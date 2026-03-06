Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България
Перник
Уволняват полицая след тежката катастрофа в Перник
  Тема: Войната на пътя

Уволняват полицая след тежката катастрофа в Перник

6 Март, 2026 21:14

Дисциплинарната сага около младши експерт Ивайло Петров премина през няколко етапа

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служителят на реда, който предизвика пътен инцидент на трасето между Перник и София през есента на миналата година, ще бъде окончателно отстранен от системата на МВР. Новината съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по време на днешния парламентарен контрол, в отговор на въпрос от народния представител Димо Дренчев.

Дисциплинарната сага около младши експерт Ивайло Петров премина през няколко етапа, разкриващи административните срокове и процедури в силовото ведомство. След изтичането на максималния срок за временно отстраняване, полицаят е бил възстановен на длъжност, преди да бъде официално предложен за уволнение.

Катастрофата стана на 19 октомври 2025 година. Веднага след инцидента служителят категорично е отказал да бъде тестван с техническо средство за наличие на алкохол, както и да даде кръвна проба за лабораторен анализ. Това негово действие автоматично е задействало дисциплинарно производство за тежко нарушение на служебната дисциплина и погазване на Етичния кодекс на МВР.

"Предстои да бъде издадена заповедта за уволнение и предстои това да се случи", категоричен бе Емил Дечев пред депутатите в пленарната зала.

Според изнесените данни от министъра, първоначално Петров е бил временно отстранен от длъжност за период от два месеца. Впоследствие, с допълнителна заповед, този срок е бил удължен до 21 януари 2026 година.

След изтичането на тази дата, по силата на нормативната уредба, служителят се е върнал формално на поста си до приключване на процедурата по крайното му освобождаване от системата. Очаква се в най-кратки срокове заповедта за уволнение да стане факт, с което случаят да бъде приключен институционално.


Перник / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    3 6 Отговор
    То много мераклии за милиционери няма.

    Коментиран от #6, #7

    21:17 06.03.2026

  • 2 артистите в Перник и Пернишко

    10 0 Отговор
    Тия в РДВР Перник и РПУ в Пернишка област , нито един от тях не си е платил фишовете за превишена скорост. Време е за проверка ,защо не си плащат фишовете,защо не си ги връчват ?

    21:21 06.03.2026

  • 3 ужасен

    6 0 Отговор
    Ама заповедта за уволнение трябва още на ругият ден трябва да я разпишат !!

    21:22 06.03.2026

  • 4 в перник

    0 1 Отговор
    След парламентарното запитване става неудобно за Е.Дечев да замете случая само с временно отстраняване и законно въстановяване и обещава да го уволни, щото уволнява други само по политически причини.

    21:23 06.03.2026

  • 5 Мимо

    3 0 Отговор
    Ще го покрият някъде за некой месец докато отшуми и ще си го върнат я в пожарната, я жандармерия, я гражданска защита....За разлика от нормално работещите в който и да отрасъл хора, които носят отговорност за действията си и биват реално наказвани и уволнявани от работа за умишлени или неумишлени нарушения при тия в "системата" нещата не стоят по този начин. Там е обратното - "системата" стои плътно зад тях , покрива ги при всякакви обстоятелства и "наказанията" са за пред хората - само и единствено на хартия. За справка - Полицайката Симона , която доказано помогна на водач, убил две момичета на пътя пиян и дрогиран да се укрие(може да се поинтересувате как е "отстранена" ) както и полицаите от околовръстното на София, които направиха "ескорт" след получен подкуп от спрян за проверка отново пиян и дрогиран водач , който след 1 километър предизвика катастрофа със загинал на място френски гражданин и още двама души със средни телесни повреди. Къде са в момента те? Някой води ли статистика - едва ли.

    21:29 06.03.2026

  • 6 Ганчо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Я, я - при тия заплати и и обем "работа за вършене" заедно със всички произтичащи от това придобивки - що не се пробваш. Там вече ХЕПТЕН няма влизане. Това вече е твърдо семейно затворено общество, в което вече няма как да попадне човек без "човек вътре".

    21:32 06.03.2026

  • 7 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Скоро ще има търсене ,като стане нефта 500 и няма хляб на магазина ,ще търсят биячи на протестиращи

    21:33 06.03.2026

  • 8 Васил

    1 0 Отговор
    Ако беше някой друг веднага в панделата като Токев примерно.

    21:36 06.03.2026

  • 9 Топ адвокат

    0 0 Отговор
    Много бързо действат от МВР. Трябва да минат поне 6-7 години, да поотлежи случая. Човекът е бил стресиран. Може да е казал "да" , но проверяващите да не са чули добре и да са го възприели като "не". Може случайно да е бил на това място, просто да се е разхождал пеш. Предлагам да му дадат радар и да го сложат на добро място, че да събере парички да си плати, човечецът... Ми ние, адвокатите без пари не работим...

    21:41 06.03.2026

