Андрей Янкулов готви критерии за главен прокурор

Андрей Янкулов готви критерии за главен прокурор

4 Март, 2026 16:36 540 11

Инициативата стана ясна след днешното заседание на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет

Андрей Янкулов готви критерии за главен прокурор - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Екипът на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов започва разработването на строги критерии за номинация на следващия главен прокурор на Република България. Целта на правосъдното ведомство е процедурата да осигури кандидат с категорична обществена и професионална подкрепа, като правилата остават в наследство за ползване от бъдещия редовен кабинет.

Инициативата стана ясна след днешното заседание на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС). Правосъдният министър спази първоначалната си заявка да присъства лично на всички възможни заседания на кадровия орган. Според него изработването на висок стандарт при избора на ключови фигури в съдебната система представлява основен приоритет на настоящото правителство.

"Според мен, министърът на правосъдието не бива да остава безучастен при решаването на ключови въпроси като например как трябва да бъде управлявана правосъдната система и най-вече номинацията на главен прокурор. До момента министрите на правосъдието са отказвали да предлагат кандидатура, защото са смятали, че тя ще е някак политически обвързана. Но ако през министъра бъде номиниран кандидат, подкрепен от обществото и от професионалните общности, номинацията няма да е политическа. И ще даде възможност на ВСС да избира измежду повече кандидати, защото до момента виждаме липса на достатъчно конкуренция", заяви Андрей Янкулов пред кадровиците.

Очаква се на следващото си заседание магистратите от Прокурорската колегия да разгледат официалното предложение на правосъдния министър за определяне на изпълняващ функциите главен прокурор.

Междувременно членовете на колегията избраха единодушно Мина Стайкова за втори мандат като ръководител на Районната прокуратура в град Търговище. Андрей Янкулов определи нейното представяне като изключително убедително. Той използва повода и призова прокурорите в страната да проявяват по-голяма активност и смелост при участието си в процедури по избор на административни ръководители, за да прекратят практиката на състезания с един-единствен кандидат.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    6 1 Отговор
    като мушенгиите с критериите за държавните и обществените поръчки

    16:42 04.03.2026

  • 2 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Андрей Янкулов ще върти и суче ,но само неговата кандидатура ще се обсъжда за избор на главен прокурор.Толкова я иска я тази служба, ча 2 не види.

    16:44 04.03.2026

  • 3 Накрая

    6 1 Отговор
    и него ще го сготвят

    16:45 04.03.2026

  • 4 Ура,,Ура

    2 4 Отговор
    Методи Лалов е подходящия човек за и.ф. и впоследствие главен прокурор. Ще вкара тоя хаос в правосъдието в релси за отрицателно време.

    16:45 04.03.2026

  • 5 Зъл пес

    5 0 Отговор
    Аха,готви той,после се чудят как да ги свалят.

    16:47 04.03.2026

  • 6 Червен ла -йно -мет РРадев

    4 1 Отговор
    Критериите са ясни. Да е завършил право. Майка му да се казва Соня, а личното име да започва с А а фамилията с Я.

    Коментиран от #8

    16:52 04.03.2026

  • 7 Смърфиета

    3 0 Отговор
    Сега ще отиде да ги пише в радиото в кабинета на баща му, защото сигурно му е по-близо до вкъщи и там си е свикнал и не се притеснява, защото тоалетните са чисти и миризмите са му познати. Да видим какви критерии ще напише и дали например само съдия Ченалова няма да се намести в тях. Или Александър Джартов.

    16:57 04.03.2026

  • 8 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Червен ла -йно -мет РРадев":

    Той така си мисли. А всъщност, ще пише критерии за някоя зависима от други персони, както беше с Главчев, и ще трябва да чака 8-9 години и да таи празни надежди, докато урината мъчително църцори на писоара.

    17:00 04.03.2026

  • 9 Мая

    2 0 Отговор
    И аз готвя, когато стане яденето, ще ви поканя на вечеря!
    Когато ги изработи тези критерии, да ги публикува.
    То бива пиар, ама този се оля!

    17:00 04.03.2026

  • 10 Горски

    1 0 Отговор
    Ето защо на изборите матово трябва да се гласува СРЕЩУ Продължаваме Педофилията. За мен по-странното е, че банкянският едно изречение не е изказал публично, че цялото правителство е съставено от функционери на пп-дб (педофило-петроханска и дебило шпионски англосаксонци). Гюров е последният представител на англосаксонските агенти за чуждо влияние, който може да е възможен служебен премиер. Във всички други служебни предстоящи правителства хубавото е, че няма повече представители на шпионите от педофило-петроханците

    17:05 04.03.2026

  • 11 А бе

    0 0 Отговор
    Докато пише критерии,мандата ще приключи ,а той ще оплешивее още повече.

    17:08 04.03.2026

