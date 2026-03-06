Антикорупционният фонд и Николай Стайков се разделят

След години съвместна работа пътищата на Антикорупционния фонд и Николай Стайков се разделят. Това съобщиха от неправителствената организация във "Фейсбук".
Николай Стайков е сред съоснователите на АКФ и човек, без когото организацията не би била това, което е в момента. От първите дни на АКФ той вложи много енергия, опит и смелост за това АКФ да се превърне в силен и независим глас срещу корупцията.
Николай беше в основата на едни от най-разпознаваемите разследвания на АКФ, които осветиха множество връзки между власт, икономически интереси и задкулисни влияния.
Сред тях са разследванията „Осемте джуджета“, "Списък за бърз контрол" и "СГП Лийкс" за мрежите за неформално влияние в съдебната система, "Холдингът на Чичко Тревичко" за неформалния картел, изграден от бизнесмена Христо Ковачки, "Делото КТБ: Липсващите имена" за финансовите и политическите зависимости около фалита на Корпоративна търговска банка, "Апартаментгейт" за съмнителните придобивания на луксозни недвижими имоти от политици и държавни служители.
Благодарим на Николай за всичко, което направи за АКФ през тези години, и му пожелаваме успех и вдъхновение в следващите му професионални стъпки.
Работата на Антикорупционния фонд продължава със същата цел и със същата вяра: борбата срещу корупцията в защита на обществения интерес има значение.
1 Вашето мнение
15:51 06.03.2026
2 питам
15:51 06.03.2026
3 Стайков
15:52 06.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Зеления
15:53 06.03.2026
6 Няма
До тук работа нулева и излишни плащания на заплати.
15:57 06.03.2026
7 Елица
15:59 06.03.2026
8 Кой да им се връзва?
16:00 06.03.2026
9 Хихи
16:09 06.03.2026
10 Хихи
Любена Петрова, Ивайла Бакалова.....
16:12 06.03.2026