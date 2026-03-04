Самолетът с първите българи кацна на Летище Варна

Самолетът на "България Еър" с първите български туристи от Дубай кацна на Летище Варна в 15:32 ч.

Това съобщиха за TravelNews от авиокомпанията. На летището има много близки и приятели на туристите, както и журналисти.



Това е чартър на "България Еър" с туристи на туроператора "Абакс". Самолетът излетя тази сутрин в 9:45 ч дубайско време, заяви за TravelNews Георги Пасев, управител на "Абакс".



На борда имаше 180 човека от района на Варна и Източна България. Пасев допълни, че всички туристи са добре, като за тях са се грижили 8 опитни екскурзовода.