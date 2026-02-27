Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Трайчо Трайков за високите сметки за ток: Няма ъгъл, който да остане непроверен от държавата

27 Февруари, 2026 19:30 622 24

Той подчерта, че при установен проблем клиентите получават компенсация – чрез приспадане от следваща сметка или връщане на надплатената сума

Трайчо Трайков за високите сметки за ток: Няма ъгъл, който да остане непроверен от държавата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира в студио на „Лице в лице“ темата за високите сметки за електроенергия, проверките на институциите, казуса с „Литаско“, проблемите в АЕЦ „Козлодуй“, състоянието на „Булгаргаз“ и проекта „Чаира“.

По повод по-високите сметки за ток той заяви, че през последната седмица е поискал информация от всички институции, които имат отношение към темата. „За да мога да изкажа информирано мнение, аз се постарах за тази една седмица да получа от всички възможни институции, които имат отношение към темата, информация за това какво се случва“, каза Трайков. Той подчерта, че „пълното представяне на резултатите от проверките предстои от регулатора, може би, през следващата седмица“.

Министърът обясни, че се наблюдава ясна зависимост между температурите и потребяваната енергия. „Вижда се, че колкото е по-ниска температурата, почти в същата пропорция се повишава сметката“, посочи той. По думите му в Западна България увеличението на потреблението е 33%, в Североизточна – 47%, а в Югоизточна – 41%, като се добавя и около 3% увеличение на цената от миналото лято.

Трайков призна, че има отделни грешки. „Казвам, че винаги има грешки и че винаги трябва да бъдат обезщетени клиентите“, заяви той. Като пример посочи „грешка в часовника на дневната и нощната тарифа“, като уточни: „В никакъв случай грешката не е в потребителя“. Според него става дума за единични случаи – „като 7 развалени часовника от 2 милиона клиенти“. Той подчерта, че при установен проблем клиентите получават компенсация – чрез приспадане от следваща сметка или връщане на надплатената сума.

Министърът увери, че проверките са на всички нива: „Няма нито един ъгъл, който да остане непроверен и незасегнат от това внимание на държавата“.

Има срок от един месец за отговаряне на жалба. През този период няма да бъде спрян токът на потребителя, подал жалбата, заяви Трайков.

По казуса с „Литаско“ и заплахата за иск за около 3 милиарда лева Трайков заяви: „Не мога да кажа колко е реалистично“. Той отбеляза, че писмото съдържа предложения за преговори. По думите му следващите стъпки ще зависят от юридическия съветник на правителството.

Относно проблемите в АЕЦ „Козлодуй“ министърът посочи, че предстои посещение на място и проверка на всички документи. „Аз чух за дерогацията и искам да видя точно всички документи, кой и какво е оплескал по пътя, за да си носи последствията“, каза той. По думите му става дума за част на стойност „100-200 хиляди евро“, която води до загуби „от 50 милиона нагоре“.

За ПАВЕЦ „Чаира“ Трайков заяви, че е посетил обекта и очаква през април един от хидроагрегатите да бъде пуснат в експлоатация след ремонт. Той посочи, че ще бъде пусната наново обществена поръчка за останалите агрегати, след като предишната е била без подадени оферти.

По отношение на „Булгаргаз“ министърът коментира: „Булгаргаз“ през годините пропусна страшно много възможности да се адаптира и да бъде успешен като компания в новата среда на енергийния пазар“. Той даде пример с възможността дружеството да регистрира търговец на американския пазар и да купува директно газ.

В същото време той подчерта, че има и положителни активи, като договора с Азербайджан, който по думите му е „изключително изгоден за нас в момента“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Сметките са си същите ама в евро.хи хи хи

    Коментиран от #15

    19:31 27.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Смехур.

    19:31 27.02.2026

  • 3 И като

    12 0 Отговор
    Проверихте, кво направихте...? ,,дойде, пи кафе, замина,, туй то.....махайте ги тия ерпта. Национализация и покриване нуждите на бедният ни народ. След това ,ако остане, продавайте и най-накрая за ония неблагодарните укри

    Коментиран от #14

    19:34 27.02.2026

  • 4 Всичко

    2 0 Отговор
    е проверено и проследимо , до последната стотинка и цент !

