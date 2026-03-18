Асен Василев: Ще гласува ли Румен Радев заплатите на ВСС да станат минимални, ако продължат да не спазват закона?

Къде беше Румен Радев сега, когато имаше протест срещу Сарафов, за това ВСС да махне Сарафов? Защо не дойде? Това попита председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в интервю за "Още от деня".

"Ще гласува ли Румен Радев заплатите на ВСС да станат минимални, ако те продължат да не спазват закона? Ще гласува ли неговата партия да има лична финансова отговорност на магистратите, заради които България е осъдена и плаща по дела", добави той, като изтъкна, че "това са истинските въпроси".

Василев обясни, че не той лично е настоявал Явор Божанков да не е част от листите на ПП-ДБ за предстоящите избори. "Ние имаме решение на Националния ни съвет отпреди 2 месеца. Това беше ясно на колегите ни от "Демократична България". В крайна сметка те решиха да уважат решението на нашия Национален съвет", посочи той.

На въпрос дали тази ситуация поставя на изпитание целостта на коалицията, Василев отговори: "Не мисля, че който и да е човек е по-голям от каузата да изчистим България от корупцията".

Според него, текстовете в удължителния бюджет, които минаха между първо и второ четене, "не са толкова проблематични".