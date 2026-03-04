Големият самолет с 326 места на Gullivair излетя в 13:30 за Дубай

Големият Airbus A330-203 на българската авиокомпания Gullivair излетя за Дубай в 13:30 ч. Това съобщиха за TravelNews от превозвача.

Самолетът се очаква да кацне на „Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай в 20:38 ч. местно време. Той разполага с 326 места. Авиокомпания получи по-рано днес необходимите разрешителни за полета. Тя се очаква още тази вечер или утре сутринта да превози български граждани, заявили предварително желание за завръщане. Списъците се изготвят от Министерството на външните работи.

По-рано тази сутрин самолет Boeing 737 на авиокомпания „България Еър“ излетя от летище „Васил Левски“ – София към международното летище „Салала Интернешънъл Еърпорт“ в Оман. Очаква се утре той да извърши обратен полет и да върне част от сънародниците ни.

Държавният авиационен оператор ще изпълни полет също днес до Абу Даби с правителствения самолет, който е с капацитет 90 места.

Министерството на транспорта и съобщенията остава в постоянна координация с компетентните институции и авиокомпаниите, за да бъде осигурено безопасното и своевременно завръщане на всички български граждани, които желаят да се приберат в страната.

Министерството на туризма също е в постоянен контакт с туроператорите.

