Антикорупционният фонд и Николай Стайков се разделят

След години съвместна работа пътищата на Антикорупционния фонд и Николай Стайков се разделят. Това съобщиха от неправителствената организация във "Фейсбук".

Николай Стайков е сред съоснователите на АКФ и човек, без когото организацията не би била това, което е в момента. От първите дни на АКФ той вложи много енергия, опит и смелост за това АКФ да се превърне в силен и независим глас срещу корупцията.

Николай беше в основата на едни от най-разпознаваемите разследвания на АКФ, които осветиха множество връзки между власт, икономически интереси и задкулисни влияния.

Сред тях са разследванията „Осемте джуджета“, "Списък за бърз контрол" и "СГП Лийкс" за мрежите за неформално влияние в съдебната система, "Холдингът на Чичко Тревичко" за неформалния картел, изграден от бизнесмена Христо Ковачки, "Делото КТБ: Липсващите имена" за финансовите и политическите зависимости около фалита на Корпоративна търговска банка, "Апартаментгейт" за съмнителните придобивания на луксозни недвижими имоти от политици и държавни служители.

Благодарим на Николай за всичко, което направи за АКФ през тези години, и му пожелаваме успех и вдъхновение в следващите му професионални стъпки.

Работата на Антикорупционния фонд продължава със същата цел и със същата вяра: борбата срещу корупцията в защита на обществения интерес има значение.