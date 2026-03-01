Новини
Николай Младенов: Всички хотели в Абу Даби обявиха безплатен престой за гостите, блокирани след 28 февруари

1 Март, 2026 18:27, обновена 1 Март, 2026 18:31 941 21

Разходите за тези допълнителни нощувки се поемат изцяло от DCT - отделът по култура и туризъм на Абу Даби

Николай Младенов: Всички хотели в Абу Даби обявиха безплатен престой за гостите, блокирани след 28 февруари - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Отделът по култура и туризъм на Абу Даби издаде директива към всички хотели в емирството: да предоставят безплатно удължаване на престоя за всички туристи и гости, които са блокирани тук заради отменените полети и затвореното въздушно пространство от 28 февруари.

Това написа върховният представител за Газа Николай Младенов в социалните мрежи.

Младенов посочи, че разходите за тези допълнителни нощувки се поемат изцяло от DCT – хотелите просто изпращат фактурите директно към специалния екип за бизнес непрекъснатост, без да натоварват гостите или себе си.

"Това важи за всички, които са достигнали датата на напускане (check-out), но не могат да заминат поради обстоятелства извън техния контрол", написа още той.


Обединени Арабски Емирства
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еврейския режим в сащ

    20 0 Отговор
    Евреинът Николай Младенов, дето ви го назначи режимът в САЩ. Като Георг Георгиев. Демокрация ахахаха

    18:31 01.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Тел авив и Йерусалим горят.

    18:32 01.03.2026

  • 3 Гитлер

    15 2 Отговор
    Куче мръсно

    18:33 01.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Киро

    8 1 Отговор
    Кой туроператор предлага почивка???🤣🤣🤣

    18:38 01.03.2026

  • 6 Ти цял живот до на безплатна софра

    15 0 Отговор
    Соросоиф

    18:38 01.03.2026

  • 7 Пич

    12 1 Отговор
    Когато човек е особено глупав, не знае какво говори !!! Този ахмак явно призна, че здраво са го закъсали и дори нямат ресурси да приберат туристите!!!

    Коментиран от #13

    18:38 01.03.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    11 0 Отговор
    А българките инфлуенсърки, инстаграмки, моделки и прочие, които работят в тези хотели и те ли ще предоставят безплатно услуги на господата!? 🤔

    18:39 01.03.2026

  • 9 А какво

    8 0 Отговор
    става с тези, които не са сварили да се чек-аутнат бе, Младенчоооууу

    18:39 01.03.2026

  • 10 ХУМОР САТИРА И ЗАБАВА😀

    6 0 Отговор
    СЕГА ЩЕ ВИДИТЕ
    ЧЕ НИКОЙ НЕ ИСКА ДА СЕ ЕВАКУИРА😀

    18:39 01.03.2026

  • 11 Българин 🇧🇬

    12 0 Отговор
    Тоя , дето в началото на сирийската война събра всичките ислямски главатари в София , за да им предаде щатско-турския инструктаж да се съюзят в глутница срещу проруския президент Асад . За награда , господарите му дадоха пост в ООН .

    18:42 01.03.2026

  • 12 Артилерист

    10 0 Отговор
    Този Младенов беше един от най-подлите седесари и предатели на българските интереси. Той е явен агент на САЩ и неслучайно е избран от тях за представител за Близкия изток...

    Коментиран от #15

    18:51 01.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кому е нужно?

    7 0 Отговор
    Защо да им рискуват здравето и живота, след като има по-лежерни способи за решаване на затруднението? Едва ли са на зор. Италианският външен министър беше на зор и си плати място във военен полет на тройна спрямо цивилните цена, защото беше на частно посещение в Дубай. Джорджа Мелони му казала - оправяй се, братко.

    18:52 01.03.2026

  • 15 Младенов е кадър на Световната банка

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Артилерист":

    Управител за България в Световната банка е министърът на финансите, а заместник-управител е единият подуправител на БНБ. Запознай се с дейността на тази организация за да не пишеш глупости.

    Коментиран от #16

    18:58 01.03.2026

  • 16 Ти се

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Младенов е кадър на Световната банка":

    запознай какъв дипломат е бил Младенов преди да го прибере Световната банка, като КриСТАЛИНа Георгиева.

    19:19 01.03.2026

  • 17 единбоклук

    3 1 Отговор
    николаймладенов е мръсеневреин.

    19:43 01.03.2026

  • 18 Късмет

    1 0 Отговор
    Безплатен престой с 🎆🎆🎆 фойерверки лайв. Друго си е.

    19:45 01.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ива

    0 0 Отговор
    И ти си позор за българската държава !

    19:55 01.03.2026

