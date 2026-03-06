Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иво Христов: „Прогресивна България“ е заявка за излизане от институционалния застой

6 Март, 2026 22:47 578 21

Прогресът е понятие, което съществува в политическата лексика още от XIX в.

Иво Христов: „Прогресивна България“ е заявка за излизане от институционалния застой - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Името на новата политическа формация около президента Румен Радев – „Прогресивна България“, е заявка за излизане от институционалния застой в страната. Това заяви журналистът, бивш евродепутат и бивш шеф на кабинета на президента Радев Иво Христов. Той коментира политическите послания на формацията, както и международната обстановка, свързана с войната в Близкия изток и войната в Украйна.

Относно името "Прогресивна България", Христов коментира:

"Според мен това е заявка за излизане от застоя, в който се намира България. Застой институционален. Същата мотивация изкара хората на улицата на няколко пъти през последните години. Не говоря само за последните протести. Аз не знам защо името бе интерпретирано повратно от някои критични наблюдатели, които съзряха в това някакъв флирт със съвременната представа за прогресизъм, от която се разграничи и господин Зарков в някаква степен, правейки препратки към историческия социализъм. Прогресът е понятие, което съществува в политическата лексика още от XIX в. Всъщност нему дължим държавата в която живеем, Европа в която живеем, социалната държава, свободите с които се ползваме. Това не е, как да кажа, дискредитирана дума, макар да бяха направени усилия в тази посока. Нека да я реабилитираме в български условия."

По думите на Иво Христов "Радев е всичко друго, но не е консервативен."

"Той е човек, който е на "ти" с технологиите, сваля апликации, практикува екстремни спортове, общува с млади хора, така че аз нямам впечатление да е консервативен човек. Що се отнася до бекграунда му - факт е, че от един военен се очаква йерархия и някаква закотвеност в традицията, но аз не мисля, че двете неща се бият. Този наднационален консуматор-потребител, който ражда неолиберализма в цял свят последните години изживява времето си, в много страни, имаме откат от глобализацията и възвръщане към идентичността. И в това няма нищо лошо. Можеш да се каже даже, че е изпреварващо."

Иво Христов коментира интервюто на тримата посланици на Франция, Великобритания и Германия за предаването "Панорама".

"За мен лично въпросите бяха по-интересни от отговорите, тъй като те се държаха дълбочина, на която тримата гости не пожелаха да се възкачат. Те повтаряха известни позиции, които съм чувал още в битността си на евродепутат. Това, че Украйна побеждава, това, че на руската икономика ѝ остават 3 дни и така нататък. Но от тогава минаха доста години. Опасявам се, че това упорство в стратегическата слепота на Европа ще излезе скъпо. Ние приличаме много на онова агне от грузинския анекдот, което цял живот се страхува да не го изяде вълкът и накрая го изяжда овчаря. Горе-долу това случва и с Европа, тъй като с идването на администрацията на Тръмп започна играта с митата. Дойдоха двете Мюнхенски конференции, на които ясно беше обявена ревизията на Трансатлантическите отношения. Сега вече имаме и война в Близкия изток, която качва рязко цената на енергоносителите. Този път не става въпрос за моментен тренд на пазара, а за разрушени инсталации за рафиниране и за пренос на тези суровини. Тъй, че кризата ще е трайна, дългосрочна и Европа ще бъде първата потърпевша."

Иво Христов подчерта, че конфликтът в Украйна няма просто обяснение.

"Този конфликт няма прости обяснения и опитът да се инфантилизира дебатът и да се сведе до черно-бяло прочит с нищо няма да допринесе за неговото разрешаване. Когато Европа казва, ние сме до Украйна, ще бъдем до Украйна и продължаваме да бъдем до Украйна, тя казва - "Ние ще плащаме", но не казва, "Ние ще воюваме", тя казва "Ние ще плащаме". А в Украйна вече ловят комендантските, ловят войниците по улицата. Бягат разбира се, хората бягат и това е нормално, те не са мотивирани да воюват. Тук в този конфликт няма добри и лоши. Всички са в грях. А завръзването на възела започна преди много години, 2014 година. И ескалацията беше резултат от действия на всички страни по конфликта."

Относно геополитическата ситуация коментира:

"Бойко Василев, БНТ: Какво очаквате? Вълна, вълничка или цунами?

Иво Христов: Аз мисля, че всички тук ни очаква цунами, но не говоря за изборите. Защото ситуацията в света е такава, че сме на прага на непрогнозируеми събития. В този смисъл българската лодка, българският кораб трябва да остане стабилен. Често съм давал този пример, че България прилича на презокеански лайнер, в чийто басейн хората си натапят главите под водата, играят вътре, щипят се, давят се. Но всъщност около нас се разиграва една голяма буря. И ние нямаме интерес да клатиме кораба. На самите избори какво ще стане, аз не мога да гадая. Ето господин Василев казва, че ще стремят към 120. Разбира се, нашият стремеж също е да имаме 120 депутати по същите причини. И мисля, че хората имат интерес да изберат, да заложат на някаква алтернатива. Той като всички партии, системните говоря, са участници в първата или втората сглобка, са участници в съсипването на Конституцията, което е причината за сегашната ни безизходица. Всички партии отказаха на хората правото да гласуват на референдум дали да им сменят парите. Сега всички получаваме своите сметки за ток и парно. И виждаме, че ефектът не е положителен. И това е най-малкото, защото отвъд прогнозируемото и прогнозираното още отдавна поскъпване, идва въпросът с бъдещето на тази европейска валута при тази конюнктура на пазара на въглеводородите и цялата нестабилност."


