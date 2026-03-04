Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Големият самолет с 326 места на Gullivair излетя в 13:30 за Дубай

Големият самолет с 326 места на Gullivair излетя в 13:30 за Дубай

4 Март, 2026 16:09, обновена 4 Март, 2026 15:15 558 7

  • airbus-
  • gullivair-
  • дубай

Очаква се той да кацне на „Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай в 20:38 ч. местно време

Големият самолет с 326 места на Gullivair излетя в 13:30 за Дубай - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Големият Airbus A330-203 на българската авиокомпания Gullivair излетя за Дубай в 13:30 ч. Това съобщиха за TravelNews от превозвача.

Самолетът се очаква да кацне на „Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай в 20:38 ч. местно време. Той разполага с 326 места. Авиокомпания получи по-рано днес необходимите разрешителни за полета. Тя се очаква още тази вечер или утре сутринта да превози български граждани, заявили предварително желание за завръщане. Списъците се изготвят от Министерството на външните работи.

По-рано тази сутрин самолет Boeing 737 на авиокомпания „България Еър“ излетя от летище „Васил Левски“ – София към международното летище „Салала Интернешънъл Еърпорт“ в Оман. Очаква се утре той да извърши обратен полет и да върне част от сънародниците ни.

Държавният авиационен оператор ще изпълни полет също днес до Абу Даби с правителствения самолет, който е с капацитет 90 места.

Министерството на транспорта и съобщенията остава в постоянна координация с компетентните институции и авиокомпаниите, за да бъде осигурено безопасното и своевременно завръщане на всички български граждани, които желаят да се приберат в страната.

Министерството на туризма също е в постоянен контакт с туроператорите.

Източник: travelnews.bg


Дубай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 12 Отговор
    Дано на връщане да вози само фурми.

    Коментиран от #5

    15:17 04.03.2026

  • 2 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Имаме ли държавен операционен оператор ????имахме когато имахме държава

    15:18 04.03.2026

  • 3 Големият кораб

    0 0 Отговор
    Ти лети, лети. Ха ха ха, и да не забравят лидера?

    15:21 04.03.2026

  • 4 Кой плаща за тия полети

    3 1 Отговор
    Явно целия народ е длъжен на туристите.

    15:21 04.03.2026

  • 5 Ей...

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Мушморок! Това е друг самолет! Ама вече забравихме за него! И за чекмеджетата, и за къщите, и за ако,Ваньо, и за балконите дето есешвка седмица летят до Дубай... Ама фалконът върна ли се от Дубай? Оффф, нали се върна....

    15:23 04.03.2026

  • 6 Шлокйф

    0 0 Отговор
    Е той хубаво е излетял,после е интересно

    15:25 04.03.2026

  • 7 Кой плаща

    0 0 Отговор
    на държавния оператор на правителствения ни самолет?

    15:25 04.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове