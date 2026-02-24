Новини
България »
Тома Биков: Нямаме доверие на служебното правителство

Тома Биков: Нямаме доверие на служебното правителство

24 Февруари, 2026 16:43 1 429 76

  • тома биков-
  • герб-
  • служебно правителство-
  • избори

Смятаме, че правителството на Андрей Гюров ще работи единствено за ПП-ДБ, заяви депутатът от ГЕРБ

Тома Биков: Нямаме доверие на служебното правителство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Ние нямаме проблем със смяната на областните управители. Това, което казахме е, че и сменените 28 от 28 управители са директни функционери на ''Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ)", заяви в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков във връзка с решението на служебното правителствода назначи 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности.

"Този подход не гарантира честни избори и безпристрастност", добави той и поясни: "Смятаме, че правителството на Андрей Гюров ще работи единствено за ПП-ДБ".

"Кабинетът "Гюров" поиска и смяната на главния секретар на МВР Мирослав Рашков и неговия заместник. "Последният главен секретар, който тези хора излъчиха се казва Живко Коцев - знаете как приключи той, с пудели и пачки", каза той и допълни, че нямат доверие на служебното правителство. "Надяваме се, ако бъде назначен този човек за главен секретар да има друг подход", заяви Биков и заключи категорично че нямат доверие на служебния кабинет.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питар

    16 60 Отговор
    Трудно ще се оправи държавата след произволите на тези шарлатани.
    Но какво да се направи.
    Мунчо Боташа така е наредил

    16:45 24.02.2026

  • 2 Бендида

    93 4 Отговор
    То и на вашето правителство му нямахме доверие, но не съм забелязала Биков да се трогнал от това.

    16:49 24.02.2026

  • 3 Никой

    37 4 Отговор
    Кои сте вие - да дойдем и ние.

    Като ти пречи нещо - не включвай телевизора.

    16:50 24.02.2026

  • 4 гражданин

    64 3 Отговор
    Ама на ОПГ- ГРАБ ние робите имаме най-голямо доверие защото ни докарахте под тинята в блатото !! Опоскате държавата и народа като марокански скакалци !!

    16:51 24.02.2026

  • 5 К.К

    63 3 Отговор
    И ние, хората, нямаме доверие на нито едно ваше правителство, и затова народа излезе по площадите, но виждаме че не ви пука. Кражбите прждължават, вашете хора и фирми са монтирани във всички области и бизнеси. И затова трябва да си ходите, независимо от всичките ви милиционерско- ченгиджийски мероприятия и съботажи.

    16:51 24.02.2026

  • 6 бай благои

    6 28 Отговор
    какво доверие у хора алчни за власт и шменсди капели и ала лала с летеца както беше у записа на радостин василев

    Коментиран от #14

    16:52 24.02.2026

  • 7 Ура,,Ура

    54 3 Отговор
    Абе умнико продажен, а правителството на Главчев за кой работеше бе умник? За ГЕРБ. И направи най гнусните избори в историята на държавата. Нямате търпение с атаките и това хич не е във ваша полза. Ама така е по добре. Продължавайте.

    16:52 24.02.2026

  • 8 Каменов

    44 3 Отговор
    И ние нямаме доверие в герб и нагаждачи като теб .

    16:53 24.02.2026

  • 9 Няма нормален човек,

    5 37 Отговор
    който да вярва служебното правителство на ПеПе-расите и ДБилите- закрилници на сектата от Петрохан.

    Коментиран от #11, #32, #36, #60

    16:54 24.02.2026

  • 10 Мурка

    28 3 Отговор
    ТАКА е ТОМИ -АЗ НЯМАХ НА ВАШЕТО --ДЕМОКРАЦИЯ СВОБОДЕН ИЗБОР ---един съвет КОРАБА ПОТЪВА-кажи сбогом ВИНЕТУ

    16:54 24.02.2026

  • 11 Пропуснах

    20 3 Отговор

    До коментар #9 от "Няма нормален човек,":

    гробарите и депесарите в служебното правителство за измама на изборите.

    16:55 24.02.2026

  • 12 Истината

    37 3 Отговор
    Ние и на тебе нямаме Биков...но никой не ни пита

    16:57 24.02.2026

  • 13 Двуличието и безочието

    21 3 Отговор
    са нормалните "добродетели" за Тома Бичето. Когато бяха в сглобки заедно да ни крадат и да мажат по закони и конституция с л@йнян@ баданарка със същите тези, ня които сега уж нямат доверие, за Бичето никакви проблеми нямаше.

