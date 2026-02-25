Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пламен Димитров: Държавата ще гръмне, ако продължаваме и след юни с удължителен бюджет

25 Февруари, 2026 09:06 956 27

Удължаването е технически възможно до края на годината, но политически е невъзможно, посочи синдикалният лидер

Пламен Димитров: Държавата ще гръмне, ако продължаваме и след юни с удължителен бюджет - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма как да дадем толеранс на служебното правителство, защото са натрупани страшно много брадясали проблеми и заливат служебните министри от първия ден. Това каза в интервю за БНР президентът на КНСБ Пламен Димитров.

В почти всички ведомства, в това число второстепенни разпоредители – агенции и структури, местната власт, различни формати, заплатите са увеличени с номинално заложените в бюджета 5%. Законът е в сила от 1 януари и петте процента няма как да бъдат изкривени. Това ще продължи и чрез удължителния закон за удължения бюджет, а не само три месеца, обясни той.

Ако удължителният закон се удължи само с още три месеца, а не до приемането на редовния бюджет, на 1 юли, дори да има правителство, ако няма приет бюджет, държавата е в shut down, заяви Димитров.

Удължаването е технически възможно до края на годината, но политически е невъзможно, "защото и към настоящия момент има маса проблеми“, коментира той. Ако продължаваме след юни с такъв закон, гарантирам, че държавата ще гръмне, допълни лидерът на конфедерацията.

Миналата година "вторият бюджет“ за 2026 г., одобрен след протестите с тежки компромиси с бизнеса, беше сложен в кошчето. Юни или юли, когато се направи редовният бюджет, той ще бъде близък до него, прогнозира той.

59 евро е малката потребителска кошница у нас, 53 евро – в Хърватска, в Румъния е 48 евро, а в Нидерландия – 68 евро, посочи Пламен Димитров и настоя – "има картелни образувания, които КЗК най-накрая трябва да освети“. По думите му, "услугите станаха космически – фризьорските услуги, паркингите станаха по две“.

"Регулаторите не направиха нищо реално да покажат, че има държава. Държавата не може да покаже, че има държава, а хората това очакват.“ В сферата на услугите процесът е изпуснат – там е най-големият провал, в сферата на хранителните стоки донякъде има някакъв контрол, каза Димитров.

Кумулативният ръст на реалната работна заплата за страната е 22,5% за 5 години – толкова реално са нараснали доходите, цитира данни Димитров и напомни, че преди 5 години МРЗ е била 610 лева, а сега е 620 евро.

Президентът на КНСБ добави, че общественият сектор изостава в заплащането драматично с 5% назад спрямо частния – с 18,5% ръст спрямо 23,5%, а се твърди обратното. "И да се обяснява как трябва да забавим ръста на заплатите в обществения сектор, защото много пари се харчели и не можем да вържем бюджета, дефицита, това е невярно“, подчерта президентът на КНСБ.


София / България
  • 1 бою циганина

    15 0 Отговор
    гръмнах я отдавна и населението намалих на полвин... осигурил съм и на внуците ви да изплащат кредити

    09:08 25.02.2026

  • 2 Държавния рекетьор пак реве

    24 0 Отговор
    Тоя държавен рекетьор пак увива на умряло да изнудва за високи заплати на държавните кърлежи, защо не защитава трудещите се а само лапачите на държавна софра. Тоя си е една частна фирма издържана от държавата и пълен боклук.

    09:12 25.02.2026

  • 3 Мдаа

    22 0 Отговор
    Този като го видя и веднага ми се дохожда до тоалетната!

    Коментиран от #17

    09:12 25.02.2026

  • 4 Синдикалист- безделник!

    19 0 Отговор
    Когато се крадът милиарди от бюджета, но шефовете на Синдикатите пумиарстват на масата на властта, проблеми няма!

    09:14 25.02.2026

  • 5 Сталин

    14 0 Отговор
    Абе хайванин,държавата гръмна още през 89та ,от тогава живеем само на територия собственост на корпорации

    Коментиран от #19

    09:16 25.02.2026

  • 6 име

    15 0 Отговор
    Що ше гръмне, бе, бoклyк? Да не би еврото да не са ли пари?

    09:16 25.02.2026

  • 7 Факт

    13 0 Отговор
    Голем боклук

    09:22 25.02.2026

  • 8 Как

    4 2 Отговор
    ще гръмне, бе нали пазариме с левро, бе ?

