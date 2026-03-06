247 са бомбоубежищата в страната, от тях само 18 са в „добро техническо състояние“

Заради ескалацията на напрежението в Близкия изток областният управител на Варна поиска информация за броя и състоянието на бомбоубежищата в областта, посочи bTV.
Бункерът в столичния район „Лозенец“ последно е бил използван по време на Втората световна война. В коридорите се виждат упътващи стрелки, водещи към различни помещения. Забелязват се още и тръби, останали от канализацията и вентилацията.
Той е на площ от 4 декара под земята, има 2 входа и различни помещения.
„Има помещения, които приличат на столова, има на тоалетни, има помещения, които приличат на стаи, в които се води някаква дейност. Основната част е заета от коридори“, обясни кметът на р-н „Лозенец“ Константин Павлов.
Бункерът е изоставен от години. А нагласите са един ден да се използва като културен обект. „Много се надявам, че тук няма да се налага да се укриват хора. Но според мен няколкостотин човека биха могли да се поберат, но трябва да се реши въпроса с вентитлацията и осветлението“, допълни Павлов.
Мястото, което експертите наричат най-голямото бомбоубежище в страната е столичното метро. Разполага с над 50 километра тунели.
„Винаги сме готови да реагираме при екстрена ситуация. Ключовият момент са хора, които могат да бъдат приютени е относителен. Има значение дали влизат с инвалидни столове, дали трябва допълнително пространство. Ще ползваме не само пероните, а и тунелите“, каза директорът на „Метрополитен“ Николай Найденов.
Под сграда се намира и един от трите бункера в Благоевград. Построен е през 60-те години. Журналистът Румен Жерев, който живее над бункера ни разказва, че от години никой не е влизал в него и стои заключен:
„Бункерът е в лявата част на нашите мазета, той е част от моето детство. Той беше отворен. Вътре се мушкахме, гонехме се, осветление нямаше. През 70-те години беше извършен ремонт, вкараха маси, чинове, осветление монтираха. Има блиндирана вратата. Сложиха система за вкарваме на въздух“.
247 са бомбоубежищава в страната, които са в състояние, което позволява да се използват, сочат данните на пожарната. От тях - 18 са в “добро техническо състояние" и могат да се използват веднага. Останалите 229 са в задоволително и могат да се приведат в готовност до една седмица.
1 Идеални са
Коментиран от #2
22:32 06.03.2026
2 Също и за
До коментар #1 от "Идеални са":Нарколаборатории
22:33 06.03.2026
3 бай ДОНЧО
22:35 06.03.2026
4 Конспиратор
При ядрена - търсете ги подземни в наште планини зелени.
22:35 06.03.2026
5 Спецназ
Друга цел нЕма, Баце!
ФАКТ!
22:37 06.03.2026
6 Кукуруку
22:39 06.03.2026
7 Софийски селянин,
Коментиран от #11
22:39 06.03.2026
8 За тях отговаря
22:42 06.03.2026
9 Дедо Мраз
22:43 06.03.2026
10 хаха
В такава подредена и спретната държавица????
Абсурд! Мисирките нещо лъжат!
22:46 06.03.2026
11 Звездоброец
До коментар #7 от "Софийски селянин,":Във Варна с любезното съдействие на тиквеносвонската мафия го продадоха и разрушиха ...
22:47 06.03.2026
12 Реалността
и такъв хаос ще настане че втори път няма да ни обстрелват от срам
Коментиран от #15
22:48 06.03.2026
14 Влизал съм в такива наши бомбоубежища...
Пълно безхаберие!
Ръждясали,изгнили и неработещи аспирационни уредби,неподдържани с десетилетия...!
Заринати с боклуци влажни и мухлясали коридори...
Изобщо-пълен аут,отвсякъде...!
Недай си боже да се наложи да се ползват...;
22:51 06.03.2026
15 По-скоро!
До коментар #12 от "Реалността":Втори път няма да ни обстрелват ,поради простата причина,че след настъпилата паника и хаос,сами ще се изпотрепем,блъскайки се,като мухи без глави един в друг...!
22:55 06.03.2026
16 Рускиня
23:05 06.03.2026
17 Пенсионерка
Коментиран от #19
23:05 06.03.2026
18 Глупости
23:06 06.03.2026
19 Звездоброец
До коментар #17 от "Пенсионерка":Малко хора живеят в розови облаци . Народът ни е по- скоро докаран до оскотяване , мачкан , газен , принуден да мисли как да нахрани децата си всеки ден . Във времената , за които говорите това го нямаше . Да благодарим с прави лопати на изродите , които ни докараха дотук !
23:14 06.03.2026