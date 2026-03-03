Застраховател удължава покритието по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за клиенти в Близкия изток

ДЗИ съобщи, че удължава покритието по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за свои клиенти, които се намират в държави от Близкия изток и срещат затруднения при завръщането си в България, писа БТА.

Мярката се предприема във връзка с усложнената обстановка в региона. От дружеството уточняват, че застраховката ще бъде автоматично удължена до момента, в който клиентите успеят да напуснат съответната държава и да се приберат в страната.

От компанията посочват, че при необходимост от съдействие или допълнителна информация клиентите могат да се свържат с дружеството на телефон +359 2 811 27 60.