Костадинов настоя правителството да даде мандат на "Възраждане" за преговори с Иран, за да няма атака по България

4 Март, 2026 14:40 989 70

  • костадин костадинов-
  • правителство-
  • преговори-
  • иран

"Това правителство доказа, че може да вкара България във война, но не може да я изкара от тази война. То носи само негативи на България", коментира още лидерът на "Възраждане"

Костадинов настоя правителството да даде мандат на "Възраждане" за преговори с Иран, за да няма атака по България - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Политиката на правителството фалира. Преди малко видяхте изявлението на министъра на отбраната. Това, за което ви говорих сутринта, беше потвърдено. С други думи - всичко, което казахме през последните дни, се оказа истина. Всичко, което казаха предишните управляващи, които подписаха за американските самолети, и настоящият кабинет, се оказа лъжа. В момента има един единствен изход и той е: правителството да възложи на "Възраждане" като единствената политическа сила, която може да води преговори с Иран и неговите близки партньори, да водим разговори да не се допусне каквато и да била атака срещу България, защото опасността е абсолютна реална.
Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран от novini.bg.
"Това правителство доказа, че може да вкара България във война, но не може да я изкара от тази война. То носи само негативи на България. Позитивите носим само ние и призовавам управляващите да дадат мандат на "Възраждане" за преговори с Иран. Управляващите допуснаха същата грешка като фашисткото правителство преди 1944 година. Само ние можем да решим този проблем. Сутринта призоваха Йотова да свика КСНС. Само "Възраждане" може да проведе разговорите, защото управляващите показаха немощ. Никой освен нас не може да води разговори", завърши Костадинов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    35 41 Отговор
    Не му давайте на тоя никакъв мандат. Не може да обели и изречение на руски, да обърка нещо ни запукат и от североизток.

    Коментиран от #23, #33, #39

    14:59 04.03.2026

  • 2 Инж1

    40 25 Отговор
    Тоя пък за кой се мисли!?!?!?! Копейкин е направо смешен!?!?!?
    Вече съм убеден, че трябва да му наденат от ония ризи с дългите ръкави и да ги завъжат на гърба!?!?!?!?
    Много е изкукал!!!! Абе защо въобще гласуват за такива!?!?!!?

    Коментиран от #56

    15:01 04.03.2026

  • 3 Олигофрен

    40 21 Отговор
    Много спасители много пророци , много месии ! Вече почнаха да си пречат !

    15:01 04.03.2026

  • 4 Петрохан побратим на Техеран

    24 11 Отговор
    Льотчикът да пали фалконя и да заминава за Техеран да преговаря.

    Коментиран от #44

    15:02 04.03.2026

  • 5 хе хе

    30 19 Отговор
    тоя късак, навсякъде се бута. Накрая ще изяде шамарите и ще си седне на д.

    15:02 04.03.2026

  • 6 Копейкин

    33 18 Отговор
    пак се прави на интересен

    15:02 04.03.2026

  • 7 Тоя как се натега

    25 18 Отговор
    да влезе пак в парламента, не е истина!
    Вчера само той яхна Шипка със своите знамена за агитация!

    15:03 04.03.2026

  • 8 Костя Циганина

    25 15 Отговор
    Имам къща за довършване!

    15:04 04.03.2026

  • 9 Д-р Скорчев

    28 14 Отговор
    Болен човек, див популизъм

    15:04 04.03.2026

  • 10 прокопи

    19 9 Отговор
    Нямаш грижа с преговорите. Общото мазе в нашия блок е празно. Ще събереме някой и друг стол. Само да не вдигате гюрултия след 22ч. Имаме една проклета баба и може да викне ченгета

    15:05 04.03.2026

  • 11 така така

    27 13 Отговор
    Toя за какви атаки бълнува?

    15:05 04.03.2026

  • 12 Психопати

    25 12 Отговор
    Всеки ненормалник се мисли за нещо си.