    16:57 24.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Деций

    28 3 Отговор
    Намери кой да говори за доверие.Ти нали беше при Кунева,яз не съм ти забравил приказките,последвани от тежка мимикрия и салто Муртале, с приземяване при този срещу който бълваше змии и гущери.Явно му сладък моркова , който с охота надуваш? Всъщност вие сте много такива,онзи звяр Сачева,помним Янето , все отбор "музиканти" кларнетисти!И като погледна те половината от министрите ба ГЕРБ, пък той нямал доверие.

    16:59 24.02.2026

  • 16 истина ти казвам

    18 1 Отговор
    ОЛЯХТЕ СЕ. ТОВА Е!!!!!

    16:59 24.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вашето мнение

    5 14 Отговор
    Областния управител на Пловдив Христина Янчева е сменена със нейния човек в аграрния университет Владислав Попов. Това показва, че ППДБ, Герб и ДПС са в коалиция, която никога не са разваляли. Ако човек се разрови и за другите областни управители и техните смени ще открие същите работи.

    Коментиран от #29

    17:02 24.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Има ни пак

    10 1 Отговор
    14 и17коментар изтрихте Браво. Нямаше нито обиди нито нецензурни думи. Но щом така искате, евалла.

    Коментиран от #23, #42

    17:02 24.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Оооо

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Има ни пак":

    Чудно ли ти е? Ясно е. Купени хора. Това е.

    17:04 24.02.2026

  • 24 Вашето мнение

    30 1 Отговор
    "Бойко Борисов не е диктатор, той е карикатура на диктатор" думи на нямащия доверие куклен актьор, който иска да се пенссионира като депутат

    17:05 24.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Плачко

    18 1 Отговор
    Абе кукловод и ние ви нямаме доверие но ви търпяхме 15 години мафиотско управление . Всяко начало има и край , така че вашият плач въобще не ни вълнува търси си нова работа

    17:09 24.02.2026

  • 28 Стефко

    12 0 Отговор
    То и на вас ви нямат доверие и то от години. Така, че каквото и да казва Биков си е за него също с цел да се натегне в партията им.

    17:09 24.02.2026

  • 29 Иванов

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    В аграрния университет новия областен управител на Пловдив В. Попов беше секретарка на Хр. Янчева. Вече никой не може да ме убеди в противното - герб, ппдб и дпс са в коалиция.

    17:10 24.02.2026

  • 30 Въпрос

    10 1 Отговор
    Тоя пък кой беше?

    Коментиран от #35

    17:10 24.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Нормален

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Няма нормален човек,":

    Аз вярвам!

    17:13 24.02.2026

  • 33 Тома

    6 0 Отговор
    Че половината министри са от герб бе биче или тези не искат да пълнят чекмеджето на тиквата.

    17:13 24.02.2026

  • 34 Данко Харсъзина

    2 14 Отговор
    И аз нямам доверие на Правителството "Педофили". Особено на дъртата Надка. Мноо продажна и корумпирана. Абе, направо гаражна...

    17:14 24.02.2026

  • 35 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Въпрос":

    Май е Цацева.

    17:14 24.02.2026

  • 36 Един

    14 1 Отговор

    До коментар #9 от "Няма нормален човек,":

    Не познам нормален човек да е за герб.А за шиши е ясно-1% доверие и 10% на изборите....

    17:14 24.02.2026

  • 37 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    10 1 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    17:15 24.02.2026

  • 38 Зло под слънцето

    9 0 Отговор
    Ако имахте доверие, щяхме да се притесним. Достатъчно е да имате притеснение, че олеквате все повече.

    17:15 24.02.2026

  • 39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 1 Отговор
    Именно служебното правителство е доказателството, че никой не вярва на герберомафиотското ви правителство! Не обратното! Доказаха ви го с 200 000!

    17:17 24.02.2026

  • 40 Петьо Петков

    9 0 Отговор
    Аз ти нямам доверие на теб откакто се роди......ИНФАНТИЛ беше и такъв си остана......чичо ти.

    17:19 24.02.2026

  • 41 Да де

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "че то в управлението":

    Тоест всички да изчезват.

    17:20 24.02.2026

  • 42 Това е положението

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Има ни пак":

    ПОДЛОГИ СА.

