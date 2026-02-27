Новини
България »
Иван Хиновски за сметките за ток: Проблемът е системен, може да има бъг

Иван Хиновски за сметките за ток: Проблемът е системен, може да има бъг

27 Февруари, 2026 17:52 1 318 70

  • иван хиновски-
  • сметки-
  • ток

Въпросът е кой от ЕРП-тата ще излезе и ще обясни, защото КЕВР не са кибер полиция

Иван Хиновски за сметките за ток: Проблемът е системен, може да има бъг - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Високите сметки за ток се превърнаха в една гадост като случая "Петрохан".

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS енергийният експерт Иван Хиновски, който коментира темата за високите сметки за ток и новата цената на водата.

"За мен този проблем е системен и не е злонамерено действие. Може и наистина да има някакъв бъг или дори кибер атака. Въпросът е кой от ЕРП-тата ще излезе и ще обясни, защото КЕВР не са кибер полиция. За мен самите ЕРП-та имат проблем консистентния анализ и не могат да обяснят тези сметки за ток. Аз нямам по-висока сметка, приятелите ми нямат, в блока ми нямат", даде пример той.

"Предишното правителство направи хитрия ход с поскъпването на цената на водата и да я прехвърли на служебното. Това може да не е етично, но огромният проблем е с неспиращите течове на вода и нежеланието да се правят инвестиции във водопреносната мрежа. Относно АЕЦ "Козлодуй" се притеснявам, че проблемите на шести блок могат да сполетят и пети", завърши Хиновски.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    23 0 Отговор
    Гаранция има бъг, ама в държавната система.

    17:53 27.02.2026

  • 2 Защо няма бъг

    28 1 Отговор
    в обратната посока - да се намалят сметките? Бъговете работят само за монополистите, за обикновените хора - гол бъг.

    Коментиран от #33

    17:56 27.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 1 Отговор
    Бъг във всички електромери 🤔🤔🤔
    На това и децата в ЦДГ няма да се вържат ❗

    17:57 27.02.2026

  • 4 очевидец

    25 0 Отговор
    Шефката на ВИК Холдинг е жена на шефа на ДАНС Деньо Денев. Националната сигурност и водоснабдяването в страната се контролират от едно семейство. Това чудо, което го няма дори в банановите републик

    Коментиран от #11, #13

    17:57 27.02.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 0 Отговор
    СПРЯХА АЕЦ-А ЗА ДА МОГАТ ФОТОВОЛТАИЦИТЕ НА МАГИЯТА ДА ПРОДАВАТ СКЪП ТОК И ДА СИ ПЛАТЯТ ИЗБОРИТЕ:)
    .... И В ТАЯ МАФИЯ СА ОМЕШАНИ ТУРЦИ, СИКАДЖИИ И БСП ДРУГАРЕ :)

    17:59 27.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Горски

    19 2 Отговор
    Няма технологична грешка, а градусите за времето ги има за всеки ден и населено място, по години в НИМХ! Просто това е умишлена кражба с надписване, разчитайки, чеще се получат 20-30% жалби от засегнатите лица и само за тях ще има компенсации, а за другите ще си остане чиста печалба! Това е умишлено престъпление и прокуратурата трябва да се самосезира, а не да се занимават 1 месец с Петрохан! Има конкретни виновни лица от концесионерите! При едни и същи киловати сметката е почти двойна. Причината е че вече няма нощна тарифа. 7ст на киловат час е стойността на тока, а ЕРПтата ни го продават на 37ст. Пет пъти надценка. Софтуерния проблем би показал,че електромер може да отчете енергия без да е използвана по команда от разстояние,което по същество е подсъдно деяние!

    Коментиран от #17, #21

    18:00 27.02.2026

  • 8 Хипотетично

    8 0 Отговор
    Или избрани електромери се манипулират от служители на ЕРП или при отклонение от номиналните стойности при експлоатация на: напрежение, околна температура, краткотрайно въздействие от мълния и пр. отчитат по-високи показания за ел.енергия

    18:00 27.02.2026

  • 9 Аз.........

    12 1 Отговор
    SAP бъгав , волтаж слаб = двойни и тройни сметки!!!

