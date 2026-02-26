„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне количествата и цените на горивата

От „Лукойл България” заявиха, че евентуално арбитражно дело няма да засегне по никакъв начин работата компанията у нас и подчертават, че няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива и техните цени. Дружествата на „Лукойл” в България продължават да работят в нормален режим под ръководството на особения търговски управител.
Припомняме, че швейцарското подразделение на компанията, което управлява търговията с нефт и продукти главно в Европа, е информирало българското правителство, че предприема стъпки за завеждане на арбитражен иск срещу държавата. Поводът - предприетите от българската държава мерки спрямо дружествата от групата на нейна територия, които нарушават международните ангажименти на страната.
Междувременно стана ясно, че САЩ ще удължат крайния срок за продажбата на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", съобщава Ройтерс. Очаква се до края на деня Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ да удължи крайния срок за сключване на сделките от 28 февруари на 1 април, показва документ на правителствената агенция, до който Ройтерс е получил достъп.
През последните седмици официални представители на САЩ, Русия и Украйна не успяха да постигнат пробив в преговорите за мир в Женева, Абу Даби и Маями. Дискусии са включвали и въпроса за санкциите на САЩ срещу най-големия руски производител на петрол - държавната компания "Роснефт", както и срещу втория по големина производител "Лукойл", според три източника на Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тази вечер липсва изявление на
Коментиран от #5
21:58 26.02.2026
3 Хасковски каунь
Тъпи бг. кауни-политици
22:03 26.02.2026
4 Мнение
И до кога така безнаказано?!
Коментиран от #8
22:05 26.02.2026
5 УСА боклук
До коментар #2 от "Тази вечер липсва изявление на":1000 : 35 за Русия.
Убити де
Коментиран от #10
22:05 26.02.2026
6 Тома
22:14 26.02.2026
7 Сталин
Коментиран от #12
22:15 26.02.2026
8 Ами
До коментар #4 от "Мнение":Като начало стани от дивана викам.
Коментиран от #13
22:18 26.02.2026
9 Перо
Коментиран от #14
22:20 26.02.2026
10 Ако питаш марийчето и
До коментар #5 от "УСА боклук":дени с чу това съотношение облагодетелства украинците.
22:23 26.02.2026
11 България
Лукойл да плашат гаргите другаде!
Голям праз!
22:27 26.02.2026
12 САМО КОМЕНТИРАМ 😉
До коментар #7 от "Сталин":
Теб да не те е СРАМ да си поискаш повишение или те е СТРАХ да си смениш работата, че толкова ревеш за цените? А цените ни отдавна са по-високи от германските...
...
Коментиран от #21
22:29 26.02.2026
13 Мнение
До коментар #8 от "Ами":След теб?!
22:30 26.02.2026
14 Глупости!
До коментар #9 от "Перо":Толкова си далеч от истината, че върви скочи от някой мост!
22:30 26.02.2026
15 Сус бе копейки
22:37 26.02.2026
16 Така ли ?
22:40 26.02.2026
17 Ъхъъъъ....
22:40 26.02.2026
18 По ми е интересно
22:45 26.02.2026
19 az СВО Победа 80
Опитът на родните евроатлантици да откраднат собствеността на рафинефията, ще ни излезе през носа!
22:45 26.02.2026
20 Търновец
22:46 26.02.2026
21 Шегуваш
До коментар #12 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":ли се или не си зареждал в Германия
22:52 26.02.2026