02.2026
9 Няма нормален човек,
Коментиран от #11, #32, #36, #60
16:54 24.02.2026
10 Мурка
16:54 24.02.2026
11 Пропуснах
До коментар #9 от "Няма нормален човек,":гробарите и депесарите в служебното правителство за измама на изборите.
16:55 24.02.2026
12 Истината
16:57 24.02.2026
13 Двуличието и безочието
16:57 24.02.2026
15 Деций
16:59 24.02.2026
16 истина ти казвам
16:59 24.02.2026
19 Вашето мнение
Коментиран от #29
17:02 24.02.2026
21 Има ни пак
Коментиран от #23, #42
17:02 24.02.2026
23 Оооо
До коментар #21 от "Има ни пак":Чудно ли ти е? Ясно е. Купени хора. Това е.
17:04 24.02.2026
24 Вашето мнение
17:05 24.02.2026
27 Плачко
17:09 24.02.2026
28 Стефко
17:09 24.02.2026
29 Иванов
До коментар #19 от "Вашето мнение":В аграрния университет новия областен управител на Пловдив В. Попов беше секретарка на Хр. Янчева. Вече никой не може да ме убеди в противното - герб, ппдб и дпс са в коалиция.
17:10 24.02.2026
30 Въпрос
Коментиран от #35
17:10 24.02.2026
32 Нормален
До коментар #9 от "Няма нормален човек,":Аз вярвам!
17:13 24.02.2026
33 Тома
17:13 24.02.2026
34 Данко Харсъзина
17:14 24.02.2026
35 Пешо
До коментар #30 от "Въпрос":Май е Цацева.
17:14 24.02.2026
36 Един
До коментар #9 от "Няма нормален човек,":Не познам нормален човек да е за герб.А за шиши е ясно-1% доверие и 10% на изборите....
17:14 24.02.2026
37 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
17:15 24.02.2026
38 Зло под слънцето
17:15 24.02.2026
39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:17 24.02.2026
40 Петьо Петков
17:19 24.02.2026
41 Да де
До коментар #31 от "че то в управлението":Тоест всички да изчезват.
17:20 24.02.2026
42 Това е положението
До коментар #21 от "Има ни пак":ПОДЛОГИ СА.
17:21 24.02.2026
43 Как ще имате доверие бе биков
17:22 24.02.2026
44 5678
17:23 24.02.2026
45 Биковци
Всички освен ГЕРБ партии са НЕСПИСОБНИ са УПРАВКЯВАТ.
Наядоха се ПРЕЯДОГА и се УГОГА БЕЗГЕАНИЧНО все са ГЛАДНИ тези ГееБеРи.
17:25 24.02.2026
46 Повече от наглост!
17:26 24.02.2026
47 Ще пенсионирате ли
17:26 24.02.2026
48 Абе, Томовия Бик!
17:31 24.02.2026
49 Нямай ядове
17:35 24.02.2026
50 Герб умре
Коментиран от #52
17:37 24.02.2026
51 Неразбрал
17:39 24.02.2026
52 Ааааааа не !
До коментар #50 от "Герб умре":Митов се чуди в коя миша дупка да се навре за да не би случайно да го привикат в парламента за да дава обяснение за убийствата на Петрохан !!!!
17:42 24.02.2026
53 Биков
17:44 24.02.2026
54 Партиен секретар
17:46 24.02.2026
55 Йойо
17:49 24.02.2026
56 Биков
17:50 24.02.2026
57 Няма съмнение!
17:52 24.02.2026
58 Ейййй
17:59 24.02.2026
59 Гост
18:06 24.02.2026
61 Макс
18:19 24.02.2026
62 То то
18:20 24.02.2026
63 Измамници
18:35 24.02.2026
64 Наше МВР
18:36 24.02.2026
65 ха ха
18:52 24.02.2026
66 Този господин
19:11 24.02.2026
67 ТИ БРЕ ДЮСТАБАНЛИЯ
19:21 24.02.2026
68 Никой
19:30 24.02.2026
69 Герберастки амбриаж!
19:37 24.02.2026
70 Кръчмаря
19:38 24.02.2026
71 Боли ме
19:39 24.02.2026
72 Траянов
19:49 24.02.2026
73 Име
19:59 24.02.2026
74 Оги
20:11 24.02.2026
75 Палячо
20:33 24.02.2026
76 Казуар
20:38 24.02.2026