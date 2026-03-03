Новини
Застраховател удължава покритието по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за клиенти в Близкия изток

3 Март, 2026 12:26 430 3

Мярката се предприема във връзка с усложнената обстановка в региона

ДЗИ съобщи, че удължава покритието по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за свои клиенти, които се намират в държави от Близкия изток и срещат затруднения при завръщането си в България, писа БТА.

Мярката се предприема във връзка с усложнената обстановка в региона. От дружеството уточняват, че застраховката ще бъде автоматично удължена до момента, в който клиентите успеят да напуснат съответната държава и да се приберат в страната.

От компанията посочват, че при необходимост от съдействие или допълнителна информация клиентите могат да се свържат с дружеството на телефон +359 2 811 27 60.


  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Само преди малко повече от 200г към Близкия изток са поемали само робите и търговците на роби сложили пред фамилните си имена Хаджи за благозвучие.

    12:32 03.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Най-добрият застраховател.

    12:43 03.03.2026

  • 3 АЙДЕЕ

    0 0 Отговор
    А сега откажете на евреите да се набутате със застраховките.

    12:47 03.03.2026

