Политиката на правителството фалира. Преди малко видяхте изявлението на министъра на отбраната. Това, за което ви говорих сутринта, беше потвърдено. С други думи - всичко, което казахме през последните дни, се оказа истина. Всичко, което казаха предишните управляващи, които подписаха за американските самолети, и настоящият кабинет, се оказа лъжа. В момента има един единствен изход и той е: правителството да възложи на "Възраждане" като единствената политическа сила, която може да води преговори с Иран и неговите близки партньори, да водим разговори да не се допусне каквато и да била атака срещу България, защото опасността е абсолютна реална.
Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран от novini.bg.
"Това правителство доказа, че може да вкара България във война, но не може да я изкара от тази война. То носи само негативи на България. Позитивите носим само ние и призовавам управляващите да дадат мандат на "Възраждане" за преговори с Иран. Управляващите допуснаха същата грешка като фашисткото правителство преди 1944 година. Само ние можем да решим този проблем. Сутринта призоваха Йотова да свика КСНС. Само "Възраждане" може да проведе разговорите, защото управляващите показаха немощ. Никой освен нас не може да води разговори", завърши Костадинов.
Костадинов настоя правителството да даде мандат на "Възраждане" за преговори с Иран, за да няма атака по България
4 Март, 2026 14:40 989 70
"Това правителство доказа, че може да вкара България във война, но не може да я изкара от тази война. То носи само негативи на България", коментира още лидерът на "Възраждане"
Политиката на правителството фалира. Преди малко видяхте изявлението на министъра на отбраната. Това, за което ви говорих сутринта, беше потвърдено. С други думи - всичко, което казахме през последните дни, се оказа истина. Всичко, което казаха предишните управляващи, които подписаха за американските самолети, и настоящият кабинет, се оказа лъжа. В момента има един единствен изход и той е: правителството да възложи на "Възраждане" като единствената политическа сила, която може да води преговори с Иран и неговите близки партньори, да водим разговори да не се допусне каквато и да била атака срещу България, защото опасността е абсолютна реална.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #23, #33, #39
14:59 04.03.2026
2 Инж1
Вече съм убеден, че трябва да му наденат от ония ризи с дългите ръкави и да ги завъжат на гърба!?!?!?!?
Много е изкукал!!!! Абе защо въобще гласуват за такива!?!?!!?
Коментиран от #56
15:01 04.03.2026
3 Олигофрен
15:01 04.03.2026
4 Петрохан побратим на Техеран
Коментиран от #44
15:02 04.03.2026
5 хе хе
15:02 04.03.2026
6 Копейкин
15:02 04.03.2026
7 Тоя как се натега
Вчера само той яхна Шипка със своите знамена за агитация!
15:03 04.03.2026
8 Костя Циганина
15:04 04.03.2026
9 Д-р Скорчев
15:04 04.03.2026
10 прокопи
15:05 04.03.2026
11 така така
15:05 04.03.2026
12 Психопати
15:05 04.03.2026
13 По скоро
15:06 04.03.2026
14 Дориана
15:08 04.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Аско
15:08 04.03.2026
17 Тцтцтц
15:09 04.03.2026
18 След Белата Златка
Коментиран от #47
15:09 04.03.2026
19 Борба за партийната субсидия
15:09 04.03.2026
20 Ура,,Ура
15:10 04.03.2026
21 Изгонете американците от София!
Съгласно резолюция на ОС на ООН, всяка държава, която предостави своята територия на друга държава, за военна агресия срещу трета държава, се явява агресор срещу нападнатата трета държава!
Съгласно чл.51 на Хартата на ООН, Иран има законно право на самоотбрана, включително и за удари по летище "Васил Левски" в София, което е изходна база за американските летящи цистерни КС-135, които зареждат ударната авиация на САЩ за убийствата на децата на Иран.
Коментиран от #28, #36
15:10 04.03.2026
22 Синго
15:10 04.03.2026
23 Точно той знае
До коментар #1 от "честен ционист":Много добре руски.
15:11 04.03.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
15:11 04.03.2026
25 Писък и вой
15:11 04.03.2026
26 Румен
Коментиран от #40
15:13 04.03.2026
27 Св. Ана. /4-ти....../
ИЗПУСНАХМЕ ГО 😭😭😭
15:13 04.03.2026
28 Международното право!
До коментар #21 от "Изгонете американците от София!":Според Хартата на ООН (която е върховен документ в международното право и стои над всички регионални договори като Северноатлантическия договор):
1. Територията като инструмент на агресия
Съгласно Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН от 1974 г., определението за агресия включва:
"Действието на държава, която предоставя своята територия на друга държава, за да бъде използвана от тази втора държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава."
Това означава, че ако САЩ използват база в България за нападение срещу Иран без мандат от ООН, България юридически става съучастник в акта на агресия. В този контекст Иран би имал законното право на самоотбрана (чл. 51 от Хартата) срещу обектите, от които излиза атаката.
Коментиран от #35
15:13 04.03.2026
29 Хахааааа!
15:14 04.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Просто човек
15:15 04.03.2026
33 Аре,
До коментар #1 от "честен ционист":чиба в Израел!
15:15 04.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ....
До коментар #28 от "Международното право!":Само испанците се изнизаха като....из гащи, жалки страхливци.
Коментиран от #43, #63
15:16 04.03.2026
36 Комплексарска работа
До коментар #21 от "Изгонете американците от София!":Най-голямата тъпащина да наречеш летище на поп, който не е виждал самолет.
Плешивия провинциалеп пилонаджия, защо не проведе референдум, а наложи волята си по фашистки.
