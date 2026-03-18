Асен Василев: Ще гласува ли Румен Радев заплатите на ВСС да станат минимални, ако продължат да не спазват закона?

18 Март, 2026 19:25 815 33

  • асен василев-
  • избори-
  • парламент-
  • всс-
  • главен прокурор

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Къде беше Румен Радев сега, когато имаше протест срещу Сарафов, за това ВСС да махне Сарафов? Защо не дойде? Това попита председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в интервю за "Още от деня".

"Ще гласува ли Румен Радев заплатите на ВСС да станат минимални, ако те продължат да не спазват закона? Ще гласува ли неговата партия да има лична финансова отговорност на магистратите, заради които България е осъдена и плаща по дела", добави той, като изтъкна, че "това са истинските въпроси".

Василев обясни, че не той лично е настоявал Явор Божанков да не е част от листите на ПП-ДБ за предстоящите избори. "Ние имаме решение на Националния ни съвет отпреди 2 месеца. Това беше ясно на колегите ни от "Демократична България". В крайна сметка те решиха да уважат решението на нашия Национален съвет", посочи той.

На въпрос дали тази ситуация поставя на изпитание целостта на коалицията, Василев отговори: "Не мисля, че който и да е човек е по-голям от каузата да изчистим България от корупцията".

Според него, текстовете в удължителния бюджет, които минаха между първо и второ четене, "не са толкова проблематични".


  • 1 Съби

    12 13 Отговор
    Асеня, май е в цикъл.

    Коментиран от #8, #31

    19:28 18.03.2026

  • 2 Тома

    14 5 Отговор
    Какви заплати бе тези са за закриване.Те са мафията.

    19:28 18.03.2026

  • 3 Гласоподавател

    8 10 Отговор
    Василев ,най нападаният политик, от от бъдещата магнитна коалиция ДПС ГЕРБ.

    19:29 18.03.2026

  • 4 Дрън ,,дрън ярина.

    10 11 Отговор
    Бе Кокор , никой не ти дължи никакви обяснения за нищо.

    19:29 18.03.2026

  • 5 Анонимен

    11 12 Отговор
    Лесно е да питаш а ти какво направи Едно нищо

    19:30 18.03.2026

  • 6 Червен ла -йно -мет РРадев

    6 10 Отговор
    Кокорана командва Мирчувуту!

    19:30 18.03.2026

  • 7 Стенли

    8 4 Отговор
    Е те тогава МРЗ да не стане пет хиляди еврака 😁

    19:31 18.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Асен Василев е виновен

    9 6 Отговор
    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк-банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.

    19:32 18.03.2026

  • 10 Все чистачи и

    10 3 Отговор
    Метачи а всички са обикновенни лапачи.

    19:33 18.03.2026

  • 11 1234

    13 4 Отговор
    Предлагам вашите заплати да станат минимални.

    19:33 18.03.2026

  • 12 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    5 12 Отговор
    "От 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Гълъб Донев изпълнява длъжността служебен министър-председател на България"
    Това е един от периодите, в който мунчо кРадев управлява ЕДНОЛИЧНО държавата, като цар, като Путлер, и какво направи през този период, като сумарно с другите служебни правителства той управлява еднолично две години ?!
    Нещо направи ли по въпроса с корупцията ?
    Нещо направи ли по въпроса с безграничната власт на главния Прокурор ?
    Нещо направи ли да пребори статуквото?
    Нещо направи ли да разбие мафиотския модел на Борисов-Пеевски ?
    НЕ! НЕ ! И НЕ !
    Дори напротив, "усещането" за корупция се засили, далавери за стотици милиони по Пътя на копринката, подписа заробващи договори от което България губи милиарди, не даде косъм да падне от мафиотите Борисов и Пеевски, дори назначаваше тяхни кадри.
    Както през 2020 г. "вдигнатия юмрук" мафията вади резервния кон, за да канализира в грешна посока народното недоволство и осуети разграждането на мафиотско-олигархичен модел на управление.

    19:34 18.03.2026

  • 13 розово дилдо

    4 7 Отговор
    ах тая мойта асена...

    19:35 18.03.2026

  • 14 Да де

    11 4 Отговор
    Ами да намалим и депутатските заплати понеже тяхно задължение е да изберат нов ВСС.

    19:35 18.03.2026

  • 15 скапана държава

    6 4 Отговор
    В съда дават на чистачките по 5000 лв за дрехи годишно. Частния сектор вади заплатите и бонусите на държавните паразити.

    Коментиран от #20

    19:38 18.03.2026

  • 16 Асене,

    5 4 Отговор
    вие от всичките народни събрания, който сте след изтичането на мандата на този ВСС сте за минимална заплата. Нямали сте 160 гласа за мнозинство? Нали за избор е необходимо такова мнозинство за да не може една партия или коалиция да яхне цялата съдебна власт. Вие депутатите години на ред нарушавате конституцията като даже и не откривате и процедура за смяна на ВСС. Ако не знаете как да постъпите поемете се как се избира папа.

