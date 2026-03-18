Неймар с прогноза за битката между Барса и Нюкасъл

18 Март, 2026 19:29 432 0

3:1 за Барселона, два гола на Рафиня и един на Ямал

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Бившата звезда на Барселона Неймар прогнозира, че Ламин Ямал и Рафиня ще отбележат голове за отбора на Ханзи Флик тази вечер в сблъсъка им от Шампионската лига с Нюкасъл.

Изглежда, че Ямал е черпил вдъхновение от Неймар преди мача, като публикува видеоклип на бразилеца в Инстаграм, заедно със съобщението: „Ще се видим утре.“

Неймар беше запитан за прогноза за мача, а отговорът може би не изненада никого.

„Моята прогноза за тази вечер? 3:1 за Барселона, два гола на Рафиня и един на Ямал", сподели Неймар.

Ламин отбеляза в самия край на първия мач срещу Нюкасъл за равенството 1:1.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

