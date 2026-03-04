Самолетът с първите българи кацна на Летище Варна

Самолетът на "България Еър" с първите български туристи от Дубай кацна на Летище Варна в 15:32 ч.
Това съобщиха за TravelNews от авиокомпанията. На летището има много близки и приятели на туристите, както и журналисти.
Това е чартър на "България Еър" с туристи на туроператора "Абакс". Самолетът излетя тази сутрин в 9:45 ч дубайско време, заяви за TravelNews Георги Пасев, управител на "Абакс".
На борда имаше 180 човека от района на Варна и Източна България. Пасев допълни, че всички туристи са добре, като за тях са се грижили 8 опитни екскурзовода.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #6
16:40 04.03.2026
2 АГАТ а Кристи
16:41 04.03.2026
3 директно
16:41 04.03.2026
4 Охоо
16:41 04.03.2026
5 Трол
16:41 04.03.2026
6 Уффффф
До коментар #1 от "Сатана Z":Всеки си плаща билет, и то на добра цена. Явно само нова телевизия гледаш.
Коментиран от #7
16:41 04.03.2026
7 плащат
До коментар #6 от "Уффффф":ама с крадени пари
16:42 04.03.2026
8 Какви българи?
16:43 04.03.2026
9 честен ционист
Коментиран от #11
16:44 04.03.2026
10 Като , че
16:46 04.03.2026
11 Ганчо
До коментар #9 от "честен ционист":Не можеш да ме обидиш робска душица. Радвай се на пирамидите, потомъко на строителите.
Коментиран от #16
16:47 04.03.2026
12 Присмехулник
16:47 04.03.2026
13 гошо
16:51 04.03.2026
14 Дочка
16:59 04.03.2026
15 Перо
Коментиран от #18, #22
17:02 04.03.2026
16 „ПРОГРЕСИВЕН БАЙ”
До коментар #11 от "Ганчо":А ЗАЩО МУ ОТГОВАРЯШ....
17:02 04.03.2026
17 Самолетът с първите българи кацна
17:03 04.03.2026
18 „Шарл”
До коментар #15 от "Перо":Били са на „бизнес с презентация ”...
17:04 04.03.2026
19 Кви са тия първи българи?
И защо българите с минималки ще плащат самолета на тези дето вземат камара пари и са забравили, къде е бостанът и кокошчиците?
Па и при копейкин иранолюбеца са кацнали! Не можеше ли да кацнат на блатата? Където отдавна ги чака блатната свобода?
17:07 04.03.2026
20 Янки Дудъл
Коментиран от #25
17:07 04.03.2026
21 Всички руси
900€ билета
Коментиран от #24
17:10 04.03.2026
22 Жени, тревасттити, ама ефтини!
До коментар #15 от "Перо":Персите са убеднели от този мизерен режим и търсят купейки!
Дори коцко е решил да намине към иран! Явно персите работят добре по въпроса...
17:10 04.03.2026
23 Путанвъ
17:12 04.03.2026
24 Браво
До коментар #21 от "Всички руси":Ефтиното, не значи некачествено! Силикония! Работата, си е работа, а ние им плащаме връщането!
17:12 04.03.2026
25 Перо
До коментар #20 от "Янки Дудъл":Джукесите “туристки” са гагаузи от Варна!
17:13 04.03.2026