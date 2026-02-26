Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Парламентът изслушва служебния премиер и трима министри

26 Февруари, 2026 07:42

Те ще бъдат изслушани от депутатите във връзка със ситуацията с намиращите се на летището военни самолети на САЩ, напрежението в Близкия изток и планираното му временно затваряне за граждански цели

Мария Атанасова

В четвъртък Народното събрание ще изслуша служебния министър-председател Андрей Гюров, служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, служебния министър на отбрана Атанас Запрянов и изпълнителния директор на Летище „Васил Левски“ Иван Димитриев, предаде БГНЕС.

Разположените самолети на Военновъздушните сили на САЩ на летище „Васил Левски” в София по никакъв начин не са свързани с Иран. Никой не е искал от България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на САЩ срещу Иран. Това увери предни дни министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Стана ясно, че на Военновъздушната ни база „Враждебна“ се провежда съвместно учение на Американските военновъздушни сили с българските военновъздушни сили и базата по отношение предно разполагане на логистичен елемент, а именно самолети за зареждане във въздуха на летателни апарати. Учението е планирано по искане на европейското командване и то като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван, ще бъде не повече от 500 души. Самолетите могат да останат на територията на България до 90 дни.


  • 1 Какво

    10 0 Отговор
    има да изслушва, бе ? Да се затваря тоя цирк !

    07:46 26.02.2026

  • 2 Нито глас за украинците от ППДБ!

    9 2 Отговор
    В момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС!

    07:49 26.02.2026

  • 3 логика

    6 1 Отговор
    Проблемите с Нейнски и Запрянов вече започнаха. Отдалече си личи, че тези двамата не са за министри. Годинките си казват думата. В сравнение с младите и добре образовани политици нивото на тези двамата се очертава като доста по-ниско. Друга грешка /сериозен глич/ на Гюров е министър Трайчо Трайков. При него пък, след февруарските сметки за ток, предстоят протести и бой. Трайков и ерепетата ще видят такъв глич, че ще им се стъжни живота. Заради тези тримата министри почнах да се съмнявам в компетентността на Гюров. Как така се получава, че учили в престижни университети в чужбина, като дойдат в Бг, започват да правят грешки.Сатанистите ли там ги тровят с нещо, магии ли ин правят, но като дойдат в Бг с всичките си тапии и почват да се дънят.

    Коментиран от #5

    08:19 26.02.2026

  • 4 ма ДУРО

    0 2 Отговор
    Парламента "изслушва", а вътрешният министър смятал., че го ПОДСЛУШВАТ...
    О, времена, о нрави...

    08:28 26.02.2026

