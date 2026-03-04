Костадинов настоя правителството да даде мандат на "Възраждане" за преговори с Иран, за да няма атака по България

Политиката на правителството фалира. Преди малко видяхте изявлението на министъра на отбраната. Това, за което ви говорих сутринта, беше потвърдено. С други думи - всичко, което казахме през последните дни, се оказа истина. Всичко, което казаха предишните управляващи, които подписаха за американските самолети, и настоящият кабинет, се оказа лъжа. В момента има един единствен изход и той е: правителството да възложи на "Възраждане" като единствената политическа сила, която може да води преговори с Иран и неговите близки партньори, да водим разговори да не се допусне каквато и да била атака срещу България, защото опасността е абсолютна реална.

Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран от novini.bg.

"Това правителство доказа, че може да вкара България във война, но не може да я изкара от тази война. То носи само негативи на България. Позитивите носим само ние и призовавам управляващите да дадат мандат на "Възраждане" за преговори с Иран. Управляващите допуснаха същата грешка като фашисткото правителство преди 1944 година. Само ние можем да решим този проблем. Сутринта призоваха Йотова да свика КСНС. Само "Възраждане" може да проведе разговорите, защото управляващите показаха немощ. Никой освен нас не може да води разговори", завърши Костадинов.

