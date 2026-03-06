Новини
Крум Зарков, БСП: Виждаме едно служебно правителство, което се разпада от самото си начало

6 Март, 2026 22:40 483 9

И това е практически риск за цялата държава

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Виждаме едно служебно правителство, което се разпада от самото си начало и това е практически риск за цялата държава. Това заяви в предаването "Панорама" председателят на „БСП – Обединена левица“ Крум Зарков.

Той коментира кой носи отговорност за служебното правителство във връзка с реплика на Асен Василев, че отговорността е на президента Йотова и на служебният премиер Андрей Гюров.

"Имаме несъгласие по отношение на това, кой носи отговорност за това служебно правителство. И то не е несъгласие, породено от пристрастия към определена личност, а конституционно. Госпожа Илияна Йотова, президентът Йотова, много ясно заяви, когато избра Андрей Гюров, че избира този човек, защото представлява най-много гаранции за независимост спрямо определени кръгове, които прекалено дълго управляваха нашата държава. Оттам нататък той представи своя кабинет, който тя подписва в рамките на конституционната процедура. Тази конституционна процедура е грешна. Драматично грешна. Самата ѝ идея, че можеш да хванете и да помолите един човек, който не е мислил за това до вчера, за седем дни да създаде кабинет, е гаранция за катастрофа. И отговорност за това носят тези, които промениха Конституцията в този вид. За съжаление, Конституционния съд не успя да стигне до решение за един откровено вреден текст и мисля, че следващото Народно събрание, освен за мнозинствата за ВСС, които са много важни, трябва да се заеме и с този въпрос. Защото ние няколко пъти се разминаваме с тежки институционални катастрофи вследствие на лошото, невъзможното приложение на този текст. А сега виждаме едно служебно правителство, което се разпада от самото си начало и това е практически риск за цялата държава."

Зарков е категоричен, че ще БСП ще надживее трудния период в който се намира партията.

"Реалността е напълно ясна и аз ще се справя заедно с моите другари. Защото виждам това, което се случва напоследък и това, което се случи на нашия Конгрес, тази промяна, тя е част от една обща политическа тенденция и аз чувствам подкрепа, която ме кара да съм убеден, че няма да имаме проблеми да надживеем този труден период, както сме надживявали много други, за да започнем да заемаме отново място, което е отредено на единствената значима лява партия в българската политика, именно централно."

Бойко Василев, БНТ: Вие в "Панорама" казахте, че трябва "дълбока оран". Оказахте ли се вие човекът, който може да извърши тази оран?

Крум Зарков, председател на БСП: "Аз ще свърша моята работа. Почвата в БСП е подходяща. Нещата се случват. Разбира се, както и вие отбелязвахте - има гласувания, има райони, които по-трудно приемат промените. Но като цяло, подкрепата е много силна. Мобилизацията е на лице. И аз нямам никакви съмнения, че ще вървим заедно в едно обновление чрез уважение, а там където трябва да се прояви характер, сме готови да го проявим. А тази оран, между другото, тя касае всички организации в нашата страна. Всички други партии в нашата страна. Всички други структури в нашата страна. Всички институции в нашата страна. Това е нещо общо. И то се случва. "


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    6 1 Отговор
    СТЕ СРАМ И ПОЗОР!
    ИЗЧЕЗВАЙТЕ!

    22:45 06.03.2026

  • 2 Българин

    2 7 Отговор
    Стабилни са само правителствата, които открито служаат на ДПС. Всичко друго е хаос и разруха, което води до тотална съсипия. И всичко нормални хора го знаят!

    22:46 06.03.2026

  • 3 големдебил

    4 4 Отговор
    Гюрю сам каза на стринка идийотова да не му се меси и че той носи отговорност за правителството.

    22:47 06.03.2026

  • 4 Дедо Мраз

    3 1 Отговор
    Крумето "изби" ли членовете на съвета или още ги мъчи?

    22:52 06.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Крум ще прави дълбока оран... Боже, боже, слез и си прибери вересиите.

    22:59 06.03.2026

  • 6 Я проверете

    2 0 Отговор
    Къцамунскии вие няма да наддрапате 4-те % бе
    а територията просто се доразпада

    23:08 06.03.2026

  • 8 Даниел Немитов

    1 0 Отговор
    Абе, КоЗарков, що не гледаш собствената си партийка, че сте до гуша в лай.ата?!? Какво си засочил с пръст Служебното правителство? При демократите е така - има грешка и недостатъци, отстраняват се. Това да не ти е комунистическото твърдоглавие и магарешки инат представяни като стабилност и принципност!?

    23:13 06.03.2026

  • 9 Кой какъв е

    1 0 Отговор
    И ти ли Зарков? Още повече, че БСП е в напреднал стадий на разпадане! На колко години стана - на 100 и повече? Време и е!

    23:14 06.03.2026