    19:39 18.03.2026

  • 17 Тити на Кака

    5 6 Отговор
    Съдебно сертифициран крупен финансов измамник се заканва на корупцията!
    Да паднеш от смях с Лоената Асена 😂😂😂

    19:40 18.03.2026

  • 18 Лена

    5 7 Отговор
    Тези петроханци немат срам

    Коментиран от #27

    19:41 18.03.2026

  • 19 Промяна

    4 6 Отговор
    УУУУУУУУУУ АНТИМЪЖ РОЗОВОТО ПРАСЕ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ТЕБ И ШАРЛАТАНИЯТА ПОКРАЙ ТЕБ Я СИ ВИЖ ТВОИТЕ МИРИОНИ АМА ТОЗИ ЗАЩО ОЖЕ СЕ ВЕТРЕЕЕ СВОБОДЕН

    19:41 18.03.2026

  • 20 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "скапана държава":

    ДА СКАПАНА Е ЩОМ ТОЗИ И ШАЙКАТА ПОКРАЙ НЕГО БЕЗЧИНСТВАТ 5 ГОДИНИ И СА НАД ЗАКОНИТЕ

    19:42 18.03.2026

  • 21 Деций

    4 3 Отговор
    Радев ви създаде и лансира.Към този момент единствено той с подкрепа от вас и други партии евентуално може да смени ВСС и да бъде отпушен пътя за съдебно преследване на ГЕРБ, ДПС о фирмите гарвитиращи около тях.Материалите са събрани и готови но отлежават блокирани и не им се дава ход.Скоро обаче нещата може да се променят и да започне разграждането на мафиотският модел на Борисов и Пеевски.Всички преключени разследвания могат да бъдат възобновени и да влязат в съда.Има редица смачкани разследвания и наказани прокурори защото са си свършили съвестно работата.

    19:43 18.03.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    2 5 Отговор
    Ако правилно разбирам някви 2 ограничени първокурснички са били на тегленето на жребия и обясняваха как ще оправят държавата... съмнява ме, че за минали прес школата на педофилите от ППДБ и са си заслужили рязкото издигане в партийната структура щото след 18 вече не стават за друго...
    И тоя ще ми говори за морал и закон - я беги бе!

    19:43 18.03.2026

  • 23 Щенин

    4 3 Отговор
    Гледах листата на кандидат депутатите от листата на г-н Радев за Хасковска област.На трето место е дъщерята на приятел селски на г-н Радев. Каква е и биографията? Познава ли я някои и какви и са качествата та на едни 38 - 40 години да стане депутат. Какво е работила до сега - официално и неофициално.В други райони почти е същото. Водачите добре , останалото .....Ще се получи пак нещо като " царя" - нов месия . И около Радев един куп хиени за власт и пари.

    Коментиран от #28, #29

    19:44 18.03.2026

  • 24 Нищо ново в България

    2 3 Отговор
    "Депутат, депутат, туй у чудо занаят, спиш и дремеш си рахат, а омръзне ли ти брат
    станеш, вземаш важна поза понапсуваш този, онзи и си дремнеш пак благат верен на дълга си свят.
    Депутат, депутат, мил и сладък занаят- чест, пари, имунитет, в трена без пари билет
    и на всичко туй отгоре щом от скука се умориш хайде братко в Париж на държавен гръб вървиш...."
    Тома Измирлиев - брат на Христо Смирненски "Депутат" 1930 година

    19:45 18.03.2026

  • 25 Онуфри

    2 4 Отговор
    Аве Асен кога беше министер да беше направил подобно предложение за заплатите на ВСС???
    Ма то много лесно да са прайш на мъж кат са бориш за власт

    19:47 18.03.2026

  • 26 Куклено шоу

    1 3 Отговор
    Време е да се гримираме, време е да се костюмитаме. Време е съда започне кукленото шоу . Мистър Пиги в главнята роля

    19:48 18.03.2026

  • 27 78291

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Лена":

    Ма....ка ти също

    19:48 18.03.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Щенин":

    ППДБ предлагат 19 годишни студентки за депутати - те каква биография имат освен както казах да са минали през леглата на педофилите? Ти питаш за 40 годишни, които ако не друго то имат поне жизнен опит, а вероятно и образование...

    19:50 18.03.2026

  • 29 Много ясно

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Щенин":

    Много ясно, на първите места спортисти и бивши военни. След тях куцо и сакато по приятелски и роднински. Но същият въпрос важи и за GenZ тата в листите на ПП ДБ. Хора без грам житейски опит, които пребивават основно с Инста и ТикТок.

    19:51 18.03.2026

  • 30 Шин

    1 2 Отговор
    Ало, екземпляри като теб нали знаеш от какво са Болнави

    19:53 18.03.2026

  • 31 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Съби":

    Напротив тозиможе да се всякакъв но все повече ми харесва.

    19:56 18.03.2026

  • 32 Промяна

    1 0 Отговор
    ТОЗИ СИ ВЪОБРАЗЯВА ЧЕ ТОВА Е БОРИСОВ ХАХАХАХАХА РОЗОВОТО АСЕН ВЪН АНТИМЪЖ СИ ПОЗОР СИИМА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ РОЗОВОТО КРАДЕЦ ИЗМАМНИК ПЕТРОХАНСКИ

    19:58 18.03.2026

  • 33 ХиХи

    0 0 Отговор
    А кокор ще върне ли лева и старите цени ако хората го поискат на референдум?

    19:58 18.03.2026