    18:01 27.02.2026

  • 10 Уса

    11 1 Отговор
    Има големи бъгове в парламента ще ги познаете по украинските парцали

    18:02 27.02.2026

  • 11 ти пък

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "очевидец":

    И двамата са бушони, нищо не контролират. Просто недостига на кадри е навсякъде, дори и за длъжността "бушон".

    18:04 27.02.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    ПЕЧКАТА НА МАЙКА МИ ГРЕЕ РАЗЛИЧНО ДЕНЕМ И НОЩЕМ
    И ТОВА Е САМО ОТ ИГРА С НАПРЕЖЕНИЕТО :)
    ...

    18:04 27.02.2026

  • 13 национална мнителност

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "очевидец":

    Шефката ще изпусне язовирите, а съпруга й ще нареди облаците да заобикалят страната и така ще получат финансова благодарност от страна, където ще вали. :)

    18:06 27.02.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    БУЛГАРИШЕ ИНЖЕНЕРИНГ
    ......
    КАБЕЛИ ЗА ЕЛЕКТРОМЕРИ ПРЕЗ КОИТО МИНАВА ТОКА ЗА 12 АПАРТАМЕНТА И ГАРАЖИ - МИНАВАТ
    ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ НА МАЗЕТАТА - ГЕНИИ ОТ ЕВН :)

    18:06 27.02.2026

  • 15 българина

    9 0 Отговор
    ние храним чешките и други пенсионери, а нашите пенсии ни прашат на борсата, пак чуждата.... я да видим дали германия ще си даде операторите ма ток на американци или гръцки?!? да пукне царя и всичките боклуци покрай него

    Коментиран от #20

    18:06 27.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Преди години при подобен "БъГ" БГ излезе и изрита Буци❗
    Сега Буци хвърли пешкирчето и дали не бъгна да си върне❗

    Коментиран от #24

    18:07 27.02.2026

  • 18 Протестиращи

    5 0 Отговор
    Крадльовци, къде отиват тия пари?

    18:08 27.02.2026

  • 19 Пълна чистка на нефелници като тоя

    9 0 Отговор
    Я па ...бъг..
    Цената на водата, ТОКА, АЕЦ Козлодуй, Каскадата Белмекен-агрегатите, милиарди окрадени за 1 година - 2025-10Милиарда.
    Не е ли това СЪБОТАЖ - умишлен.
    Гледам го преди малко как мънка Трайчо , ама грешка...ей напълнил е гащите, страхх да каже думичката някой съботира Държавата.
    Единствено Христанов го каза в прав текс-ЗАПЛАХА за националната телевизия.И му била хлопала дъската.Брейй.И Земеделското Министерсво пробват СЪБОТАЖ май мутрите.

    18:08 27.02.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "българина":

    ЧЕЗ СА НА АРАНАС ТИЛЕВ, СТАНИШЕВ И ДОГАН :)

    18:08 27.02.2026

  • 21 Ха ха

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Копеи,има нощна тарифа! При нощната тарифа 30 до 40 % токът по-евтин.Американците ти създадоха интернет и Гугъл да провериш ако си грамотен.Друга е причината.

    18:08 27.02.2026

  • 22 Яко ще ни цакат по ...бг!

    7 1 Отговор
    много е възможно електромерите с електронно отчитане дистанционно да могат да бъдат манипулирани....Друго обяснение ,което предлагат като часовника и отчитане на дневна вместо нощна......или прекалено студено....Най вероятно е това ,което ви написах....представям си какво ще стане с топломерите ,които СМЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА монтираме до 31декември тази година.......

    18:09 27.02.2026

  • 23 Деций

    3 10 Отговор
    Всички са на ясно ,че няма бъг, включително и потребителите.Трябва да се реве,да ползваме ама ако може да не платим.Това е национална черта.Завишените сметки са при абонати които за отопление разчитат на Ел.енергия,при гражданите с алтернативни начини на отопление сметките са както в предходните месеци! Климатик от 12 °до 5°< падне ли надолу температурата започва да гори двойно и малко отгоре.Климатика е за охлаждане,в студеното време той работи повече за себе си ,от колкото за Вас,и това е крайно време да бъде разбрано.Отделно Ви трябва добра изолация и много качествена дограма.