15:17 04.03.2026
37 Обективен
15:18 04.03.2026
38 604
15:18 04.03.2026
39 Копейката била знаела Турския
До коментар #1 от "честен ционист":честен ционист
1232ОТГОВОР
Не му давайте на тоя никакъв мандат. Не може да обели и изречение на руски, да обърка нещо ни запукат и от североизток.
-;
Егати какви люде стигнаха до Парламента.
Не знам дали има и 10% прависти поне- вижте им само законите и ще Се разбере защо имаме такива писаници!
15:18 04.03.2026
40 Но образован
До коментар #26 от "Румен":Все пак е историк.
15:18 04.03.2026
41 Толбухин
Защо не протестира за високите сметки за ток?
Неговото мнение за войната в Иран, Украйна и където и да е било никой не го интересува.
Нашите политици са цървули по дефиниция.
15:18 04.03.2026
42 Само ако иде на място в Иран и се омеша
15:19 04.03.2026
43 Античалма
До коментар #35 от "....":Изненадам се съм от испанците в предвид че историята им има гордата глава наречена Реконкуиста
Коментиран от #68
15:19 04.03.2026
44 Сливналия
До коментар #4 от "Петрохан побратим на Техеран":Като какъв?
15:19 04.03.2026
45 Този
15:19 04.03.2026
46 Частните
15:19 04.03.2026
47 Алме що не ваправим на Бузлуджа Лудница
До коментар #18 от "След Белата Златка":След Белата Златка
85ОТГОВОР
още един русофил за Карлуково!
-;-
Такива като ямболската Рулба и сега Варненската копейка са за нова Лудница.
Какво карлуково и какъв Бистрец
Да направим до Космодрума на Бузлуджа една нова Лудница!
15:20 04.03.2026
48 Голем смех
Коментиран от #58
15:20 04.03.2026
49 КОСТАДИНОВ,
турците щели да ни пазят.
15:20 04.03.2026
50 Цвете
15:21 04.03.2026
51 От сайта на възраждане
“С идването на Тръмп на власт една цяла идеология, която беляза последните 15 години отива в историята – така нареченият неолиберализъм, който не трябва да се бърка с либерализма. Либералната идея е нещо хубаво, което през 19 и 20 век довежда до освобождаването на цели народи и духа на човечеството. Докато неолибералната идея е нещо много античовешко. Тръмп е една еманация на процеса на съпротива и борба срещу тези античовешки извращения на неолиберализма”, заяви в ефира на “Нова телевизия”, в предаването „Здравей, България“, председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов.
Той отбеляза още, че идването на Тръмп на власт е нещо добро за България...
15:21 04.03.2026
52 Ганьо
Защо им давате трибуна на толкова изтрещели хора.
15:21 04.03.2026
53 Цвете
15:22 04.03.2026
54 И аз настоявам
15:22 04.03.2026
55 Пуснете го бе
15:23 04.03.2026
56 Копейката и с вързани ръце ще бръщолеви
До коментар #2 от "Инж1":Инж1
2518ОТГОВОР
Тоя пък за кой се мисли!?!?!?! Копейкин е направо смешен!?!?!?
Вече съм убеден, че трябва да му наденат от ония ризи с дългите ръкави и да ги завъжат на гърба!?!?!?!?
-;-
Има ли освен осмирителни ризи и нещо за затикскане на Уста?!?!
Егати пропадналата Копийка.
За писането срещу рашистите и отвратеността от копейките не искам хонорар, ама се надявам да направим 1Евро/подаден глас за Парламента!
15:23 04.03.2026
57 Смешник
15:23 04.03.2026
58 Копейката няма брада за иранец
До коментар #48 от "Голем смех":Голем смех
20ОТГОВОР
Верно, ако го пратят там и сложи една чалма няма да се различава от местните :) х
-;-
Копейката се прави на интересен!
15:24 04.03.2026
59 Че кой нормален ще ходи с тия от Възражд
15:26 04.03.2026
60 4567
15:27 04.03.2026
61 Копанарин
15:27 04.03.2026
62 Параноиден
15:27 04.03.2026
63 Ти като си смелчага,
До коментар #35 от "....":бегай в Израел да се биеш за кефа на Сатаняху!
15:28 04.03.2026
64 Oня с коня
15:28 04.03.2026
65 Oня с коня
Коментиран от #70
15:29 04.03.2026
66 ха ха
15:30 04.03.2026
67 Българин
сътвори различни Религии да контролират кекса върху планената земя.
като въведе контрол над коритото в реката да не може да управлява потока в планината.
1. При мюзюлманите въведе ред: Принца да има минимум 1000 моми с 1000 корита за управление на потока. Затвори им лицата с "Бурки" и когато ги избира за Кекес не знае коя е тая за да му управлява с корито потока в планината и останалите мъжки същества около принца са едни негови роби - слуги.
2. Християнската Религия беше сътворена да има ЧоВешки Род на земята - Съпруг и Съпруга са равни и децата им получават имена от рода на бащите, дядовците, пра дядовците, пра пра дядовците и следваха тяхната култура, въпреки че женското корито в реката управлява мъжкия поток в планината.
3. При Евреите бе въведено да се женят Съпруг и Съпруга, но децата да онаследяват имена от майката и именно тук Коритото на реката цялостно управлява потока в планината и от мъжкото не остава никаква следа!
15:30 04.03.2026
68 Ха,ха
До коментар #43 от "Античалма":Лос Конкистадорес са смели само срещу туземните първобитни индианци в Южна америка.
15:31 04.03.2026
69 Запрян му е мозъкът
15:31 04.03.2026
70 Не бе, той не би рискувал
До коментар #65 от "Oня с коня":бъзльото. Ходи му се на гости в Кремъл, оттам да го свържат. Завижда на Орбан, който обикаляше по безплатни екскурзии да се прави на миротворец, докато унгарците се светнаха, че не става.
15:32 04.03.2026