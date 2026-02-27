Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Социолози: Правителството, като че ли разчиства терена за играч, който стои встрани

27 Февруари, 2026 09:08

Първанов коментира, че западните партньори също са доволни и за това може да се съди по министрите на външните работи, енергетиката и военния

Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Има усещане, че предизборната капания вече тече, въпреки че трябва да започне на официално на 19 март. Това заяви в „Тази сутрин“ по бТВ социологът Боряна Димитрова от „Алфа рисърч“. По думите ѝ има висок градус на напрежение сред политическите сили, което е прецедент да се случва толкова рано преди вота.

„Кампанията от една страна се води от служебното правителство, от друга – от досегашните управляващи, по няколко линии. Много силни остриета са от страна на ИТН и ГЕРБ. От друга страна обаче, самите обективни действия на правителството – като че ли разчиства терена за играч, който стои в страни и може да се окаже победител на следващите избори. Тази битка в момента не носи дивиденти на основните участващи страни в битката“, обясни тя.

Според социолог Първан Симеонов от „Мяра“ има 4 фактора в момента на политическата сцена – Румен Радев, ПП-ДБ, Илияна Йотова и западните партньори.

„Радев, Йотова и ПП-ДБ, съзнавайки, че не си пречат и адресират различни електорални сектори, гласно или негласно са в синхрон. Естествено те се разграничават едни от други, дължат си го. ПП-ДБ се опитват да се оттласкват от Радев, това ги стяга, в същото време това е добре за Радев. Давайки мандата на Гюров и толерирайки по някакъв начин това правителство, Йотова получава възможност за прилив на гласове от ПП-ДБ на втория тур от президентските избори“, каза още той.

Първанов коментира, че западните партньори също са доволни и за това може да се съди по министрите на външните работи, енергетиката и военния. „В България е в ход политическа синхронизация, в която и Запада, и вътрешните сили работят за тотален демонтаж на властта в у нас и модела „Пеевски“, посочи той и заяви, че големият въпрос е дали след изборите ПП-ДБ и Радев ще се коалират с ГЕРБ, за да получат конституционно мнозинство.

Боряна Димитрова обясни, че „разчистването“ на терена е съзнателно и желано от ПП-ДБ: „Виждам риск и щети за ПП-ДБ от това, което става, защото върху тях се съсредоточават повечето удари, посредством служебното правителство, а дивидентите ги извлича друг. Едната теза е, че те играят синхронизирано в момента, за да се постигне едно бъдещо сътрудничество, но допускат електорална грешка по отношение на собственото си представяне на изборите.

Тя коментира, че всяко действие на служебното правителство се следи под лупа и те трудно биха прескочили определени рамки. Тя даде пример с вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков, който се задържа на поста само ден и срещата на вътрешния министър Емил Дечев в ресторант.


  • 1 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    22 17 Отговор
    Шарлатаните от правителството на лама Гюро Кюмюро всъщност открито си работят с Шиши и Боко.

    Коментиран от #22, #37

    09:10 27.02.2026

  • 2 Сталин

    18 18 Отговор
    Пилота се прави на скрита лимонка сложиха хайдук Гюро да прави избори и с машините ще направят ала-бала с президента и ще направят коалиция

    09:12 27.02.2026

  • 3 Нагласено проучване

    11 3 Отговор
    Тези"социолози" правят едно вярно изследване и друго нагласен което и публикуват..
    Абе,яко манипулират.!

    09:13 27.02.2026

  • 4 Сталин

    18 2 Отговор
    България е като Мексико ,наркокартели са взели под контрол цялата държава,в България всички партии са ОПГ които са завзели цялата държава

    09:14 27.02.2026

  • 5 Цунами

    6 5 Отговор
    Народа ще разчисти терена или както му викат онези електората

    09:14 27.02.2026

  • 6 Тия сами ли се лъжат,или

    10 6 Отговор
    Тия сами ли се лъжат, или верват че нещо предсказват като циганки пред паркинга....гледачки, ама кьорави. Мунчо няма да вземе и 1% даже. Те седнали от сутринта до вечерта да лъжат, че той е някакъв фактор. Абе питайте бабите на пейката поне, малко интелигентно лъжете все пак, обидно е да ви гледаме некадърността.

    Коментиран от #36

    09:14 27.02.2026

  • 7 Пич

    17 7 Отговор
    Превод:
    Западните партньори също са доволни - Най големите лизачи, бо клуци, и майцепродавци бяха инсталирани от посолствата на възлови места в страната!!?

