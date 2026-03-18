Томислав Дончев: Когато участваме в състезание, винаги се готвим за победа. Борим се за първото място на изборите

Полагаме всички усилия да бъде получена за всички закони от които зависят средствата по ПВУ. За съжаление в този парламент вече няма мнозинство, много трудно осигуряваме подкрепа за текстовете. Нашите гласове не са достатъчни. Това заяви Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По алтернативния сценарий е да се търси мнозинство в новия парламент. Това не означава загуба на средства, а забавяне на средствата за трето плащане, уточни той.

Той определи служебното правителство като ярко политизирано, каза той и уточни, че е пълен с откровени политически фигури, някои от тях са областни ярки координатори на определени политически сили.

Дончев разкритикува мерките на служебния кабинет срещу по-високите цени на горивата и изтъкна, че най-социално уязвимите граждани ползват обществен транспорт, а не личен автомобил. Добра мярка би била намаляване на цената на билета. Големият проблем е, че когато цената на петрола на международните пазари надхвърли 100 долара, проблемът е сериозен.

Когато участваме в състезание, винаги се готвим за победа. Борим се за първото място на изборите, резултатът ще го определят избирателите.

Думите на Бойко Борисов за листите на „Прогресивна България“, Дончев коментира така: „Не трябва да е изненада, че един политик не е казал лоша дума за друг. Последното редовно правителство беше съставено от политически сили, всяка от които беше декларирала, че няма да се и коалира с друга. Българският парламент е съставен от силно фрагментирани партии, следващото правителство ще е коалиционно отново“.

ГЕРБ предлага комбинация между опит, експертиза и младост. Една партия, за да представлява адекватно големи групи от българското общество трябва да е съставено от максимално представителни кохорти, каза още той.