    17:21 24.02.2026

  • 43 Как ще имате доверие бе биков

    12 0 Отговор
    Като няма да можете да крадете и купувате гласове на избори ....тиквата е в паника ...ще му сменят главния прокурор които гаси всеки пожар след него !!!!

    17:22 24.02.2026

  • 44 5678

    5 1 Отговор
    Кой те пита Ако и Мафията му има доверие значи че не е точното Правителство

    17:23 24.02.2026

  • 45 Биковци

    5 0 Отговор
    ГЕРБ 12 години управлява с коалиции продължава но жизненият стандарт не нараства.
    Всички освен ГЕРБ партии са НЕСПИСОБНИ са УПРАВКЯВАТ.
    Наядоха се ПРЕЯДОГА и се УГОГА БЕЗГЕАНИЧНО все са ГЛАДНИ тези ГееБеРи.

    17:25 24.02.2026

  • 46 Повече от наглост!

    14 0 Отговор
    Този наглец, този до цинизъм гаден наглец, мерзавец и двуличник, "нямал доверие на служебното правителство"! Че КОЙ пък те пита теб бе, Бик Томов, КОЙ?! Или просто си решил още да се натягаш на неграмотната банкянска мутра от СИК, която ограби, съсипа и срути Бългаиря? Че нали Боко "не дисктатор, а карикатура на диктатор"? Нали щеше да го вкарваш в затвора бе, нищожество?! Защо се отказа, за колко те купи СИКаджията?! ТОЙ просто обича да купува депутати и активисти на други партии и като стане покупко-продажгбата, тогава си ги прави лакеи и теляци, да му търкат гърба като се къпе! Ти си точно такъв! Къдравата Сю - Митовия злочест МВР - министър - също! Да не говорим за ГЕРБачева, пардон - Сачева, която също беше върла костовистка, ама се разсърди, защото я бяха сложили на неизбираемо място на едни избори! Това сте вие, нищожество Биктомово, това сте! Но, има и друга версия на двуличието и наглосста ви -може пък Боко от Банкя да има перверзно мислене и да се обгражда точно с такива като вас, за да ви дъэржи на къса каишка и да слуикате! Но станахте доста в ГЕРБерастката шайка! А колкото до служебното правителство, то сега започва да изхвърля всичките ви неграмотници, некадърници, калинки, крадци на милиони и чиста проба боклуци! 28 Бокови теляци днес си заминаха! Ще ги последват още много, а ти продължавай да гледаш страшно, но плашиш само гаргите!

    17:26 24.02.2026

  • 47 Ще пенсионирате ли

    12 0 Отговор
    вожда или искате още да ви обхожда

    17:26 24.02.2026

  • 48 Абе, Томовия Бик!

    12 0 Отговор
    Ти нали щеше да вкарваш Бойко Борисов в затвора бе, брато?! Защо се отказа, пардон, срещу КОЛКО се отказа?! Поне скъпо ли се продаде, или за джобни пари! Всъщност, ти и толкова струваш! Не вярвам хитрият и коварен Боко банкянски да се е изръсил много за нищожество като теб! Достойните политици струват доста скъпо, но и не се продават! Боко не може да ги купи за всичките златни кюлчета и пачки милиони евро в чекмеджето му!

    17:31 24.02.2026

  • 49 Нямай ядове

    7 0 Отговор
    важното е, че на Д-то имате доверие

    17:35 24.02.2026

  • 50 Герб умре

    12 0 Отговор
    Биков да носи кръста , а митов шушумигата да носи цветята !!!!!

    Коментиран от #52

    17:37 24.02.2026

  • 51 Неразбрал

    11 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни къде се изнесе делян добрев изявен кадър на тиквата и защо ?

    17:39 24.02.2026

  • 52 Ааааааа не !

    10 0 Отговор

    До коментар #50 от "Герб умре":

    Митов се чуди в коя миша дупка да се навре за да не би случайно да го привикат в парламента за да дава обяснение за убийствата на Петрохан !!!!

    17:42 24.02.2026

  • 53 Биков

    7 0 Отговор
    Герб много яко ИЗФЪЩЯЯЯЯЯ !

    17:44 24.02.2026

  • 54 Партиен секретар

    10 0 Отговор
    Когато бях комсомолски секретар ......ей това ми беше прическата като на биков !

