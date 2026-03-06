Новини
247 са бомбоубежищата в страната, от тях само 18 са в „добро техническо състояние“

6 Март, 2026

Бункерът в столичния район „Лозенец“ последно е бил използван по време на Втората световна война

247 са бомбоубежищата в страната, от тях само 18 са в „добро техническо състояние“ - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради ескалацията на напрежението в Близкия изток областният управител на Варна поиска информация за броя и състоянието на бомбоубежищата в областта, посочи bTV.

Бункерът в столичния район „Лозенец“ последно е бил използван по време на Втората световна война. В коридорите се виждат упътващи стрелки, водещи към различни помещения. Забелязват се още и тръби, останали от канализацията и вентилацията.

Той е на площ от 4 декара под земята, има 2 входа и различни помещения.

„Има помещения, които приличат на столова, има на тоалетни, има помещения, които приличат на стаи, в които се води някаква дейност. Основната част е заета от коридори“, обясни кметът на р-н „Лозенец“ Константин Павлов.

Бункерът е изоставен от години. А нагласите са един ден да се използва като културен обект. „Много се надявам, че тук няма да се налага да се укриват хора. Но според мен няколкостотин човека биха могли да се поберат, но трябва да се реши въпроса с вентитлацията и осветлението“, допълни Павлов.

Мястото, което експертите наричат най-голямото бомбоубежище в страната е столичното метро. Разполага с над 50 километра тунели.

„Винаги сме готови да реагираме при екстрена ситуация. Ключовият момент са хора, които могат да бъдат приютени е относителен. Има значение дали влизат с инвалидни столове, дали трябва допълнително пространство. Ще ползваме не само пероните, а и тунелите“, каза директорът на „Метрополитен“ Николай Найденов.

Под сграда се намира и един от трите бункера в Благоевград. Построен е през 60-те години. Журналистът Румен Жерев, който живее над бункера ни разказва, че от години никой не е влизал в него и стои заключен:

„Бункерът е в лявата част на нашите мазета, той е част от моето детство. Той беше отворен. Вътре се мушкахме, гонехме се, осветление нямаше. През 70-те години беше извършен ремонт, вкараха маси, чинове, осветление монтираха. Има блиндирана вратата. Сложиха система за вкарваме на въздух“.

247 са бомбоубежищава в страната, които са в състояние, което позволява да се използват, сочат данните на пожарната. От тях - 18 са в “добро техническо състояние" и могат да се използват веднага. Останалите 229 са в задоволително и могат да се приведат в готовност до една седмица.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Идеални са

    8 0 Отговор
    За отглеждане на канабис и производство на цигари

    Коментиран от #2

    22:32 06.03.2026

  • 2 Също и за

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Идеални са":

    Нарколаборатории

    22:33 06.03.2026

  • 3 бай ДОНЧО

    7 0 Отговор
    Ох, дано не се наложи да ги ползваме....

    22:35 06.03.2026

  • 4 Конспиратор

    5 1 Отговор
    при конвенционална заплаха станциите на метрото са съвременните бомбоубежища.
    При ядрена - търсете ги подземни в наште планини зелени.

    22:35 06.03.2026

  • 5 Спецназ

    7 0 Отговор
    БОМБОубежището е като не си в София!

    Друга цел нЕма, Баце!

    ФАКТ!

    22:37 06.03.2026

  • 6 Кукуруку

    6 1 Отговор
    Ако ни ударят ще лъсне безпомощността и занемарените опикани бомбоубежища. Дано не се стигне до там де…

    22:39 06.03.2026

  • 7 Софийски селянин,

    9 0 Отговор
    И това ви остави лошият соц за защита на населението и него му таковахме м@ м а т а...

    Коментиран от #11

    22:39 06.03.2026

  • 8 За тях отговаря

    4 1 Отговор
    "Гражданска защита".... Веднага проверки, глоби, оставки и затвор..

    22:42 06.03.2026

  • 9 Дедо Мраз

    4 0 Отговор
    За една седмица неможе само да ги пребоядисате тея 229 бомбоубежища.

    22:43 06.03.2026

  • 10 хаха

    5 0 Отговор
    "На моз да бъди!"

    В такава подредена и спретната държавица????
    Абсурд! Мисирките нещо лъжат!

    22:46 06.03.2026

  • 11 Звездоброец

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Софийски селянин,":

    Във Варна с любезното съдействие на тиквеносвонската мафия го продадоха и разрушиха ...

    22:47 06.03.2026

  • 12 Реалността

    4 0 Отговор
    Само нещо като отломка да се стовари някъде дори и в нивите
    и такъв хаос ще настане че втори път няма да ни обстрелват от срам

    Коментиран от #15

    22:48 06.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Влизал съм в такива наши бомбоубежища...

    5 0 Отговор
    Пълна скръб!
    Пълно безхаберие!
    Ръждясали,изгнили и неработещи аспирационни уредби,неподдържани с десетилетия...!
    Заринати с боклуци влажни и мухлясали коридори...
    Изобщо-пълен аут,отвсякъде...!
    Недай си боже да се наложи да се ползват...;

    22:51 06.03.2026

  • 15 По-скоро!

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Реалността":

    Втори път няма да ни обстрелват ,поради простата причина,че след настъпилата паника и хаос,сами ще се изпотрепем,блъскайки се,като мухи без глави един в друг...!

    22:55 06.03.2026

  • 16 Рускиня

    2 0 Отговор
    В центъра на София е сградата ни (6 етажна) строена 1939 г. Не гредоред, а бетонни плочи. Под мазетата имаме бомбоубежище, което е пълно с ел. трансформатори, тръби всичко каквото трябвяло като машинарии за по-късно прекараното парно отопление. Така, че тръбите са на безопасно место, ние ще броим бомбите!

    23:05 06.03.2026

  • 17 Пенсионерка

    2 0 Отговор
    Цял живот помня ужасът, преживян от учебен филм за атомно нападение. През 60-те години ходеха по кварталите от Организация за съдействие на отбраната-ОСО и прожектираха в районните училища такива “ подготвителни” филми. Защо и дечурлигата сме били там, не ми е ясно. Сигурно, защото е било безплатно кино. Помня вида на атомната гъба и съвета, да се покрием с бял чаршаф. И като чуех бръмчене на самолет, изпадах в потрес, особено нощем. Добре, че тогава самолети прелитаха рядко! Не съм и помисляла, че след години мир се говори пак за бомбоубежища! Но…. Войната е мечта на военните- сърбят ги ръцете за реализация. И на военнолюбци-политици, които в празноглавието си не могат да измислят друго нещо -може да е смъртоносно, но да е грандоманско! И дайте да избиваме хора. Защо потенциалните жертви нехаят, като упоени от розови видения? Обречени ли сме??? Защо в България живеем в някакво измислено от нас благоденствие , като на друга планета? Инертни и безхаберни…

    Коментиран от #19

    23:05 06.03.2026

  • 18 Глупости

    1 1 Отговор
    Никое не отговаря на никакви стандарти. И каква е тая паника, Украйна е много по-близо до нас , те за Иран се загрижили. На иранскитески власти, само им е в главата, как да ударят зайчарника.

    23:06 06.03.2026

  • 19 Звездоброец

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пенсионерка":

    Малко хора живеят в розови облаци . Народът ни е по- скоро докаран до оскотяване , мачкан , газен , принуден да мисли как да нахрани децата си всеки ден . Във времената , за които говорите това го нямаше . Да благодарим с прави лопати на изродите , които ни докараха дотук !

    23:14 06.03.2026