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    11 8 Отговор
    ДЪРТИ КОМУНИСТИ ЖАДНИ АЛЧНИ ЗА ЕДНОЛИЧНА ВЛАСТ СЕГА В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ НЕ ВЯРВАМ ТУК ДА ЖИВЕЯТ ТОЛКОВА МАЛОУМНИЦИ ЧЕ ДА ВИ ОВЛАСТЯТ ВАС ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГОРСИ

    22:50 06.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    10 6 Отговор
    Този охлюв няма нито срам, нито съвест.

    22:51 06.03.2026

  • 3 Българин

    4 8 Отговор
    Много го харесвам професора!

    22:51 06.03.2026

  • 4 Промяна

    2 9 Отговор
    ПАНОРОМА Е БИЛО СБОР ОТ ЧЕРВЕНИ КОМУНИСТИ ХАХАХАХАХА

    22:52 06.03.2026

  • 5 Промяна

    2 7 Отговор
    ПАНОРОМА Е БИЛО СБОР ОТ ЧЕРВЕНИ КОМУНИСТИ ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #11

    22:52 06.03.2026

  • 6 хаха

    6 2 Отговор
    "за излизане от институционалния застой"

    Аз пък го прочетох като "родово-общинния строй" и викам ехееееееее този пък какъв е оптимист само. Да изкара ганчопитеците от строя...

    Както и да е. Оставате си в строя дрогаре! Рано ви е.

    Коментиран от #7

    22:54 06.03.2026

  • 7 хехехе

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Бил го прочел иначе...?!
    Ами явно не можеш да четеш,пък си тръгнал да ми правиш сложни анализи,които са непосилни за едната ти клетка,мъждукаща,в междуушното ти пространство...!

    Коментиран от #9

    22:59 06.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "хехехе":

    Продължавай да лаеш дрОгаре родово-общинец (петроханец)!

    23:02 06.03.2026

  • 10 Реалността

    4 3 Отговор
    Радев и седящите зад радевци са най-най-най-долната и поредна измет
    и измамници в демократичните финтове за баламурници
    спасението ни е във войната да ни помете боклука

    23:02 06.03.2026

  • 11 НАЛИ?!

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    Особено тия тримката посланици,начело с бабката...изкъртиха мифките...😝😂🤣!

    23:03 06.03.2026

  • 12 смях в залата

    6 4 Отговор
    Не разбирам защо Радев си причинява това. Очевидно е толкова ограничен, че не осъзнава собствената си немощ. От политика се очаква да взема решения, а Радев е слаб в тази област. Десито елегантно се оттегли.

    23:03 06.03.2026

  • 13 Неподписан

    2 5 Отговор
    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ,каква прогресираща България - държавата спря да съществува през 1989 година...

    23:04 06.03.2026

  • 14 те са разкрити

    3 0 Отговор
    Стратегията е че Бандата имитират различия, докато заблудения избирател избира ту Радев, ту промяната и така съберат неориентирания вот. След това тактиката ще бъде да действат съвместно без да си го пизнават.

    23:08 06.03.2026

  • 15 На бас 👍

    1 4 Отговор
    ГЕРБ пак ще спечели изборите с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Експериментът на Радев ще остане с повече от 5% зад ГЕРБ. Ако не вярвате - хванете се на бас 😆

    Коментиран от #16

    23:08 06.03.2026

  • 16 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "На бас 👍":

    Това са инструкциите на Тиквай Лама а?

    Поне си свали наколенките на които пълзя в зайчарника и му свири на ...
    ХАХАХА

    23:11 06.03.2026

  • 17 Точен

    2 1 Отговор
    Радев е лъжерусофил. Ближе еврозелките с тъпо упорство, ама иначе лъже наедро българите, че Крим е руски...

    23:12 06.03.2026

  • 18 Точен

    1 0 Отговор
    С Бойко Василиевич това не е Панорама, а ПОРНОрама...

    23:14 06.03.2026

  • 19 Хахаха

    2 0 Отговор
    Прогресивна България е друг клон на друга мафия, морската.

    23:14 06.03.2026

  • 20 пременил се илия

    0 0 Отговор
    ПАК У ТИЯ

    23:15 06.03.2026

  • 21 тръц

    1 0 Отговор
    Абе наредили сте се там все отбор дрътаци.Пак да лапате от държавната копана.Не се наядохте.

    23:15 06.03.2026