    17:46 24.02.2026

  • 55 Йойо

    6 0 Отговор
    Махай се, веднага

    17:49 24.02.2026

  • 56 Биков

    10 0 Отговор
    ние много отдавна нямаме доверие на вашите правителства начело с мутрата Борисов. Вие сте една грабителска клика, която ни тормозите над 15 години.

    17:50 24.02.2026

  • 57 Няма съмнение!

    11 0 Отговор
    Изявлението на Биков е ясно доказателство, че Тиквата и Шиши много скоро ще бъдат изхвърлени от политическата сцена, а това означава край на кражбите.

    17:52 24.02.2026

  • 58 Ейййй

    13 0 Отговор
    Гнус Гербаджийскаааа, и вашия ред ще дойдееее. До девето коляно!!!

    17:59 24.02.2026

  • 59 Гост

    8 0 Отговор
    Бичеееее, доверие само на господаря ти бойко и мъжът му пеефски, а? Еййй че си долен

    18:06 24.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Макс

    10 0 Отговор
    Много важно , и ние нямаме доверие на ГЕРБ . Сбогом !

    18:19 24.02.2026

  • 62 То то

    6 1 Отговор
    И на теб ти нямат доверие но си в парламента с купена та диплома за висше😂

    18:20 24.02.2026

  • 63 Измамници

    7 0 Отговор
    Какво съвпадение само ,а ние нямаме доверие на Герб.

    18:35 24.02.2026

  • 64 Наше МВР

    0 6 Отговор
    Има твърдения че ресторантите Ниабара са свързани с индиректна собственост на Трактора Чий го дири министъра в този ресторант да привиква служители по разследването на Петрохан. Цяло министерство има на разположение, но той избрал конфидициалното място на Трактора да се запознае с разследването на Петрохан. Якулоф къде спиш бре човек? Дигай АКФ да разследва нерегламентираните действия на министъра.

    18:36 24.02.2026

  • 65 ха ха

    5 0 Отговор
    е такива създадоха държавата бандит

    18:52 24.02.2026

  • 66 Този господин

    5 0 Отговор
    Е интересен екземпляр,страда от раздвоение на личността,...сигурно не вярва и една дума,от това ,което казва,...но за пари ще докаже,че 2 и 2 прави 5.Голямо падение,как си гледат близките в очите.....нямям думи.

    19:11 24.02.2026

  • 67 ТИ БРЕ ДЮСТАБАНЛИЯ

    6 0 Отговор
    НА ВАС КОЙ ВИ ИМА ДОВЕРИЕ СПЕЦИАЛНО ТИ БУРГАСКИ АРТИС БЕЗ ЕДИН ДЕН ТРУДОВ СТАЖ.

    19:21 24.02.2026

  • 68 Никой

    5 0 Отговор
    Само корупционерите бленуват за вашата ГЕРБ всички останали искат прекратяването на този вреден модел за народа . Трябва да бъдете изчегъртани т.е. трябва да се реже мъртвата тъкан , няма как да сте доволни .

    19:30 24.02.2026

  • 69 Герберастки амбриаж!

    3 0 Отговор
    И какво от това!? Ако искате да оцелеете, пенсионирайте си Мутрата!

    19:37 24.02.2026

  • 70 Кръчмаря

    3 0 Отговор
    Биков, ти и бездетната Сачева сте отпадъци.

    19:38 24.02.2026

  • 71 Боли ме

    3 0 Отговор
    левият фар, че масовите крадци немали доверие в нещо си. Ми, дух суп, бклци.

    19:39 24.02.2026

  • 72 Траянов

    3 0 Отговор
    Знаеш ли кой няма доверие на друг г-жо Бикова , този който самия е измамник и лъжец , а вие сте такива от герб, дъпъсъ ново начало , итн и бесепе !!!

    19:49 24.02.2026

  • 73 Име

    0 0 Отговор
    То ме е и за вяра, ама и ти си мазник!

    19:59 24.02.2026

  • 74 Оги

    0 1 Отговор
    Така е Томка, няма кой да ви трепне от второто място. Пепедебарчетата нямат шанс да ви изместят.

    20:11 24.02.2026

  • 75 Палячо

    0 0 Отговор
    Кой те пита бре!?

    20:33 24.02.2026

  • 76 Казуар

    0 0 Отговор
    Главчев като премиер в служебното правителство даде на вилаетите на Пеевски няколко десетки милиона лева.

    20:38 24.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове