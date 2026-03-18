Томислав Дончев: Когато участваме в състезание, винаги се готвим за победа. Борим се за първото място на изборите

Томислав Дончев: Когато участваме в състезание, винаги се готвим за победа. Борим се за първото място на изборите

18 Март, 2026 19:20 519 22

  • томислав дончев-
  • герб-
  • избори-
  • парламент

ГЕРБ предлага комбинация между опит, експертиза и младост. Rезултатът ще го определят избирателите

Томислав Дончев: Когато участваме в състезание, винаги се готвим за победа. Борим се за първото място на изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полагаме всички усилия да бъде получена за всички закони от които зависят средствата по ПВУ. За съжаление в този парламент вече няма мнозинство, много трудно осигуряваме подкрепа за текстовете. Нашите гласове не са достатъчни. Това заяви Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По алтернативния сценарий е да се търси мнозинство в новия парламент. Това не означава загуба на средства, а забавяне на средствата за трето плащане, уточни той.

Той определи служебното правителство като ярко политизирано, каза той и уточни, че е пълен с откровени политически фигури, някои от тях са областни ярки координатори на определени политически сили.

Дончев разкритикува мерките на служебния кабинет срещу по-високите цени на горивата и изтъкна, че най-социално уязвимите граждани ползват обществен транспорт, а не личен автомобил. Добра мярка би била намаляване на цената на билета. Големият проблем е, че когато цената на петрола на международните пазари надхвърли 100 долара, проблемът е сериозен.

Когато участваме в състезание, винаги се готвим за победа. Борим се за първото място на изборите, резултатът ще го определят избирателите.

Думите на Бойко Борисов за листите на „Прогресивна България“, Дончев коментира така: „Не трябва да е изненада, че един политик не е казал лоша дума за друг. Последното редовно правителство беше съставено от политически сили, всяка от които беше декларирала, че няма да се и коалира с друга. Българският парламент е съставен от силно фрагментирани партии, следващото правителство ще е коалиционно отново“.

ГЕРБ предлага комбинация между опит, експертиза и младост. Една партия, за да представлява адекватно големи групи от българското общество трябва да е съставено от максимално представителни кохорти, каза още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макето

    13 0 Отговор
    Господ да ви даде според заслуженото!

    19:22 18.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Номер 10 право в десетката на Мафията.

    19:23 18.03.2026

  • 3 Щом се готвите за победа

    12 0 Отговор
    Значи ше има 100 евро и кепаби на корем и наливна бира и ше цирика чалгата на площада

    19:25 18.03.2026

  • 4 Тома

    10 0 Отговор
    Сачева бичето сега гьотето на герб влизат в серия да лъжат народа а ние ги познаваме от 20 години как крадат

    19:25 18.03.2026

  • 5 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    11 0 Отговор
    Опита на ГЕРБ и тоя на снимката е с обещаване на нещо, което е обещано да се завърши преди 5-10 години !
    Къде ти е електронното правителство бе томиславе ? За 3 - те милиарда похарчени за него няма да питам, ясно е че ги откраднахте. Така и откраднахте парите за магистрали, детски болници и градини ...

    19:27 18.03.2026

  • 6 борбата за кокала

    7 0 Отговор
    на политическите шайки в България е безмилостно жалка картинка...

    19:28 18.03.2026

  • 7 Винаги първи

    10 0 Отговор
    И винаги гонени с протести е пак първи 😂👋

    19:28 18.03.2026

  • 8 Даа...

    9 0 Отговор
    Тия от ГЕРБ са заели целия медиен ефир - където и да цъкнеш е някой гербер ново начало.

    Трябва да работят, че дебелото като "помоли" нещо тиквата, трябва да изпълняват.

    19:29 18.03.2026

  • 9 Анонимен

    8 0 Отговор
    Мечти но започнахте да олеквате

    19:31 18.03.2026

  • 10 Не ви ли

    9 1 Отговор
    болят задните части от шутовете на протестърите, мазохисти

    19:32 18.03.2026

  • 11 Сготвили сте се отдавна.

    6 0 Отговор
    И да се претоплите не ставате. Развалена манджа сте , за боклука.

    19:33 18.03.2026

  • 12 Факт

    5 1 Отговор
    От свиня маз и от геПаджия власт, се вземат само с дране.

    19:35 18.03.2026

  • 13 Василев

    4 1 Отговор
    Коалиция със Радев и бои по шарлатаните

    19:36 18.03.2026

  • 14 крачка назад, две напред

    3 5 Отговор
    България винаги печели. Ако Прогресивна България успее да надделее, ще им лъсне изцапания задник. Радев вече няма да може да хули безнаказано. Накрая България ще спечели. Те сега са в цуг цванг защото служебния им министър подготвя изборите и няма да могат да обясняват провалите си с ГЕРБ.

    19:36 18.03.2026

  • 15 остров Персин

    5 0 Отговор
    победителю очаквам те с голяма компания

    19:37 18.03.2026

  • 16 мнение

    5 0 Отговор
    Господин Дончев, така като те гледам, ставаш идеално за министър-председател на едно електронно правителство. Само че, има малък проблем, а той е, че няма да спечелите изборите.

    19:43 18.03.2026

  • 17 Нарочно те курдисаха на два стола

    2 0 Отговор
    Това и номера че да си посредата
    То накрая уж да те породи пък то небе напъни то чудо но не
    Никой не даде кокал за тебе
    Ако не си го разбрал де.

    19:44 18.03.2026

  • 18 Новичок

    2 0 Отговор
    Хайде ,започна се с лъжливите и крадливи Сачевата,Биков,Дончев,вчера оня целувача Георг пфу... гнус и отврат са тия от ОПГ Герб.

    Коментиран от #21

    19:46 18.03.2026

  • 19 ФЪ ФЪ ФЪЪЪ ФЪ ФЪ

    2 0 Отговор
    ТОМИТО ГАБРОВСКИ ЛИСИГЕР МОЖЕ ДА БАЛАМОСВАШ ГАБРОВСКИТЕ ЕРГЕНИ ФЪФЛЬО ПИШЕТИ ЕДНО ЧЕНГЕ С 32 ГОДИШЕН ОПИТ СМОХЛЮ АРТИС ГАБРОВСКИ.

    19:47 18.03.2026

  • 20 бат томко

    3 0 Отговор
    винаги готвим кебабчета и Борим се за първото място на
    кьор софрата
    платена и от наивни избиратели дето им фърляме по 20е за великден

    19:51 18.03.2026

  • 21 САЧЕВА Е ТРАГЕДИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Новичок":

    ТОВА НЕЩО Е ОТВРАТ ПСРОДИЯ НА ЖЕНА .

    19:54 18.03.2026

  • 22 Оз. Ген.Румянцев

    0 0 Отговор
    Просто, ИЗРОД!

    19:58 18.03.2026

