Емил Дечев уволни директорите в ГДБОП, Жандармерията и Националната полиция

4 Март, 2026 15:19 735 17

Чистка по върховете на МВР

Емил Дечев уволни директорите в ГДБОП, Жандармерията и Националната полиция - 1
Снимка: БГНЕС
БГНЕС БГНЕС Информационна агенция

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев уволни директорите на ключови структури в системата. Постовете си напускат ръководителят на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" Боян Раев, директорът на Националната полиция Захари Васков и началникът на Жандармерията Николай Николов.

Мащабните рокади идват на фона на продължаващата чистка по високите етажи на силовото ведомство. До момента Емил Дечев уволни над 20 директори на областни дирекции на МВР в страната, съобщават от БГНЕС. Сред отстранените са началниците на структурите, разследващи трагичните инциденти край Петрохан и връх Околчица, при които органите на реда откриха шест жертви с огнестрелни рани.

Поста си губи шефът на Областната дирекция на МВР за София област Тихомир Цонев, който управляваше структурата от 2023 година. Заедно с окръжната прокуратура, той направи първите публични изявления за намерените тела в хижата край Петрохан. От системата си тръгва и директорът на полицията във Враца Красимир Йончев. Той стана първият официален източник на информация за останалите три жертви, открити в кемпер край Околчица.

Преди тези уволнения, служебният вътрешен министър инициира и отстраняването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Президентът Илияна Йотова вече подписа указа за неговото освобождаване.

"Решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков е свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция", категоричен е Емил Дечев. Министърът акцентира върху тежкото престъпление на хижа Петрохан и отсъствието на висшето професионално ръководство пред медиите. "Това даде възможност за развихрянето на всякакви теории", добавя той.

На мястото на Мирослав Рашков застава полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев, който поема временно длъжността заместник-главен секретар. Емил Дечев уточни, че няма да предлага нов титуляр за най-високия професионален пост.

Промените обхванаха и две от най-големите областни дирекции в страната. Вътрешният министър върна начело на полицията в Пловдив Васил Костадинов, който ръководеше структурата до август 2023 година. Костадинов заема мястото на досегашния началник Станимир Калоферов. В Бургас поста поема старши комисар Николай Ненков, който временно ще ръководи местната дирекция, след като заместник-министър Калоян Калоянов го представи пред ръководния състав.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    5 3 Отговор
    Продължавай!

    15:21 04.03.2026

  • 2 Анджо

    4 2 Отговор
    Пак много се замислям , дали БОТАШОВ не гласи някакъв комунистически преврат.

    15:22 04.03.2026

  • 3 Сече наред

    3 4 Отговор
    Този все едно е станал цар, а не министър за два месеца.

    Коментиран от #13

    15:22 04.03.2026

  • 4 чистка по високите етажи

    2 5 Отговор
    да не се шашкат
    тиквата ще ги върне на службиците даже с обезщетения

    15:22 04.03.2026

  • 5 честен ционист

    2 8 Отговор
    Новите шерифи само да не завалят българския?

    15:23 04.03.2026

  • 6 Махай и охраната

    6 2 Отговор
    на двата шопара.

    15:24 04.03.2026

  • 7 Трол

    4 1 Отговор
    Сега със сигурност ще се разкрие какво се е случило на "Петрохан".

    15:24 04.03.2026

  • 8 Дориана

    5 2 Отговор
    Чудесно ! Точно така, трябва да се действа с твърда ръка за ужас на Борисов, Пеевски и техните съюзници ИТН, които бяха употребени да защитават корупцията и мафията.

    Коментиран от #15

    15:25 04.03.2026

  • 9 604

    3 2 Отговор
    Тия се гласят да годенуват...бълъците на крадев все едно сте гласували за пепедъебве...

    15:26 04.03.2026

  • 10 Рамбо

    5 3 Отговор
    Тоя кретен да не забрави и чистачките, иначе как ще са честни изборите. Педофилите в действие, кво откраднат за два месеца това ще е, после в затвора с тоя тъпанар начело.

    15:26 04.03.2026

  • 11 Къде са ни дългите скамейки с кадрите

    1 1 Отговор
    Емил Дечев уволни директорите в ГДБОП, Жандармерията и Националната полиция
    -;-
    Ама верно ли че оня от ОД на МВР- Пловдив със случая на убития в ... бил въстановен на работа?!?!!

    15:26 04.03.2026

  • 12 хе хе

    2 2 Отговор
    Браво! Продължавайте така. Всички люспи на ПеевскиБорисов вън!

    15:26 04.03.2026

  • 13 Наред не е само МВР началниците

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сече наред":

    Сече наред
    11ОТГОВОР
    Този все едно е станал цар, а не министър за два месеца.
    -;-
    Какъв наред те гони тебе.
    След дивотията с Изборите и влизането на Фараона, за какви честни избори можем да пишем!

    15:29 04.03.2026

  • 14 Оллеее

    0 0 Отговор
    Герберската кочина ще избухне. Тези ще вият като Карпатски вълци на Пълнолуние.

    15:29 04.03.2026

  • 15 604

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Я чуш мъ пътча..туй служебено правителство, а явно парашутизмът и партийщината са си останали от соцъ...туй си заслужавате мизерийкътъ и някой дъ въ дере..

    15:29 04.03.2026

  • 16 Браво

    0 0 Отговор
    Браво !

    15:30 04.03.2026

  • 17 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Дечев, и целият състав на МВР да смениш Пълната Посредственост от Палавите Престъпници и Пълна Пародия, пак няма да минете 6%, заедно с ДБ-илите.
    ОБЕЩАНО от НАРОДА!!!

    15:32 04.03.2026