    15:05 04.03.2026

  • 13 По скоро

    16 7 Отговор
    Проблема, е че трябва да се заработят дивиденти и този застана на амбразурата. Истината , е че Иран е изключително важен поддръжник на Русия, във войната, която започна в Европа. Именно с ирански оръжия се атакуват хора и инфраструктура. Докато Коце отиде да преговаря, проблема ще е приключил. А и след това Иран, няма да е необходим на Русия.

    15:06 04.03.2026

  • 14 Дориана

    15 18 Отговор
    Това е най- голямата глупост. Възраждане са националистическа партия и изобщо нямат място в Парламента. Никакви преговори не могат да водят с която и да е държава, Борисов с ГЕРБ/ СДС трябва да понесат отговорността, защото вкараха България във военен съюз НАТО и превърнаха България в мишена.

    15:08 04.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Аско

    19 8 Отговор
    Сигурно е пил белина.

    15:08 04.03.2026

  • 17 Тцтцтц

    11 6 Отговор
    Тоя с напълнени те фаши, не го ли е срам бе

    15:09 04.03.2026

  • 18 След Белата Златка

    20 9 Отговор
    още един русофил за Карлуково!

    Коментиран от #47

    15:09 04.03.2026

  • 19 Борба за партийната субсидия

    19 7 Отговор
    Костя ще се бори за държавна издръжка, докато може, че иначе отива да рови в казаните, защото дори на ВОМА няма да го вземат.

    15:09 04.03.2026

  • 20 Ура,,Ура

    16 8 Отговор
    Копейката се чуди как да си прави предизборната кампания. Понеже вече няма опорките за еврото и еврозоната, които завършиха с пълно фиаско, сега прави само глупости и циркове. Ирак не иска да преговаря със САЩ, а нашия синковец се прави на велик. Но само за неговите заблудени привърженици.

    15:10 04.03.2026

  • 21 Изгонете американците от София!

    8 12 Отговор
    Само след като бъдат изгонени американските окупатори на софийското гражданско летище "Васил Левски" (Апостолът на Свободата се върти в гроба), има шанс България да не понесе ответен ирански удар, защото сега България е агресор!

    Съгласно резолюция на ОС на ООН, всяка държава, която предостави своята територия на друга държава, за военна агресия срещу трета държава, се явява агресор срещу нападнатата трета държава!

    Съгласно чл.51 на Хартата на ООН, Иран има законно право на самоотбрана, включително и за удари по летище "Васил Левски" в София, което е изходна база за американските летящи цистерни КС-135, които зареждат ударната авиация на САЩ за убийствата на децата на Иран.

    Коментиран от #28, #36

    15:10 04.03.2026

  • 22 Синго

    7 6 Отговор
    Напълнените гащи не го ли е срам бе

    15:10 04.03.2026

  • 23 Точно той знае

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Много добре руски.

    15:11 04.03.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 6 Отговор
    ЧОРАПА и КОПЕЙКИН ....................... ДОБРОВОЛНО ДА ОТИВАТ ДА ПОМАГАТ НА ЧАЛМИТЕ .....................

    15:11 04.03.2026

  • 25 Писък и вой

    13 6 Отговор
    Те националните предатели искат да ни вкарат във война. Това са мокрите сънища на пепейцидебейци, гербери, бсп-та и дпс-та нн. Така че никой няма да даде мандат на Възраждане. Все пак похвално е че го искат. С това най-много са си навлекат гнева на пуделите от безличие и кеч, и те да започнат да пискат

    15:11 04.03.2026

  • 26 Румен

    10 3 Отговор
    Мангооооо

    Коментиран от #40

    15:13 04.03.2026

  • 27 Св. Ана. /4-ти....../

    10 4 Отговор
    ИЗВИНЕТЕ !!!!!

    ИЗПУСНАХМЕ ГО 😭😭😭

    15:13 04.03.2026

  • 28 Международното право!

