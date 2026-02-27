Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Прокурорската колегия на ВСС ще разгледа смяната на Сарафов на 11 март

27 Февруари, 2026 09:18 627 17

В предложенията на служебния правосъден министър има няколко групи доводи, поясни той

Прокурорската колегия на ВСС ще разгледа смяната на Сарафов на 11 март - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Реалистичен срок, в който Прокурорската колегия на ВСС може да разгледа искането за смяна и.ф. главен прокурор, е на 11 март. Това заяви Огнян Дамянов, член на Прокурорската колегия на ВСС, в предаването "Тази сутрин" по бТВ.

В предложенията на служебния правосъден министър има няколко групи доводи, поясни той. "Единият е за този шест месечен срок, през който и.ф. може да упражнява правомощията си, дали той се прилага към г-н Сарафов. Втората група доводи - ние да преценим дали по целесъобразност, с оглед дългия период от време, в който г-н Сарафов е изпълнявал тези функции, не трябва да бъде сменен с друг изпълняващ. Третата група доводи е, че той не е изпълнил обещанията, които е поел, когато е встъпил в тази длъжност", обясни Дамянов.

Първият въпрос, който се поставя беше дебатиран и вчера. В правната доктрина и практика има различно тълкуване на тази норма. Бяха посочени различни решения на съдебни състави в единия и други смисъл. Поради което председателят на ВКС обясни, че предстои да бъде инициирано тълкувателно решение, но ще бъде инициирано, когато КС се произнесе дали тази норма съответства на Конституцията, посочи още той.

По думите му Сарафов е доста обран в сравнение, в сравнение със своя предшественик Иван Гешев. "Г-н Сарафов направи това, което беше възможно. Той инициира редица дисциплинарни производства срещу лица, за които бяха събрани доказателства, че има нарушения или са нарушили Етичния кодекс. Бяха проведени дисциплинарни производства и сега има висящи дела", каза Огнян Дамянов.

Според Дамянов могат да бъдат обсъждани и други кандидатури за изпълняващ функциите главен прокурор. "Г-н Сарафов има двама заместници и те биха могли да изпълняващи функциите главен прокурор. Това са две дами, които могат да изпълняват функциите", поясни той.

И добави, че титуляр за нов главен прокурор може да бъде избран от нов ВСС. Огнян Дамянов бе категоричен, че няма намерение да бъде и.ф. главен прокурор.


  • 1 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    7 5 Отговор
    Нищо няма да направят cорoските шарлатани на лама Гюро Кюмюро от НПО сектата ППДБ, те вече открито си работят с Боко и Шиши.

    09:21 27.02.2026

  • 2 Територията е

    6 0 Отговор
    системна грешка 404.

    09:21 27.02.2026

  • 3 Шапкарят

    5 0 Отговор
    Това е като Алиса в страната на чудесата

    09:21 27.02.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    АКО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА ПРОВЕДЕ
    АРЕСТИ В БЪЛГАРИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ОПГ СИК
    . .....
    БЪЛГАРСКИТЕ ПРОКУРОРИ КАКВО ШЕ ПРАВЯТ АКО САРАФОВ Е ШЕФ ? - ЩЕ ПЛЕДИРАТ ЛИ ЧЕ ЛИЦАТА СА ВИНОВНИ :)

    Коментиран от #7, #9

    09:21 27.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    Е нЕма такава държава-
    КЪшлукОФ стана шеф на БТВ с фалшиви документи и изкара ДВА МАНДАТА И ПОЛОВИНА❗

    09:24 27.02.2026

  • 6 гражданин

    6 2 Отговор
    Сарафов не е доста по обран от Гешев , а много по асран , и за това се е покрил и не желае да се покаже

    09:26 27.02.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА НА ГЛУПОСТТА

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Европейската мафия обучава нашата мафия! А европейските прокурори арестуват само който пречи на европейската мафия! СИК не пречи, и никой няма да ги стестува!

    09:27 27.02.2026

  • 8 Киркор

    6 1 Отговор
    На 11-ти март тази година или 2126 г?

    09:27 27.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    АКО!
    Нали се сещаш, че Кьовеши ги разхвърля в Румъния, като лисица кокошки в кокошарник, ама като стана и тя евро..... се кротна в креслото и пие кафе до края на работния ден❗

    Коментиран от #14

    09:29 27.02.2026

  • 10 щом на околчица не са дошли първи

    2 1 Отговор
    дансетата значи сараф не ги е пратил . а те отрекоха милионерите калушев и иванов да са им снасяли и да са нещатни агенти . поради това не са пострадали заради ел менчо , еквадорските картели или сръбските агенти от клановете и розовата пантера с диямантите . нито от милионите на ружа . в америка главния по телевизията след всеки по голям инцидент . в турска също . щото е по закон . атентата срещу тръмпи е най лошия сценарии .

    09:32 27.02.2026

  • 11 кой му дреме

    3 0 Отговор
    българин на турски значи мошеник, бандит, лош човек

    09:32 27.02.2026

  • 12 Решение

    3 0 Отговор
    Ами да си внасят в парламента нов ВСС и мача е свирен

    09:33 27.02.2026

  • 13 лмикои

    3 0 Отговор
    Щели да си чешат кратуните и да разсъждават, дали 6 месеца са 6 месеца или може да се смята че 6 месеца са 12 месеца и може и още малко месеци??? И това е прокурор/ри??? И тези били умни??? И тези били за правото и много били знаели??? Значи всичките трябва да бъдат изгонени и дисциплинарно изритани, да се основе на ново службата с изпити и тестове с полиграф за лоялност и не обвързаност с мафията. Всичко на ново трябва да се прави. Питаите някои овчар на колко са равни 6 месеца като не знаете вие тарби с газове. Слава на Господ Иисус Христос всеки българин ви гледа какви сте "професионалисти". Уникуми, а се вижда и как сте работили.

    09:33 27.02.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кьовеши хвърляше прах в очите за да се докопа до този пост. Една калинка от НПО на Сорос, която като се докопа до поста нищо съществено не прави, а изпълнява само поръчки, като в случая с нашата мома там.

    09:35 27.02.2026

  • 15 Споко

    0 0 Отговор
    2027

    09:38 27.02.2026

  • 16 Подземно

    0 0 Отговор
    Докато БОКО и ШИШИ си стоят на местата си ще има ли значение да махнат САРАФОВ.

    09:38 27.02.2026

  • 17 Сталин

    1 0 Отговор
    Само им вижте бандитските мутри на съдии и прокурори и вие чакате правосъдие, единственото правосъдие е куршума за тия негодници както е в демократичните държави,като Германия и Швейцария където екзекутират такива корумпета съдии

    09:39 27.02.2026

