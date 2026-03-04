Нова оставка в служебния кабинет

Служебният министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.
До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Премиерът Гюров ще предложи на президента Илияна Йотова да издаде указ за освобождаването на Ангелина Бонева и за назначаването на Николай Найденов на длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството.
Кой е Николай Найденов
Николай Найденов е дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия по картография и ГИС. Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ, става ясно от сайта на МРРБ.
Назначен е за служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на 24.02.2026 г. Преди това е заемал поста заместник-министър през 2023 г. и през 2024 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
15:33 04.03.2026
2 Сатана Z
15:34 04.03.2026
3 шири
15:36 04.03.2026
4 пресолена
15:38 04.03.2026
5 Петър
Коментиран от #7
15:40 04.03.2026
6 Реалист
Христанов и екипа му спокойно може да поеме и това министерство
Коментиран от #11
15:54 04.03.2026
7 Има ни пак
До коментар #5 от "Петър":ПП са втори! Запомни това.
15:54 04.03.2026
8 Българин
15:56 04.03.2026
9 Георги
16:05 04.03.2026
10 Данко Харсъзина
16:06 04.03.2026
11 Георги
До коментар #6 от "Реалист":всъщност не е оцеляла след отказ да изпълни нарежданията на иво от Крушари
16:06 04.03.2026
12 Ееееее
16:08 04.03.2026
13 Българин
Настъпи социално уравнение, нещо като безмозъчно управление.
Управление от артисти тъй наречени чалгарски комунисти.
Те избори правеха и в 100% на народа български гащиризоните сваляха.
16:10 04.03.2026
14 И отново да го повторим !
за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !
16:16 04.03.2026
15 ПЬОДАЛИТЕ
16:17 04.03.2026
16 БРИГАДИР АСПАРУХОВ
16:40 04.03.2026
17 И ЦАРЯ И СВЕТЛЬО ВИТКОВ
16:41 04.03.2026
18 Горски
16:48 04.03.2026