Нова оставка в служебния кабинет

4 Март, 2026 15:26 2 899 18

До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.

До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Премиерът Гюров ще предложи на президента Илияна Йотова да издаде указ за освобождаването на Ангелина Бонева и за назначаването на Николай Найденов на длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството.

Кой е Николай Найденов

Николай Найденов е дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия по картография и ГИС. Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ, става ясно от сайта на МРРБ.

Назначен е за служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на 24.02.2026 г. Преди това е заемал поста заместник-министър през 2023 г. и през 2024 г.


България
  • 1 Трол

    10 3 Отговор
    Това беше Кирил Петков, преоблечен като жена, но го спипаха.

    15:33 04.03.2026

  • 2 Сатана Z

    3 4 Отговор
    А кой ше замества Николай Найденов или ще взима две заплати ,които се полагат за министър и зам.министър?

    15:34 04.03.2026

  • 3 шири

    1 1 Отговор
    Служебната министърка на регионалното развитие и благоустройството- Ангелина Бонева

    15:36 04.03.2026

  • 4 пресолена

    7 3 Отговор
    тези са само калинки. неможачи.

    15:38 04.03.2026

  • 5 Петър

    10 6 Отговор
    Страхотно служебно правителство!! Гюров е велик държавник! Какво ли ще стане след изборите, когато ПП-ДБ останат четвърта политическа сила?! Пропадането им е постоянно и необратимо!

    Коментиран от #7

    15:40 04.03.2026

  • 6 Реалист

    4 6 Отговор
    Не е издържала на заплахите от мафиотите Шиши и Тиквата.
    Христанов и екипа му спокойно може да поеме и това министерство

    Коментиран от #11

    15:54 04.03.2026

  • 7 Има ни пак

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Петър":

    ПП са втори! Запомни това.

    15:54 04.03.2026

  • 8 Българин

    6 1 Отговор
    НAКРAТКO Дeпутaт, coфрa, зaпoй. Прeхoд, пacминa, зacтoй. Бoлни, дoктoри, рушвeт. Кмeт, кoрупция, рaзцвeт. Бeзпoрядък, рeв, иcкри. Aлкoхoл, жeни, пcувни. Цици, интeрнeт, Aйфoни. Бизнec, cпoнcoр, милиoни. Oбир, бaнкa, дaлaвeрa. Рeд, пoлиция, химeрa. Път, пoръчкa, мaгиcтрaлa. Кaтacтрoфa, вoй, рaздялa. Улици, рeмoнт, пaвeтa. Крaжби, ceч, eкoдървeтa. Фирми, призрaци, oфшoрки. Eврo, cмeтки, угoвoрки. Избoри, eлит, упрaвa. Шoк, пaрoдия, държaвa. Изхoд, бягcтвo, тeрминaл. Нaрoд, иcтoрия, финaл...

    15:56 04.03.2026

  • 9 Георги

    7 1 Отговор
    защо премълчавате причината за тази оставка? Напишете, че не е изпълнила заповедите на Иво от Крушари и затова я махат.

    16:05 04.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Калинките на лама Гюро капят като презрели круши в късна есен.

    16:06 04.03.2026

  • 11 Георги

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    всъщност не е оцеляла след отказ да изпълни нарежданията на иво от Крушари

    16:06 04.03.2026

  • 12 Ееееее

    4 1 Отговор
    Таман си викам разкарали са дъртия изкуфял Танас Запрянката. Язък!

    16:08 04.03.2026

  • 13 Българин

    1 2 Отговор
    През 1944 г. Чужда армия мина и въведе цигомански ред.
    Настъпи социално уравнение, нещо като безмозъчно управление.
    Управление от артисти тъй наречени чалгарски комунисти.
    Те избори правеха и в 100% на народа български гащиризоните сваляха.

    16:10 04.03.2026

  • 14 И отново да го повторим !

    1 2 Отговор
    НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ, НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко. Не гласувайте
    за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !

    16:16 04.03.2026

  • 15 ПЬОДАЛИТЕ

    1 1 Отговор
    Пак объркаха работата.

    16:17 04.03.2026

  • 16 БРИГАДИР АСПАРУХОВ

    0 0 Отговор
    ВЕСТОНОСЕЦ НА СМЪРТА :)

    16:40 04.03.2026

  • 17 И ЦАРЯ И СВЕТЛЬО ВИТКОВ

    0 0 Отговор
    ЗАКОПА ТОЯ !

    16:41 04.03.2026

  • 18 Горски

    1 0 Отговор
    „Служебният премиер Андрей Гюров е поискал оставката ѝ, след като Бонева отказала да изпълни няколко искания на Ивайло Мирчев и Андрей Цеков от ПП–ДБ. В понеделник между тях е имало сериозен скандал, след като служебната министърка отказала да смени Управителния съвет на „ВиК Холдинг“, не искала да уволни още двама членове на Управителния съвет на АПИ и категорично отказала да освободи ръководителката на ДНСК и на АГКК (Агенцията по геодезия, картография и кадастър).“ – ако това е вярно, тази министърка заслужава само поздравления. И поставя много въпроси за ролята на Ивайло Мирчев и Андрей Цеков.

    16:48 04.03.2026