    Коментиран от #47

    09:15 27.02.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 7 Отговор
    ЛЪЖАТ СОЦИОЛОЗИТЕ
    .......
    ЩОМ РУМЯНА БЪЧВАРОВА - БАШ ЖЕНАТА НА БОЙКО ОТ СИК В В ПРАВИТЕЛСТВОТО ,
    ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ОПИТВА ДА СКРИЕ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СИК , ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ И ЦОЛО ВУТОВ.
    .. НЯМА КАК ИНАЧЕ ДА СЛОЖАТ ВИСШ АКТИВИСТ НА ГЕРБ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МС

    09:16 27.02.2026

  • 10 Стенли

    8 10 Отговор
    Възраждане се разкри окончателно. Проект на ГЕРБ и ДПС!
    ❗️⚡️💣📢 Момчето за поръчки на Борисов Костадинов изнагля.
    Момчето за поръчки на Бойко Борисов и Делян Пеевски Костадинов изнагля. Не аз изпълнявам каквото иска Борисов, а обратното, каза Костадинов след като си гласуват всичко в полза на ГЕРБ и ДПС. Костадинов явно не си дава сметка, че се освети с това гласуване. Дори колегите му от МЕЧ реагираха, че е поръчка и сега Възраждане като остане без гласоподаватели, да се сърди на себе си. Това каза Радостин Василев пред медиите.

    Коментиран от #30

    09:19 27.02.2026

  • 11 Ще стане ясно

    14 4 Отговор
    Рано или късно Р Радев трябва да излезе и да заяви партия и програма.Има хора,които ще гласуват напук,но има и други,които искат да гласуват за нещо ГРАДИВНО.Иначе,истина е,че шарлатаните са пуснати да разкалят терена,а Р Радев ще дойде като спасител.Ще ни каже,нали ви казах,че са шарлатани.

    09:20 27.02.2026

  • 18 Прокурор

    13 5 Отговор
    По издънено правителство до сега не е имало! Девизът му е : Спокойно българи, корабът потъва, дъното е по-лизо от брега и морето е пълно с акули! За 2 месеца окончателно ще ни загробят!

    09:23 27.02.2026

  • 19 Да наритаме главата на

    8 7 Отговор
    Тошко Маймукнов!

    09:23 27.02.2026

  • 22 Този

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    Първанов не глашатай на Петроханската секта..

    09:25 27.02.2026

  • 23 Преди малко и агенцията на Юлий Павлов

    4 5 Отговор
    Брат на Любомир Павлов близки до ГЕРБ - ЦАМ ( Център за анализи и маркетинг) излязоха с проучване. Радев води и при тях с 15% както прогнозираха и другите агенции а на последно място ИТН с 1.2%

    09:25 27.02.2026

  • 29 Емигрант

    6 1 Отговор
    Хайде парите полетяха към врачките, кампанията на каскарите започна преди стартът ! Така се прави винаги на територии с населания будали ! Чекмеджетата на врачки и журналя сега ще бъдат отворени до 19 април !

    09:28 27.02.2026

  • 30 Виж сега

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    Възраждане са единствената партия,която е последователна във външната политика .Виж Илияна Йотова как се извъртя.Вбеси русофилите,Нешка Робева пише протестни писма.Просто е --хората говорят,че се гласи за важен пост в Европа и вече "пее в хора на евроатлантиците".Да мислят тези русофили,които се самозалъгват,че БСП е по традиция и носталгия русофилска.

    09:28 27.02.2026

  • 34 Реалист

    6 2 Отговор
    Променкаджиите на Фатмака ВЪН от новия парламент!

    09:32 27.02.2026

  • 35 Отляво, "косо", отгоре надолу, 🤔

    3 2 Отговор
    БГ Организация ДАНС With Me Twisted Систаа..., търси агенти под прикритие, абсолютни професионалисти но със зависимости, Алкохол, Гей Секс, Карви, Дрога, Трева, Хашиш, Кокаин, Секс със Малолетни и так далее...😑, са с малък принт обясняваме че като приключат задълженията си към Организацията ДАНС With Me Twisted Систаа... агентите под прикритие ще бъдат ликвидирани според приоритетите на тяхните зависимости.
    Барислав Аравоф гаранция.

    09:33 27.02.2026

  • 36 Питали сме ги

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тия сами ли се лъжат,или":

    Бабите казват,че ще дойде месия.Инструктират ги отдавна.Зарков и той помага.Политиците" си играят играта",пак ние ще сме потърпевши.ППДБ са център нападатели в случая.Бедна им е фантазията,как,като свършат "мръсната работа",ще бъдат натирени

    09:34 27.02.2026

  • 37 Ъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    Те преди всичко са педофили!🤥

    09:34 27.02.2026

  • 38 Да кажем пак с прости думи:

    1 2 Отговор
    ТРИ са вътрешните фактори , които редят правиителството - Борисов, Радев и Доган. Те бяха същите и предния път.
    Разликата е, че този път Радев ще управлява , а Борисов ще подкрепя зад кулисите.
    Тези тримата ще се опитат да угодят и на външните фактори- Запада, Русия и Турция.

    Опозиция на тримата влъхви са Възраждане и ДПС.

    Следд изборите Радев ще се опита да прилапа и Възраждане. Възможно е ДПС да останат сами!

    При всички случаи е добре да подкрепим опозицията, кой както смята за добре, инак в вредно за демокрацията!

