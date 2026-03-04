Новини
Самолетът с първите българи кацна на Летище Варна

Самолетът с първите българи кацна на Летище Варна

4 Март, 2026 16:34

На място има много близки и приятели на туристите, както и журналисти

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолетът на "България Еър" с първите български туристи от Дубай кацна на Летище Варна в 15:32 ч.

Това съобщиха за TravelNews от авиокомпанията. На летището има много близки и приятели на туристите, както и журналисти.

Това е чартър на "България Еър" с туристи на туроператора "Абакс". Самолетът излетя тази сутрин в 9:45 ч дубайско време, заяви за TravelNews Георги Пасев, управител на "Абакс".

На борда имаше 180 човека от района на Варна и Източна България. Пасев допълни, че всички туристи са добре, като за тях са се грижили 8 опитни екскурзовода.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    20 1 Отговор
    Само не разбрах кой плаща масрафа?

    Коментиран от #6

    16:40 04.03.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    Ню-ню-то там ли е, за да ги посреща, или вече е на преговори с Иран от името на Европа да прости милост ?

    16:41 04.03.2026

  • 3 директно

    8 0 Отговор
    в кауша!!

    16:41 04.03.2026

  • 4 Охоо

    2 2 Отговор
    Дойдоха си…

    16:41 04.03.2026

  • 5 Трол

    6 3 Отговор
    Слава на нашите смели туристи!

    16:41 04.03.2026

  • 6 Уффффф

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Всеки си плаща билет, и то на добра цена. Явно само нова телевизия гледаш.

    Коментиран от #7

    16:41 04.03.2026

  • 7 плащат

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Уффффф":

    ама с крадени пари

    16:42 04.03.2026

  • 8 Какви българи?

    10 0 Отговор
    Това са некви еврейски семити търсещи спасение от огнения ад в "обетованата земя".

    16:43 04.03.2026

  • 9 честен ционист

    3 6 Отговор
    Имало ли е Ганчо по колесника?

    Коментиран от #11

    16:44 04.03.2026

  • 10 Като , че

    8 0 Отговор
    ли от Луната се връщат с тези дандании ?!

    16:46 04.03.2026

  • 11 Ганчо

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Не можеш да ме обидиш робска душица. Радвай се на пирамидите, потомъко на строителите.

    Коментиран от #16

    16:47 04.03.2026

  • 12 Присмехулник

    3 0 Отговор
    Ама нали писахте преди това, че полетът щял да кацне? Оказа се, че е кацнал самолет, а не полет.

    16:47 04.03.2026

  • 13 гошо

    7 0 Отговор
    Защо всички трябва да плащаме за евакуация на "моделки" и инфлуенсърки,не може ли да останат да си работят/хамериканския солдат обича услугите им/.

    16:51 04.03.2026

  • 14 Дочка

    3 0 Отговор
    Посрещачи,цветя,народни хора и музика,хляб и сол.Кмета не ги ли посрещна.Довечера могат да отмарят на хотела на Милен Велчев 8звезди Адмирал.Така де,да видят ,че и тук има хотели,а не само в Дубай.

    16:59 04.03.2026

  • 15 Перо

    4 0 Отговор
    Видях снимка в един сайт! Те 90% са жени, какви туристи, какви 5 лв.?

    Коментиран от #18, #22

    17:02 04.03.2026

  • 16 „ПРОГРЕСИВЕН БАЙ”

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ганчо":

    А ЗАЩО МУ ОТГОВАРЯШ....

    17:02 04.03.2026

  • 17 Самолетът с първите българи кацна

    2 0 Отговор
    Самолетът с първите българи кацна на Летище Варна - Всички девици ли прибраха или оставиха и за чалмите?

    17:03 04.03.2026

  • 18 „Шарл”

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Перо":

    Били са на „бизнес с презентация ”...

    17:04 04.03.2026

  • 19 Кви са тия първи българи?

    2 0 Отговор
    Дето киснат цял живот по болшевишките дестинации?
    И защо българите с минималки ще плащат самолета на тези дето вземат камара пари и са забравили, къде е бостанът и кокошчиците?
    Па и при копейкин иранолюбеца са кацнали! Не можеше ли да кацнат на блатата? Където отдавна ги чака блатната свобода?

    17:07 04.03.2026

  • 20 Янки Дудъл

    0 1 Отговор
    На Шопското летище няма място

    Коментиран от #25

    17:07 04.03.2026

  • 21 Всички руси

    3 0 Отговор
    и всички със силикон
    900€ билета

    Коментиран от #24

    17:10 04.03.2026

  • 22 Жени, тревасттити, ама ефтини!

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Перо":

    Персите са убеднели от този мизерен режим и търсят купейки!
    Дори коцко е решил да намине към иран! Явно персите работят добре по въпроса...

    17:10 04.03.2026

  • 23 Путанвъ

    1 0 Отговор
    Сега тия за национални герои ли да ги и явим?

    17:12 04.03.2026

  • 24 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Всички руси":

    Ефтиното, не значи некачествено! Силикония! Работата, си е работа, а ние им плащаме връщането!

    17:12 04.03.2026

  • 25 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Янки Дудъл":

    Джукесите “туристки” са гагаузи от Варна!

    17:13 04.03.2026