    2 7 Отговор

    До коментар #21 от "Изгонете американците от София!":

    Според Хартата на ООН (която е върховен документ в международното право и стои над всички регионални договори като Северноатлантическия договор):
    1. Територията като инструмент на агресия
    Съгласно Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН от 1974 г., определението за агресия включва:
    "Действието на държава, която предоставя своята територия на друга държава, за да бъде използвана от тази втора държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава."
    Това означава, че ако САЩ използват база в България за нападение срещу Иран без мандат от ООН, България юридически става съучастник в акта на агресия. В този контекст Иран би имал законното право на самоотбрана (чл. 51 от Хартата) срещу обектите, от които излиза атаката.

    Коментиран от #35

    15:13 04.03.2026

  • 29 Хахааааа!

    10 5 Отговор
    А смятахме, че само Волен може да ни забавлява. Този започна да го догонва. Ветрове в главата!

    15:14 04.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Просто човек

    5 4 Отговор
    Това е някакъв майтап, нали?! 😂

    15:15 04.03.2026

  • 33 Аре,

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    чиба в Израел!

    15:15 04.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ....

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Международното право!":

    Само испанците се изнизаха като....из гащи, жалки страхливци.

    Коментиран от #43, #63

    15:16 04.03.2026

  • 36 Комплексарска работа

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Изгонете американците от София!":

    Най-голямата тъпащина да наречеш летище на поп, който не е виждал самолет.


    Плешивия провинциалеп пилонаджия, защо не проведе референдум, а наложи волята си по фашистки.

    15:17 04.03.2026

  • 37 Обективен

    4 4 Отговор
    Този иска да се мери по лудост с Волен Сидеров ,но е много далеч от него.

    15:18 04.03.2026

  • 38 604

    0 3 Отговор
    Къв мандат и преговори..всичко се спуща от урсулите и чичу сам...наще се чудят ко дъ обяснявът по лъжливите нпо медийки.....мандат че ти дадат за затворъ..7руго надали!

    15:18 04.03.2026

  • 39 Копейката била знаела Турския

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    честен ционист
    1232ОТГОВОР
    Не му давайте на тоя никакъв мандат. Не може да обели и изречение на руски, да обърка нещо ни запукат и от североизток.
    -;
    Егати какви люде стигнаха до Парламента.
    Не знам дали има и 10% прависти поне- вижте им само законите и ще Се разбере защо имаме такива писаници!

    15:18 04.03.2026

  • 40 Но образован

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "Румен":

    Все пак е историк.

    15:18 04.03.2026

  • 41 Толбухин

    6 3 Отговор
    Тоя тотално изтрещя.
    Защо не протестира за високите сметки за ток?
    Неговото мнение за войната в Иран, Украйна и където и да е било никой не го интересува.
    Нашите политици са цървули по дефиниция.

    15:18 04.03.2026

  • 42 Само ако иде на място в Иран и се омеша

    6 2 Отговор
    с аятоласите. Аз го пускам там. Ще се отървем лесно от него.

    15:19 04.03.2026

  • 43 Античалма

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "....":

    Изненадам се съм от испанците в предвид че историята им има гордата глава наречена Реконкуиста

    Коментиран от #68

    15:19 04.03.2026

  • 44 Сливналия

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Петрохан побратим на Техеран":

    Като какъв?

    15:19 04.03.2026

  • 45 Този

    6 2 Отговор
    Съвсем откачи. Абе я му дайте една чалга и да заминава за Техеран.

    15:19 04.03.2026

  • 46 Частните

    3 2 Отговор
    Възраждане сега иранци ли се изкараха, далаверка ще договорят

    15:19 04.03.2026

  • 47 Алме що не ваправим на Бузлуджа Лудница

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "След Белата Златка":

    След Белата Златка
    85ОТГОВОР
    още един русофил за Карлуково!
    -;-
    Такива като ямболската Рулба и сега Варненската копейка са за нова Лудница.
    Какво карлуково и какъв Бистрец

    Да направим до Космодрума на Бузлуджа една нова Лудница!