    18:09 27.02.2026

  • 24 Мда

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тиквено дело е.

    18:10 27.02.2026

  • 25 Бъг

    3 7 Отговор
    Енергетиката ни е в ръцете на руски подлоги.

    18:11 27.02.2026

  • 26 Бееее.бееее

    8 0 Отговор
    Ма да ви доят бе, като не си мръдвате дътата,хаха.

    18:11 27.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 коко

    5 4 Отговор
    Има бъг в главите на много хора, нещата са много прости.Има електромер,той отчита енергията която употребена ,цената се знае и всеки може да пресметне колко трябва да плати.Единствения начин за манипулация е превключване не на време и редовно на електромерите така че да отчитат дневна вместо нощна енергия. Това колко си плащал преди година не е никакъв критерий, като си топлил много ще платиш много. Впрочем много хора не са наясно кой уред колко консумира и вярват на рекламите че духалка или конвектор са икономични а това въобще не е вярно, те консумират много, единствено инверторните климатици са икономични.

    18:12 27.02.2026

  • 29 ОЩЕ

    13 0 Отговор
    ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА СЕ ПРЕДУПРЕЖДАВА ШЕ ЧЕ СЛЕД "ВЪВЕЖДАНЕТО" НА ЕВРОТО, ЖИВОТЪТ ВЪВ БГ ЩЕ Е НЕПОНОСИМ. СКЪПОТИЯ. И СЕ ПОЧНА. СЪС НАЙ НЕОБХОДИМОТО ТОКА И ВОДАТА.

    Коментиран от #34

    18:12 27.02.2026

  • 30 и аз нямам

    5 1 Отговор
    Иван Хиновски няма манипулиран електромер , а има ли умник от ЕРП да вземе и да го стори?

    18:12 27.02.2026

  • 31 оня с коня

    7 3 Отговор
    всичко трябва да поскъпне имаме кредити да връщаме , налага се и тока да му се вдигне цената, скоро и ДДС-то ще се вдигне

    така се случва при демокрацията

    искаш ток ще си плащаш колкото ти кажат! без да ревеш

    18:13 27.02.2026

  • 32 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    12 3 Отговор
    Бъгът се нарича безплатен ток за yкpофaшагитe в 404.

    Коментиран от #65

    18:14 27.02.2026

  • 33 Атина Палада

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Защо няма бъг":

    защо ще ви намалят цената на тока? кой сте вие дето ще ви намаляват?

    пари трябват и дебилииите ще се стрижат до дъно

    време е всичко да поскъпне и овцетее да се изнасяте от територията

    на никого не сте нужни тука

    18:15 27.02.2026

  • 34 криво евро

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "ОЩЕ":

    Добре че досега не повишаваха цената нито на ел.ток, ни на питейна вода, даже и хляба не стана 0,8кг. 2,56лв.

    18:16 27.02.2026

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор
    нека всичко да покъпне да усетите как е във клуба на богатите

    айде стига сте ревали бедняци

    18:16 27.02.2026

  • 36 айде разкарайте се от клуба на богатите

    3 6 Отговор
    На Българите няма да им остане нищо друго освен да се върнат в азиатските степи от където Аспарух е домъкнал катуна в земите на славяните ,чиито потомци все още живеят в територията и се различават коренно от пришълците

    18:16 27.02.2026

  • 37 Анани

    11 2 Отговор
    Не разбирам от какво се оплаквате.
    Износа за Украйна трябва да се плаща.

    Коментиран от #43

    18:17 27.02.2026

  • 38 Констатация

    5 1 Отговор
    Къв "бъг", бе, старче??" Бъга е в главата ти! Живея у чужбина тук почти всички са на "Смарт", никой не скита от къща на къща да записва данните на електромера и никой не се оплаква, че са му Надписали сметката!!! Сега шъ ти кажа нещо любопитно, което ще те Шокира, миналата Зима дори.... Отчислиха, защото Цената на Тока беше... Понижена!!!!!!! Ако се очаква повишение изпращат освен по ТВ-то компанията изпраща Имейли с новите тарифи до всеки абонат!!! Я, да си го кажеш направо, "бъга" ти се нарича Мошенничество!