    19:37 27.02.2026

  • 5 ...

    2 0 Отговор
    Вадете бумащините със задна дата.

    19:37 27.02.2026

  • 6 Коки

    2 0 Отговор
    Тоя в една шушуминга...

    19:38 27.02.2026

  • 7 СТАДОТО ПЛАЩА

    4 0 Отговор
    Тока на Зеленски. Тури си знамето у фейса.

    19:41 27.02.2026

  • 8 Герп боклуци

    1 0 Отговор
    Слава на герб...

    19:42 27.02.2026

  • 9 Кокорайчо

    3 0 Отговор
    Този е пълен куку агент. Беше в кравария за задачи!

    19:42 27.02.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    И колкото по-малко ъгли - толкова по-високи сметки!
    Трай Трайчо и проверявай!

    19:43 27.02.2026

  • 11 механик

    9 0 Отговор
    За Чаира трябваше да има вкарани в затвора , защото унищоциха турбината за това ,че я ремонтираха майстори от Румъния ,а не специалисти от Тошиба !! За да откраднат няколко милиона , направиха беля за над милиарди за пропуснати ползи !!

    19:43 27.02.2026

  • 12 Абе

    5 0 Отговор
    Тя една държава да я сочиш с члена ми!

    19:47 27.02.2026

  • 13 трайчо

    7 0 Отговор
    проверихме всичко и няма измама цените са двойни?

    19:47 27.02.2026

  • 14 Шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "И като":

    Електромерите са собственост на енергото и държавата няма как да ги проверява.
    За свое удобство собственика на електромерите си е избрал такива които лесно се манипулират.

    19:47 27.02.2026

  • 15 някой забогатяха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    двойно тройно без причина...

    19:55 27.02.2026

  • 16 Капитан Крийч

    5 1 Отговор
    Трайчо е заклет и ревностен фашист. Дреме му какви сметки плащате

    19:55 27.02.2026

  • 17 Пациент

    0 0 Отговор
    Проверете "Болницата" на 3020...

    19:56 27.02.2026

  • 18 Трайчо

    2 0 Отговор
    Мишок такъв ти помниш ли позната пица?

    19:57 27.02.2026

  • 19 Кую

    4 0 Отговор
    Кръглата дупка няма ъгли.

    20:02 27.02.2026

  • 20 Не знам

    1 0 Отговор
    Защо ,но Ви Вярвам ,само на ВАС !!!!!

    20:04 27.02.2026

  • 21 Предателя Трайчо

    4 0 Отговор
    Ha 28.12.2009 г. е сключено Допълнително споразумение № 4 към концесионния договор с Дънди Прешъс, подписан от министъра на енергетиката Трайчо Трайков. За удължаване на концесията в ущърб на България , като сме държавата с най-малка концесионна такса.

    20:07 27.02.2026

  • 22 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Имам някви смътни спомени, че тоя папур се беше кандидатирал за президент...🤣🤣🤣

    20:22 27.02.2026

  • 23 Ако се вярва на физиката.

    0 0 Отговор
    А=U.I.h kW.h. Работа, напрежение, сила и време. Работата ( за кипване на 1л.вода) е постоянна величина= на дясната част на равенството. Ако намалим напрежението, за да се запази равенството (т.е. да се свърши същата работа, да се загрее 1л. вода), трябва да се увеличи времето за работа. Уредът работи 1,5 часа, вместо 1 час. Електромерът също върти 1,5 часа, вместо 1 ч. Та, физиците и електричарите да вземат отношение, моля. Числата са хипотетични. Та, Трайчо за какво е учил, та се занимава с енергетика и ни обяснява небивалици? И не беше ли Борисов, който го направи министър, след което го уволни, защото Трайчо иска на плаж, а не на преговори?

    Коментиран от #24

    20:24 27.02.2026

  • 24 Дупничанин

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ако се вярва на физиката.":

    На бацко "кадрите" се таквиз - от кол и от въже сбирток.

    20:27 27.02.2026

