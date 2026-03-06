Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Осъдиха русенка измамила четирима мъже с близо 20 000 евро

Осъдиха русенка измамила четирима мъже с близо 20 000 евро

6 Март, 2026 22:09 628 2

  • русе-
  • присъда-
  • измама-
  • мъже

Подсъдимата поддържала илюзията за предстояща реална среща и съвместно бъдеще

Осъдиха русенка измамила четирима мъже с близо 20 000 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

33-годишна жена от Русе получи осъдителна присъда от Районен съд - Варна за системна онлайн измама. Тя призна вината си за това, че е подвела четирима мъже от различни градове в страната, измъквайки от тях сериозна парична сума под предлог за сериозна връзка.

В периода от 25 април 2020 година до 2 юни 2021 година русенката създала профил с името "Ivelina" в популярна платформа за запознанства в интернет. Там тя се представяла за жена, която търси сериозни отношения и създаване на семейство. Чрез постоянна онлайн комуникация тя успяла да заблуди четирима мъже от Пловдив, Варна, както и от областите Велико Търново и Плевен относно истинската си самоличност, имотно състояние и здравен статус.

Подсъдимата поддържала илюзията за предстояща реална среща и съвместно бъдеще. Тя редовно убеждавала потърпевшите да ѝ изпращат финансови средства. Жената използвала различни оправдания пред ухажорите си, твърдейки, че се нуждае от спешни пари за скъпоструващо лечение, лекарства или наем за квартира. Мъжете превеждали сумите чрез системата за бързи разплащания "Изипей". Общият размер на причинената имотна вреда възлиза на точно 36 950 лева или 18 895 евро.

По време на делото стана ясно, че 33-годишната русенка няма предишни криминални прояви. Тя възстановила изцяло причинените финансови щети на четиримата потърпевши. Процесът приключи с одобрено от съда споразумение между страните. Магистратите от Районен съд - Варна наложиха наказание от десет месеца лишаване от свобода, чието изпълнение отложиха с изпитателен срок от три години. Осъдената приема да плати и всички направени по делото разноски, като решението на съда е окончателно.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо от панелката

    4 0 Отговор
    Очевидно е че за да ги убеди че е сериозна си е показвала кутката на камера. Такива има много , затова не давайте стотика докато
    гура не влезе в къза

    22:24 06.03.2026

  • 2 Стенли

    4 0 Отговор
    Когато мъж с пари срещне жена с опит жената придобива парите а мъжът придобива опит 🤑

    22:59 06.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове