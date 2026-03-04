Емил Дечев уволни директорите в ГДБОП, Жандармерията и Националната полиция

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев уволни директорите на ключови структури в системата. Постовете си напускат ръководителят на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" Боян Раев, директорът на Националната полиция Захари Васков и началникът на Жандармерията Николай Николов.

Мащабните рокади идват на фона на продължаващата чистка по високите етажи на силовото ведомство. До момента Емил Дечев уволни над 20 директори на областни дирекции на МВР в страната, съобщават от БГНЕС. Сред отстранените са началниците на структурите, разследващи трагичните инциденти край Петрохан и връх Околчица, при които органите на реда откриха шест жертви с огнестрелни рани.

Поста си губи шефът на Областната дирекция на МВР за София област Тихомир Цонев, който управляваше структурата от 2023 година. Заедно с окръжната прокуратура, той направи първите публични изявления за намерените тела в хижата край Петрохан. От системата си тръгва и директорът на полицията във Враца Красимир Йончев. Той стана първият официален източник на информация за останалите три жертви, открити в кемпер край Околчица.

Преди тези уволнения, служебният вътрешен министър инициира и отстраняването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Президентът Илияна Йотова вече подписа указа за неговото освобождаване.

"Решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков е свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция", категоричен е Емил Дечев. Министърът акцентира върху тежкото престъпление на хижа Петрохан и отсъствието на висшето професионално ръководство пред медиите. "Това даде възможност за развихрянето на всякакви теории", добавя той.

На мястото на Мирослав Рашков застава полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев, който поема временно длъжността заместник-главен секретар. Емил Дечев уточни, че няма да предлага нов титуляр за най-високия професионален пост.

Промените обхванаха и две от най-големите областни дирекции в страната. Вътрешният министър върна начело на полицията в Пловдив Васил Костадинов, който ръководеше структурата до август 2023 година. Костадинов заема мястото на досегашния началник Станимир Калоферов. В Бургас поста поема старши комисар Николай Ненков, който временно ще ръководи местната дирекция, след като заместник-министър Калоян Калоянов го представи пред ръководния състав.