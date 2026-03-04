Андрей Янкулов готви критерии за главен прокурор

Екипът на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов започва разработването на строги критерии за номинация на следващия главен прокурор на Република България. Целта на правосъдното ведомство е процедурата да осигури кандидат с категорична обществена и професионална подкрепа, като правилата остават в наследство за ползване от бъдещия редовен кабинет.

Инициативата стана ясна след днешното заседание на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС). Правосъдният министър спази първоначалната си заявка да присъства лично на всички възможни заседания на кадровия орган. Според него изработването на висок стандарт при избора на ключови фигури в съдебната система представлява основен приоритет на настоящото правителство.

"Според мен, министърът на правосъдието не бива да остава безучастен при решаването на ключови въпроси като например как трябва да бъде управлявана правосъдната система и най-вече номинацията на главен прокурор. До момента министрите на правосъдието са отказвали да предлагат кандидатура, защото са смятали, че тя ще е някак политически обвързана. Но ако през министъра бъде номиниран кандидат, подкрепен от обществото и от професионалните общности, номинацията няма да е политическа. И ще даде възможност на ВСС да избира измежду повече кандидати, защото до момента виждаме липса на достатъчно конкуренция", заяви Андрей Янкулов пред кадровиците.

Очаква се на следващото си заседание магистратите от Прокурорската колегия да разгледат официалното предложение на правосъдния министър за определяне на изпълняващ функциите главен прокурор.

Междувременно членовете на колегията избраха единодушно Мина Стайкова за втори мандат като ръководител на Районната прокуратура в град Търговище. Андрей Янкулов определи нейното представяне като изключително убедително. Той използва повода и призова прокурорите в страната да проявяват по-голяма активност и смелост при участието си в процедури по избор на административни ръководители, за да прекратят практиката на състезания с един-единствен кандидат.