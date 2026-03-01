Николай Младенов: Всички хотели в Абу Даби обявиха безплатен престой за гостите, блокирани след 28 февруари

Отделът по култура и туризъм на Абу Даби издаде директива към всички хотели в емирството: да предоставят безплатно удължаване на престоя за всички туристи и гости, които са блокирани тук заради отменените полети и затвореното въздушно пространство от 28 февруари.

Това написа върховният представител за Газа Николай Младенов в социалните мрежи.



Младенов посочи, че разходите за тези допълнителни нощувки се поемат изцяло от DCT – хотелите просто изпращат фактурите директно към специалния екип за бизнес непрекъснатост, без да натоварват гостите или себе си.



"Това важи за всички, които са достигнали датата на напускане (check-out), но не могат да заминат поради обстоятелства извън техния контрол", написа още той.