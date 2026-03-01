Ирански дисидент у нас: Много от хората там са доволни от нападенията

Вчера Израел и САЩ нанесоха поредица от удари по Иран. По-късно Иран изстреля балистични ракети към Израел и още към Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Кувейт и Саудитска Арабия.

„Лежал съм в затвора поради политически теми и политически статии, които съм писал. Около 130 дни бях в единична килия, а след това лежах още две години. През това време бяха подложен на различни видове натиск и изтезания – и физически, и психически“. Това разказва в „Тази неделя“ по бТВ Хамид Хошсияр, ирански дисидент, бивш политически затворник.

„След това бях принуден да напусна Иран поради моята дейност. От 2019 г. съм в България като бежанец, през 2020 г. получих статут на бежанец. Благодаря на българската държава. За мен започна нов живот и България за мен е моя втора родина“, посочи той.

След началото на нападенията в Иран той не може да се свърже с никой от близките си. Там са майка му, баща му, брат му и семейството на другия му брат с децата.

По думите му всички са очаквали това нападение, всички са знаели. "И много от хората са доволни от тези нападения", посочи Хамид Хошсияр.

"За съжаление, от страна на правителството няма изградени никакви места за запазване на живота на хората. Хората сами трябваше да си намерят място, където да се скрият", отбеляза той. Мъжът допълни, че случилото се за него и за много иранци е празник. Хората в родината му се радват и се веселят.

Той се притеснява, че режимът може да остане или че може да бъде заместен от друга диктатура.

"Ако я няма диктатурата, аз бих се върнал. Една стъпка сме напред към нашата свобода, но освобождението не е толкова лесна работа. С убийството на Хаменей, пътят към свободата е отворен", коментира Хамид Хошсияр.

Преди да дойде в България, той живее две години в Турция. У нас пристига пеша.