Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Йотова открива дебат за приноса на жените към обществото

Йотова открива дебат за приноса на жените към обществото

6 Март, 2026 07:16 444 26

  • илияна йотова-
  • жени-
  • общество

Конференцията е по повод Международния ден на жената

Йотова открива дебат за приноса на жените към обществото - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 6 март от 10,00 часа държавният глава Илияна Йотова ще участва във форум, посветен на ролята на жените в процесите на обществено развитие.

Конференцията под мотото „Оформяне на бъдещето: жените начело“ е по повод Международния ден на жената и се организира от Германо-Българска индустриално-търговска камара и Фондация "Конрад Аденауер" България.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За тва сме на тоя хал

    5 0 Отговор
    Жените по презумпция трябва да управлявате семейното огнище....както е в Афганистан все още

    Коментиран от #20

    07:20 06.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Охо

    7 0 Отговор
    Мата Хари е дала голям принос на обществото

    07:21 06.03.2026

  • 5 Норма Рей

    1 1 Отговор
    Ползите от жена във всеки един са безпрецедентни.

    07:22 06.03.2026

  • 6 пренос

    1 1 Отговор
    Снежанка харесвам повече!

    Коментиран от #10

    07:24 06.03.2026

  • 7 Да и имам проблемите на вицепрезиденткат

    11 0 Отговор
    Това е тема за отвличане на вниманието на хората от истинските проблеми на обществото а именно Американските самолети двойна тема Инфлацията Цената на горивата Състоянието на АЕЦа съставите на ЦИК и на МС които са потресаващо неадекватни.

    07:25 06.03.2026

  • 8 Гадост и зараза5885

    4 0 Отговор
    При са7ано-елитът "женире" са биол. муже. Така че "мъжете" по върха са биол. жени. Умряха баламите, вече всички хора знаят, че всички с власт и пари са ма.с .0..ни и криптоевреи с преоб. пол.

    07:26 06.03.2026

  • 9 щок

    3 0 Отговор
    Британи Спеарс може да има проблеми с елкохъла и наркосите,ама е по-хубава от прези.

    07:26 06.03.2026

  • 10 Огледалце огледалце

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "пренос":

    Ти кажи че на света никъде не си видяло друга с мойта красота.

    07:27 06.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Приносът

    5 0 Отговор
    за съжаление е катастрофален ! Цял поменик мога да напиша с такива , допринесли !

    07:29 06.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Вместо да свика съвет по националан сигурност, кравата на Соpoc ни пробутва теми от джендър идеологията.

    07:30 06.03.2026

  • 14 Живее

    9 0 Отговор
    си другарката в соца на народна хранилка , обикаля света на негова сметка и нищо продуктивно !

    07:31 06.03.2026

  • 15 Да, ама...

    7 0 Отговор
    Това е брутално огромен мъжки череп и физика...

    Коментиран от #23

    07:31 06.03.2026

  • 16 пресолена

    5 0 Отговор
    А василев ще изнесе лекция....втора точка -ролята на жената в МРРБ.

    07:31 06.03.2026

  • 17 Сложиха й хомота

    4 1 Отговор
    Съвсем се изложи с фондацията за разрушаване на държави. Като гледам "жените" по "върховете" Урсула, Кая и всякакви политички говорителки, паравани за чужди интереси, те са опасни за живота на европейците.

    07:32 06.03.2026

  • 18 Нищоправеща Гундяйка

    4 1 Отговор
    Другарки, дайте да дадем.

    07:33 06.03.2026

  • 19 Трън в гащите

    3 0 Отговор
    Всички от елита са м а с 0 н и.
    И при тях е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да си с преобърнат пола. Затова всички носят гащи с дунапренени подплънки, за да имитират анатомията на пола към който НЕ принадлежат. Така, че червеният другар може да е спокоен. По върховете на власта са все жени... с дунапренени гащи...

    07:34 06.03.2026

  • 20 Да но Афганистан все ги бият

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "За тва сме на тоя хал":

    Първо съветския съюз после американците а сега и пакистанците. Ако се водим по тях да не ни подпукат и нас. Например техеранците.

    07:35 06.03.2026

  • 21 сорос Иотовцъ

    3 0 Отговор
    Докато всичко е огън и пламъци аз ще си правя пиар форумчета за президентските избори.

    07:39 06.03.2026

  • 22 Питане

    5 0 Отговор
    Кои жени - тези дето чакат да ги приберем от Малдивите ли, или онези от "Ергенът" ?

    07:39 06.03.2026

  • 23 поговорка

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да, ама...":

    Акъл море глава шамандура

    07:41 06.03.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ДОКОГА ЩЕ ПОКАЗВАТЕ ТАЗИ ...................... "МЛАДА КРАСАВИЦА" - МИС ПИГИ ? ? ? .....................

    07:44 06.03.2026

  • 25 Гривестото

    1 0 Отговор
    Какво ще прави там?
    Форомът е за жени!

    07:50 06.03.2026

  • 26 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Жени не трябва да бъдат допускани. Не стават. Урсулица, кая куата, аналлена, мейдъл.......рядко неинтелигентни парчета с власт

    07:52 06.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове