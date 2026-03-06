Уволняват полицая след тежката катастрофа в Перник

Служителят на реда, който предизвика пътен инцидент на трасето между Перник и София през есента на миналата година, ще бъде окончателно отстранен от системата на МВР. Новината съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по време на днешния парламентарен контрол, в отговор на въпрос от народния представител Димо Дренчев.
Дисциплинарната сага около младши експерт Ивайло Петров премина през няколко етапа, разкриващи административните срокове и процедури в силовото ведомство. След изтичането на максималния срок за временно отстраняване, полицаят е бил възстановен на длъжност, преди да бъде официално предложен за уволнение.
Катастрофата стана на 19 октомври 2025 година. Веднага след инцидента служителят категорично е отказал да бъде тестван с техническо средство за наличие на алкохол, както и да даде кръвна проба за лабораторен анализ. Това негово действие автоматично е задействало дисциплинарно производство за тежко нарушение на служебната дисциплина и погазване на Етичния кодекс на МВР.
"Предстои да бъде издадена заповедта за уволнение и предстои това да се случи", категоричен бе Емил Дечев пред депутатите в пленарната зала.
Според изнесените данни от министъра, първоначално Петров е бил временно отстранен от длъжност за период от два месеца. Впоследствие, с допълнителна заповед, този срок е бил удължен до 21 януари 2026 година.
След изтичането на тази дата, по силата на нормативната уредба, служителят се е върнал формално на поста си до приключване на процедурата по крайното му освобождаване от системата. Очаква се в най-кратки срокове заповедта за уволнение да стане факт, с което случаят да бъде приключен институционално.