    18:19 27.02.2026

  • 39 Даката

    3 5 Отговор
    Манипулираните сметки за ток са по поръчка на Румен Радев, скоро и сметките за вода ще пипнат, те са 60клуци русофили и ще го сторят... а защо го правят... ами идват избори и трябва да злепостави всички останали, а какъв по-лесен начин, като увеличат сметките за ток... като му бръкнеш в джоба на българина и той вече пее друга песен без да разсъждава много, много... той като военен много добре ги знае КГБ способите за манипулация на масите.

    18:20 27.02.2026

  • 40 Иване

    4 0 Отговор
    ти имаш бъг!

    18:20 27.02.2026

  • 41 ЗРИТЕЛ

    3 0 Отговор
    ВЯРВАМЕ....А МОЖЕ ЛИ ДА СА КОМИСИОННИ, ПАРИ ЗА ИЗБОРИ....?

    18:21 27.02.2026

  • 42 Програмиста с високата сметка за ток

    5 3 Отговор
    Искате да кажете че софтуера на САП , който се ползва в най-големите компании по цял свят е бъгав , така ли г-н комсомолецо Хиновски ? Или някой милиционер има прекалено големи пръсти и докато е натискал копчета по клавиатурата е занулил народа ?

    Коментиран от #54

    18:22 27.02.2026

  • 43 Даам

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Анани":

    И такса Боташ!

    18:22 27.02.2026

  • 44 Системен проблем е

    3 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:22 27.02.2026

  • 45 Направо е смешен

    3 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:23 27.02.2026

  • 46 Трайчо

    2 0 Отговор
    каза,че само една фактура е за компенсиране!

    18:23 27.02.2026

  • 47 Бащата на някаква Саяна

    2 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:24 27.02.2026

  • 48 Това

    6 1 Отговор
    е нищо. Когато пуснат домакинствата на т.нар. борса за ток, сметките ще нарастнат три пъти. Отоплението на ток (климатици) ще стане твърде скъпо.

    18:24 27.02.2026

  • 49 Ами

    3 0 Отговор
    Законодателството на ЕС в сектор енергетика е порочно и увеличението на цените ще продължи още поне десетилетие.
    На борсите за ток участват и големи инвестиции банки, фондове и всякакви други спекуланти , които ще бутат цените до небесата. Забраниха и вертикалната интеграция в сектора. Нароиха се много играчи по веригата и всеки трябва да формира печалба. Отделно цената на въглеродните емисии ,..

    18:30 27.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Цвете

    4 1 Отговор
    АКО ПАК СМЕ НА ПЛОЩАДА, ТВЪРДЕ ВЪЗМОЖНО Е ДОРИ ТЕЗИ ЕРП ДА ГИ ИЗГОНИМ ОТ БЪЛГАРИЯ. ДА СИ ХОДЯТ И ДА ВДИГАТ СМЕТКИТЕ В ТЕХНИТЕ СТРАНИ.НЕНАЯЛИ СЕ, ЗЛОВРЕДНИЦИ.😉🤔🥴👺🇧🇬

    Коментиран от #57

    18:32 27.02.2026

  • 52 Цената

    3 1 Отговор
    на електричеството в ЕС е най-висока в света. Достъпни цени няма да има. Лудите в Брюксел са решили, че потреблението трябвало да се свие чувствително.

    Коментиран от #56

    18:32 27.02.2026

  • 53 ФАКТ

    2 2 Отговор
    ДА, ИМА БЪГ - БЪГ БОЦЕ, БОГ ДЕБЕЛАН, БЪГ ИЗБОРИ! ОШАШАВИХА НАРОДА! ГРЕШКИТЕ СА УМИШЛЕНИ, НАПРАВЕНИ ПОРЪЧКОВО! БЪЛГАРИ, ИЗБОРИ ИДВАТ! ГЛАСУВАЙТЕ И ИЗРЕЖЕТЕ ТУМОРА, АКО ВИ СЕ ЖИВЕЕ И ИСКАТЕ ДЕЦАТА ВИ ДА РАСТАТ В НОРМАЛНА ДЪРЖАВА!

