Андрей Янкулов готви критерии за главен прокурор

Екипът на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов започва разработването на строги критерии за номинация на следващия главен прокурор на Република България. Целта на правосъдното ведомство е процедурата да осигури кандидат с категорична обществена и професионална подкрепа, като правилата остават в наследство за ползване от бъдещия редовен кабинет.
Инициативата стана ясна след днешното заседание на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС). Правосъдният министър спази първоначалната си заявка да присъства лично на всички възможни заседания на кадровия орган. Според него изработването на висок стандарт при избора на ключови фигури в съдебната система представлява основен приоритет на настоящото правителство.
"Според мен, министърът на правосъдието не бива да остава безучастен при решаването на ключови въпроси като например как трябва да бъде управлявана правосъдната система и най-вече номинацията на главен прокурор. До момента министрите на правосъдието са отказвали да предлагат кандидатура, защото са смятали, че тя ще е някак политически обвързана. Но ако през министъра бъде номиниран кандидат, подкрепен от обществото и от професионалните общности, номинацията няма да е политическа. И ще даде възможност на ВСС да избира измежду повече кандидати, защото до момента виждаме липса на достатъчно конкуренция", заяви Андрей Янкулов пред кадровиците.
Очаква се на следващото си заседание магистратите от Прокурорската колегия да разгледат официалното предложение на правосъдния министър за определяне на изпълняващ функциите главен прокурор.
Междувременно членовете на колегията избраха единодушно Мина Стайкова за втори мандат като ръководител на Районната прокуратура в град Търговище. Андрей Янкулов определи нейното представяне като изключително убедително. Той използва повода и призова прокурорите в страната да проявяват по-голяма активност и смелост при участието си в процедури по избор на административни ръководители, за да прекратят практиката на състезания с един-единствен кандидат.
1 Това
16:42 04.03.2026
2 Сатана Z
16:44 04.03.2026
3 Накрая
16:45 04.03.2026
4 Ура,,Ура
16:45 04.03.2026
5 Зъл пес
16:47 04.03.2026
6 Червен ла -йно -мет РРадев
Коментиран от #8
16:52 04.03.2026
7 Смърфиета
16:57 04.03.2026
8 Смърфиета
До коментар #6 от "Червен ла -йно -мет РРадев":Той така си мисли. А всъщност, ще пише критерии за някоя зависима от други персони, както беше с Главчев, и ще трябва да чака 8-9 години и да таи празни надежди, докато урината мъчително църцори на писоара.
17:00 04.03.2026
9 Мая
Когато ги изработи тези критерии, да ги публикува.
То бива пиар, ама този се оля!
17:00 04.03.2026
10 Горски
17:05 04.03.2026
11 А бе
17:08 04.03.2026