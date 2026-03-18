Тома Биков: ГЕРБ-СДС никога не е разчитала на номера в бюлетината, а на организацията и програмата си

Ние никога не сме разчитали на номера в бюлетината и на номера в кампанията. Отново ще разчитаме на организацията си и на програмата си.

Това заяви пред журналисти Тома Биков, след като бяха изтеглени номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април. На ГЕРБ-СДС се падна номер 15.

"Надяваме се тази кампания да бъде толерантна и заедно с останалите партии да предложим едно по-добро развитие на страната", добави той.