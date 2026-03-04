Европейският съд по правата на човека осъди България

България е нарушила правата на Елка Атанасова, като не е предприела навременни и ефективни действия срещу незаконния въгледобив под дома ѝ в пернишкия квартал „Рудничар“. Решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) идва на 03.03, след като българските институции и съдилища не осигуриха ефективна защита срещу продължителния риск за жилището на семейството ѝ. Делото беше заведено от Елка Атанасова* с подкрепата на Екологично сдружение „За Земята“, Грийнпийс - България и правозащитната организация Client Earth.
Решението на съда в Страсбург потвърждава, че държавата има задължението да гарантира правото на собственост на гражданите, като предприема реални и адекватни действия за това. „Институциите са били добре запознати с незаконния въгледобив и риска за гражданите години наред, но вместо да предприемат действия, всяка е указвала на другата на направи това. Съдът в Страсбург ни казва, че това „прехвърляне на топката“между институциите нарушава правата на гражданите и международните задължения на страната ни.“ казва Регина Стоилова, един от адвокатите по делото. На жалбоподателката е присъдено е обезщетение от 20 000 евро за имуществени вреди и 5 000 евро за морални такива.
Случаят започва през далечната 2010 г., когато под къщата на семейството започват незаконни изкопни дейности. В продължение на години майката на Елка подава сигнали до общината, полицията, прокуратурата и Министерството на енергетиката. Всичко е подробно документирано, с входящи номера, дати и описания на риска, общо 76 страници с детайлно описание на ударите на кирките и мъжките гласове, които се чуват в дома на Елка, както и страха от среща с незаконните копачи или от срутване на къщата. Полицейските проверки и няколкото нищожни глоби, наложени през годините, не спират копачите.
През 2013 г. В района на Рудничар започват да се активират свлачища. Отварят се дупки с диаметър от 1 - 1,5 метра и пукнатини в земята от няколко метра. Едно от свлачищата от 2015 г. сериозно уврежда основите на къщата на Елка, стените се напукват, а имотът е обявен за опасен. Още през 2013 г., рискът от срутване, животът в постоянно безпокойство и липсата на адекватна реакция от институциите принуждават Елка да напусне дома си и да започне отначало другаде. След неглижирането на случая от общинските институции и съд, Елка се обърна до Европейския съд по правата на човека.
„Това решение е ясен сигнал, че държавата не може да абдикира от задълженията си, когато гражданите ѝ са изправени пред реална и продължителна опасност. Незаконният въгледобив в урбанизирана територия не е частен проблем – той е въпрос на върховенство на правото“, коментира Радостина Славкова от „За Земята“.
Решението на ЕСПЧ създава важен прецедент за случаи, свързани с екологичен риск, индустриална безстопанственост и институционално бездействие. То задължава българската държава не само да изплати справедливо обезщетение, но и да гарантира, че подобни нарушения няма да се повтарят.
„Казусът е показателен за ролята на гражданските организации в отстояването правата на хората. Две български организации и една международна работят над десет години за решението на Съда по правата на човека, което присъжда обезщетение за претърпените вреди, но по-важното — потвърждава задължението на институциите да предприемат адекватни действия, когато правата на гражданите са под риск“, коментира Регина Стоилова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #10
15:29 04.03.2026
2 Така е
15:35 04.03.2026
3 Неюрист
Коментиран от #8, #11
15:35 04.03.2026
4 Питане
15:38 04.03.2026
5 Балхария
15:40 04.03.2026
6 Поздравления
15:55 04.03.2026
7 Даката
Ще влезем в час, просто трябва да изкопираме "Западноевропейския наказателен кодекс", види се че нашите български наказания не вършат работа, виж когато българите са е Европа спазват закооните им и дори спират и на пешеходна пътека тип "Зебра", без да протестират и хленчат.
16:13 04.03.2026
8 Ромляните
До коментар #3 от "Неюрист":копаеха тогава, макар че основно мутри препродаваха и им прибираха парите. Къща в Рудничар, при това доста подобна на тази като размери и състояние, е минимум 75 хиляди евро. Т.е. след 10 години мизерии съдът е присъдил нещо, близко до нищо.
16:13 04.03.2026
9 БПФ
16:14 04.03.2026
10 Нека да пиша
До коментар #1 от "Сатана Z":Ти може да отидеш до Колима ,Чукотка ,Магадан .. А,за Дубай . Нямаш толкова пари лееешшперин.
16:21 04.03.2026
11 Законите ни красиви и неработещи
До коментар #3 от "Неюрист":Толкова много задни вратички са оставили в законите, за "наши хора", че напълно ги обезсмислят...
16:34 04.03.2026
12 Само който не е
17:02 04.03.2026