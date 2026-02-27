Социолози: Правителството, като че ли разчиства терена за играч, който стои встрани

Има усещане, че предизборната капания вече тече, въпреки че трябва да започне на официално на 19 март. Това заяви в „Тази сутрин“ по бТВ социологът Боряна Димитрова от „Алфа рисърч“. По думите ѝ има висок градус на напрежение сред политическите сили, което е прецедент да се случва толкова рано преди вота.
„Кампанията от една страна се води от служебното правителство, от друга – от досегашните управляващи, по няколко линии. Много силни остриета са от страна на ИТН и ГЕРБ. От друга страна обаче, самите обективни действия на правителството – като че ли разчиства терена за играч, който стои в страни и може да се окаже победител на следващите избори. Тази битка в момента не носи дивиденти на основните участващи страни в битката“, обясни тя.
Според социолог Първан Симеонов от „Мяра“ има 4 фактора в момента на политическата сцена – Румен Радев, ПП-ДБ, Илияна Йотова и западните партньори.
„Радев, Йотова и ПП-ДБ, съзнавайки, че не си пречат и адресират различни електорални сектори, гласно или негласно са в синхрон. Естествено те се разграничават едни от други, дължат си го. ПП-ДБ се опитват да се оттласкват от Радев, това ги стяга, в същото време това е добре за Радев. Давайки мандата на Гюров и толерирайки по някакъв начин това правителство, Йотова получава възможност за прилив на гласове от ПП-ДБ на втория тур от президентските избори“, каза още той.
Първанов коментира, че западните партньори също са доволни и за това може да се съди по министрите на външните работи, енергетиката и военния. „В България е в ход политическа синхронизация, в която и Запада, и вътрешните сили работят за тотален демонтаж на властта в у нас и модела „Пеевски“, посочи той и заяви, че големият въпрос е дали след изборите ПП-ДБ и Радев ще се коалират с ГЕРБ, за да получат конституционно мнозинство.
Боряна Димитрова обясни, че „разчистването“ на терена е съзнателно и желано от ПП-ДБ: „Виждам риск и щети за ПП-ДБ от това, което става, защото върху тях се съсредоточават повечето удари, посредством служебното правителство, а дивидентите ги извлича друг. Едната теза е, че те играят синхронизирано в момента, за да се постигне едно бъдещо сътрудничество, но допускат електорална грешка по отношение на собственото си представяне на изборите.
Тя коментира, че всяко действие на служебното правителство се следи под лупа и те трудно биха прескочили определени рамки. Тя даде пример с вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков, който се задържа на поста само ден и срещата на вътрешния министър Емил Дечев в ресторант.
Нито глас за oкраинците от ППДБ!
Сталин
Нагласено проучване
Абе,яко манипулират.!
Сталин
Цунами
Тия сами ли се лъжат,или
Пич
Западните партньори също са доволни - Най големите лизачи, бо клуци, и майцепродавци бяха инсталирани от посолствата на възлови места в страната!!?
АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
ЩОМ РУМЯНА БЪЧВАРОВА - БАШ ЖЕНАТА НА БОЙКО ОТ СИК В В ПРАВИТЕЛСТВОТО ,
ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ОПИТВА ДА СКРИЕ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СИК , ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ И ЦОЛО ВУТОВ.
.. НЯМА КАК ИНАЧЕ ДА СЛОЖАТ ВИСШ АКТИВИСТ НА ГЕРБ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МС
Стенли
❗️⚡️💣📢 Момчето за поръчки на Борисов Костадинов изнагля.
Момчето за поръчки на Бойко Борисов и Делян Пеевски Костадинов изнагля. Не аз изпълнявам каквото иска Борисов, а обратното, каза Костадинов след като си гласуват всичко в полза на ГЕРБ и ДПС. Костадинов явно не си дава сметка, че се освети с това гласуване. Дори колегите му от МЕЧ реагираха, че е поръчка и сега Възраждане като остане без гласоподаватели, да се сърди на себе си. Това каза Радостин Василев пред медиите.
Ще стане ясно
Прокурор
Да наритаме главата на
Този
До коментар #1 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":Първанов не глашатай на Петроханската секта..
Преди малко и агенцията на Юлий Павлов
09:25 27.02.2026
Емигрант
Виж сега
До коментар #10 от "Стенли":Възраждане са единствената партия,която е последователна във външната политика .Виж Илияна Йотова как се извъртя.Вбеси русофилите,Нешка Робева пише протестни писма.Просто е --хората говорят,че се гласи за важен пост в Европа и вече "пее в хора на евроатлантиците".Да мислят тези русофили,които се самозалъгват,че БСП е по традиция и носталгия русофилска.
Реалист
Отляво, "косо", отгоре надолу, 🤔
Барислав Аравоф гаранция.
Питали сме ги
До коментар #6 от "Тия сами ли се лъжат,или":Бабите казват,че ще дойде месия.Инструктират ги отдавна.Зарков и той помага.Политиците" си играят играта",пак ние ще сме потърпевши.ППДБ са център нападатели в случая.Бедна им е фантазията,как,като свършат "мръсната работа",ще бъдат натирени
Ъъъъ
До коментар #1 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":Те преди всичко са педофили!🤥
Да кажем пак с прости думи:
Разликата е, че този път Радев ще управлява , а Борисов ще подкрепя зад кулисите.
Тези тримата ще се опитат да угодят и на външните фактори- Запада, Русия и Турция.
Опозиция на тримата влъхви са Възраждане и ДПС.
Следд изборите Радев ще се опита да прилапа и Възраждане. Възможно е ДПС да останат сами!
При всички случаи е добре да подкрепим опозицията, кой както смята за добре, инак в вредно за демокрацията!
Промяна
Промяна
ЕДГАР КЕЙСИ
Промяна
Промяна
при 200 партии е трудно
Тошко Йорданов ИТН с декларация
Според него целта на всяка политическа формация е да участва във властта, за да изпълни обещанията си към избирателите. В същото време беше припомнено, че при предишен изборен успех, когато ИТН разполагаше с 65 депутати, партията не успя да състави правителство, настоявайки да управлява без необходимото мнозинство.
В ефира на БНТ Йорданов заяви, че партията е обект на негативизъм заради участието си във властта.
Анонимен
Тодор
До коментар #7 от "Пич":"Превод:
Западните партньори също са доволни - Най големите лизачи, бо клуци, и майцепродавци бяха инсталирани от посолствата на възлови места в страната!!?"
Вчера имаше статия във ФАКТИ, че Корман Исмаилов е свикал среща относно летище София за координация между институциите, на срещата е поканено и е присъствало и американското посолство.
И естествено въпроса е - какво има да решава едно чуждо посолство по отношение на гражданско летище в чужда държава?
Въпроса е реторичен - поканили са го за да предаде заповедите на Тръмп на нашите майцепродавци
Да не говирим как лъже Запрянов, че българската армия правела учения с американски самолети цистерни, въпреки че ние нямаме нито един такъв самолет цистерна в нашата армия.
Просто ППДБ, ГЕРБ и ДПС се надпреварват кой най-много да продаде държавата си, за едно потупване по рамото от Дончо или Урсула.
А най-идиотското в случая е че продаването на държавата става на летище кръстено на Васил Левски, той най-чистия и свят българин точно за това се е борил, да ни управляват такива родоотстъпници като тези...