    15:20 04.03.2026

  • 48 Голем смех

    4 2 Отговор
    Верно, ако го пратят там и сложи една чалма няма да се различава от местните :) хахахахахахахахахаха

    Коментиран от #58

    15:20 04.03.2026

  • 49 КОСТАДИНОВ,

    0 2 Отговор
    Дори и да не ви дадат мандат,
    турците щели да ни пазят.

    15:20 04.03.2026

  • 50 Цвете

    4 2 Отговор
    КАКЪВ МАНДАТ НА ТЕБ, НА ВАС? ЗНАЕМ С КОГО ЩЕ РАЗГОВАРЯШ НА ИЗТОК ОТ УКРАЙНА, НАЛИ? ТОВА Е КАТО ПЪРВА ТОЧКА. А ВТОРАТА Е, ЧЕ ЩЕ НИ " ЗАТРИЕШ " ПО ВСИЧКО ЛИЧИ.

    15:21 04.03.2026

  • 51 От сайта на възраждане

    2 2 Отговор
    21.01.2025
    “С идването на Тръмп на власт една цяла идеология, която беляза последните 15 години отива в историята – така нареченият неолиберализъм, който не трябва да се бърка с либерализма. Либералната идея е нещо хубаво, което през 19 и 20 век довежда до освобождаването на цели народи и духа на човечеството. Докато неолибералната идея е нещо много античовешко. Тръмп е една еманация на процеса на съпротива и борба срещу тези античовешки извращения на неолиберализма”, заяви в ефира на “Нова телевизия”, в предаването „Здравей, България“, председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов.
    Той отбеляза още, че идването на Тръмп на власт е нещо добро за България...

    15:21 04.03.2026

  • 52 Ганьо

    4 2 Отговор
    Тотал щета. Тоя с власт направо ще се накъка.
    Защо им давате трибуна на толкова изтрещели хора.

    15:21 04.03.2026

  • 53 Цвете

    3 2 Отговор
    КАКЪВ МАНДАТ НА ТЕБ, НА ВАС? ЗНАЕМ С КОГО ЩЕ РАЗГОВАРЯШ НА ИЗТОК ОТ УКРАЙНА, НАЛИ? ТОВА Е КАТО ПЪРВА ТОЧКА. А ВТОРАТА Е, ЧЕ ЩЕ НИ " ЗАТРИЕШ " ПО ВСИЧКО ЛИЧИ.

    15:22 04.03.2026

  • 54 И аз настоявам

    3 2 Отговор
    спешно да отлита за Иран.

    15:22 04.03.2026

  • 55 Пуснете го бе

    5 2 Отговор
    Като ходи в Украйна за малко щяха да го разчекнат сега при чалмите няма да му се размине

    15:23 04.03.2026

  • 56 Копейката и с вързани ръце ще бръщолеви

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Инж1":

    Инж1
    2518ОТГОВОР
    Тоя пък за кой се мисли!?!?!?! Копейкин е направо смешен!?!?!?
    Вече съм убеден, че трябва да му наденат от ония ризи с дългите ръкави и да ги завъжат на гърба!?!?!?!?
    -;-
    Има ли освен осмирителни ризи и нещо за затикскане на Уста?!?!
    Егати пропадналата Копийка.

    За писането срещу рашистите и отвратеността от копейките не искам хонорар, ама се надявам да направим 1Евро/подаден глас за Парламента!

    15:23 04.03.2026

  • 57 Смешник

    5 2 Отговор
    Ако има някой, който може да ни вкара във война, това е този смешник!

    15:23 04.03.2026

  • 58 Копейката няма брада за иранец

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "Голем смех":

    Голем смех
    20ОТГОВОР
    Верно, ако го пратят там и сложи една чалма няма да се различава от местните :) х
    -;-
    Копейката се прави на интересен!

