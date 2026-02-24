Тома Биков: Нямаме доверие на служебното правителство

"Ние нямаме проблем със смяната на областните управители. Това, което казахме е, че и сменените 28 от 28 управители са директни функционери на ''Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ)", заяви в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков във връзка с решението на служебното правителствода назначи 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности.

"Този подход не гарантира честни избори и безпристрастност", добави той и поясни: "Смятаме, че правителството на Андрей Гюров ще работи единствено за ПП-ДБ".

"Кабинетът "Гюров" поиска и смяната на главния секретар на МВР Мирослав Рашков и неговия заместник. "Последният главен секретар, който тези хора излъчиха се казва Живко Коцев - знаете как приключи той, с пудели и пачки", каза той и допълни, че нямат доверие на служебното правителство. "Надяваме се, ако бъде назначен този човек за главен секретар да има друг подход", заяви Биков и заключи категорично че нямат доверие на служебния кабинет.