Тихомир Безлов: България трябва внимателно да следи идеята за френски „ядрен чадър“

6 Март, 2026 21:48

Един от основните рискове, които се обсъждат в Европа, е възможността за нова бежанска вълна

Тихомир Безлов: България трябва внимателно да следи идеята за френски „ядрен чадър“ - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова

България трябва внимателно да анализира предложението, свързано с разширяване на френския ядрен чадър в Европа, както и възможността част от тези сили да бъдат разположени в държави от източния фланг на НАТО. Това коментира експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на NOVA NEWS.

Темата се появи след като френският президент Еманюел Макрон обяви промяна в ядрената доктрина на Франция. Според новата стратегия страната планира да увеличи броя на ядрените си бойни глави, да ограничи публичната информация за арсенала си и да обмисли разполагането на част от него в съюзнически държави на предния фланг на НАТО.

Безлов коментира и развитието на конфликта в Близкия изток, като отбеляза, че действията на иранското ръководство често изглеждат трудно предвидими. „Трудно е да се предвиди кого точно ще изберат да ударят. В самия Иран има вътрешни противоречия и криза на елитите“, посочи анализаторът.

Един от основните рискове, които се обсъждат в Европа, е възможността за нова бежанска вълна. Според Безлов към момента се наблюдават предимно вътрешни разселвания на хора, а не масово придвижване към Европа.

Експертът коментира и готовността на страната при евентуални извънредни ситуации. По думите му темата за убежищата и защитата на населението трябва да бъде обсъждана, но реалните възможности в момента са ограничени. „Има стари бомбоубежища, но много от тях са в лошо състояние и труднодостъпни“, посочи той.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    8 2 Отговор
    АБЕ ОХЛЮВ,КАЖИ КОЙ СЪСИПВА ЖИВОТА В БЪЛГАРИЯ?

    Коментиран от #4

    21:51 06.03.2026

  • 2 ?????

    8 2 Отговор
    Де ви копат такива т@панари бре?

    21:54 06.03.2026

  • 3 пфф

    12 2 Отговор
    Ако не се бъркаме дето нямаме работа, няма да имаме нужда от никакви чадъри.

    Коментиран от #7, #8

    21:55 06.03.2026

  • 4 Копейка

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Отичай в канала

    Коментиран от #13

    21:56 06.03.2026

  • 5 Усраула Лайненс

    7 3 Отговор
    България може и френска любов на всеки да дари
    стига да има изгода и рушветче

    21:57 06.03.2026

  • 6 Спокойно

    6 3 Отговор
    Гърция ще ни вардии византиската
    а нато ни кърпи дупките на аеродрума
    какво се притеснявате

    Коментиран от #15

    22:00 06.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    5 1 Отговор
    Дайте каска и на него!

    22:10 06.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Този чкиджия е дрънкал глупости.

    Коментиран от #12

    22:16 06.03.2026

  • 11 Перо

    5 0 Отговор
    Тоя джендърски охлюв от НПО, какъв ядрен чадър може да сънува от държава, която има 9-10% от ядрените сили на Русия? Само ще станем мишени като Финландия от първи ешелон! Трепери от Иран! Тая соросистка пасмина вкара арабите в БГ и сега му треперят мартинките, боклук джендърски!

    22:19 06.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Копейка":

    МММ...ДО КК....НА ММ...!

    22:27 06.03.2026

  • 14 Краварска медия

    3 0 Отговор
    Такива като тоя, до девето колено !

    22:30 06.03.2026

  • 15 Oня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Спокойно":

    Вярно е че Гърция ще помага с 2 ф-16 и противоракетна Система "Патриот" които ще покриват по-голямата част от БГ но това е Не защото сме умни и красиви,а защото сме Членове на НАТО.А мислиш ли че разчитаме на някаква си елементарна Гръцка военна подкрепа, а не на най-мощният Отбранителен Пакт на Света?Естествено че не,но много искаш другите така да си мислят!

    Коментиран от #17

    22:36 06.03.2026

  • 16 Съселофф

    2 0 Отговор
    От такива капацитети по фсичко ще се набутаме и в пробития френски ядрен чадър, който никой не го брои за нищо.
    макрон го е срам да каже , че има по-малко чдрени заряди от Израел и взе ,че засекрети количеството. Само, че късно. Светът знае, че Франция е най-слабата ядрена сила. Тя не може да ни опази. Най-много да ни направи по-актуална цел за ядрен удар от големите. Тия лакърдии са опасни

    22:43 06.03.2026

  • 17 Спокойно

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Oня с коня":

    Киро
    Киро
    а можеш ли обясни как на Източния фланг на НАТО истърсиха 200-300 метров танкер
    и никой не разбра
    а трябваше да питата дружинната ръководителка

    22:45 06.03.2026

  • 18 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война 👊

    23:05 06.03.2026

