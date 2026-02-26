Новини
„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне количествата и цените на горивата

26 Февруари, 2026 21:49 626 21

САЩ ще удължат крайния срок за продажбата на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл"

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне количествата и цените на горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От „Лукойл България” заявиха, че евентуално арбитражно дело няма да засегне по никакъв начин работата компанията у нас и подчертават, че няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива и техните цени. Дружествата на „Лукойл” в България продължават да работят в нормален режим под ръководството на особения търговски управител.

Припомняме, че швейцарското подразделение на компанията, което управлява търговията с нефт и продукти главно в Европа, е информирало българското правителство, че предприема стъпки за завеждане на арбитражен иск срещу държавата. Поводът - предприетите от българската държава мерки спрямо дружествата от групата на нейна територия, които нарушават международните ангажименти на страната.

Междувременно стана ясно, че САЩ ще удължат крайния срок за продажбата на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", съобщава Ройтерс. Очаква се до края на деня Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ да удължи крайния срок за сключване на сделките от 28 февруари на 1 април, показва документ на правителствената агенция, до който Ройтерс е получил достъп.

През последните седмици официални представители на САЩ, Русия и Украйна не успяха да постигнат пробив в преговорите за мир в Женева, Абу Даби и Маями. Дискусии са включвали и въпроса за санкциите на САЩ срещу най-големия руски производител на петрол - държавната компания "Роснефт", както и срещу втория по големина производител "Лукойл", според три източника на Ройтерс.


София / България


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тази вечер липсва изявление на

    0 4 Отговор
    Зеленски за смелото настъпление на украинската армия и унищожените руски. Не ви ли липсва тази информация.

    Коментиран от #5

    21:58 26.02.2026

  • 3 Хасковски каунь

    8 2 Отговор
    Няколко милиярда..., Ама горивата няма да засегне.
    Тъпи бг. кауни-политици

    22:03 26.02.2026

  • 4 Мнение

    7 3 Отговор
    Всяко едно действие на антибългарското правителство, начело на България, ограбва все повече и повече българският народ???
    И до кога така безнаказано?!

    Коментиран от #8

    22:05 26.02.2026

  • 5 УСА боклук

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тази вечер липсва изявление на":

    1000 : 35 за Русия.
    Убити де

    Коментиран от #10

    22:05 26.02.2026

  • 6 Тома

    2 1 Отговор
    Значи само главичката и няма да го броим

    22:14 26.02.2026

  • 7 Сталин

    3 1 Отговор
    Бензина става 2Е както е навсякъде в клуба на богатите

    Коментиран от #12

    22:15 26.02.2026

  • 8 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Като начало стани от дивана викам.

    Коментиран от #13

    22:18 26.02.2026

  • 9 Перо

    5 2 Отговор
    Рафинерията е регистрирана в Швейцафия, като швейцарска фирма и не може да се прилага санкцията като към руска собственост! Само джендърията не можа да го разбере и сега ще плащаме всички, като загубите ще се избиват от цените на горивата, чрез увеличаване на акцизи и такси!

    Коментиран от #14

    22:20 26.02.2026

  • 10 Ако питаш марийчето и

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "УСА боклук":

    дени с чу това съотношение облагодетелства украинците.

    22:23 26.02.2026

  • 11 България

    1 0 Отговор
    спазва международните си ангажименти!

    Лукойл да плашат гаргите другаде!
    Голям праз!

    22:27 26.02.2026

  • 12 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":



    Теб да не те е СРАМ да си поискаш повишение или те е СТРАХ да си смениш работата, че толкова ревеш за цените? А цените ни отдавна са по-високи от германските...


    ...

    Коментиран от #21

    22:29 26.02.2026

  • 13 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    След теб?!

    22:30 26.02.2026

  • 14 Глупости!

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Толкова си далеч от истината, че върви скочи от някой мост!

    22:30 26.02.2026

  • 15 Сус бе копейки

    0 0 Отговор
    Мърляви.

    22:37 26.02.2026

  • 16 Така ли ?

    3 0 Отговор
    САЩ ли ще платят милиардите загуби и разходите по делата, че България и българските данъкоплатци, не ги засяга??

    22:40 26.02.2026

  • 17 Ъхъъъъ....

    2 0 Отговор
    Само дето едно арбитражно дело може да изпразни бюджета нали? Нищо страшно

    22:40 26.02.2026

  • 18 По ми е интересно

    0 0 Отговор
    За два месеца колко са танкерите разтоварили петрол в Росенец? Само тва ме интересива. 3, 2 или нула ? Естествено докато "продължават да работят в нормален режим под ръководството на особения търговски управител" ....

    22:45 26.02.2026

  • 19 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Опаааа, сега ще видим кон боб яде ли?

    Опитът на родните евроатлантици да откраднат собствеността на рафинефията, ще ни излезе през носа!

    22:45 26.02.2026

  • 20 Търновец

    0 0 Отговор
    Ценни книжа на Лукойл имат също фондове от Япония и САЩ но те не ни съдят а само славянските братя. Друго - ние нямаме договор с Итаско а подписан договор с Лук ойл тоест ние нямаме юридически задължения към Итаско. България може да потърси помощ от САЩ - да окажат натиск върху Швейцария да заличи Итаско

    22:46 26.02.2026

  • 21 Шегуваш

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    ли се или не си зареждал в Германия

    22:52 26.02.2026