    15:24 04.03.2026

  • 59 Че кой нормален ще ходи с тия от Възражд

    5 1 Отговор
    Че кой нормален ще ходи с тия от Възраждане

    15:26 04.03.2026

  • 60 4567

    1 0 Отговор
    Не се бой, скоро не Иран ще бомби Тюленово, а прокуратурата.

    15:27 04.03.2026

  • 61 Копанарин

    2 0 Отговор
    може ли да преговаря с перси - абсурд! Ще го нашамарят и ще го пратят при Путин да го доошамари!

    15:27 04.03.2026

  • 62 Параноиден

    2 1 Отговор
    шизофреник.Докторката гълъбова от Карлуково защо не се самосезира и да изпрати линейка с трима лудогледачи?

    15:27 04.03.2026

  • 63 Ти като си смелчага,

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "....":

    бегай в Израел да се биеш за кефа на Сатаняху!

    15:28 04.03.2026

  • 64 Oня с коня

    1 1 Отговор
    Иска Мандат Копейки?Ама СЕГА И ТО ВЕДНАГА...не и Пари обаче- да си покриват пътните и храната с Партийни средства.И така,голямо шоу ще стане:С какво и през къде ще пътуват,как ще се промъкнат през фронтовата линия,Гого ще търсят за Преговори,ще ги приеме ли той,какво ще предложат в замяна на това което искат и ще е достатъчно ли то

    15:28 04.03.2026

  • 65 Oня с коня

    0 1 Отговор
    Иска Мандат Копейки?Ама СЕГА И ТО ВЕДНАГА...не и Пари обаче- да си покриват пътните и храната с Партийни средства.И така,голямо шоу ще стане:С какво и през къде ще пътуват,как ще се промъкнат през фронтовата линия,Гого ще търсят за Преговори,ще ги приеме ли той,какво ще предложат в замяна на това което искат и ще е достатъчно ли то...

    Коментиран от #70

    15:29 04.03.2026

  • 66 ха ха

    0 1 Отговор
    тоя ако иде с Цомчо, може да го помислят за иранска жена и да му излезе късмета

    15:30 04.03.2026

  • 67 Българин

    0 0 Отговор
    Понеже Човека забеляза, че Женското корито на реката успокоява мъжкият поток в планината.
    сътвори различни Религии да контролират кекса върху планената земя.
    като въведе контрол над коритото в реката да не може да управлява потока в планината.
    1. При мюзюлманите въведе ред: Принца да има минимум 1000 моми с 1000 корита за управление на потока. Затвори им лицата с "Бурки" и когато ги избира за Кекес не знае коя е тая за да му управлява с корито потока в планината и останалите мъжки същества около принца са едни негови роби - слуги.
    2. Християнската Религия беше сътворена да има ЧоВешки Род на земята - Съпруг и Съпруга са равни и децата им получават имена от рода на бащите, дядовците, пра дядовците, пра пра дядовците и следваха тяхната култура, въпреки че женското корито в реката управлява мъжкия поток в планината.
    3. При Евреите бе въведено да се женят Съпруг и Съпруга, но децата да онаследяват имена от майката и именно тук Коритото на реката цялостно управлява потока в планината и от мъжкото не остава никаква следа!

    15:30 04.03.2026

  • 68 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Античалма":

    Лос Конкистадорес са смели само срещу туземните първобитни индианци в Южна америка.

    15:31 04.03.2026

  • 69 Запрян му е мозъкът

    0 0 Отговор
    Слагаш скл3р..0.7изиращи наа.кв.ащи се ста.рци на власт и докарват беди и и фаркти на целия народ...

    15:31 04.03.2026

  • 70 Не бе, той не би рискувал

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Oня с коня":

    бъзльото. Ходи му се на гости в Кремъл, оттам да го свържат. Завижда на Орбан, който обикаляше по безплатни екскурзии да се прави на миротворец, докато унгарците се светнаха, че не става.

    15:32 04.03.2026

