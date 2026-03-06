Йотова открива дебат за приноса на жените към обществото

На 6 март от 10,00 часа държавният глава Илияна Йотова ще участва във форум, посветен на ролята на жените в процесите на обществено развитие.

Конференцията под мотото „Оформяне на бъдещето: жените начело“ е по повод Международния ден на жената и се организира от Германо-Българска индустриално-търговска камара и Фондация "Конрад Аденауер" България.