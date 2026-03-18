Асен Василев: Ще гласува ли Румен Радев заплатите на ВСС да станат минимални, ако продължат да не спазват закона?

Къде беше Румен Радев сега, когато имаше протест срещу Сарафов, за това ВСС да махне Сарафов? Защо не дойде? Това попита председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в интервю за "Още от деня".
"Ще гласува ли Румен Радев заплатите на ВСС да станат минимални, ако те продължат да не спазват закона? Ще гласува ли неговата партия да има лична финансова отговорност на магистратите, заради които България е осъдена и плаща по дела", добави той, като изтъкна, че "това са истинските въпроси".
Василев обясни, че не той лично е настоявал Явор Божанков да не е част от листите на ПП-ДБ за предстоящите избори. "Ние имаме решение на Националния ни съвет отпреди 2 месеца. Това беше ясно на колегите ни от "Демократична България". В крайна сметка те решиха да уважат решението на нашия Национален съвет", посочи той.
На въпрос дали тази ситуация поставя на изпитание целостта на коалицията, Василев отговори: "Не мисля, че който и да е човек е по-голям от каузата да изчистим България от корупцията".
Според него, текстовете в удължителния бюджет, които минаха между първо и второ четене, "не са толкова проблематични".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 Асен Василев е виновен
ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.
19:32 18.03.2026
12 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Това е един от периодите, в който мунчо кРадев управлява ЕДНОЛИЧНО държавата, като цар, като Путлер, и какво направи през този период, като сумарно с другите служебни правителства той управлява еднолично две години ?!
Нещо направи ли по въпроса с корупцията ?
Нещо направи ли по въпроса с безграничната власт на главния Прокурор ?
Нещо направи ли да пребори статуквото?
Нещо направи ли да разбие мафиотския модел на Борисов-Пеевски ?
НЕ! НЕ ! И НЕ !
Дори напротив, "усещането" за корупция се засили, далавери за стотици милиони по Пътя на копринката, подписа заробващи договори от което България губи милиарди, не даде косъм да падне от мафиотите Борисов и Пеевски, дори назначаваше тяхни кадри.
Както през 2020 г. "вдигнатия юмрук" мафията вади резервния кон, за да канализира в грешна посока народното недоволство и осуети разграждането на мафиотско-олигархичен модел на управление.
19:34 18.03.2026
15 скапана държава
Коментиран от #20
19:38 18.03.2026
17 Тити на Кака
Да паднеш от смях с Лоената Асена 😂😂😂
19:40 18.03.2026
20 Промяна
До коментар #15 от "скапана държава":ДА СКАПАНА Е ЩОМ ТОЗИ И ШАЙКАТА ПОКРАЙ НЕГО БЕЗЧИНСТВАТ 5 ГОДИНИ И СА НАД ЗАКОНИТЕ
19:42 18.03.2026
22 ДрайвингПлежър
И тоя ще ми говори за морал и закон - я беги бе!
19:43 18.03.2026
24 Нищо ново в България
станеш, вземаш важна поза понапсуваш този, онзи и си дремнеш пак благат верен на дълга си свят.
Депутат, депутат, мил и сладък занаят- чест, пари, имунитет, в трена без пари билет
и на всичко туй отгоре щом от скука се умориш хайде братко в Париж на държавен гръб вървиш...."
Тома Измирлиев - брат на Христо Смирненски "Депутат" 1930 година
19:45 18.03.2026
28 ДрайвингПлежър
До коментар #23 от "Щенин":ППДБ предлагат 19 годишни студентки за депутати - те каква биография имат освен както казах да са минали през леглата на педофилите? Ти питаш за 40 годишни, които ако не друго то имат поне жизнен опит, а вероятно и образование...
19:50 18.03.2026
29 Много ясно
До коментар #23 от "Щенин":Много ясно, на първите места спортисти и бивши военни. След тях куцо и сакато по приятелски и роднински. Но същият въпрос важи и за GenZ тата в листите на ПП ДБ. Хора без грам житейски опит, които пребивават основно с Инста и ТикТок.
19:51 18.03.2026
31 Иван
До коментар #1 от "Съби":Напротив тозиможе да се всякакъв но все повече ми харесва.
19:56 18.03.2026
