„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне количествата и цените на горивата

От „Лукойл България” заявиха, че евентуално арбитражно дело няма да засегне по никакъв начин работата компанията у нас и подчертават, че няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива и техните цени. Дружествата на „Лукойл” в България продължават да работят в нормален режим под ръководството на особения търговски управител.

Припомняме, че швейцарското подразделение на компанията, което управлява търговията с нефт и продукти главно в Европа, е информирало българското правителство, че предприема стъпки за завеждане на арбитражен иск срещу държавата. Поводът - предприетите от българската държава мерки спрямо дружествата от групата на нейна територия, които нарушават международните ангажименти на страната.

Междувременно стана ясно, че САЩ ще удължат крайния срок за продажбата на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", съобщава Ройтерс. Очаква се до края на деня Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ да удължи крайния срок за сключване на сделките от 28 февруари на 1 април, показва документ на правителствената агенция, до който Ройтерс е получил достъп.

През последните седмици официални представители на САЩ, Русия и Украйна не успяха да постигнат пробив в преговорите за мир в Женева, Абу Даби и Маями. Дискусии са включвали и въпроса за санкциите на САЩ срещу най-големия руски производител на петрол - държавната компания "Роснефт", както и срещу втория по големина производител "Лукойл", според три източника на Ройтерс.