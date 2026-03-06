Осъдиха русенка измамила четирима мъже с близо 20 000 евро

33-годишна жена от Русе получи осъдителна присъда от Районен съд - Варна за системна онлайн измама. Тя призна вината си за това, че е подвела четирима мъже от различни градове в страната, измъквайки от тях сериозна парична сума под предлог за сериозна връзка.

В периода от 25 април 2020 година до 2 юни 2021 година русенката създала профил с името "Ivelina" в популярна платформа за запознанства в интернет. Там тя се представяла за жена, която търси сериозни отношения и създаване на семейство. Чрез постоянна онлайн комуникация тя успяла да заблуди четирима мъже от Пловдив, Варна, както и от областите Велико Търново и Плевен относно истинската си самоличност, имотно състояние и здравен статус.

Подсъдимата поддържала илюзията за предстояща реална среща и съвместно бъдеще. Тя редовно убеждавала потърпевшите да ѝ изпращат финансови средства. Жената използвала различни оправдания пред ухажорите си, твърдейки, че се нуждае от спешни пари за скъпоструващо лечение, лекарства или наем за квартира. Мъжете превеждали сумите чрез системата за бързи разплащания "Изипей". Общият размер на причинената имотна вреда възлиза на точно 36 950 лева или 18 895 евро.

По време на делото стана ясно, че 33-годишната русенка няма предишни криминални прояви. Тя възстановила изцяло причинените финансови щети на четиримата потърпевши. Процесът приключи с одобрено от съда споразумение между страните. Магистратите от Районен съд - Варна наложиха наказание от десет месеца лишаване от свобода, чието изпълнение отложиха с изпитателен срок от три години. Осъдената приема да плати и всички направени по делото разноски, като решението на съда е окончателно.