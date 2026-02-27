Иван Хиновски за сметките за ток: Проблемът е системен, може да има бъг

Високите сметки за ток се превърнаха в една гадост като случая "Петрохан".

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS енергийният експерт Иван Хиновски, който коментира темата за високите сметки за ток и новата цената на водата.

"За мен този проблем е системен и не е злонамерено действие. Може и наистина да има някакъв бъг или дори кибер атака. Въпросът е кой от ЕРП-тата ще излезе и ще обясни, защото КЕВР не са кибер полиция. За мен самите ЕРП-та имат проблем консистентния анализ и не могат да обяснят тези сметки за ток. Аз нямам по-висока сметка, приятелите ми нямат, в блока ми нямат", даде пример той.

"Предишното правителство направи хитрия ход с поскъпването на цената на водата и да я прехвърли на служебното. Това може да не е етично, но огромният проблем е с неспиращите течове на вода и нежеланието да се правят инвестиции във водопреносната мрежа. Относно АЕЦ "Козлодуй" се притеснявам, че проблемите на шести блок могат да сполетят и пети", завърши Хиновски.