Тихомир Безлов: България трябва внимателно да следи идеята за френски „ядрен чадър“

България трябва внимателно да анализира предложението, свързано с разширяване на френския ядрен чадър в Европа, както и възможността част от тези сили да бъдат разположени в държави от източния фланг на НАТО. Това коментира експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на NOVA NEWS.
Темата се появи след като френският президент Еманюел Макрон обяви промяна в ядрената доктрина на Франция. Според новата стратегия страната планира да увеличи броя на ядрените си бойни глави, да ограничи публичната информация за арсенала си и да обмисли разполагането на част от него в съюзнически държави на предния фланг на НАТО.
Безлов коментира и развитието на конфликта в Близкия изток, като отбеляза, че действията на иранското ръководство често изглеждат трудно предвидими. „Трудно е да се предвиди кого точно ще изберат да ударят. В самия Иран има вътрешни противоречия и криза на елитите“, посочи анализаторът.
Един от основните рискове, които се обсъждат в Европа, е възможността за нова бежанска вълна. Според Безлов към момента се наблюдават предимно вътрешни разселвания на хора, а не масово придвижване към Европа.
Експертът коментира и готовността на страната при евентуални извънредни ситуации. По думите му темата за убежищата и защитата на населението трябва да бъде обсъждана, но реалните възможности в момента са ограничени. „Има стари бомбоубежища, но много от тях са в лошо състояние и труднодостъпни“, посочи той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #4
21:51 06.03.2026
2 ?????
21:54 06.03.2026
3 пфф
Коментиран от #7, #8
21:55 06.03.2026
4 Копейка
До коментар #1 от "Боруна Лом":Отичай в канала
Коментиран от #13
21:56 06.03.2026
5 Усраула Лайненс
стига да има изгода и рушветче
21:57 06.03.2026
6 Спокойно
а нато ни кърпи дупките на аеродрума
какво се притеснявате
Коментиран от #15
22:00 06.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дзак
22:10 06.03.2026
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
22:16 06.03.2026
11 Перо
22:19 06.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Боруна Лом
До коментар #4 от "Копейка":МММ...ДО КК....НА ММ...!
22:27 06.03.2026
14 Краварска медия
22:30 06.03.2026
15 Oня с коня
До коментар #6 от "Спокойно":Вярно е че Гърция ще помага с 2 ф-16 и противоракетна Система "Патриот" които ще покриват по-голямата част от БГ но това е Не защото сме умни и красиви,а защото сме Членове на НАТО.А мислиш ли че разчитаме на някаква си елементарна Гръцка военна подкрепа, а не на най-мощният Отбранителен Пакт на Света?Естествено че не,но много искаш другите така да си мислят!
Коментиран от #17
22:36 06.03.2026
16 Съселофф
макрон го е срам да каже , че има по-малко чдрени заряди от Израел и взе ,че засекрети количеството. Само, че късно. Светът знае, че Франция е най-слабата ядрена сила. Тя не може да ни опази. Най-много да ни направи по-актуална цел за ядрен удар от големите. Тия лакърдии са опасни
22:43 06.03.2026
17 Спокойно
До коментар #15 от "Oня с коня":Киро
Киро
а можеш ли обясни как на Източния фланг на НАТО истърсиха 200-300 метров танкер
и никой не разбра
а трябваше да питата дружинната ръководителка
22:45 06.03.2026
18 Готов за бой
23:05 06.03.2026