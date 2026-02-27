Прокурорската колегия на ВСС ще разгледа смяната на Сарафов на 11 март

Реалистичен срок, в който Прокурорската колегия на ВСС може да разгледа искането за смяна и.ф. главен прокурор, е на 11 март. Това заяви Огнян Дамянов, член на Прокурорската колегия на ВСС, в предаването "Тази сутрин" по бТВ.
В предложенията на служебния правосъден министър има няколко групи доводи, поясни той. "Единият е за този шест месечен срок, през който и.ф. може да упражнява правомощията си, дали той се прилага към г-н Сарафов. Втората група доводи - ние да преценим дали по целесъобразност, с оглед дългия период от време, в който г-н Сарафов е изпълнявал тези функции, не трябва да бъде сменен с друг изпълняващ. Третата група доводи е, че той не е изпълнил обещанията, които е поел, когато е встъпил в тази длъжност", обясни Дамянов.
Първият въпрос, който се поставя беше дебатиран и вчера. В правната доктрина и практика има различно тълкуване на тази норма. Бяха посочени различни решения на съдебни състави в единия и други смисъл. Поради което председателят на ВКС обясни, че предстои да бъде инициирано тълкувателно решение, но ще бъде инициирано, когато КС се произнесе дали тази норма съответства на Конституцията, посочи още той.
По думите му Сарафов е доста обран в сравнение, в сравнение със своя предшественик Иван Гешев. "Г-н Сарафов направи това, което беше възможно. Той инициира редица дисциплинарни производства срещу лица, за които бяха събрани доказателства, че има нарушения или са нарушили Етичния кодекс. Бяха проведени дисциплинарни производства и сега има висящи дела", каза Огнян Дамянов.
Според Дамянов могат да бъдат обсъждани и други кандидатури за изпълняващ функциите главен прокурор. "Г-н Сарафов има двама заместници и те биха могли да изпълняващи функциите главен прокурор. Това са две дами, които могат да изпълняват функциите", поясни той.
И добави, че титуляр за нов главен прокурор може да бъде избран от нов ВСС. Огнян Дамянов бе категоричен, че няма намерение да бъде и.ф. главен прокурор.
1 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
09:21 27.02.2026
2 Територията е
09:21 27.02.2026
3 Шапкарят
09:21 27.02.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АРЕСТИ В БЪЛГАРИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ОПГ СИК
. .....
БЪЛГАРСКИТЕ ПРОКУРОРИ КАКВО ШЕ ПРАВЯТ АКО САРАФОВ Е ШЕФ ? - ЩЕ ПЛЕДИРАТ ЛИ ЧЕ ЛИЦАТА СА ВИНОВНИ :)
Коментиран от #7, #9
09:21 27.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
КЪшлукОФ стана шеф на БТВ с фалшиви документи и изкара ДВА МАНДАТА И ПОЛОВИНА❗
09:24 27.02.2026
6 гражданин
09:26 27.02.2026
7 АЛТЕРНАТИВА НА ГЛУПОСТТА
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Европейската мафия обучава нашата мафия! А европейските прокурори арестуват само който пречи на европейската мафия! СИК не пречи, и никой няма да ги стестува!
09:27 27.02.2026
8 Киркор
09:27 27.02.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":АКО!
Нали се сещаш, че Кьовеши ги разхвърля в Румъния, като лисица кокошки в кокошарник, ама като стана и тя евро..... се кротна в креслото и пие кафе до края на работния ден❗
Коментиран от #14
09:29 27.02.2026
10 щом на околчица не са дошли първи
09:32 27.02.2026
11 кой му дреме
09:32 27.02.2026
12 Решение
09:33 27.02.2026
13 лмикои
09:33 27.02.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кьовеши хвърляше прах в очите за да се докопа до този пост. Една калинка от НПО на Сорос, която като се докопа до поста нищо съществено не прави, а изпълнява само поръчки, като в случая с нашата мома там.
09:35 27.02.2026
15 Споко
09:38 27.02.2026
16 Подземно
09:38 27.02.2026
17 Сталин
09:39 27.02.2026