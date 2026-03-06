Инфлацията удря шофьорите с нови цени на дизела

Военната ескалация в Близкия изток и скокът на петрола на международните пазари вече удрят директно по джоба на българските шофьори. По данни на специализираната платформа Fuelo, литър масов бензин А-95 у нас достига близо 2,50 лева (1,28 евро), докато дизелът се търгува за над 2,60 лева (1,33 евро). Ситуацията предизвиква сериозни сътресения на пазара, а търговците в Русе предупреждават за възможен дефицит, ако геополитическото напрежение не бъде овладяно.
Собственик на обект в Русе споделя, че цените на горивата на европейските борси вече са значително по-високи, но на родния пазар големите доставчици като "Лукойл" все още задържат отразяването на пълния ръст.
"Самото повишение в рамките на четири дни е в размер на около 14 евроцента на литър, което е около 300 лева на тон. Бензиностанциите сега са най-губещи в цялата ситуация. Ако нещата в Иран не се решат скоро, това ще доведе до сериозен недостиг и ще бъде ударена Европа", категоричен е русенският бизнесмен, цитиран от телевизия Bulgaria ON AIR.
Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков също реагира на пазарните сътресения, като призова за повишено внимание към риска от ценови шокове. Той обяви, че е сезирал Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която да следи изкъсо процесите.
От своя страна антимонополният орган вече призова правителството да предприеме спешни действия. Оттам настояват за пълно прилагане на механизмите по Закона за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтопродукти, за да се гарантира сигурността на доставките.
Кризата не подминава и съседните държави, където цените също вървят рязко нагоре. В Румъния масовият бензин А-95 вече трайно надхвърли 1,57 евро по всички обекти на големите вериги. Плавен, но сигурен ръст се регистрира в Гърция и Северна Македония.
В Сърбия държавата продължава да контролира ценообразуването административно, като допусна увеличение от два динара за литър. В Турция скокът също се усеща, макар страната да разчита на своята специализирана буферна система, за да смекчи финансовия удар върху крайните потребители.
1 хаха
22:44 06.03.2026
2 оня с питон.я
22:46 06.03.2026
3 ДрайвингПлежър
Коментиран от #8
22:46 06.03.2026
4 Ами
ще рефлектира върху всички стоки.
Неща не отиват на добре.
22:53 06.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Стенли
22:54 06.03.2026
7 Механик
Ми то само тая сутрин писахте, че министъра е рекъл че няма да има "шоково" повишаване и дефицит????
п.п.
Абе, вие четете ли како пишете???
22:58 06.03.2026
8 Оня с коня
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Така е,по дебилски причини не отчитащ че в тоя Клуб Русофили не членуват щото им миришат краката.Колкото до цените на горивата - нашите са едни от най-ниските в ЕС,в статията ясно пише колко е литърът в съседна Румъния.
Коментиран от #11, #12
22:59 06.03.2026
9 Фючърсна цена
Коментиран от #14
23:00 06.03.2026
10 Хохо Бохо
23:01 06.03.2026
11 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "Оня с коня":А какви са доходите като сравняваш цените?!
23:02 06.03.2026
12 Стенли
До коментар #8 от "Оня с коня":Приятелю радвам се че имаш кон щото скоро вий жълтопаветните ще минете на коне и магарета 😁
23:03 06.03.2026
13 ПКП
ходите пеша и ще ядете бахУра
23:03 06.03.2026
14 Хохо Бохо
До коментар #9 от "Фючърсна цена":Да ама ползваме щото урсулестата ни забрани да внасяме уралс. Ще го дъвчат корав умнокрасивите жалкопаветни. За това глупаците трябва да се би ят, а не да се избират за политици. Сега всички ще страдаме заради шепа вресливи глу па ци
23:05 06.03.2026
15 Неподписан
23:13 06.03.2026