    18:33 27.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 народ били тия булгари ха ха ха

    2 0 Отговор
    къв народ ? народа не е народ! , а племе азиатско! и тоя хан аспарух по грешка ги е довлякал тука

    време е племето да се върне във азия

    18:33 27.02.2026

  • 56 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "Цената":

    трябват пари за осррайнна вие не дарявате достатъчно , щото сте скрънза ама ще ви ги вземе насила

    Коментиран от #68

    18:34 27.02.2026

  • 57 Правилно

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Цвете":

    Да си върнем Р.Овч!

    18:36 27.02.2026

  • 58 А где

    2 2 Отговор
    МОЧАТА?

    18:37 27.02.2026

  • 59 България

    0 2 Отговор
    е длъжна да изпълнява законодателството на ЕС. Няма как цената на електрическата енергия да остане ниска. Ще се изравни със средно европейската - около 0.45 евро цента за киловат час. Сега е 0.13 евро цента за домакинствата.

    18:37 27.02.2026

  • 60 Копейки,

    3 0 Отговор
    Работа си търсете!
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    18:39 27.02.2026

  • 61 Цвете

    1 2 Отговор
    АКО ПАК СМЕ НА ПЛОЩАДА, ТВЪРДЕ ВЪЗМОЖНО Е ДОРИ ТЕЗИ ЕРП ДА ГИ ИЗГОНИМ ОТ БЪЛГАРИЯ. ДА СИ ХОДЯТ И ДА ВДИГАТ СМЕТКИТЕ В ТЕХНИТЕ СТРАНИ.НЕНАЯЛИ СЕ, ЗЛОВРЕДНИЦИ.😉🤔🥴👺🇧🇬

    18:40 27.02.2026

  • 62 Преди ерепетата

    2 0 Отговор
    тока беше-тука има,тука нема!

    18:44 27.02.2026

  • 63 Деций

    2 0 Отговор
    Съветвам всички които са подвластни на теориите ,че Енергото ви набива цифри и потребление в електромерите,да си купят и монтират контролни елетронери.Следете си потреблението и сами ще се убедите ,че показанията ще бъдат еднакви.Мои познати го направиха и няма разминаване в отчитането.Да се топлиш с климатици зимата и да очакваш сметка под 180/250 евро е меко казано наивно,и имайте в предвид,че зимите са доста по меки .Ако хване -15 през деня и -20 нощем и ако задържи така две ,три седмици както е ставало,тогава ви гарантирам сметки от 600/700 евро и няма да сте на топло.

    18:44 27.02.2026

  • 64 Ицо

    3 0 Отговор
    Има ли копейки тук?

    18:45 27.02.2026

  • 65 Тъпото руско говедо Румен

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    В Русия все някога ще престанете да съществувате... орките накрая умират, има надежда за хората, че Путин не е безсмъртен, това се нарича надежда.

    18:45 27.02.2026

  • 66 ха ха

    0 1 Отговор
    проблема не е системен , системата е такава , крадлива до безобразие

    18:46 27.02.2026

  • 67 Кой плаща

    2 0 Отговор
    тока за осветлението на Альоша?

    18:52 27.02.2026

  • 68 Голям

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "оня с коня":

    Ще плащаме и оттатък ще минем даже, само руснаците да изгниете на фронта в Украйна, фашистки 60клуци такива, никога няма да станете хора, нормални и християни.

    18:52 27.02.2026

  • 69 Хасан

    1 0 Отговор
    Иван Хиновски за сметките за ток: Проблемът е системен, може да има бъг. Сега ще кажа опростено обяснение на теорията за относителността! Хващаш някой и му набивеаш здраво пръст в зaдникa. Сега и той е с пръст в зaдникa и ти си с пръст в зaдникa. Просто ти си в относително по-добра позиция!

    18:53 27.02.2026

  • 70 абе да бе

    0 0 Отговор
    Как пък така изведнъж във всичките ЕРПта се появи един и същ бъг бе? И то все вдига сметките. Как пък на някоя сметка не занули потреблението?

    18:56 27.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове