Инфлацията удря шофьорите с нови цени на дизела

6 Март, 2026 22:42 830 15

В Сърбия държавата продължава да контролира ценообразуването административно

Инфлацията удря шофьорите с нови цени на дизела - 1
Снимка: БГНЕС
Военната ескалация в Близкия изток и скокът на петрола на международните пазари вече удрят директно по джоба на българските шофьори. По данни на специализираната платформа Fuelo, литър масов бензин А-95 у нас достига близо 2,50 лева (1,28 евро), докато дизелът се търгува за над 2,60 лева (1,33 евро). Ситуацията предизвиква сериозни сътресения на пазара, а търговците в Русе предупреждават за възможен дефицит, ако геополитическото напрежение не бъде овладяно.

Собственик на обект в Русе споделя, че цените на горивата на европейските борси вече са значително по-високи, но на родния пазар големите доставчици като "Лукойл" все още задържат отразяването на пълния ръст.

"Самото повишение в рамките на четири дни е в размер на около 14 евроцента на литър, което е около 300 лева на тон. Бензиностанциите сега са най-губещи в цялата ситуация. Ако нещата в Иран не се решат скоро, това ще доведе до сериозен недостиг и ще бъде ударена Европа", категоричен е русенският бизнесмен, цитиран от телевизия Bulgaria ON AIR.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков също реагира на пазарните сътресения, като призова за повишено внимание към риска от ценови шокове. Той обяви, че е сезирал Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която да следи изкъсо процесите.

От своя страна антимонополният орган вече призова правителството да предприеме спешни действия. Оттам настояват за пълно прилагане на механизмите по Закона за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтопродукти, за да се гарантира сигурността на доставките.

Кризата не подминава и съседните държави, където цените също вървят рязко нагоре. В Румъния масовият бензин А-95 вече трайно надхвърли 1,57 евро по всички обекти на големите вериги. Плавен, но сигурен ръст се регистрира в Гърция и Северна Македония.

В Сърбия държавата продължава да контролира ценообразуването административно, като допусна увеличение от два динара за литър. В Турция скокът също се усеща, макар страната да разчита на своята специализирана буферна система, за да смекчи финансовия удар върху крайните потребители.


София / България
