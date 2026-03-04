Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Европейският съд по правата на човека осъди България

4 Март, 2026 15:26 1 832 12

  • еспч-
  • елка атанасова-
  • въгледобив

Решението на ЕСПЧ създава важен прецедент за случаи, свързани с екологичен риск

Европейският съд по правата на човека осъди България - 1
Снимка: За Земята
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е нарушила правата на Елка Атанасова, като не е предприела навременни и ефективни действия срещу незаконния въгледобив под дома ѝ в пернишкия квартал „Рудничар“. Решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) идва на 03.03, след като българските институции и съдилища не осигуриха ефективна защита срещу продължителния риск за жилището на семейството ѝ. Делото беше заведено от Елка Атанасова* с подкрепата на Екологично сдружение „За Земята“, Грийнпийс - България и правозащитната организация Client Earth.

Решението на съда в Страсбург потвърждава, че държавата има задължението да гарантира правото на собственост на гражданите, като предприема реални и адекватни действия за това. „Институциите са били добре запознати с незаконния въгледобив и риска за гражданите години наред, но вместо да предприемат действия, всяка е указвала на другата на направи това. Съдът в Страсбург ни казва, че това „прехвърляне на топката“между институциите нарушава правата на гражданите и международните задължения на страната ни.“ казва Регина Стоилова, един от адвокатите по делото. На жалбоподателката е присъдено е обезщетение от 20 000 евро за имуществени вреди и 5 000 евро за морални такива.

Случаят започва през далечната 2010 г., когато под къщата на семейството започват незаконни изкопни дейности. В продължение на години майката на Елка подава сигнали до общината, полицията, прокуратурата и Министерството на енергетиката. Всичко е подробно документирано, с входящи номера, дати и описания на риска, общо 76 страници с детайлно описание на ударите на кирките и мъжките гласове, които се чуват в дома на Елка, както и страха от среща с незаконните копачи или от срутване на къщата. Полицейските проверки и няколкото нищожни глоби, наложени през годините, не спират копачите.

През 2013 г. В района на Рудничар започват да се активират свлачища. Отварят се дупки с диаметър от 1 - 1,5 метра и пукнатини в земята от няколко метра. Едно от свлачищата от 2015 г. сериозно уврежда основите на къщата на Елка, стените се напукват, а имотът е обявен за опасен. Още през 2013 г., рискът от срутване, животът в постоянно безпокойство и липсата на адекватна реакция от институциите принуждават Елка да напусне дома си и да започне отначало другаде. След неглижирането на случая от общинските институции и съд, Елка се обърна до Европейския съд по правата на човека.

„Това решение е ясен сигнал, че държавата не може да абдикира от задълженията си, когато гражданите ѝ са изправени пред реална и продължителна опасност. Незаконният въгледобив в урбанизирана територия не е частен проблем – той е въпрос на върховенство на правото“, коментира Радостина Славкова от „За Земята“.

Решението на ЕСПЧ създава важен прецедент за случаи, свързани с екологичен риск, индустриална безстопанственост и институционално бездействие. То задължава българската държава не само да изплати справедливо обезщетение, но и да гарантира, че подобни нарушения няма да се повтарят.

„Казусът е показателен за ролята на гражданските организации в отстояването правата на хората. Две български организации и една международна работят над десет години за решението на Съда по правата на човека, което присъжда обезщетение за претърпените вреди, но по-важното — потвърждава задължението на институциите да предприемат адекватни действия, когато правата на гражданите са под риск“, коментира Регина Стоилова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 5 Отговор
    В днешно време с 20К евраци можеш да идеш до Дубай и да мислиш за бъдещето си на спокойствие .

    Коментиран от #10

    15:29 04.03.2026

  • 2 Така е

    13 4 Отговор
    Европейският съд по правата на човека отново осъди България заради престъпленията на еврейската сган

    15:35 04.03.2026

  • 3 Неюрист

    20 1 Отговор
    Добре де, къде спят българския съд и Прокуратура и за какво вземат огромни заплати от държавния бюджет? Само да отварят чадъри над престъпния контингент. Юридическа мафия и корумпирани магистрати.

    Коментиран от #8, #11

    15:35 04.03.2026

  • 4 Питане

    14 0 Отговор
    И колко ще плати честни български данъкоплатец за мързела на винкелите.???

    15:38 04.03.2026

  • 5 Балхария

    12 1 Отговор
    Е държава с отпаднала необходимост. Управлява се от чиновници също с отпаднала необходимост.

    15:40 04.03.2026

  • 6 Поздравления

    7 0 Отговор
    За жената,сега всичко пак ще е от нашия джоб.Така се прави,щом не се научиха как се работи а само се краде.

    15:55 04.03.2026

  • 7 Даката

    5 1 Отговор
    Ние сами доброволно няма да се оправим, Европа ще ни оправи... и с цените в търговската ни мрежа също... никъде в Европа няма 90% надценки, както у нас... та българското краве сирене е по-евтино в Западна Европа отколкото в България, където е произведено, а има транспортни разходи и мита и прочие налози върху цената на производителя...
    Ще влезем в час, просто трябва да изкопираме "Западноевропейския наказателен кодекс", види се че нашите български наказания не вършат работа, виж когато българите са е Европа спазват закооните им и дори спират и на пешеходна пътека тип "Зебра", без да протестират и хленчат.

    16:13 04.03.2026

  • 8 Ромляните

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Неюрист":

    копаеха тогава, макар че основно мутри препродаваха и им прибираха парите. Къща в Рудничар, при това доста подобна на тази като размери и състояние, е минимум 75 хиляди евро. Т.е. след 10 години мизерии съдът е присъдил нещо, близко до нищо.

    16:13 04.03.2026

  • 9 БПФ

    1 2 Отговор
    Тоя незаконен добив го практикуват отвpaтителните хъхpeци. Ако полицията ги беше погнала, пак тоя същия палачовски съд щеше да осъди България, че пречи на ония с особените етнокултурни особености да си изкарват "прехраната" !!!

    16:14 04.03.2026

  • 10 Нека да пиша

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Ти може да отидеш до Колима ,Чукотка ,Магадан .. А,за Дубай . Нямаш толкова пари лееешшперин.

    16:21 04.03.2026

  • 11 Законите ни красиви и неработещи

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Неюрист":

    Толкова много задни вратички са оставили в законите, за "наши хора", че напълно ги обезсмислят...

    16:34 04.03.2026

  • 12 Само който не е

    0 0 Отговор
    поискал той не е осъдил тази кочина за хомосапиенс в Европейския съд ! Живее се в територия на мутри и мафия със закони против човека !

    17:02 04.03.2026