    09:35 27.02.2026

  • 39 Промяна

    2 1 Отговор
    ЧЕ НЕ Е ЛИ ВЯРНО ТОВА КОЕТО КАЗВАТ РАДЕВ СЕ КРИЕ ХАХАХАХА ПУСНАЛ Е ШАРЛАТАНИТЕ ДА МУ РАЗЧИСТВАТ ПЪТЯ В ЗАМЯНА ГИ НАЗНАЧИ СЛУЖЕБНИ ПРЕЗИДЕНСТВОБЕЗ ЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ НО ИЗПЪЛНЯВА ЗАПОВЕДИТЕ НА РАДЕВ И ВСИЧКОТО ТОВА САМО ЗА ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ НЕ И ПУКА ЗА БЪЛГАРИЯ

    09:37 27.02.2026

  • 40 Промяна

    2 0 Отговор
    ЧЕ НЕ Е ЛИ ВЯРНО ТОВА КОЕТО КАЗВАТ РАДЕВ СЕ КРИЕ ХАХАХАХА ПУСНАЛ Е ШАРЛАТАНИТЕ ДА МУ РАЗЧИСТВАТ ПЪТЯ В ЗАМЯНА ГИ НАЗНАЧИ СЛУЖЕБНИ ПРЕЗИДЕНСТВОБЕЗ ЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ НО ИЗПЪЛНЯВА ЗАПОВЕДИТЕ НА РАДЕВ И ВСИЧКОТО ТОВА САМО ЗА ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ НЕ И ПУКА ЗА БЪЛГАРИЯ

    09:38 27.02.2026

  • 41 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ПРАВИТЕЛСТВОТО НА "ПАРТИЯ ПЕТРОХАН" ....................... ПРОЧИСТВА ПЪТЯ НА ...................... КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА И РЕZИДЕНТ НА КГБ КЪМ ......................... ВЛАСТТА , МИСТЪР МУНЧО БОТАШОВ ......................... ФАКТ !

    09:39 27.02.2026

  • 42 Промяна

    1 1 Отговор
    НЕ НА ПЕТРОХАНЦИ НЕ НА РАДЕВ НЕ НА ИЗМАМНИЦИТЕ НЕ НА САБОТАЖНИЦИТЕ ДЪРЖАВА БЕЗ ДЪРЖАВНОСТ Е ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ЗАЩОТО ЕДНИ НЕИСТОВО ОВРАДЯВАТ ВЛАСТТА

    09:40 27.02.2026

  • 43 Промяна

    1 0 Отговор
    НЕ НА ПЕТРОХАНЦИ НЕ НА РАДЕВ НЕ НА ИЗМАМНИЦИТЕ НЕ НА САБОТАЖНИЦИТЕ ДЪРЖАВА БЕЗ ДЪРЖАВНОСТ Е ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ЗАЩОТО ЕДНИ НЕИСТОВО ОВРАДЯВАТ ВЛАСТТА

    09:40 27.02.2026

  • 44 при 200 партии е трудно

    0 0 Отговор
    да се посочи кой . но вероятно има по близка до тях . и си работят . факта за набързо заклели се а после оттеглени и напуснали говори за някакво наместване в властта . околчица и петрохан дадоха глас и на 5 в парламента . завъртя се и лошо мнение за 2 партии . стачките са показателни за донаместванията .

    09:40 27.02.2026

  • 45 Тошко Йорданов ИТН с декларация

    1 0 Отговор
    Има такъв народ (ИТН) не е имала друг избор, освен да участва в управление с Делян Пеевски и Бойко Борисов, за да реализира идеите си. Това заяви заместник-председателят на партията Тошко Йорданов.

    Според него целта на всяка политическа формация е да участва във властта, за да изпълни обещанията си към избирателите. В същото време беше припомнено, че при предишен изборен успех, когато ИТН разполагаше с 65 депутати, партията не успя да състави правителство, настоявайки да управлява без необходимото мнозинство.

    В ефира на БНТ Йорданов заяви, че партията е обект на негативизъм заради участието си във властта.

    09:40 27.02.2026

  • 46 Анонимен

    1 0 Отговор
    Те не демонтират модела шиши, а искат се опитват да седнат на неговия престол.

    09:40 27.02.2026

  • 47 Тодор

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    "Превод:
    Западните партньори също са доволни - Най големите лизачи, бо клуци, и майцепродавци бяха инсталирани от посолствата на възлови места в страната!!?"

    Вчера имаше статия във ФАКТИ, че Корман Исмаилов е свикал среща относно летище София за координация между институциите, на срещата е поканено и е присъствало и американското посолство.

    И естествено въпроса е - какво има да решава едно чуждо посолство по отношение на гражданско летище в чужда държава?

    Въпроса е реторичен - поканили са го за да предаде заповедите на Тръмп на нашите майцепродавци
    Да не говирим как лъже Запрянов, че българската армия правела учения с американски самолети цистерни, въпреки че ние нямаме нито един такъв самолет цистерна в нашата армия.

    Просто ППДБ, ГЕРБ и ДПС се надпреварват кой най-много да продаде държавата си, за едно потупване по рамото от Дончо или Урсула.

    А най-идиотското в случая е че продаването на държавата става на летище кръстено на Васил Левски, той най-чистия и свят българин точно за това се е борил, да ни управляват такива родоотстъпници като тези...

    09:43 27.02.2026