    09:24 25.02.2026

  • 9 Наско

    11 2 Отговор
    Тя държавата по времето на якото управление на Тиквата,Шиши,Горанката процъвтявяше тотало и отвсякъде!
    И с бюджет и без бюджет със сто милиарда евро външен дълг само профсъюзните ни организации са в първите редици на отличниците! Този и онзи на Подкрепа не са свършили работа към държавата и за 2 стотинки!

    09:24 25.02.2026

  • 10 Анонимен

    14 2 Отговор
    Хем няма пари,хем заплатите на държавните паразити трябвало да се вдигат...е как да стане?

    09:25 25.02.2026

  • 11 Анонимен

    11 2 Отговор
    В никакъв случай не трябва да се вдигат заплатите на чиновниците. Това е най-вредното и точно това помпа инфлацията. Даваш пари на някого, който нито ги е заработил, нито им плаща данъците. След това този отива в магазина с тези нереални хартии и пазарува с тях. Всички останали, заработили парите си в частния сектор, се конкурират с напечатаните хартии, които се изсипват в държавния сектор.

    09:29 25.02.2026

  • 12 Сега независимата Ваня Григорова

    2 0 Отговор
    се е загрижила,че далаверата с ремонта на новите трамваи ще изчезне.Нова техника се купува с гаранционно обслужване и то започва от 2 години и в случая е 30 години,това не е концесия.Ванчето не е ходила на всички лекции,да пита в Техническия университет,той е на близо до УНСС.

    09:30 25.02.2026

  • 13 Ватенка

    5 1 Отговор
    Ех че е кеф в клуба на богатите

    09:30 25.02.2026

  • 14 Караджата

    8 1 Отговор
    Дефицитът само за януари е 900 мил евро.Ако продължава така за годината дефицита ще е около 11 милиарда ЕВРО

    09:33 25.02.2026

  • 15 Бойко Борисов

    2 6 Отговор
    Честно казано по добре някой друг да спечели изборите,а Асен Василев да е финансов министър че да си сърба сам попарата.

    09:36 25.02.2026

  • 16 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Да гърми бе, може на пр0сти0 народ да му дойде акъла и да спре да гласува за бойко

    09:43 25.02.2026

  • 17 Герп боклуци

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    И аз съм така ама със сачева

    09:43 25.02.2026

  • 18 Държавата ще гръмне ако

    3 1 Отговор
    Не си затворят мръсната уста някои хора.

    09:46 25.02.2026

  • 19 И кво?

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    По-зле ли е?

    09:49 25.02.2026

  • 20 Азът

    7 1 Отговор
    Ами че тя държавата отдавна изгърмя бре г-не уж синдикалист! Тя изгърмя и замина, днес просто я има територията, а сега едни шарлатани се опитвят да изместят настоящите дерибеи от управлението на територията, с надеждата да седнат на техните места. Но пък всички видяха техният премиер Киро от парапета и онзи хилания сапунджия, уж академика Денков какви поразии успяха да сътворят за отрицателно време, когата управляваха. А вторият Денков управляваще в сглабка, не с друг, а с тези които сега искат да отстранят. Така че с ужължен и неудължен бюджет, територия България е вече в девета груха, въпрос на време е да се изясни цялата картинка на всички.

    09:57 25.02.2026

  • 21 Твоите

    6 0 Отговор
    авери направиха два пишман бюджета и изкараха хората на площадите, старче с глупава прическа. С такива продажни синдикати "държавата ще гръмне"

    10:04 25.02.2026

  • 22 си пън

    6 1 Отговор
    моментално спиране на всякакви дарения и заеми за осрайна и търтеите и у нас и тегленето на заеми

    10:11 25.02.2026

  • 23 По добре истината

    4 0 Отговор
    Не, няма да гръмни. Това е популистко изказване.

    10:26 25.02.2026

  • 24 ще вземат 3-4 заема и готово

    0 2 Отговор
    навсякъде в европа така правят . нормално е да няма много бюджетисти . ами ако пратиш 80 000 евро на някое НПО преди 3 години . Дали спираш да говориш с него . не . Говориш си редовно . ако нпо само харчи дали няма да похарчи много . ще похарчи . е така е и с бюджета . нормално .

    10:55 25.02.2026

  • 25 пресолена

    1 1 Отговор
    хайде отивай отново да скачаш. нали си скоклю.

    11:19 25.02.2026

  • 26 дядо дръмпи

    1 0 Отговор
    няма как да гръмне ,докато има такива като теб........пламене-мързеливецо ,цял живот си на държавна софра!

    12:20 25.02.2026

  • 27 Тоя на снимката

    1 0 Отговор
    на дърво

    12:31 25.02.2026

