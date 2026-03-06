Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Антикорупционният фонд и Николай Стайков се разделят

6 Март, 2026 15:44 1 569 10

  • николай стайков-
  • антикорупционен фонд-
  • раздяла

Работата на Антикорупционния фонд продължава със същата цел и със същата вяра: борбата срещу корупцията в защита на обществения интерес има значение

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След години съвместна работа пътищата на Антикорупционния фонд и Николай Стайков се разделят. Това съобщиха от неправителствената организация във "Фейсбук".

Николай Стайков е сред съоснователите на АКФ и човек, без когото организацията не би била това, което е в момента. От първите дни на АКФ той вложи много енергия, опит и смелост за това АКФ да се превърне в силен и независим глас срещу корупцията.

Николай беше в основата на едни от най-разпознаваемите разследвания на АКФ, които осветиха множество връзки между власт, икономически интереси и задкулисни влияния.

Сред тях са разследванията „Осемте джуджета“, "Списък за бърз контрол" и "СГП Лийкс" за мрежите за неформално влияние в съдебната система, "Холдингът на Чичко Тревичко" за неформалния картел, изграден от бизнесмена Христо Ковачки, "Делото КТБ: Липсващите имена" за финансовите и политическите зависимости около фалита на Корпоративна търговска банка, "Апартаментгейт" за съмнителните придобивания на луксозни недвижими имоти от политици и държавни служители.

Благодарим на Николай за всичко, което направи за АКФ през тези години, и му пожелаваме успех и вдъхновение в следващите му професионални стъпки.

Работата на Антикорупционния фонд продължава със същата цел и със същата вяра: борбата срещу корупцията в защита на обществения интерес има значение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    13 13 Отговор
    Тоя вече си постла, ще гу правят дупетат петроханците. Вече ще громи корупцията от скута на пеевски.

    15:51 06.03.2026

  • 2 питам

    14 5 Отговор
    А този АКФ , защо никой не е хванал за корупция , и защо бандитите които ги знаят и децата , продъжават да крадат !!

    15:51 06.03.2026

  • 3 Стайков

    13 8 Отговор
    Отвратен съм,напускам соросоидната мафиотска нпо

    15:52 06.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зеления

    7 10 Отговор
    Антикорупционния фонд е НПО с подвеждащо име на държавна структура забранено от закона и трябва да бъде закрит, а министъра на правосъдието който беше негов служител да подаде оставка

    15:53 06.03.2026

  • 6 Няма

    3 6 Отговор
    нужда и смисъл от АКФ.
    До тук работа нулева и излишни плащания на заплати.

    15:57 06.03.2026

  • 7 Елица

    7 5 Отговор
    Сега сигурно ще се върне към старото си амплоа - ще търгува със секс играчки.

    15:59 06.03.2026

  • 8 Кой да им се връзва?

    6 5 Отговор
    Е то Бойко Станкушев каквото можА да дискредитира АХФ покрай Петрохан ... го направи. Кой да им се връзва вече?

    16:00 06.03.2026

  • 9 Хихи

    3 1 Отговор
    Защо? Да не става политик? хихи

    16:09 06.03.2026

  • 10 Хихи

    5 2 Отговор
    АКФ пране без накисване, срещу заплащане....
    Любена Петрова, Ивайла Бакалова.....

    16:12 06.03.2026

