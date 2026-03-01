Новини
Д-р Заргар за смъртта на Хаменей: Най-страшното е да не се повтори сценарият от Афганистан, Сирия или Ирак

Д-р Заргар за смъртта на Хаменей: Най-страшното е да не се повтори сценарият от Афганистан, Сирия или Ирак

1 Март, 2026 17:55 939 8

  • д-р абдулах заргар-
  • иран-
  • али хаменей

Д-р Заргар поддържа контакт с близките си в Иран, но комуникацията е затруднена

Д-р Заргар за смъртта на Хаменей: Най-страшното е да не се повтори сценарият от Афганистан, Сирия или Ирак - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Смесени са чувствата.“ Така д-р Абдулах Заргар – ирански лекар, който живее в България повече от 20 години - коментира пред бТВ новината за смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей.

„От една страна нападат държавата, в която си роден. От друга - хората искат промяна. Повече от 30 години се водят преговори без резултат“, казва той.

Д-р Заргар поддържа контакт с близките си в Иран, но комуникацията е затруднена.

Родителите му живеят в малък град в западната част на страната, където връзката все още е възможна. В столицата обаче положението е различно.

„Със сестра ми, която живее в Техеран, връзката е прекъсната. Тя успя да ми се обади за кратко, за да каже, че са добре. Разговорите траят по минута-две, след което връзката прекъсва. Интернет няма“, разказва той.

По думите му в града се чуват бомбардировки, но засега хората запазват спокойствие.

„Казват, че са спокойни. Чуват ударите, но усещането е, че атаките не са насочени срещу цивилните“, допълва той.

Д-р Заргар определя войната като „най-неразумния начин за решаване на проблеми“.

Въпреки това смята, че в Иран има натрупано дълбоко желание за промяна.

„Много хора искат промяна. Всяка, дори крива демокрация, е по-добра от диктатура“, казва той.

На въпроса как си представя „променен Иран“, д-р Заргар признава, че надеждата върви ръка за ръка със страх.

„Най-страшното е да не се повтори сценарият от Афганистан, Сирия или Ирак. Там след войните хаосът продължи десетилетия. Бомбардираха Ирак повече от 20 години и още не могат да се стабилизират“, посочва той.

Според него обаче обществото не може да остане в застой.

„Не може да боксуваме на едно и също място без напредък. Понякога промяната е за добро, понякога не. Но хората винаги са я искали“, казва д-р Заргар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    4 20 Отговор
    Вече кюмури ни лекуват. Дотам я докара Ганю глупака.

    Коментиран от #8

    17:58 01.03.2026

  • 2 Сила

    7 6 Отговор
    Свиха перките на баш чалмите за по малко от 24 часа ....даже не разбраха какво им се случи !!!

    18:02 01.03.2026

  • 3 !!!?

    11 1 Отговор
    Иран е древна цивилизация и не заслужава да бъде заложник на изперкали старци психопати, които избиват младите иранци - бъдещето на страната !!!?

    18:08 01.03.2026

  • 4 Сила

    1 3 Отговор
    Правя аналки за кешарки да има за бензин, че от утре 10 евра за литър

    18:08 01.03.2026

  • 5 Роза

    5 1 Отговор
    Този доктор има късмет,че е тука!Вярно,тревожи се за близките си,но според мен той няма да се мръдне от БГ,защото като интелигентен човек не може да не е разбрал колко по -добре е да си в цивилизацията!

    18:11 01.03.2026

  • 6 Дано ама

    4 1 Отговор
    Нали това е главната им цел на изродите.

    18:11 01.03.2026

  • 7 Оти да се лажеме?

    3 0 Отговор
    Ще, ще! Ха дано да се размине ама надали!

    18:14 01.03.2026

  • 8 Вежлив

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Щети кажа не вежливо, че си зле с общата култура. Иран е Персия. Да си чувал нещо за персийската култура ?

    18:25 01.03.2026

